Первый идеальный наследник Роналдо

вчера, 20:00

Было много «новых Роналдо», а убедительный всего один и появился недавно. «Соккер.ру» предлагает всем футбольным миром поболеть за скромного кронпринца.

Наследнику Роналдо важно быть везучим и живучим

Юный Феномен впечатлял и сминал всех, в 17 лет никто мощнее не играл. Будучи школьником, забил 36 голов за ПСВ за сезон. В 21 взял «Золотую бутсу» в «Барселоне», единственный раз в карьере. Но сравнивать буквально его ни с кем не стоит. Опека защитников в разные десятилетия отличается, тактика поменялась. А чтобы было понятно, насколько крут был юный Роналдо, можно использовать оценку известных экономистов.

По их оценкам, Роналдо стоил бы в 20 лет 443 млн евро, а даже за Мбаппе выдали всего 180 вместе с суммой аренды за сезон. Между молодым Феноменом и остальными пропасть. Но судьба игрока трагична. Травмы, плохие привычки, куча случайных женщин – довели до вазэктомии и вечеринок. Плюс проблемы с эндокринной системой, из-за которых Роналдо сейчас страдает ожирением.

Будучи в 19 лет великим футболистом, в 25 лет на ЧМ -2002 казался стариком-ветераном, который добрался до «золота», превозмогая боль. И хотя Роналдо с характером – играл до 35 лет, чтобы позволить себе позже купить «Реал Вальядолид», каждому, кто пойдет по его стопам, не страшно быть менее талантливым. Но важно быть более везучим. Мбаппе похож на фартового парня.

Молодой бразилец Роналдо не был центрфорвардом

Роналдо помнят, как техничного игрока – так и было, и считают форвардом. Но двадцать лет назад не было явного акцента на факты, цифры и тактику. Не хватало современных технологий для анализа. Даже те, кто имел возможность часто видеть Роналдо времен ПСВ , «Барселоны» и «Интера», помнят голы Роналдо и большие подвиги. Но скорее обозначат бразильца как центрального форварда по привычке. И допустят ошибку.

Бразилец не был форвардом в классическом понимании. Первый сезон за «Интер» завершил, когда было всего 21 год, немного старше, чем сейчас Мбаппе, и забил тогда 39 мячей. Если их пересматривать, то сразу видно - Роналдо в «Интере» играл примерно так, как Мбаппе в ПСЖ . Работа бразильца в центре поля была по атлетизму и ставке на скорость невероятно похожей на игру Килиана за сборную Франции и клуб. Роналдо ставил на силу, защитники уровня Несты от него отлетали, как от бегущего носорога.

Мбаппе ценят за умение не топтать чужой огород

Роналдо, как и Месси с Роналду, поглощал пространство. Плевать на Стоичкова, Саморано и любого другого. «Барселона» и «Интер» дышали энергией Роналдо, который ждал мяч и играл сам. Где был мяч - там сверкала коротко подстриженная голова. Но Килиан на поле не поглощает пространство. Некорректно пинать его статистикой Роналдо по голам.

До двадцати лет бразилец успел забить больше на высоком уровне, ведь каждый раз, когда касался мяча в центре поля, шел до ударной позиции, никого не замечая. А Килиан – командный игрок и уже превзошел два достижения юного Роналдо. Семнадцатилетний «зубастик» не играл на ЧМ -94 ни минуты, хотя и выиграл турнир формально. Тогда как Килиан в 19 лет стал чемпионом мира, будучи основным.

И он забил в финале, как юный Пеле. Никогда больше настолько молодых в основы чемпионов мира не пускали. Только Пеле и Мбаппе выделяются. Но и в сборной, где были Жиру и Гризманн, и в клубе, где Кавани и Неймар, Килиан спокойно уступает им право на голы, адресуя мяч пятками и отдавая на пустые ворота. Роналдо был страшным эгоистом, за что его ругали в «Барселоне» Гвардиола и Моуриньо – игрок и переводчик, а Мбаппе другой.

Килиан может не повторить ошибки Роналдо

Дайте «Феномену» в 23 года отношение к работе Мбаппе – бразилец достиг бы большего. Ведь его травмы точно связаны со способом жизни и отношением к тренировкам. А вот француз куда профессиональнее, чем тот же Неймар, который на семь лет старше. У Килиана есть все, чтобы стать великим. Взрослый не по годам, быстрый, кажется сильнее и крупнее, чем есть на самом деле – а ведь всего 178 сантиметров.

Мбаппе встречается с мисс Франции 2017, но не кричит об этом на каждом углу. Не попадает на страницы желтой прессы. Ведет себя скромно, в отличие от молодого Роналдо. «Зубастик» сразу пошел по девушкам и вечеринкам. Если французу повезет со здоровьем, если не будет делать резких трансферных движений – вроде перехода в «Реал» без Зидана и Роналду, то получит свой «Золотой мяч». Победа в России станет лишь первой в длинном послужном списке.

Были «новые Роналдо», которые многое умели. Но Мбаппе ушел ото всех так уверенно, как убежал от аргентинских защитников в России. Килиан даже после титулов – у девятнадцатилетнего парня пять трофеев, ведет себя достойно. Явно настраивается пахать дальше. Роналдо не повезло со здоровьем и дисциплиной, а его полноправный наследник по стилистике игры, атлетизму, умению четко пробить по воротам и слаломному дриблингу может забраться не выше, но идти дольше.

Нельзя сравнивать Мбаппе с Месси и Роналду

Сравнение с Роналдо уместно. Оба вундеркинда играли зрело. Бразилец был лидером, Мбаппе пока не хватает наглости, но он учится. По манере есть общие черты. А юные Месси и Роналду были другими. Также Мбаппе не Пеле, ведь бразилец – форвард эпохи до тотального футбола. А вот Килиан - новый Роналдо, 2018 года выпуска. И хотя бразилец чаще финтил по понятным причинам, даже его дриблинг был силовым, как теперь у француза.

ПСЖ недавно сравнил голы Роналдиньо и Мбаппе в ворота «Генгама». Но правильнее проводить параллели с Роналдо. Бразильцу повезло, что в его юности не было Месси и Роналду, поэтому быстро забрал первый «Золотой мяч». Но Мбаппе тоже не промах, в 19 лет стал шестым игроком сезона по версии УЕФА . И чемпионом мира, что намного важнее индивидуальных наград. Мбаппе могут недооценивать, ведь не эгоист, но скоро его мощь признают все.

А самое замечательное – как и молодой Роналдо в ПСВ , Мбаппе не показал все, на что способен. Килиан, если повезет с наставниками – при всем уважении к Жардиму, Дешаму, Эмери и Тухелю, пока с великими тренерами не работал, то французы будут боготворить еще одного потомка алжирцев после Зидана. Мбаппе – сын камерунского иммигранта, который работал детским тренером, и французской гандболистки по имени Файза с алжирскими корнями. В нем сочетаются идеальные для футбола качества, и именно «перебором плюсов» Мбаппе напоминает молодого «Зубастика».

Видео игры молодых Роналдо и Мбаппе

Отличия Килиана – преимущество над Роналдо

Да, Мбаппе делится мячом. Да, когда проскакивает троих защитников – четвертый нарушает правила, сейчас так заведено. Сходство с Роналдо не буквальное. Но бразилец не смог реализовать нереальный потенциал на 100 % в силу объективных обстоятельств, а Килиан может дойти до вершины без страданий и порезанных коленей. Конечно, в карьере Мбаппе не будет 89 голов после обводок вратарей, как у Роналдо – сейчас чистые выходы один на один редкость, ради голов надо стараться сильнее.

Но Мбаппе еще может стать результативным центральным форвардом, если захочет. Роналдо в зрелом возрасте играл на острие и собрал 494 гола на профессиональном уровне за 18 лет карьеры, в среднем получаем по 27 голов за сезон. У Мбаппе пока планка ниже, но юный Роналдо не был в связке с Кавани и Неймаром, не подчинялся тактическим заданиям, не работал на команду, а у Мбаппе и голевые передачи получаются.

Молодой Роналдо был совершенен как игрок, опережал эпоху. А молодой Мбаппе не идеален. Играет параллельно с Месси и Роналду, ушедшим от самого бразильца по стабильности. Но в этом и разница. Роналдо затухал, выскакивал и снова прятался, а Мбаппе может прибавлять каждый год, ведь в 19 лет достиг большего как форвард, чем Месси и Роналду в таком же возрасте.

Приятно, что футбол не остается без Феноменов. И если похожий на Роналдо нападающий ПСЖ возьмет на вооружение тактику Роналду и Месси – посвятит себя футболу, через несколько лет увидите его застенчиво улыбающимся с «Золотым мячом». Мбаппе, думая о футболе, может собрать впечатляющую коллекцию голов и побед, поскольку он – дитя новой эпохи.

Будет торчать дома за приставкой, обыгрывая младшего брата – кстати, тоже талантливого футболиста, а не закрутит роман с красавицей из женской команды ПСЖ , как Роналдо сделал с футболисткой Миленой Домингес, первой из тройки официальных жен. Но эти очень разные люди играют одинаково красиво, словно кто-то взмахнул волшебной палочкой, награждая их умениями.

Также важно, что Мбаппе, похожий на юного Роналдо, заметно отличается от легенд своей эпохи. По игре португальца Роналду сразу заметно, сколько Криштиану пашет, чтобы так работать на поле. По игре Месси очевидно, насколько слабо контролирует то, что творит – живет озарениями и затмениями. А в игре Мбаппе есть легкость, которая сразу узнаваема, если посмотреть лучшие моменты Роналдо за «Барселону» или «Интер» в примерно том же возрасте. Килиан от природы совершенный футболист, такое встречаем редко.