Рядом с пьедесталом. «Черноморец» Виктора Прокопенко. Сезон-1984

вчера, 09:30

«Соккер.ру» повествует о веселой и яркой одесской команде.

Среди призов большого футбола, вручаемых по итогам каждого из чемпионатов СССР , существовала награда, учреждённая газетой «Спортивная Москва» - «Гроза авторитетов». Его вручали команде, отобравшей больше всего очков у чемпиона и призёров. Чаще других - четыре раза «Грозой авторитетов» становился одесский «Черноморец».

Это достижение одесситов часто становилось предметом шуток - мол, не пора ли «Черноморцу» самому стать авторитетом. Увы, это случилось лишь однажды. В 1974 году команда из Одессы заняла третье место. И хотя «Черноморец» только грозился авторитетам, он показывал яркую, красивую игру. И, можно сказать, был украшением союзного чемпионата. К тому же немало игроков, ставших лидерами «Спартака» и киевского «Динамо», получили известность, будучи футболистами одесского клуба.

Неожиданное назначение

Виктор Прокопенко, нападающий «Черноморца» и «Шахтёра» семидесятых, стал старшим тренером несколько неожиданно. По окончании сезона-1981 из «Черноморца» ушёл Никита Симонян. Поиски нового наставника затянулись, А пока они шли с командой работал Виктор Прокопенко, входивший в штаб Симоняна. Сезон-82 Виктор Евгеньевич начал с приставкой и.о. Но вскоре он был утверждён в качестве старшего тренера. В чемпионате СССР -82 одесситы заняли десятое место, а годом позже восьмое. На первый взгляд, не так уж и впечатляюще. Но в это время в «Черноморце» прошла смена поколений. Разыгрался Игорь Беланов, в число лучших вратарей страны выдвинулся Валентин Елинскас, заиграли новички Виктор Пасулько, Игорь Наконечный, в Сибири нашли исполнителя штрафных Владимира Поконина и бомбардира Владимира Финка. В восемьдесят третьем одесситы одно время даже возглавляли таблицу, но потом в их игре что-то сломалось. Однако вектор развития был избран верно. Конечно, были потери в составе. Уроженец Донбасса Елинскас уехал в «Шахтёр» еще в начале 1983-го.

Виктор Прокопенко оказался очень толковым тренером, постоянно придумывавшим что-то новое. Он не боялся экспериментировать, доверять игрокам новые роли. Приветствовал универсализм. «Черноморец» при нём старался играть в атакующий, открытый, иногда слишком открытый футбол, который нравился зрителям. Как часто говорили про одесситов тех лет «команда, с которой никогда не соскучишься». Виктора Евгеньевича звали работать в другие клубы, но он, будучи патриотом Одессы, хотел добиться чего-то серьёзного именно в городе, который стал ему родным.

Беланов, Пасулько и не только

Перед чемпионатом-84 получил повестку в армию кумир стадиона имени Черноморского морского пароходства нападающий Юрий Горячёв. Он отправился служить в СКА «Карпаты». Ещё трое призывников - Сергей Романенко, Виталий Тищенко и Валентин Стрижаков были призваны в одесский СКА . Валерий Машнин перешёл в никопольский «Колос». Пополнили ряды «моряков» полузащитники Александр Багапов («Кубань»), Николай Романчук ( СКА Ростов), защитник Сергей Третьяк ( СКА Одесса).

После ухода Елинскаса основным вратарём стал Юрий Роменский. Воспитанник азербайджанского футбола начинал играть в родном Мингечауре, оттуда получил приглашение в сильнейший клуб республики «Нефтчи». В 1978-м Роменский перешёл в «Черноморец», где провёл отличный сезон. Через год он уже был в Киеве у Валерия Лобановского. В Киеве Юрий Михайлович провёл три года. Выиграл бронзу в 1979-м, стал чемпионом в 1980-м, установив рекордную для советского футбола сухую серию 1028 минут. Через год киевляне снова стали чемпионами, но Роменский не сыграл и половины матчей. Заболел, а когда поправился, обнаружил ворота занятыми Михаилом Михайловым. После окончания чемпионата киевляне пригласили из «Шахтёра» Виктора Чанова, а Роменский вернулся в Одессу. В 1982-м он играл нечасто. Ведь Елинскас попал в расширенный состав сборной СССР для участия в чемпионате мира, потом в олимпийскую сборную. Но после ухода Валентина 30-летний Роменский снова занял место в воротах и провёл отличный сезон. Старт чемпионата-84 Юрий пропускал, и «Черноморец» начинал с Анатолием Чистовым. Третий вратарь Валерий Паламарчук в юности подавал большие надежды. Именно он был основным в команде 1963/64 годов рождения, а Станислав Черчесов – только вторым. Но во взрослом футболе сложилось всё с точностью наоборот. Валерий сыграл за «Черноморец» лишь два матча, после чего покинул команду. Так и провёл почти всю карьеру во второй лиге.

Справа в обороне чаще действовал Сергей Жарков, слева - Василий Ищак. Оба начинали в средней линии, но со временем сменили амплуа. Немало позиций сменил капитан - Владимир Плоскина. Прокопенко видел его передним центральным защитником. Кроме того, Владимир Иванович считался королём среди пенальтистов. Все его удары с точки непременно достигали цели. По поводу заднего центрального защитника были вопросы. Сезон начинал Александр Скрипник, но потом эту позицию занял Игорь Соколовский. В запасе Сергей Третьяк, Гавриил Псомиади, Юрий Смотрич.

Роль опорника была доверена бывшему ростовчанину Николаю Романчуку. Справа играл кубанец Александр Багапов, слева киевлянин Игорь Наконечный. Все три футболиста были универсалами и могли меняться позициями. Ближе к линии атаки действовали Владимир Поконин и Виктор Пасулько. Уже возрастной сибиряк Поконин славился своими дальними штрафными ударами. Воспитанник закарпатского футбола Виктор Пасулько считался одним из самых хитрых полузащитников высшей лиги. Даже партнёры не всегда догадывались о намерениях кудрявого футболиста, где уж там соперникам. В сезоне-84 Поконин практически не играл из-за травмы, и Пасулько был безальтернативен. «Черноморец» обладал хорошим подбором нападающих. Тут быстрые Игорь Беланов и Александр Щербаков, рослые Виктор Сахно и Владимир Финк, техничный Иван Шарий, талантливый воспитанник местной футбольной школы Борис Тропанец. Было из кого выбирать.

«Черноморец» начал сезон-84 матчем в Измаиле с «Кубанью» в 1/16 финала Кубка СССР . Проблем с краснодарцами не возникло – Шарий, Плоскина и Беланов обеспечили крупную победу. Следующий соперник одесситов, обладатель хрустального приза «Шахтёр», оказал серьёзное сопротивление. Но Иван Шарий всё же огорчил бывшего одноклубника Валентина Елинскаса и вывел «моряков» в четвертьфинал. Но через несколько дней поход одесситов за Кубком завершился. Московское «Динамо» в дополнительное время дожало южан - 3:1. Не лучшим образом сыграл подменявший Роменского Паламарчук.

Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперёд и шаг назад

На старте первенства обострились проблемы с коленом Юрия Роменского. Ворота в московском матче с «Торпедо» защищал Анатолий Чистов. Грубых ошибок он не допустил, но обороне явно не хватало подсказок Роменского. Судьбу матча решил единственный гол Валентина Иванова. Сын Валентина Козьмича и наш известный арбитр тогда часто выходил на поле в футболке с большой литерой Т.

В Алма-Ате «Черноморец» был бит вернувшимся в высшую лигу «Кайратом». Дубль сделал Сергей Стукашов, наряду с Белановым один из самых быстрых нападающих страны. После двух туров ноль голов, ноль очков и последнее место.

Выбивший из Кубка киевское «Динамо» (4:2) ЦСКА виделся серьёзным соперником. Команда Юрия Морозова неплохо стартовала – победа над ростовчанами, ничья с киевлянами. Но одесситы взяли верх 2:1 благодаря голам Наконечного и Финка. К четвёртому туру выздоровел Роменский, который занял привычное место в воротах в игре против «Арарата». Те же 2:1, голы на счету Щербакова и Финка. Но визит на родину Юрия Михайловича принёс одесситам разочарование – «Нефтчи» выиграл 2:1. Десятое место после пяти туров.

В Тбилиси подопечные Прокопенко ушли от поражения, Игорь Беланов убежал от динамовской обороны – 1:1. А дома в игре с «Зенитом» громкое фиаско – 1:3. «Черноморец» - 14-й. От зоны вылета одно очко. Городские власти уже стали задумываться о соответствии Виктора Прокопенко должности. Команду тем временем ждал выезд по маршруту Минск – Киев – Ростов-на-Дону. По его итогам и могло быть вынесено решение по тренеру.

С минским «Динамо» ничья имени Беланова. А в Киеве «Черноморец» выиграл впервые в истории. В Одессе он частенько доставлял неприятности динамовцам, а вот в столице Советской Украины ни разу. В 1983-м динамовцы наколотили «морякам» шесть безответных мячей. А тут Пасулько, а потом Беланов взяли, да забили по мячу в ворота Виктора Чанова. Александр Заваров чуточку подсластил горечь 23 тысячам посетителей «Республиканского», но не более того. «Черноморец» десятый, разница мячей отрицательная, но это уже команда, а не набор игроков, как в игре с «Зенитом».

В Ростове одесситы к 33-й минуте «горели» 0:2 после голов Юрия Ключникова и Сергея Андреева. Повторяется история с «Зенитом»? Но Александр Щербаков выразил несогласие, а через пять минут преимущества СКА словно и не было. Это уже Игорь Беланов в очередной раз сравнял счёт. Ничья 2:2. Четыре очка в трёх матчах. Тема об отставке Прокопенко более не актуальна. Тем более в гости ждали московский «Спартак».

Невысокий Беланов за 10 минут до конца выиграл борьбу в воздухе и нанёс точный удар головой. Так «Спартак» потерпел первое в чемпионате поражение. Затем последовала нулевая ничья с «Динамо» в Москве. Следующей в графике значилась поездка в Днепропетровск в гости к чемпиону и лидеру. «Днепр» был вынужден разделить очки с гостями из Жемчужины у моря. На гол Олега Протасова ответил Александр Щербаков.

Наконечный и реализованный Плоскиной пенальти принесли победу над «Жальгирисом» 2:0. «Черноморец» по-прежнему десятый, но чувствовалась тенденция к росту. Появление Игоря Соколовского на позиции либеро заметно усилило оборону. Но тут началось некоторое головокружение. Нулевая ничья с «Пахтакором», а затем домашний проигрыш «Шахтёру». Капитан гостей Михаил Соколовский на 14-й минуте вывел Сергея Кравченко один на один с Роменским, и на табло загорелась первая единица. В начале второго тайма Шарий подловил Елинскаса на ошибке - 1:1. Но у «Черноморца» грубо ошибся Скрипник, и Кравченко оформил победный дубль. Первый круг можно было оценить на троечку, если б не победа над «Металлистом» 2:1. Гол Тропанца поднял одесситов с 11-го места на седьмое.

Второй круг начался с оглушительных 1:4 в Ташкенте. «Пахтакор» в тот год был слаб, тем удивительнее разгром. Но хет-трик Игоря Шквырина да ещё в ворота Роменского заслуживает уважения. А потом «Черноморец» отправился в гости к «Спартаку». Как на экзекуцию.

«Спартак» не забыл про обидный проигрыш в первом круге и был готов взять реванш. Перед тем, как встретиться с одесситами, «красно-белые» уверенно разобрались с киевским «Динамо» - 3:1. Кроме того, ещё был свеж в памяти матч 1983 года, в котором спартаковцы выиграли 4:0. Но в этот раз победа досталась «морякам».

В середине первого тайма мяч от кудрявой головы Пасулько влетел в спартаковские ворота. Все попытки москвичей отыграться оказались тщетными. Пути к воротам южан были перекрыты. Единственное, что расстроило гостей – незабитый Владимиром Плоскиной 11-метровый. Ринат Дасаев отбил удар капитана «Черноморца», прервав серию короля пенальти на 24-м ударе.

Встреча с московским «Динамо» сложилась не так, как бы хотелось Виктору Евгеньевичу. Москвичи вышли вперёд на 27-й минуте после удара Игоря Буланова. Спас игру не тёзка и почти однофамилец динамовца, а Александр Багапов.

Следующий матч стал лучшим для одесситов в сезоне, превзошёл обе победы над «Спартаком» и выигрыш в Киеве. В Одессе был повержен «Днепр», защищавший свой чемпионский титул. Как и в первом круге, первый мяч забил Олег Протасов. Но после перерыва «Черноморец» задавил гостей. Иван Шарий сравнял счёт на 74-й минуте. Но этого было мало. Через пять минут в штрафной гостей был сбит Беланов. Пенальти! Но Плоскина к тому времени был заменён. Кому бить? К мячу подошёл Шарий и переиграл Сергея Краковского. В самом конце встречи Игорь Соколовский со штрафного в третий раз заставил вздрогнуть сетку ворот «Днепра». Но судья этот гол не засчитал, аргументировав своё решение тем, что время истекло. Только 2:1 вместо законных 3:1.

В Донецке 1:1. Плоскина доказал, что даже после неудачи в Москве, он мастер ударов с 11 метров. Горняки отыгрались тоже с пенальти, исполненным будущим отцом Анатолием, а в ту пору полузащитником дончан Раденко. «Шахтёр» забивал уже Чистову. Роменский, спасая команду, получил повреждение и был заменён. А «Черноморец» уже пятый. И от двух лидеров «Зенита» и «Днепра» всего-то три очка.

В Харькове проиграли 1:2. Чистов не был виноват в голах Юрия Тарасова, второй мяч лучший бомбардир «Металлиста» забил с пенальти, но разве от этого легче. Особенно в свете предстоявшей поездки в Ленинград. Если уж в Одессе «Зенит» делал всё, что хотел, чего же тогда ждать на стадионе имени Кирова?

Никто не понял каким ветром занесло левого защитника Ищака на противоположный фланг. Но Василий промчался вдоль поля и сделал пас в штрафную, куда прибежали три одессита. Мяч достался Пасулько, а Виктор не сплоховал – 1:0. Сдюжил и Анатолий Чистов, сохранивший ворота в неприкосновенности.

А минчанам «Черноморец» проиграл. Причём дома 0:2, да ещё Чистов потащил пенальти от Георгия Кондратьева. И команда сразу просела на десятое место. Выезд в Вильнюс тоже принёс огорчения – 0:1, не спасло и возвращение Роменского. Одесситы уже двенадцатые. Неужели всё пошло прахом, и яркие победы оказались бесполезными?

Финишный бросок

Нет. Неизвестно, что сказал Прокопенко футболистам, но те завелись. Крепкие в тот год ростовчане получили три безответных мяча, - Щербаков сначала помог забить Сахно, а потом дважды отличился сам. Выигран кубковой матч у «Нефтчи». Проигрывали 0:2, отыгрались, а в дополнительное время Беланов забил победный мяч. Отсутствие Игоря Беланова в игре со своим будущим коллективом не помешало второй раз за сезон обыграть Киев. Пасулько после розыгрыша штрафного нашёл Шария, а Иван не оставил шансов Чанову. «Черноморец» восьмой, при этом южане избавились от отрицательной разницы мячей, она стала нейтральной 31:31. Тбилисское «Динамо» разгромлено в Одессе 1:4. Хет-трик Сахно, и разница уже положительная. «Моряки» же поднялись на строчку выше. Первое за 10 лет попадание в Кубок УЕФА уже не выглядит фантастикой. «Нефтчи» обыгран дома 2:1. Как же вовремя разыгрался Сахно, заставивший забыть о потере травмированного Финка. Восхождение продолжалось. Лидер «Зенит» опережал шедших шестыми одесситов на пять очков, а «Спартак» и вовсе находился рядышком. Правда, Кубком СССР пришлось пожертвовать, проиграли Минску в дополнительное время.

На «Раздане» град мячей – 3:3. У «Арарата» все три гола пришлись на Гамлета Мхитаряна, ответившего на гол Щербакова. Но Сахно превратил 1:3 в боевую ничью. В следующем туре «Черноморец» громко проводил в первую лигу ЦСКА , разгромив армейцев в манеже 6:1. Три раза отличился Беланов, дважды - Пасулько. Говорят, что в эти дни Валерий Лобановский окончательно решил для себя вопрос «приглашать ли Игоря в Киев»? Константин Бесков же положил глаз на изобретательного русина Пасулько. Для победы над «Торпедо» хватило гола Шария. Команды поменялись местами. «Автозаводцы» перешли с пятого на шестое, а «Черноморец» - наоборот. «Зенит» уже не догнать. Но от поднявшегося на второе место «Спартака» одесситов отделяли два очка, а от «Днепра» и минчан того меньше. До финиша один тур, а «моряки» ждут в гости «Кайрат». Они могут обойти даже спартаковцев за счёт двух побед.

Беланов не ушёл с поля без гола. Тогда ещё никто в Одессе не знал, что этот быстроногий крепыш скоро примерит футболку с буквой Д. Во втором тайме гости отыгрались благодаря голу Евстафия Пехлеваниди. Но редко забивавший Николай Романчук принёс «Черноморцу» седьмую победу в восьми встречах.

Этот выигрыш позволил «Черноморцу» обойти минчан и занять итоговое четвёртое место. Бывший уже чемпион «Днепр» опередил команду на очко, «Спартак» - на два. С одной стороны, недурственный результат. С 1974 года «Черноморец» не поднимался столь высоко, да и успех десятилетней давности был разовым явлением. Команда из Одессы дважды обыграла «Спартак» и по разу «Зенит» с «Днепром». Причём чемпион был побеждён в Ленинграде. Приз «Гроза авторитетов» отправился в Одессу. Также «Черноморец» заработал награду «Вместе с командой» за лучшую организацию домашних матчей. Билет в Кубок УЕФА (второй и с 1974 года, и вообще) стал компенсацией за упущенные бронзовые медали. Лучшие сезоны в карьере провели Александр Щербаков, Виктор Сахно, Иван Шарий, Сергей Жарков, Игорь Соколовский. Да почти все.

Однако можно было не упускать медали и самому быть авторитетом, а не грозой. Вспомяните провальный старт, непонятные торможения и шаги назад по ходу турнира. Сколько очков было потеряно и раздарено. Если б не эта благотворительность, то можно было замахнуться не только на бронзу.