Атака сметает защиту. Тренд вредит футболу?

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Кубок Матч Премьер 2019 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.48 - 2.45
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эйбар -:-  Эспаньол 2.1 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Дженоа 0:2  Милан 3.6 3.2 2.15
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Кьево - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.9 3.45 1.73
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 0:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 0:2 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 2:3 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.1 2.9 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
21:00 63’ Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА - - -
22:00 23’ Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 0:0 Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1.6 3.5 6.2
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.83 3.1 4.75
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 0:5 Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3.1 3.3 2.2
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 4:4 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:3 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 Матч завершен  Япония 1:0  Сауд. Аравия - - -
17:00 Закончился после серии пенальти  Австралия 0:0
(4:2 п.) 		 Узбекистан - - -
20:00 Первый тайм доп. времени, 115’  ОАЭ 3:2  Кыргызстан - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Матч отменен Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Синделич БелградСинделич Белград - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 1:0 Логотип футбольный клуб РоскилдеРоскилде - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 0:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб КапошварКапошвар - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрноБрно 3:0 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
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Атака сметает защиту. Тренд вредит футболу?

вчера, 13:00

«Соккер.ру» предлагает спор физиков и лириков, ведь есть железный повод – голов не стало меньше, форварды часто доминируют над защитниками.

Поводы для дискуссии. Средняя результативность матчей АПЛ поднялась до 2.83 – рекордный показатель за всю историю турнира. Понятно, что могут опуститься чуть ниже к концу сезона, но если все в топ-6 будут брать пример с «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а в «Челси» приедет результативный форвард – быть новому рекорду. 

В Бундеслиге встречаются матчи со счетом 7:0, 2:6 и 7:1. Причем не во всех играет «Боруссия» Д. Средняя результативность - 3.03, такого даже в немецкой лиге не видели с 2014 года и «хоккейных» игр 5:3 и 4:4. А во Франции, где любили играть на 0:0, ПСЖ отгрузил вчера 9 мячей. Средний показатель по голам 2.61 – заметно выше, чем было буквально три года назад. 

Конечно, есть исключения – в Италии и Испании пока не ставят рекорды. Но и там открытых команд хватает, ведь помним о промахах. Голов может быть как обычно, а вот атак – намного больше. И жаль, что в РПЛ с результативностью беда, всего 2.13 гола за матч. Зато по xG – качеству моментов, видим, что лидеры названных дивизионов забивают больше голов, чем собирают качественных моментов. Защитные линии «привозят». Проблема ли это? 

Плюс. Голы дарят зрелище

Конечно, удовольствия от победы ПСЖ над «Генгамом» со счетом 9:0 сторонний зритель вряд ли получит. Хотя обзор такого побоища глянуть интересно, ведь случается подобное крайне редко. А в АПЛ за день было два матча, завершившиеся со счетом 4:3. Увидели первый португальский хет-трик за 11 лет в лиге со времен Роналду, теперь голы на счету форварда «Вулверхэмптона» Жоты, а «Ливерпуль» в меньшинстве забил четвертый мяч. Без него была бы ничья 3:3, как потом узнали. Весело! 

Минус. Забывают о тактике

«Лестер» на 92-й минуте при счете 3:3 умудрился позволить «Вулверхэмптону» разыграть контратаку, причем Жота выскочил на одинокого голкипера, а предпоследний длинный пас показал, какие разрывы были между линиями. Пюэль схватился руками за лицо, да и Клопп, хотя всегда был за крутые вечеринки, тоже недоволен игрой «Ливерпуля» в защите. Ведь за один вечер «красные» пропустили столько же, как за 7 первых туров АПЛ. «Побочный эффект» перестрелок или результативных матчей – они указывают на дикие позиционные и тактические ошибки. 

Плюс. Мячи покоряют мир

Ничья России и Хорватии 0:0 привела бы к пенальти, но оставила не такой след в душе, как перестрелка 2:2. Футбол как медийный продукт страдает от низкой результативности и невысокой интенсивности по сравнению с баскетболом, например. Но когда есть не просто голы, а много мячей, и часть из них – красивые, то количество фанатов растет быстрее. Финал ЧМ-18 в России посмотрело 1.12 млрд человек – увидели 6 голов. Всего мундиаль оценила половина жителей планеты. Интерес подогревал матч между испанцами и Роналду, а средняя результативность была как в Бразилии – и это привлекало. 

Минус. Открытость – за грандов

В пору, когда даже главные клубы могут защищаться в стиле мадридского «Реала», аутсайдеры держат удар еще хуже. Копируют наработки фаворитов, но не у всех получается так, как у «Бетиса». Когда слабый открывается – сильному проще. Поэтому так сложно «Зениту», «Краснодару» и другим лидерам РПЛ. Лига осталась закрытой, хотя в мире многие пробуют кусать грандов, а за это расплачиваются. Минус голевого водопада для интриги – в открытой игре «Ливерпулю», ПСЖ или «Боруссии» Д куда проще. Никто не заявит, что тренд «все в атаку» помогает обыгрывать «Барселону», МС или «Баварию».  

Плюс. Вратарей начали ценить

Настало их время. «Тоттенхэм» нанес по воротам Де Хеа 11 прицельных ударов, но Давид ни разу не пропустил. А хватило бы двух ошибок, чтобы «Манчестер Юнайтед» прервал успешную серию Сульшера. Аналогия из атаки – полевые игроки «дьяволов» реализовали 1 удар из 8 точных. Если бы у Де Хеа было право на такой процент огрехов, то счет получился бы 9:1 в пользу «Тоттенхэма». Героями больших матчей нередко становятся голкиперы, за них стали больше платить, от их формы многое зависит. Когда Фабьянски, Облак, тер Штеген или Ханданович спасают – их команды успешны, а когда у Куртуа не получаются чудеса – «Реал» в беде. 

Минус. Растет разрыв в классе

Всего за десять сезонов процент очков от теоретического максимума, который набирают чемпионы европейских лиг, вырос с 71 % до 76 %. В рамках топ-5 ситуация еще хуже – чемпионы собирают по 83 % пунктов от максимума. А ведь они диктуют моду! Вспомните, кто побеждает в Лиге чемпионов и Лиге Европы, чьи футболисты составляют основы ведущих сборных мира. Связь цифр с результативностью прямая – растет средняя разница голов в матчах (до 1.35 за поединок), а также процент разгромов подскочил до 15.8. Чемпионская интрига только там, где по 2-3 мощных претендента на титул. 

Плюс. Тренеры приняли этот курс

«Ювентус» может позволить себе не добивать соперников, когда ведет в один-два мяча. Однако ПСЖ, «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Барселона» понимают ценность «лишних» голов. Одновременно эти же клубы в списке самых результативных команд топ-5, претенденты на титулы в своих лигах и на финалы ЛЧ. Даже «Манчестер Юнайтед» собрал 46 мячей – седьмой показатель топ-5, а Клопп, Гвардиола, Тухель, Унаи, Вальверде – тренеры атакующих стилей, как и Сарри. Аллегри тоже работал над атакой «Ювентуса» два последних года, хотя не все получается. Зато ни у Зидана в «Реале», ни даже у Симеоне в «Атлетико» - хотя там защита как в швейцарском банке, нет трусливости в тренерском подходе. Дикие и смелые в фаворе. 

Мнение читателей. Будущее футбола в открытой игре?

Атака на атаку, момент за моментом, никакой оглядки, автобусы оставляют у стадионов. Как такое может не нравиться? Очень просто – человек не любит однообразие, приедаются даже сладости, ведь жизнь состоит как раз из повторяющихся событий. 

Круто, что результативность бойких лиг растет. Неплохо, что Салах, Суарес, Гризманн или Левандовски могут забить почти столько же, как Месси и Роналду. Но указывает ли тренд на развитие футбола? Может, просто подчеркивает кризис оборонительных систем? 

Моуриньо – адепт осторожного футбола и побед 1:0, скатился до увольнения из «Манчестер Юнайтед». Новые поколения футболистов не хотят страдать на поле, а мечтают о голах и легком отношении к жизни. Футбол отражает эпоху, а сейчас эпоха блокбастеров и пролистывания информации. 

Полезно знать, что в АПЛ могут поставить рекорд результативности всех времен. Или что немцы одурели и перешли грань в 3 гола за игру в среднем – безумный показатель для спорта, где бывают нулевые ничьи. А вот является ли доминирование атакующих линий доказательством развития футбола? 

Вопрос спорный, ведь состоятельные клубы концентрируют у себя главных звезд, а потому сложно обыграть их в плей-офф Лиги чемпионов. Или в решающих поединках крупных лиг, где достаточно голов, даже в Италии и Испании, не обязательно заглядывать в Германию или Англию. 

Но если не говорить о рекордах, а помнить о развитии лиги – например, российской, то нужно подчеркнуть эффект голевого водопада. В топ-10 клубов мира по аншлагам восемь немецких команд. 8 из 10! Народ поддерживает лиги и команды, которые играют результативно. 

А как только голов становится меньше, то фанаты пропадают – у «Реала» спад посещаемости без мячей Роналду. Концентрация на голах и тех, кто их создает – устойчивая тенденция. В топ-5 скоро каждый пятый поединок будет завершаться с разницей в три и более мяча, добрались до 18 % разгромов. 

По мере сил атакующему курсу будут следовать все, кто хочет быть успешным в футболе. 

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
   201 / 735
сегодня в 09:37
Будущее неустойчиво
112910415
112910415
   90 / 735
сегодня в 05:38
баланс атака-защита будет сохраняться,
хотя временные отклонения естественны и неизбежны
Руслан Раупов
Руслан Раупов
вчера в 19:27
Хотел написать Неста
Руслан Раупов
Руслан Раупов
вчера в 19:26
При всем уважении к нынешним защитникам, раньше были защитники-гиганты. Барези, Мальдини, Йерро, а самый лучший Нестабильная. Если бы не травмы...
Ruslan3132
Ruslan3132
   87 / 735
вчера в 16:57
много голов только в плюс футболу! Пусть будут 4+ гола за игру, чем унылые 0-0
Zimka
Zimka
   425 / 735
вчера в 15:32
Конечно гранды в плюсе, разрыв гранда от середняка и аутсайдера всё больше, финансовый фейр-плей что дышло - страдают бедные клубы типа Партизана, а ПСЖ просто смеются в лицо УЕФА, феррари на прямой всегда обойдёт жигули и даже мерседес именно поэтому всё сводится к упрощению.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   75 / 735
вчера в 14:55
Да сметают,и не только защиту но и вратарей!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 735
вчера в 13:53
Странная статья. Проблема, скорее, не в том, что атака сметает защиту, а что деньги сметают футбол.

На вооружении у топ-клубов - огромные армии скаутов. АПЛ и Ла Лига пылесосят Лигу 1 и Бундеслигу, даже аутсайдеры АПЛ могут предложить контракты втрое против середняков Лиги 1 или Бундеслиги.

В свою очередь, супергранды с многомиллионными армиями платежеспособных поклонников пылесосят свои лиги.

Именно поэтому ничуть не интересно смотреть на обзоры ПСЖ - "Генгам". Я глянул вчера, и что увидел? Как Неймар пожонглировал мячом перед тем, как забить гол? Как защитник отдал пас с фланга в центр своей штрафной на Мбаппе? Как Кавани внес три гола в пустые ворота и радовался, как будто выиграл ЛЧ?

Такие игры - для бедных, для фильмов с Адамом Сэндлером или Адриано Челентано, где "Генгам" в роли той команды, которая играть не умеет, но (спойлер) она и не научится, потому что если в ней появится условный самоучка-Челентано-баскетболист, завтра его агент будет долбить его по голове, чтобы тот перешел в ПСЖ.

Впрочем, игроки и не сопротивляются такой системе.
Эрик Бернар
Эрик Бернар
   6 / 735
вчера в 13:21
Минус в том, что такие тренды позволяют ничтожествам типа салаха считаться чуть ли не королями футбола.
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