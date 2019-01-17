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Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Шальной удачи дети. «Верона» Освальдо Баньоли. Сезон-1984/85.

вчера, 14:50

«Соккер.ру» повествует о первом и пока единственном чемпионстве «Эллады».

«Эллас» (в переводе с греческого Эллада, Греция) из Вероны или «Верона» никогда не считалась серьёзным клубом Италии. «Джаллоблу» мотались из Серии В в Серию А и назад, иногда забредали в Серию С. Во времена пребывания в элите веронцы исполняли роль массовки. Но в начале восьмидесятых президент Челестино Гвидетти решил, что пора бы прославить город чем-то ещё, а не только повестью, что нет печальнее на свете.

Здесь встречают-привечают оторви-сорви голов

Из Милана был приглашён тренер Освальдо Баньоли. В прошлом неплохой полузащитник «россонери», но самой приличной командой, которую ему доверяли, была «Чезена». Больших денег в клубной казне не водилось, поэтому приходилось приглашать тех, «кому надоела жизнь слуги». Антонио Ди Дженнаро плотно сидел на скамейке в «Фиорентине», где на его месте действовал Джанкарло Антониони. Да и в «Перудже» он счастья не нашёл. Над неловким вратарём Клаудио Гареллой смеялась вся Генуя, и та часть, что болела за его «Сампдорию», и те, кто переживал за «Дженоа». Роберто Тричелла мог всю спортивную жизнь проторчать в резерве «Интера» и смотреть, как играют другие. Лучиано Спинози оказался лишним в «Роме». И так набралась целая компания потенциальных неудачников, из которых Баньоли сумел собрать приличную команду.

«Верона» с ходу вышла в Серию А и там не затерялась. Четвёртое место в сезоне-1982/83 и выход в финал Кубка Италии, где веронцы в равной борьбе уступили «Ювентусу». Через год «Эллас» финишировала шестой и снова добралась до финала Кубка страны, где достойно проиграла «Роме». Тем временем ряды веронцев пополняли бойцы, не нашедшие применения своим силам в других командах. Пришли два футболиста «Ювентуса» - нападающий Джузеппе Гальдеризи и атакующий полузащитник Пьетро Фанна. Лучиано Марангон поиграл в обороне «Наполи» и «Ромы», успев заработать славу разгильдяя. Но попав к Баньоли, молодой человек взялся за ум. Полузащитник Доменико Вольпатти побывал в «Торино» и ещё много где, перешагнул тридцатилетний барьер, после чего принял предложение веронцев. Вратарь Гарелла позвал из «Сампдории»  своего приятеля - правого защитника Мауро Ферроне. В «Комо» нашли защитника Сильвано Фонтолана, когда-то оказавшегося лишним в «Интере». Бывший полузащитник «Фиорентины» Луиджи Саккетти мог сыграть и в атаке. Лишь бы играть. Были и два легионера - капитан сборной Польши защитник Владислав Жмуда и бразильский нападающий Дирсеу, потом его сменил шотландец Джо Джордан. Однако их игра не всегда устраивала Освальдо Баньоли.

Точнее Баньоли считал, что его команда чересчур лёгкая, хрупкая. Нужна была пара здоровых, мускулистых парней - в оборону и в атаку. И такие нашлись летом 1984 года. Из «Кайзерслаутерна» прибыл защитник Ганс-Петер Бригель, пришедший в футбол из десятиборья. А в нападение был куплен один из героев чемпионата Европы - датчанин Пребен Элькьер-Ларсен. Или просто Элькьер. Или Бешеный конь, как порою называли Пребена на родине.

Короли ночной Вероны

Итак, что получилось. В воротах Клаудио Гарелла, который уже не казался смешным. Правый защитник Мауро Ферроне, левый Лучиано Марангон. Свободный центральный защитник Роберто Тричелла, а передний либо Сильвано Фонтолан, либо Ганс-Петер Бригель. Либо оба сразу, если была на то надобность. Но чаще Бригель, пришедший левым защитником, играл в опорной зоне. Рядом с Доменико Вольпатти. Пауло Фанна бороздил правую бровку, а Антонио Ди Дженнаро слегка левую (чаще тут носился Марангон), а по большей части был диспетчером. Впереди играли большой Пребен Элькьер и маленький Джузеппе Гальдеризи. И на скамейке запасных встречи обычно начинали вратарь Серджо Спури, защитник Массимо Сторгато, полузащитники Лучиано Бруни, Луиджи Саккетти, нападающий Франко Турчетта.

«Верона» начинала сезон домашним матчем с «Наполи», который подписал самого Диего Марадону. Опекать аргентинца поручено было Бригелю. Немец не только справился со своей миссией, но забил первый мяч в ворота неаполитанцев. В итоге победа «джаллоблу» 3:1. Бригель забил и во втором туре - на выезде «Асколи», отличился и поразивший своим аппетитом Элькьер. Снова 3:1. После них победа 1:0 над «Удинезе» выглядела чересчур скромной. А уже 6 очков из 6, единоличные лидеры.

Гарелла вытянул игру в Милане против «Интера» - 0:0 на «Сан-Сиро». А потом два безответных мяча в ворота чемпионствующего «Юве». Один - от бывшего ювентийца Гальдеризи, второй - от датского Бешеного Коня. Затем «Верона» не позволила обыграть себя «Роме». У римлян и моментов особых не было. Биты «Фиорентина» дома и «Кремонезе» в гостях. Но убежать в отрыв не даёт «Торино», державшийся на расстоянии двух очков. После ничьей с «Сампдорией» на домашней арене «Маркоантонио Бентегоди» эта дистанция усохла до одного очка. Но точные удары Бригеля с Марангоном обеспечили гостевой выигрыш у «Торино», и уже +3. Причём в графе поражения у веронцев гордо светился ноль. «Нам важно быть первыми. Догоняющий всегда тратит больше сил, чем бегущий впереди», - повторял Освальдо Баньоли.

Но зимой начала сказываться усталость. И длина скамейки дала о себе знать. Не вовремя угодил в лазарет Элькьер, а без датчанина атака заметно захромала. Ничеечка, другая, первый проигрыш в гостях «Авеллино». К экватору чемпионата «мастифы» (ещё одно прозвище клуба) пришли первыми. Но вскоре «Интер» их догнал и останавливаться на этом не собирался. Но «нерадзурри» поделили очки с «Авеллино», а веронцы не были столь любезны с «Асколи», выиграв 2:0. Голы на счету Гальдеризи и Саккетти, заменившего травмированного Элькьера.

Десятиборец и Бешеный Конь

Пребен поправился к следующей игре с «Удинезе», отметив своё исцеление голом. На 20-й минуте он сделал счёт 3:0. Ранее отличились Бригель с Гальдеризи. Но это значительное преимущество гости разбазарили за 14 минут второго тайма, позволив удинцам отыграться. Но легионеры «Вероны» забили по мячу, записав в протокол выигрыш с результатом 5:3.

Игра с «Интером» должна была стать одной из важнейших. Выиграй миланцы, они вырывались бы вперёд. Первый тайм за «нерадзурри», гол на счету Алессандро Альтобелли. Но опять немецкий богатырь Бригель сравнял счёт. А эта ничья была в пользу «мастифов». По большому же счёту «Верона» заслуживала большего. Но судья предпочёл не видеть ни игру рукой у Джузеппе Барези, ни откровенный фол Джузеппе Бергоми против Гальдеризи. Один из двух пенальти «джаллоблу», наверное, забили бы. Но это уже догадки. Сам же Ганс-Петер получил повреждение и не смог выйти против «Ювентуса». В Турине пришлось несладко. Гарелла выручал-выручал, но был вынужден капитулировать после удара Массимо Бриаски. Однако храбрец Ди Дженнаро отобрал мяч у Мишеля Платини и засадил его в девятку ворот «старой синьоры». Тоже весьма ценная ничья.

Гол Элькьера в ворота «Ромы» открыл серию из трёх побед. Вслед за римлянами пали «Фиорентина» и «Кремонезе». Веронцы оглянулись и не увидели рядом никого. «Торино» и «Интер» отставали уже на пять очков. А после ничьей в Генуе уже на 6. Но «Торино» взял реванш на «Маркоантонио Бентегоди». Забей Гальдеризи пенальти, была бы ничья 2:2. А так дистанция сократилась до 4 очков. Ничья с «Миланом» и +3. Очень важный гол забил Пьетро Фанна в ворота «Лацио». Тяжёлая победа 1:0, а «Торино» притормозил в Комо. До финиша рукой подать, каких-то три тура. И четыре очка отрыва от «Торино». В пяти очках застыли «Интер» и «Сампдория».

«Комо» притормозил не только «Торино», но и лидера в Вероне - 0:0. «Гранатовые» ответили домашними нулями с «Аталантой». А это означало, что в следующем туре «Верону» устраивала и ничья. Которую она и сделала в Бергамо. Пребен Элькьер сравнял счёт, и этот гол датчанина стал золотым. «Верона» не пришла, приковыляла к финишу первой. Но какая разница, как «мастифы» оформили чемпионство. Главное, что они это сделали. Пусть и показали в большинстве матчей весьма сухой футбол. Так, Баньоли и не скрывал своей приверженности к катеначчо. Правда, в ничего не значившем матче «Эллас» положила четыре штуки в ворота «Авеллино», красиво попрощавшись с сезоном. Который стал самым успешным. Ибо веронская сказка была короткой.

В Кубке чемпионов «Верона» прошла до 1/8 финала, где её не без помощи арбитра обыграл «Ювентус». После этого как-то команда скисла. Да и удача, сопутствующая «мастифам» в золотом сезоне, перестала с ними дружить. В чемпионате «джаллоблу» заняли десятое место. Дальше - хуже. Довольно быстро «Эллас» превратилась в скиталицу из Серии А в Серию В и обратно, какой была раньше. Кроме того, более успешным городским клубом стал «Кьево».

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Олег Горбунов
Олег Горбунов
   600 / 741
вчера в 23:35
Круто, благодарю!
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