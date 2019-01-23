Реконкиста. Великолепная пятёрка, ставшая четвёркой. «Реал» Амансио и Луиса Моловни. Сезон-1984/85

вчера, 12:13

«Соккер.ру» начинает цикл рассказов о великом «Реале» второй половины 80-х.

Начало восьмидесятых – не лучшее время в истории «королевского клуба». За четыре сезона выигран только один трофей – Кубок Испании в сезоне-1981/82. В Ла Лиге мадридцы ни разу не поднимались выше второго места – трижды вторые и однажды третьи. Долгожданный Кубок чемпионов тоже не дался в руки – в 1981-м его отобрал «Ливерпуль». А больше «Реал» в главном клубном турнире не играл. Тогда в КЕЧ могли участвовать только чемпионы своих стран и победители предыдущего розыгрыша. Кубок кубков - и тот не покорился. Перебежал дорогу дерзкий «Абердин» Алекса Фергюсона.

Главные звёзды Сантильяна и Хуанито не становились моложе. Остальные футболисты тоже начинали свыкаться с ролью вечно вторых. «Реал» нуждался в ремонте, в притоке новой крови. Иначе слой пыли на клубных трофеях мог стать ещё толще.

Сердца пятерых

Легендарный нападающий 60-х и первой половины 70-х, чемпион Европы 1964 года, обладатель последнего на тот момент для «Реала» Кубка чемпионов Амансио Амаро плодотворно трудился со второй командой «Кастильей», где подготовил для основы сразу пять юных звёздочек. Известный испанский журналист Хулио Сесар Иглесиас назвал этих ребят La Quinta del Buitre. – «пятёрка стервятников». Имя этому сообществу дал самый яркий из них Эмилио Бутрагеньо, у которого и фамилия оказалась подходящей.

У Бутрагеньо и во внешнем облике, и в манере игры было что-то от хищной птицы. Бесстрашен, зорок и безжалостен к соперникам. В сезоне-83/84 он стал самым метким игроком Сегунды и впервые вышел в составе первой команды. И сразу же забил два мяча в ворота «Кадиса». В остатке сезона «Стервятник» забил ещё два мяча и окончательно прописался в основе. Причём сделал это позже трёх товарищей по пятёрке.

А самым первым в основе «Реала», еще в сезоне-81/82 засветился правый полузащитник Хосе Мигель Гонсалес или просто Мичел. Он же последним и закрепился в основе. Но впоследствии Мичелу суждено было стать ключевой фигурой в полузащите «королевского клуба».

Первым, кто закрепился в основном составе, был центральный защитник Мануэль Санчис-младший. Его отец, тоже Мануэль Санчис, блистал в шестидесятые, трижды становился чемпионом и выигрывал «ушастый кубок» в 1966-м. И папа, и сын не выделялись исполинским ростом – 170 и 176 сантиметров соответственно, но это вовсе не мешало им действовать в центре обороны и выигрывать большинство воздушных единоборств. В 1983 году 18-летний Мануэль занял место в обороне «Реала» на долгие 18 лет.

Стервятник номер четыре - Рафаэль Мартин Васкес. Атакующий полузащитник с широким диапазоном действия. Одарённый и ленивый одновременно. Можно сказать, колебался с генеральной линией. Если игра у «Реала» получалась, то и Васкес был роскошен. Но если что-то пошло не так, то и Мартин лишь обозначал присутствие. Может, поэтому он и не стал великим мастером. И его след в истории «Реала» не столь глубок, как у Бутрагеньо, Мичела и Санчиса.

А кто же таинственный пятый? Мигель Пардеса созрел для основы раньше своих товарищей. Этот коренастый, невысокий, но чрезвычайно быстрый нападающий выделялся среди сверстников, но заявить его в 16 лет нельзя было законодательно. Мигель достиг 18-летия, но места в составе не получил. Ему предложили подождать. А парню играть хотелось. Вот он и рванул в «Сарагосу». Потом вернулся, провёл год в «Реале», стал чемпионом Испании. А потом связал свою судьбу с «Сарагосой» окончательно. Пардесу сложно назвать неудачником. Он и в сборной поиграл на чемпионате мира, и Кубок кубков брал, причём с «Сарагосой». Но в истории «Реала» он промелькнул словно искра. Просто занимал пятую позицию в LaQuintadelBuitre, которая фактически была квартетом. Только в одном (!) матче чемпионата Испании все пятеро одновременно присутствовали на поле.

Реальные мужики

Но вернёмся к «Реалу». Летом 1984 года произошла смена тренера. Одна легенда – Альфредо Ди Стефано уступил место другому – Амансио. Если «Колдун» (это прозвище приклеилось к Амансио, когда он выходил на поле сам) выиграл Сегунду с «Кастильей» (повышение в классе не допускалось регламентом) и умеет готовить таких молодцов, о которых было сказано выше, то почему бы ему не доверить главный «Реал». Основной состав «Реала» также пополнил вратарь «Кастильи» Хосе Мануэль Очоторена. Из «Сарагосы» был приглашён знаменитый аргентинский нападающий, чемпион мира 1978 года Хорхе Вальдано. Закончил карьеру ветеран Висенте Дель Боске. Отбыл в хихонский «Спортинг» полузащитник Бернардо. В «Ноттингем Форест» уехал голландский защитник Джон Метгод. Надо было освободить одно из легионерских мест для Вальдано. А Пардеса, как вы уже знаете, подался в «Сарагосу» – поиграть и вернуться.

Теперь о составе «Реала». Ворота до сих пор защищал Мигель Анхель, которому шёл 37-й год. Ветеран по прозвищу «Кот» выиграл конкуренцию и у «Одесского кота» – Мариано Гарсии Ремона, и воспитанника клуба Агустина, не говоря уже об Очоторене. На позиции правого полузащитника уже несколько лет играл Мигель Порлан Ногейра. Не помните такого? Правильно. В футбольном мире он известен, как Чендо. Противоположным флангом заведовал Исидоро Сан-Хосе, которого можно было назвать ветераном после 11 лет службы. Пара центральных – возмужавший Мануэль Санчис и другой старослужащий Хосе Антонио Камачо. В ближайшем резерве Франсиско Бонет, Альфонсо Фрайле и Хосе Антонио Сальгеро.

Средняя линия – Гальего, Ули Штилике и Мичел. Немец в центре, его молодые товарищи ближе к флангам. В резерве ещё не бородатый Мартин Васкес и Хуан Лосано, едва не ставший бельгийцем накануне чемпионата мира 1982 года, разменявший четвёртый десяток лет Анхель. «Колдун» Амансио предпочитал играть с тремя нападающими. Как правило, это были Хорхе Вальдано, Эмилио Бутрагеньо и Сантильяна. Легендарный Хуанито, Исидро, забивший в 1981-м два мяча в ворота «Спартака», и Франсиско Пинеда ждали своей очереди в запасе.

Конфуз на старте

Начало сезона и сразу Эль Класико на «Сантьяго Бернабеу». В гости пожаловала «Барселона», которую летом возглавил англичанин Терри Венейблс. Диего Марадоны в сине-гранатовых рядах уже не было, зато появился светловолосый шотландец Стив Арчибальд. Единственной неприятностью «Реала» в первом тайме стала травма Сан-Хосе. Пришлось заменить его на Анхеля незадолго до перерыва. Эта замена сработала в самом начале второй половины, но не в пользу мадридцев. Анхель нанёс точный удар по воротам Мигеля Анхеля и вывел соперников вперед. В концовке встречи свой первый гол на испанских полях забил Арчибальд, а поставил точку в разгроме Рамон Кальдере – 0:3. Хуже дебюта для «Колдуна» придумать не было возможно.

Второй тур оказался особенным из-за забастовки профсоюза футболистов. Всем участникам чемпионата пришлось выступать молодёжными составами. Так на поле в Хихоне в составе мадридцев вышли 11 новичков. Потом к ним добавились ещё двое. В итоге ничья - 1:1.

Набрав одно очко из четырёх возможных, «Реал» вступил в европейскую кампанию. И сделал это более чем удачно, отправив пять безответных мячей в ворота австрийского «Сваровски Ваккер». Уже на 7-й минуте «сливочные» вели 2:0 после голов Мичела и Сантильяны. Во втором тайме Хуанито, Бутрагеньо и снова Хуанито за четыре минуты довели дело до разгрома. Фактически решив задачу по выходу в 1/16 финала, можно было возвращаться к делам внутренним. А они шли так себе.

«Реал» проиграл «Севилье» на «Рамон Санчес Писхуан» 0:1, набрал в трёх турах одно очко и занимал 15-е место. Срочно требовалась победа. Хотя бы над «Расингом». Заказывали – получите – Пинеда, Мичел и Санчис обеспечили крупный выигрыш 3:0. 3 очка, в то время как у «Барселоны» 8 из 8 возможных.

С «Ваккером» в Инсбруке можно было не упираться. Вот «Реал» и без особого сопротивления проиграл 0:2, благо задел в пять голов позволял. Проехали австрийский клуб, можно было подтянуть дела в чемпионате. Выездной матч с чемпионом, а в чемпионах тогда ходил «Атлетик», завершился нулевой ничьей. Куда успешней оказалась поездка в Сарагосу, где голы Лосано и Санчиса принесли два важных очка. Казалось, что обыграть «Малагу» на «Сантьяго Бернабеу» будет делом техники. Но пришлось довольствоваться скучными нулями.

Конфузом обернулся выезд в Югославию на первый матч 1/16 финала Кубка УЕФА . Самый титулованный клуб развалился. К 60-й минуте «Риека» вела 3:0, и только гол вышедшего на замену ветерана Исидро помог мадридцам сохранить и лицо, и шанс на выход в следующий раунд.

Пригорюнился Амансио. Одно дело работать в Сегунде с «Кастильей», и совсем иное руководить «Реалом». Но «Колдун» нашёл какие-то средства, чтобы оживить команду. Гол Бутрагеньо принес победу над «Эльче» в гостях. Наконец-то забил Вальдано. Он и Санчис помогли обыграть «Вальядолид» на родном стадионе. И особенно порадовал «Сантьяго Бернабеу» разгром «Эспаньола» 4:1. Хет-трик Вальдано и гол Сантильяны. Серия из трёх побед вывела «сливочных» на третье место. А от «Барселоны» то всего три очка отставания.

С хорошим настроением «королевский клуб» ждал в гости «Риеку». Но югославы бережно охраняли добытый дома перевес и методично приближали «Реал» к конфузу. Амансио перешёл на игру в четыре форварда, и этот план вскоре сработал. Вышедший на замену Бутрагеньо был сбит в чужой штрафной. Хуанито не промахнулся с 11 метров. Оставалось забить ещё один. На 80-й минуте этот столь нужный мяч положил в сетку другой любимец мадридской публики Сантильяна. Двух безответных голов было достаточно для выхода в одну восьмую, но Вальдано закрепил победу «Реала» - 3:0. Первый раз в этой европейской кампании «сливочные» выбрались из ловушки, в которую сами себя и загнали.

То ли игра с «Риекой» забрала все силы, то ли игроки «Реала» поверили, что спад позади, но во время второго визита в Севилью «королевский клуб» выглядел беспомощно. «Бетис» ещё к перерыву решил судьбу встречи, отправив в ворота Мигеля Анхеля три мяча. Итоговый счёт 4:1 подействовал несколько отрезвляюще. Два следующих матча у «Осасуны» и «Мурсии» были выиграны с одинаковым счётом 1:0. Возможно, Амансио сам просил обойтись малой кровью. Ведь на носу был матч 1/8 финала Кубка УЕФА с «Андерлехтом». В столицу Бельгии «Реал» отправился, будучи уже вторым в чемпионате Испании.

«Андерлехт» обошёлся с именитым гостем ещё менее ласково, чем «Риека». Час игрового времени мадридцы продержались, а потом получили по голу от Эрика Вандерберга, Алекса Чернятинского и Франка Веркаутерна. Это фиаско. «Андерлехт» в двух предыдущих розыгрышах Кубка УЕФА доходил до финала, один из которых - в 1983 году выиграл. Это не «Риека». И преимущество в три мяча королевский клуб Бельгии растерять не мог. Уже испанский королевский клуб мог рассчитывать через две недели только на чудо.

В ожидании этого чуда «Реал» провёл две встречи. С одноклубниками из Сан-Себастьяна был заключён мир на «Сантьяго Бернабеу». Лосано спас от проигрыша в самом конце. Зато соседи из «Атлетико» были обыграны на «Висенте Кальдерон». Очень старался лидер атак «матрасников» Уго Санчес забить в мадридском дерби. Но огорчить свой будущий клуб мексиканец не сумел. А Вальдано свой шанс не упустил, забил единственный в матче гол. «Реал» по-прежнему второй с отставанием от «Барсы» в пять очков.

Матч с «Андерлехтом» вошёл в историю мадридцев как пример проявления воли к победе. Также это была лучшая игра в тренерской карьере Амансио. Уже на второй минуте умело разыгранный хозяевами поля штрафной обернулся голом Санчиса. Через 15 минут фланговый проход Сантильяны, навес, и невысокий Бутрагеньо головой отправил мяч за спину вратарю Жаки Мунарону – 2:0. 29-я минута «Стервятник» прострелил низом, а Вальдано подставил пятку 3:3. Тут хозяева слегка расслабились и получили гол от Пера Фриманна. Теперь «Реалу» нужно было забивать ещё два. Половина задачи была выполнена до перерыва. Очередной проход по правому флангу, передача в центр, где защитники «бело-лиловых» созерцали за несильным, но точным ударом Вальдано.

После перерыва Эмилио Бутрагеньо положил ещё парочку мячей в ворота несчастного Мунарона. К 50-й минуте «Реал» выигрывал 6:1. И если б гости отыграли один мяч, «сливочные» готовы были забить им столько, сколько бы захотели. Суммарная победа 6:4 означала поход «королевского клуба» за Кубком УЕФА .

Колдовство больше не действует

В двух оставшихся матчах первого круга «Реал» скромно обыграл «Валенсию» 1:0 и сгонял ничью с «Эркулесом» в Аликанте 2:2. Промежуточный итог – 23 очка и вторая позиция. У «Барселоны» 27 очков. Самые титулованные клубы Испании открывали второй круг матчем на «Камп Ноу» в предпоследний день 1984 года.

Выигрыш у главного соперника значил для мадридцев не только расплату за унижение на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» возвращался бы в чемпионскую гонку. Но команда, наверное, перегорела. В середине первого тайма гости забыли в своей штрафной правого защитника «Барсы» Херардо, который не оставил шансов Мигелю Анхелю. Через пять минут подопечные Амансио грамотно разыграли штрафной так, что мяч достался Санчису. Молодой защитник вколотил мяч в сетку. Вскоре Виктор Муньос сбил у бровки Хуана Лосано. Судья эпизод не видел, но игроки Реала» убедили судью Хоакина Рамоса Маркоса, что барселонцу должна быть показана красная карточка. Но тот же арбитр закрыл глаза на снос Вальдано в штрафной хозяев.

Во втором тайме Мигель вывел «Барсу» вперёд. Три гола и все три на счету защитников. На 80-й минуте «сине-гранатовые» во второй раз забили в меньшинстве. Наконец- то нападающий отличился - Эстебан Виго. Гол-красавец Бутрагеньо уже не мог спасти «королевский клуб» от поражения с результатом 2:3.

После этого проигрыша «Реал» погрузился в жёсткий и продолжительный спад. Первая победа в новом году была одержана только 20 февраля. Безвыигрышная серия растянулась на семь встреч. «Сливочные» отступили на пятую позицию, а отставание от лидера выросло до 15 очков. В Мадриде уже заговорили о несоответствии Амансио должности главного тренера. Статус легенды больше не спасал. Колдуну нужен был прорыв в Европе, поэтому тренерский штаб с нетерпением ждал четвертьфинальных матчей Кубка УЕФА с английским «Тоттенхэмом». Тем самым, что обыграл «Андерлехт» в финале предыдущего розыгрыша.

На Кубок Испании «королевский клуб» махнул рукой, вылетев уже в 1/8 финала. Футболисты «Атлетика» лучше били пенальти. «Реал» вышел из затяжного провала, разгромив дома «Эльче» 6:1. Вальдано забил четыре из шести. Но через неделю мадридцы пали под ударами «Эспаньола». Поездка в Лондон не сулила ничего хорошего, тем более что все три предыдущих выездных матча Кубка УЕФА «сливочные» проиграли с общим счётом 1:8. Но всё сложилось как нельзя лучше для испанского клуба. Защитник «шпор» Стив Перримэн поразил собственные ворота, а больше голов лондонская публика не увидела. Хороший задел перед ответной встречей.

«Бетису» мадридцы худо-бедно отомстили. Зато «Осасуне» проиграли. С «Тоттенхэмом» удержали нулевую ничью и прошли в полуфинал. В чемпионате вроде бы началось что-то клеиться - 5:0 дома с «Мурсией», 3:0 в Сан-Себастьяне с «Сосьедадом». Четвёртое место. Многое зависело от игры с «Атлетико», победа в нём давала шансы приблизиться с шедшими вторыми соседям. Но мадридское дерби «Реал» с треском провалил . «Атлетико» Луиса Арагонеса откровенно глумился над «королевским клубом», - Уго Санчес, Роберто Марина и дважды Луис Кабрера своими голами обеспечили разгром.

После этого позора Амансио был обречён. Спасти Колдуна от увольнения мог только успешный исход первого полуфинала. Но «Интер» довольно уверенно разобрался с гостями. В первом тайме Лайан Брэйди реализовал 11-метровый, а после перерыва Алессандро Альтобелли удвоил результат. В конце встречи не использовал выгоднейший момент Карл-Хайнц Румменигге, иначе было бы 3:0. Но и счёт 2:0 выглядел серьёзной заявкой на выход итальянского клуба в финал.

После возвращения из Милана в Мадрид Амансио Амаро провёл еще один матч, проиграл «Валенсии» и был отправлен в отставку. Не хватило Колдуну его мастерства. До конца чемпионата оставался лишь тур. На вахту заступил Луис Моловни. Ещё одна легенда «Реала».

Хороший конец плохого сезона

В нашей прессе его иногда называли на чешский манер Моловны, но предками Луиса были ирландцы, переселившиеся на Канарские острова. Когда Луису было 19, его позвали в «Реал», где он отыграл 11 лет на позиции полузащитника. Дважды становился чемпионом Испании и выиграл два самых первых Кубка чемпионов. Завершив карьеру, Моловни стал успешным тренером. Хотя несколько недооценённым и неправильно используемым. «Реал» приглашал его для пожарных работ. В 1974 году он успешно подменил Мигеля Муньоса и взял Кубок Испании. В 1977-м заслуженному пожарному Испании дали поработать два года, и в обоих сезонах «Реал» стал чемпионом. Но затем Моловни попросили уступить место Вуядину Бошкову, что он и сделал. В 1982-м Бошкова отправили в отставку и кого позвали на его место? Правильно, Луиса Моловни. В апреле 1986-го почти 60-летний тренер был приглашён выручать «королевский клуб».

Начал новый старый тренер с домашнего проигрыша «Эркулесу». «Реал» завершил чемпионат на непривычно низком шестом месте. Но позор в заключительном туре менее всего тяготил Моловни. Впереди был ответный матч с «Интером». Который не «Андерлехт» и тем более не «Риека».

Но с первых минут на ворота гостей обрушился шквал атак. Вратарь миланцев Вальтер Дзенга не успевал выручать. Но на 15-й минуте он был бессилен. Чендо навесил, Хуанито протолкнул мяч вперед, а Сантильяна несильным ударом поразил ворота метров с девяти.

Между первым и вторым голами протянулся промежуток в 28 минут. За это время мяч дважды угодил в стойку ворот, несколько раз выручил Дзенга, один раз судья поскупился на 11-метровый. Но за две минуты до перерыва Сантильяна после навеса Мичела головой отправил мяч в уголок. Вот и не стало преимущества «Интера» в два мяча.

После перерыва «Интер» пошёл вперёд и создал несколько моментов. Обязан был забивать Румменигге, но на пути мяча, летевшего в пустые ворота, встал его товарищ по сборной ФРГ Ули Штилике. Пару раз спас 37-летний Мигель Анхель. И какой же своевременный гол забил Мичел на 58-й минуте. Ценой огромных усилий «Реал» удержал преимущество в три гола и вышел в финал Кубка УЕФА . Между прочим, в первый раз в истории.

Для второго финалиста - венгерского «Видеотона» сам выход в финал был уже прыжком выше головы. И каким бы зверским ни был обретённый в процессе еды аппетит, класс «Реала» не мог сказаться. Судьба трофея решилась в первом матче в городе с труднопроизносимым названием Сёкешфехервар. Мичел в первом тайме, Сантильяна и Вальдано во втором обеспечили мадридцам победу с результатом 3:0. Ответную встречу на «Сантьяго Бернабеу» хозяева могли проиграть с некрупным счётом. Что они и сделали. Кубок УЕФА всё равно остался в Мадриде. Уникальное достижение. Проиграть четыре матча из десяти и стать победителем.

Вот таким счастливым оказался финиш у нервного и сумбурного сезона. Старик Моловни пришёл в конце сезона, порулил в четырёх встречах, две из которых проиграл, но при этом сорвал банк. Амансио же, вытянувший большую часть сезона, решил, что ему больше не стоит тренировать «Реал». В других командах он себя не видел.

Но засеянные Колдуном семена всходили. Санчис, Бутрагеньо и Мичел становились важными фигурами в «королевском клубе». Да и сам «Реал», невзирая на провал во внутренних соревнованиях, превращался в грозную силу. Реконкиста начиналась.