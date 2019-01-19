Чилавертческий фактор. «Велес Сарсфилд» Карлоса Бьянки. 1993 и 1994 год

вчера, 15:22

«Соккер.ру» вспоминает яркий аргентинский коллектив и его знаменитого вратаря.

Прописанный на западе аргентинской столицы «Велес Сарсфилд» не принадлежал к числу «экипос грандес», - пятёрке великих клубов - «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», «Расинг», «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо». По состоянию дел на начало девяностых все регалии «Велеса» исчислялись чемпионским титулом образца 1968 года и выходом в полуфинал Кубка Либертадорес.

Даже скромный «Архентинос Хуниорс» выигрывал главный трофей южноамериканского клубного футбола, а также не принадлежащий к числу аристократов «Эстудиантес» делал это трижды. «Велес» же оставался добротной командой, игравшей роли второго плана. Конечно, бело-синие футболки с большой буквой V носили немало сильных игроков. «Маленькая крепость» регулярно бросала вызов сильнейшим клубам Аргентины, но только раз смогла стать чемпионом.

Возвращение легенды

В декабре 1992 года новым тренером «Велеса» стал Карлос Бьянки, легенда клуба, один из тех, кто выигрывал единственный на тот момент чемпионский титул. Прекрасный забивной нападающий к 24 годам успел наколотить 120 мячей за «маленькую крепость», после чего уехал во Францию. Там аргентинец не потерялся. Был лидером атак «Пари Сен-Жермен» и «Страсбура». В середине 80-х Карлос на несколько лет вернулся на родину, естественно, в родной клуб, разменял там третью сотню мячей. Но приглашения в сборную так и не дождался. Роман Бьянки с национальной командой сложился весьма печально. Более десятка встреч в футболке «альбиселесте» в начале 70-х и всё. Оба титула чемпиона мира сборная Аргентины завоевала без Бьянки.

В середине восьмидесятых Карлос снова пустился во Францию, поиграл немножечко за «Реймс», после чего решил стать тренером. Казалось, что он уже пустил корни в Европе. Но в 1992-м Бьянки покинул полюбившуюся ему французскую землю и снова предложил свои услуги родному клубу.

Было бы крайне неправильно утверждать, что это Бьянки создал тот великий «Велес». Вовсе нет. «Маленькая крепость» не лежала в руинах, скорее наоборот. В 1991/92 команда заняла четвёртое место в осеннем чемпионате (Апертуре) и второе в весеннем (Клаусуре). В Апертуре-1992 «Велес» финишировал шестым, отстав от вице-чемпиона «Ривер Плейт» всего на одно очко. Предшественник Бьянки Эдуардо Манера был вполне квалифицированным специалистом. Блестящая команда тоже сложилась до возвращения бомбардира. Другое дело, что Бьянки не только не развалил то, что было сделано до него, он, напротив, всё это сберёг и улучшил. При Карлосе команда стала более атакующей, забивной. Вратарь Чилаверт получил полную свободу. Мог спокойно идти на чужую половину пробивать штрафные, ибо знал, что подстрахуют. При новом тренере прибавили, а может, просто созрели остальные футболисты.

Гарнизон «маленькой крепости»

Пришла пора познакомиться с командой. В воротах славный представитель индейского народа гуарани Хосе Луис Чилаверт. Неверно считать, что «Велес» открыл великого парагвайского вратаря. Прежде чем найти пристанище на стадионе «Хосе Амальфитани», парагваец отыграл несколько сезонов в «Сан-Лоренсо», а потом провёл пару лет в испанской «Сарагосе». Он пришёл в «Велес» зрелым, сложившимся мастером, но именно тут он превратился из просто сильного голкипера в того самого Чилаверта. Индеец стал настоящим вождём команды, её капитаном и проводником тренерских идей. Кроме того, свою работу «Бульдог» выполнял добросовестно. Место на лавке делили Хуан Карлос Докабо и Пабло Кавальеро. И конечно стоит напомнить, что предшественником Чилы был другой знаменитый вратарь, чемпион мира 1978 года Убальдо Фильол по прозвищу «Утка».

Правого защитника чаще играли Флавио Сандона либо Эктор Альмандос. За левую бровку отвечали Рауль Кардосо или Фернандо Домингес. В центре обороны действовали коллекционер красных карточек (насобирал за карьеру аж 17 штук) Роберто Тротта и Виктор Сотомайор. Маурисио Пеллегрино, которого мы знаем еще как игрока «Ливерпуля» и тренера «Саутгемптона», подменял Тротту в период «отсидки» оного.

Роль опорника была отдана Марсело Гомесу, при надобности его мог разгрузить Кристиан Басседас, более разносторонний полузащитник. Хосе Басуальдо и Роберто Помпеи работали на флангах - правом и левом. Слева частенько выходил Клаудио Усаин. Если надо, то не считали зазорным отойти в среднюю линию Эстебан Гонсалес и Мариано Арментано. Хорошо входили в игру Леонардо Рамос, Гильермо Мориджи и Вальтер Пико. Основная пара нападающих чаще всего выглядела так Хосе Оскар Флорес и Омар Асад по прозвищу Эль Турко («Турок»). Даром что Асад был сирийского происхождения и приходился однофамильцем президенту Сирии Хафезу Асаду. А запасе уже упомянутые Арментано, Гонсалес и Клаудио Компаньюччи.

Такое лёгкое чемпионство

У Бьянки было полтора месяца на подготовку к Клаусуре-93. С первым соперником - «Депортиво Эспаньол» - команда Бьянки справилась довольно легко, 2:0. Без особых усилий, также с результатом 2:0 был обыгран «Сан-Мартин», затем последовала нулевая ничья с «Бельграно» в Кордобе. Гол Асада принёс победу над чемпионом - «Бокой» - и первое место в таблице. Середнячку «Уракану» отгрузили три гола на «Хосе Амальтафини». Нулевая ничья в классико Западного Буэнос-Айреса с местным «Локомотивом» - «Феррокарриль Оэсте».

Шесть матчей минуло, а Чилаверт - сухой, как порох. Размочил его, причём дважды, «Ривер», покоривший «маленькую крепость». Но удачно сложилась поездка в родной город Лионеля Месси Росарио, где точный удар Басуально обеспечил два очка в игре с «Ньюэллз Олд Бойз». Биты «Химнасия» и «Расинг», последнему отгрузили три безответных штуки, обыгран «Платенсе». «Велес» наверху, а «Ривер Плейт» в трёх очках. Ничьи с «Ланусом» и «Сан-Лоренсо». Но и преследователи потеряли очки. «Ривер» даже не воспользовался подарком от «Росарио Сентраль», обыгравшего лидера в гостях. Всего лишь ничеечка с «Ланусом» на «Монументале».

В предпоследнем туре «Ривер Плейт» проиграл «Сан-Лоренсо», и «Велесу» оказалось достаточно ничьей, чтобы стать весенним чемпионом. Во-первых, это почётно. Во-вторых, к обоим титулам оказался причастен Карлос Бьянки - сначала как игрок, потом как тренер. А в-третьих, «Велес Сарсфилд» получил прямой билет в Кубок Либертадорес безо всяких отборочных турниров. Самое удивительное, что «гарнизон маленькой крепости» стал чемпионом как-то легко. Толком не вспотев. И нужно отметить Чилаверта. В 19 матчах Бульдог пропустил всего 7 мячей.

В Апертуре-93 «Ривер Плейт» и «Велес Сарсфилд» поменялись местами в итоговой таблице. «Маленькая крепость» отстала от нового чемпиона на одно очко. А в Клаусуре-94 «Велес» неожиданно рухнул аж на 18-е место. Но провал в домашнем чемпионате был компенсирован с лихвой международными победами.

Короли «Морумби» и покорители Токио

В групповом турнире Кубка Либертадорес-1994 попали вместе по два делегата от Аргентины и Бразилии - «Велес Сарсфилд», «Бока Хуниорс», «Палмейрас» и «Крузейро». В первом туре соотечественники играли между собой. «Велес» довольствовался ничьей с «Бокой» на «Хосе Амальтафино» (1:1), а «Палмейрас» выиграл у «Крузейро» 2:0 и стал лидером. Во втором туре «Бока» была уничтожена в Сан-Паулу 1:6, и у «Палмейраса» стало 4 очка. Ведь встреча в Бело-Оризонте между «Крузейро» и «Велесом» не выявила победителя. Гола Эль-Турко хватило для победы над «Палмейрасом» в Буэнос-Айресе. У команд по 4 очка. «Бока» проиграла на «Бомбонере» гостям из Бразилии 1:2 и выбыла из борьбы. В четвёртом туре самый популярный клуб Аргентины проиграл снова, на этот раз соседям. У «Велеса» стало 6 очков, а «Крузейро» взял реванш у «зеленых» - 5. Узелок развязался в предпоследнем туре. Тротта и Асад забили по голу в ворота «Крузейро», гарантировав «маленькой крепости» досрочный выход из группы. «Бока» же подложила свинью клубу из Сан-Паулу. В последнем туре «Велес» позволил себе подвергнуться порке в Бело-Оризонте - 1:4. Всё равно команда Бьянки заняла первое место в группе.

Первый барьер плей-офф - 1/8 финала - «Велес» преодолел со скрипом - а именно в серии пенальти. Ничья 1:1 с уругвайским «Дефенсор Спортинг» в Монтевидео и 0:0 в Буэнос-Айресе. В отличие от европейцев, южноамериканцы не видят в голе, забитом на чужом поле, ничего особенного, поэтому пришлось пробивать серию пенальти. Чилаверт и сам забил, и два удара взял.

С венесуэльским «Минервеном» в четвертьфинале пришлось проще. Ноль-ноль в гостях, и два-ноль, обеспеченные голами Флореса и Асада дома. В полуфинале дело опять дошло до лотереи. Колумбийский «Хуниор» выиграл в Барранкилье, посчитав полдела сделанным. В Буэнос-Айресе «Велес» ответил тем же (2:1). Первым дрогнул Флорес, забивавший в обоих полуфиналах. Но товарища выручил Чилаверт, который сначала отразил последний 11-метровый в серии из пяти ударов, а потом взял следующий удар, вытащив аргентинцев в финал. Свой пенальти Бульдог, разумеется, выполнил безукоризненно.

Гол Омара Асада принес «маленькой крепости» домашнюю победу над бразильским «Сан-Паулу». Но победитель предыдущего розыгрыша вовсе не хотел расставаться с Кубком Освободителей. У себя на «Морумби» бразильцы выиграли 1:0 . Мюллер на 33-й минуте заставил Чилаверта капитулировать. И всё. Больше парагваец не пропускал, как бы ни старались соперники. Снова, в третий раз для «Велеса» за эту кампанию, дело дошло до выяснения отношений в серии пенальти. На этот раз Чила не стал испытывать нервы болельщиков, отбив самый первый удар Паулиньо. Все остальные мячи точно легли в цель. А это значило, что Кубок Либертадорес достался «Велесу». Чилаверт же был справедливо признан самым ценным игроком и финала, и всего розыгрыша.

Оставался Межконтинентальный кубок, где сильнейшему клубу Южной Америки противостоял победитель Лиги чемпионов итальянский «Милан». Команда Фабио Капелло в очередной раз выиграла Скудетто, а весной разгромила «Барселону» в финале Лиги чемпионов 4:0. Фаворитом игры в Токио считался клуб из Италии. Но все атаки миланцев разбились о «маленькую крепость» и её могучего стража. Во втором тайме атаку, ставшую голевой, начал Чила, - диагональным пасом метров на 50 нашёл на правом фланге Басуальдо. Тот не мешая забросил мяч в штрафную, где Алессандро Костакурта дёрнул за футболку Флореса.

Чилаверт сам бить не стал. Эту миссию выполнил капитан Роберто Тротта. Он пробил низом по центру. Вратарь «Милана» Себастьяно Росси слишком рано упал и мяч, задев его длинную ногу, заскочил в ворота. «Милан» мог сравнять счёт через пару-тройку минут. Даниэле Массаро после скидки бил метров с 10 точно в угол, но на пути мяча откуда-то вырос Чилавертище.

«Велес» не только отбился, он забил второй. Чудовищную ошибку сотворил Франко Барези, отбросивший мяч вратарю. Асад перехватил пас, обыграл Росси и смачно загнал мяч в сетку - 2:0. «Велес Сарсфилд» - клубный чемпион мира. До учреждения соответствующего турнира таковым считался именно обладатель Межконтинентального кубка.

Конечно, как часто бывает, многие герои разбежались, пользуясь моментом. Другие остались. Чилаверт, например, служил «Велесу» десять лет, выиграл ещё два чемпионских титула и собрал целую коллекцию индивидуальных наград. А в самой Аргентине число «экипос грандес» как-то само собой увеличилось от пяти до шести.