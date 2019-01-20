Атака сметает защиту. Тренд вредит футболу?

вчера, 13:00

«Соккер.ру» предлагает спор физиков и лириков, ведь есть железный повод – голов не стало меньше, форварды часто доминируют над защитниками.

Поводы для дискуссии. Средняя результативность матчей АПЛ поднялась до 2.83 – рекордный показатель за всю историю турнира. Понятно, что могут опуститься чуть ниже к концу сезона, но если все в топ-6 будут брать пример с «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а в «Челси» приедет результативный форвард – быть новому рекорду.

В Бундеслиге встречаются матчи со счетом 7:0, 2:6 и 7:1. Причем не во всех играет «Боруссия» Д. Средняя результативность - 3.03, такого даже в немецкой лиге не видели с 2014 года и «хоккейных» игр 5:3 и 4:4. А во Франции, где любили играть на 0:0, ПСЖ отгрузил вчера 9 мячей. Средний показатель по голам 2.61 – заметно выше, чем было буквально три года назад.

Конечно, есть исключения – в Италии и Испании пока не ставят рекорды. Но и там открытых команд хватает, ведь помним о промахах. Голов может быть как обычно, а вот атак – намного больше. И жаль, что в РПЛ с результативностью беда, всего 2.13 гола за матч. Зато по xG – качеству моментов, видим, что лидеры названных дивизионов забивают больше голов, чем собирают качественных моментов. Защитные линии «привозят». Проблема ли это?

Плюс. Голы дарят зрелище

Конечно, удовольствия от победы ПСЖ над «Генгамом» со счетом 9:0 сторонний зритель вряд ли получит. Хотя обзор такого побоища глянуть интересно, ведь случается подобное крайне редко. А в АПЛ за день было два матча, завершившиеся со счетом 4:3. Увидели первый португальский хет-трик за 11 лет в лиге со времен Роналду, теперь голы на счету форварда «Вулверхэмптона» Жоты, а «Ливерпуль» в меньшинстве забил четвертый мяч. Без него была бы ничья 3:3, как потом узнали. Весело!

Минус. Забывают о тактике

«Лестер» на 92-й минуте при счете 3:3 умудрился позволить «Вулверхэмптону» разыграть контратаку, причем Жота выскочил на одинокого голкипера, а предпоследний длинный пас показал, какие разрывы были между линиями. Пюэль схватился руками за лицо, да и Клопп, хотя всегда был за крутые вечеринки, тоже недоволен игрой «Ливерпуля» в защите. Ведь за один вечер «красные» пропустили столько же, как за 7 первых туров АПЛ . «Побочный эффект» перестрелок или результативных матчей – они указывают на дикие позиционные и тактические ошибки.

Плюс. Мячи покоряют мир

Ничья России и Хорватии 0:0 привела бы к пенальти, но оставила не такой след в душе, как перестрелка 2:2. Футбол как медийный продукт страдает от низкой результативности и невысокой интенсивности по сравнению с баскетболом, например. Но когда есть не просто голы, а много мячей, и часть из них – красивые, то количество фанатов растет быстрее. Финал ЧМ -18 в России посмотрело 1.12 млрд человек – увидели 6 голов. Всего мундиаль оценила половина жителей планеты. Интерес подогревал матч между испанцами и Роналду, а средняя результативность была как в Бразилии – и это привлекало.

Минус. Открытость – за грандов

В пору, когда даже главные клубы могут защищаться в стиле мадридского «Реала», аутсайдеры держат удар еще хуже. Копируют наработки фаворитов, но не у всех получается так, как у «Бетиса». Когда слабый открывается – сильному проще. Поэтому так сложно «Зениту», «Краснодару» и другим лидерам РПЛ . Лига осталась закрытой, хотя в мире многие пробуют кусать грандов, а за это расплачиваются. Минус голевого водопада для интриги – в открытой игре «Ливерпулю», ПСЖ или «Боруссии» Д куда проще. Никто не заявит, что тренд «все в атаку» помогает обыгрывать «Барселону», МС или «Баварию».

Плюс. Вратарей начали ценить

Настало их время. «Тоттенхэм» нанес по воротам Де Хеа 11 прицельных ударов, но Давид ни разу не пропустил. А хватило бы двух ошибок, чтобы «Манчестер Юнайтед» прервал успешную серию Сульшера. Аналогия из атаки – полевые игроки «дьяволов» реализовали 1 удар из 8 точных. Если бы у Де Хеа было право на такой процент огрехов, то счет получился бы 9:1 в пользу «Тоттенхэма». Героями больших матчей нередко становятся голкиперы, за них стали больше платить, от их формы многое зависит. Когда Фабьянски, Облак, тер Штеген или Ханданович спасают – их команды успешны, а когда у Куртуа не получаются чудеса – «Реал» в беде.

Минус. Растет разрыв в классе

Всего за десять сезонов процент очков от теоретического максимума, который набирают чемпионы европейских лиг, вырос с 71 % до 76 %. В рамках топ-5 ситуация еще хуже – чемпионы собирают по 83 % пунктов от максимума. А ведь они диктуют моду! Вспомните, кто побеждает в Лиге чемпионов и Лиге Европы, чьи футболисты составляют основы ведущих сборных мира. Связь цифр с результативностью прямая – растет средняя разница голов в матчах (до 1.35 за поединок), а также процент разгромов подскочил до 15.8. Чемпионская интрига только там, где по 2-3 мощных претендента на титул.

Плюс. Тренеры приняли этот курс

«Ювентус» может позволить себе не добивать соперников, когда ведет в один-два мяча. Однако ПСЖ , «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Барселона» понимают ценность «лишних» голов. Одновременно эти же клубы в списке самых результативных команд топ-5, претенденты на титулы в своих лигах и на финалы ЛЧ . Даже «Манчестер Юнайтед» собрал 46 мячей – седьмой показатель топ-5, а Клопп, Гвардиола, Тухель, Унаи, Вальверде – тренеры атакующих стилей, как и Сарри. Аллегри тоже работал над атакой «Ювентуса» два последних года, хотя не все получается. Зато ни у Зидана в «Реале», ни даже у Симеоне в «Атлетико» - хотя там защита как в швейцарском банке, нет трусливости в тренерском подходе. Дикие и смелые в фаворе.

Мнение читателей. Будущее футбола в открытой игре?

Атака на атаку, момент за моментом, никакой оглядки, автобусы оставляют у стадионов. Как такое может не нравиться? Очень просто – человек не любит однообразие, приедаются даже сладости, ведь жизнь состоит как раз из повторяющихся событий.

Круто, что результативность бойких лиг растет. Неплохо, что Салах, Суарес, Гризманн или Левандовски могут забить почти столько же, как Месси и Роналду. Но указывает ли тренд на развитие футбола? Может, просто подчеркивает кризис оборонительных систем?

Моуриньо – адепт осторожного футбола и побед 1:0, скатился до увольнения из «Манчестер Юнайтед». Новые поколения футболистов не хотят страдать на поле, а мечтают о голах и легком отношении к жизни. Футбол отражает эпоху, а сейчас эпоха блокбастеров и пролистывания информации.

Полезно знать, что в АПЛ могут поставить рекорд результативности всех времен. Или что немцы одурели и перешли грань в 3 гола за игру в среднем – безумный показатель для спорта, где бывают нулевые ничьи. А вот является ли доминирование атакующих линий доказательством развития футбола?

Вопрос спорный, ведь состоятельные клубы концентрируют у себя главных звезд, а потому сложно обыграть их в плей-офф Лиги чемпионов. Или в решающих поединках крупных лиг, где достаточно голов, даже в Италии и Испании, не обязательно заглядывать в Германию или Англию.

Но если не говорить о рекордах, а помнить о развитии лиги – например, российской, то нужно подчеркнуть эффект голевого водопада. В топ-10 клубов мира по аншлагам восемь немецких команд. 8 из 10! Народ поддерживает лиги и команды, которые играют результативно.

А как только голов становится меньше, то фанаты пропадают – у «Реала» спад посещаемости без мячей Роналду. Концентрация на голах и тех, кто их создает – устойчивая тенденция. В топ-5 скоро каждый пятый поединок будет завершаться с разницей в три и более мяча, добрались до 18 % разгромов.

По мере сил атакующему курсу будут следовать все, кто хочет быть успешным в футболе.