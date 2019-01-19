Чилавертческий фактор. «Велес Сарсфилд» Карлоса Бьянки. 1993 и 1994 год

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Манчестер Сити 19 7.75 1.15
19:00 сегодня  Фулхэм -:-  Тоттенхэм 5.3 3.4 1.75
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Жирона 1.64 4 5.2
18:15 сегодня  Вильярреал -:-  Атлетик Б 2.23 3.32 3.3
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Леванте -:-  Вальядолид 2.12 3.55 3.35
22:45 сегодня  Барселона -:-  Леганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Аталанта 6.9 4.7 1.43
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Сампдория 1.8 3.65 4.4
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Болонья 2.45 2.93 3.25
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Эмполи 2 3.55 3.65
22:30 сегодня  Наполи -:-  Лацио 1.8 3.6 4.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Герта 3.35 3.2 2.25
20:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Вольфсбург 2.2 3.2 3.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ренн -:-  Монпелье 2.07 3.2 3.8
19:00 сегодня  Кан -:-  Марсель 4.4 3.65 1.8
19:00 сегодня  Анже -:-  Нант 2.65 3.05 2.85
21:00 сегодня  Бордо -:-  Дижон 1.72 3.7 4.9
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Лион 2.8 3.65 2.35
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.75 3.75 4.3
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.95 3.4 2.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.47 4.5 6.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.02 3.6 3.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 2.07 3.5 3.35
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:3 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 4:2 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.7 2.9 2.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 1.55 3.7 6.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.73 3.42 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.12 2.85 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1.65 3.53 5.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 2.15 2.85 3.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 3.15 4.25
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 3.5 3.3 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 2.6 3.2 2.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 сегодня  Иордания -:-  Вьетнам - - -
17:00 сегодня  Таиланд -:-  Китай - - -
20:00 сегодня  Иран -:-  Оман - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Эстеглал (Тегеран)Эстеглал - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Виктория Ж (Жижков)Виктория Ж - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вольфсбург-2Вольфсбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Германия Хальб.Германия Хальб. - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хеннеф 05Хеннеф 05 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс Йена 2Карл Цейсс Йена 2 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Герта-2 (Берлин)Герта-2 -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)Эльверсберг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Вердер II (Бремен)Вердер II - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт НордерштедтАйнтрахт Нордерштедт -:- Логотип футбольный клуб Альтона 93 (Гамбург)Альтона 93 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1:2 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 0:1 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.83 3.6 4.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 12 6.5 1.21
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 3.35 3.7 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 2.37 3.2 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.35 3.2 3.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.3 3.4 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2.7 3.2 2.6
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Чилавертческий фактор. «Велес Сарсфилд» Карлоса Бьянки. 1993 и 1994 год

вчера, 15:22

«Соккер.ру» вспоминает яркий аргентинский коллектив и его знаменитого вратаря.

Прописанный на западе аргентинской столицы «Велес Сарсфилд» не принадлежал к числу «экипос грандес», - пятёрке великих клубов - «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», «Расинг», «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо». По состоянию дел на начало девяностых все регалии «Велеса» исчислялись чемпионским титулом образца 1968 года и выходом в полуфинал Кубка Либертадорес.

Даже скромный «Архентинос Хуниорс» выигрывал главный трофей южноамериканского клубного футбола, а также не принадлежащий к числу аристократов «Эстудиантес» делал это трижды. «Велес» же оставался добротной командой, игравшей роли второго плана. Конечно, бело-синие футболки с большой буквой V носили немало сильных игроков. «Маленькая крепость» регулярно бросала вызов сильнейшим клубам Аргентины, но только раз смогла стать чемпионом.

Возвращение легенды

В декабре 1992 года новым тренером «Велеса» стал Карлос Бьянки, легенда клуба, один из тех, кто выигрывал единственный на тот момент чемпионский титул. Прекрасный забивной нападающий к 24 годам успел наколотить 120 мячей за «маленькую крепость», после чего уехал во Францию. Там аргентинец не потерялся. Был лидером атак «Пари Сен-Жермен» и «Страсбура». В середине 80-х Карлос на несколько лет вернулся на родину, естественно, в родной клуб, разменял там третью сотню мячей. Но приглашения в сборную так и не дождался. Роман Бьянки с национальной командой сложился весьма печально. Более десятка встреч в футболке «альбиселесте» в начале 70-х и всё. Оба титула чемпиона мира сборная Аргентины завоевала без Бьянки.

В середине восьмидесятых Карлос снова пустился во Францию, поиграл немножечко за «Реймс», после чего решил стать тренером. Казалось, что он уже пустил корни в Европе. Но в 1992-м Бьянки покинул полюбившуюся ему французскую землю и снова предложил свои услуги родному клубу.

Было бы крайне неправильно утверждать, что это Бьянки создал тот великий «Велес». Вовсе нет. «Маленькая крепость» не лежала в руинах, скорее наоборот. В 1991/92 команда заняла четвёртое место в осеннем чемпионате (Апертуре) и второе в весеннем (Клаусуре). В Апертуре-1992 «Велес» финишировал шестым, отстав от вице-чемпиона «Ривер Плейт» всего на одно очко. Предшественник Бьянки Эдуардо Манера был вполне квалифицированным специалистом. Блестящая команда тоже сложилась до возвращения бомбардира. Другое дело, что Бьянки не только не развалил то, что было сделано до него, он, напротив, всё это сберёг и улучшил. При Карлосе команда стала более атакующей, забивной. Вратарь Чилаверт получил полную свободу. Мог спокойно идти на чужую половину пробивать штрафные, ибо знал, что подстрахуют. При новом тренере прибавили, а может, просто созрели остальные футболисты.

Гарнизон «маленькой крепости»

Пришла пора познакомиться с командой. В воротах славный представитель индейского народа гуарани Хосе Луис Чилаверт. Неверно считать, что «Велес» открыл великого парагвайского вратаря. Прежде чем найти пристанище на стадионе «Хосе Амальфитани», парагваец отыграл несколько сезонов в «Сан-Лоренсо», а потом провёл пару лет в испанской «Сарагосе». Он пришёл в «Велес» зрелым, сложившимся мастером, но именно тут он превратился из просто сильного голкипера в того самого Чилаверта. Индеец стал настоящим вождём команды, её капитаном и проводником тренерских идей. Кроме того, свою работу «Бульдог» выполнял добросовестно. Место на лавке делили Хуан Карлос Докабо и Пабло Кавальеро. И конечно стоит напомнить, что предшественником Чилы был другой знаменитый вратарь, чемпион мира 1978 года Убальдо Фильол по прозвищу «Утка».

Правого защитника чаще играли Флавио Сандона либо Эктор Альмандос. За левую бровку отвечали Рауль Кардосо или Фернандо Домингес. В центре обороны действовали коллекционер красных карточек (насобирал за карьеру аж 17 штук) Роберто Тротта и Виктор Сотомайор. Маурисио Пеллегрино, которого мы знаем еще как игрока «Ливерпуля» и тренера «Саутгемптона», подменял Тротту в период «отсидки» оного.

Роль опорника была отдана Марсело Гомесу, при надобности его мог разгрузить Кристиан Басседас, более разносторонний полузащитник. Хосе Басуальдо и Роберто Помпеи работали на флангах - правом и левом. Слева частенько выходил Клаудио Усаин. Если надо, то не считали зазорным отойти в среднюю линию Эстебан Гонсалес и Мариано Арментано. Хорошо входили в игру Леонардо Рамос, Гильермо Мориджи и Вальтер Пико. Основная пара нападающих чаще всего выглядела так Хосе Оскар Флорес и Омар Асад по прозвищу Эль Турко («Турок»). Даром что Асад был сирийского происхождения и приходился однофамильцем президенту Сирии Хафезу Асаду. А запасе уже упомянутые Арментано, Гонсалес и Клаудио Компаньюччи.

Такое лёгкое чемпионство

У Бьянки было полтора месяца на подготовку к Клаусуре-93. С первым соперником - «Депортиво Эспаньол» - команда Бьянки справилась довольно легко, 2:0. Без особых усилий, также с результатом 2:0 был обыгран «Сан-Мартин», затем последовала нулевая ничья с «Бельграно» в Кордобе. Гол Асада принёс победу над чемпионом - «Бокой» - и первое место в таблице. Середнячку «Уракану» отгрузили три гола на «Хосе Амальтафини». Нулевая ничья в классико Западного Буэнос-Айреса с местным «Локомотивом» - «Феррокарриль Оэсте».

Шесть матчей минуло, а Чилаверт - сухой, как порох. Размочил его, причём дважды, «Ривер», покоривший «маленькую крепость». Но удачно сложилась поездка в родной город Лионеля Месси Росарио, где точный удар Басуально обеспечил два очка в игре с «Ньюэллз Олд Бойз». Биты «Химнасия» и «Расинг», последнему отгрузили три безответных штуки, обыгран «Платенсе». «Велес» наверху, а «Ривер Плейт» в трёх очках. Ничьи с «Ланусом» и «Сан-Лоренсо». Но и преследователи потеряли очки. «Ривер» даже не воспользовался подарком от «Росарио Сентраль», обыгравшего лидера в гостях. Всего лишь ничеечка с «Ланусом» на «Монументале».

В предпоследнем туре «Ривер Плейт» проиграл «Сан-Лоренсо», и «Велесу» оказалось достаточно ничьей, чтобы стать весенним чемпионом. Во-первых, это почётно. Во-вторых, к обоим титулам оказался причастен Карлос Бьянки - сначала как игрок, потом как тренер. А в-третьих, «Велес Сарсфилд» получил прямой билет в Кубок Либертадорес безо всяких отборочных турниров. Самое удивительное, что «гарнизон маленькой крепости» стал чемпионом как-то легко. Толком не вспотев. И нужно отметить Чилаверта. В 19 матчах Бульдог пропустил всего 7 мячей.

В Апертуре-93 «Ривер Плейт» и «Велес Сарсфилд» поменялись местами в итоговой таблице. «Маленькая крепость» отстала от нового чемпиона на одно очко. А в Клаусуре-94 «Велес» неожиданно рухнул аж на 18-е место. Но провал в домашнем чемпионате был компенсирован с лихвой международными победами.

Короли «Морумби» и покорители Токио

В групповом турнире Кубка Либертадорес-1994 попали вместе по два делегата от Аргентины и Бразилии - «Велес Сарсфилд», «Бока Хуниорс», «Палмейрас» и «Крузейро».  В первом туре соотечественники играли между собой. «Велес» довольствовался ничьей с «Бокой» на «Хосе Амальтафино» (1:1), а «Палмейрас» выиграл у «Крузейро» 2:0 и стал лидером. Во втором туре «Бока» была уничтожена в Сан-Паулу 1:6, и у «Палмейраса» стало 4 очка. Ведь встреча в Бело-Оризонте между «Крузейро» и «Велесом» не выявила победителя. Гола Эль-Турко хватило для победы над «Палмейрасом» в Буэнос-Айресе. У команд по 4 очка. «Бока» проиграла на «Бомбонере» гостям из Бразилии 1:2 и выбыла из борьбы.  В четвёртом туре самый популярный клуб Аргентины проиграл снова, на этот раз соседям. У «Велеса» стало 6 очков, а «Крузейро» взял реванш у «зеленых» - 5. Узелок развязался в предпоследнем туре. Тротта и Асад забили по голу в ворота «Крузейро», гарантировав «маленькой крепости» досрочный выход из группы. «Бока» же подложила свинью клубу из Сан-Паулу. В последнем туре «Велес» позволил себе подвергнуться порке в Бело-Оризонте - 1:4. Всё равно команда Бьянки заняла первое место в группе.

Первый барьер плей-офф - 1/8 финала - «Велес» преодолел со скрипом - а именно в серии пенальти. Ничья 1:1 с уругвайским «Дефенсор Спортинг» в Монтевидео и 0:0 в Буэнос-Айресе. В отличие от европейцев, южноамериканцы не видят в голе, забитом на чужом поле, ничего особенного, поэтому пришлось пробивать серию пенальти. Чилаверт и сам забил, и два удара взял.

С венесуэльским «Минервеном» в четвертьфинале пришлось проще. Ноль-ноль в гостях, и два-ноль, обеспеченные голами Флореса и Асада дома. В полуфинале дело опять дошло до лотереи. Колумбийский «Хуниор» выиграл в Барранкилье, посчитав полдела сделанным. В Буэнос-Айресе «Велес» ответил тем же (2:1). Первым дрогнул Флорес, забивавший в обоих полуфиналах. Но товарища выручил Чилаверт, который сначала отразил последний 11-метровый в серии из пяти ударов, а потом взял следующий удар, вытащив аргентинцев в финал. Свой пенальти Бульдог, разумеется, выполнил безукоризненно.

Гол Омара Асада принес «маленькой крепости» домашнюю победу над бразильским «Сан-Паулу». Но победитель предыдущего розыгрыша вовсе не хотел расставаться с Кубком Освободителей. У себя на «Морумби» бразильцы выиграли 1:0 . Мюллер на 33-й минуте заставил Чилаверта капитулировать. И всё. Больше парагваец не пропускал, как бы ни старались соперники. Снова, в третий раз для «Велеса» за эту кампанию, дело дошло до выяснения отношений в серии пенальти. На этот раз Чила не стал испытывать нервы болельщиков, отбив самый первый удар Паулиньо. Все остальные мячи точно легли в цель. А это значило, что Кубок Либертадорес достался «Велесу». Чилаверт же был справедливо признан самым ценным игроком и финала, и всего розыгрыша.

Оставался Межконтинентальный кубок, где сильнейшему клубу Южной Америки противостоял победитель Лиги чемпионов итальянский «Милан». Команда Фабио Капелло в очередной раз выиграла Скудетто, а весной разгромила «Барселону» в финале Лиги чемпионов 4:0. Фаворитом игры в Токио считался клуб из Италии. Но все атаки миланцев разбились о «маленькую крепость» и её могучего стража. Во втором тайме атаку, ставшую голевой, начал Чила, - диагональным пасом метров на 50 нашёл на правом фланге Басуальдо. Тот не мешая забросил мяч в штрафную, где Алессандро Костакурта дёрнул за футболку Флореса.

Чилаверт сам бить не стал. Эту миссию выполнил капитан Роберто Тротта. Он пробил низом по центру. Вратарь «Милана» Себастьяно Росси слишком рано упал и мяч, задев его длинную ногу, заскочил в ворота. «Милан» мог сравнять счёт через пару-тройку минут. Даниэле Массаро после скидки бил метров с 10 точно в угол, но на пути мяча откуда-то вырос Чилавертище.

«Велес» не только отбился, он забил второй. Чудовищную ошибку сотворил Франко Барези, отбросивший мяч вратарю. Асад перехватил пас, обыграл Росси и смачно загнал мяч в сетку - 2:0. «Велес Сарсфилд» - клубный чемпион мира. До учреждения соответствующего турнира таковым считался именно обладатель Межконтинентального кубка.

Конечно, как часто бывает, многие герои разбежались, пользуясь моментом. Другие остались. Чилаверт, например, служил «Велесу» десять лет, выиграл ещё два чемпионских титула и собрал целую коллекцию индивидуальных наград. А в самой Аргентине число «экипос грандес» как-то само собой увеличилось от пяти до шести.

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cevin cigan
cevin cigan
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вчера в 21:03
У Чилаверта забитых голов с пенальти и штрафных наберётся больше,чем у иных форвардов!
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