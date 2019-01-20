Награда за смелость. «Ноттингем Форест» Брайана Клафа. Сезон-1979/80

вчера, 15:00

«Соккер.ру» рассказывает о второй победе легендарного «Ноттингема» в Кубке чемпионов.

Во второй части мы рассказывали о том, как «Ноттингем» с первой попытки выиграл Кубок чемпионов. И хотя «красные» уступили чемпионский титул «Ливерпулю», они получили право представлять Англию в главном клубном турнире Европы. Как и годом ранее, в Кубке чемпионов играли два английских клуба.

Помимо домашних турниров – чемпионата и Кубка Англии, а также Кубка Лиги и Кубка Европейских чемпионов, «лесникам» предстояло побороться еще за два трофея – Суперкубок Европы с «Барселоной» и Межконтинентальный кубок с победителем Кубка Либертадорес. Но в клубе решили не ехать в Токио ради встречи с сильнейшей командой Южной Америки, перепоручив миссию представлять Европу финалисту КЕЧ шведскому «Мальмё».

Минимум перемен

«Ноттингемом» по-прежнему рулил Брайан Клаф, а помогал ему Питер Тэйлор. Но в личном составе прошли некоторые перемены. Перешёл в «Бирмингем Сити» Арчи Геммилл. На его место в середине поля был куплен у «Манчестер Сити» другой шотландец Аса Хартфорд. Однако его пребывание в Ноттингеме ограничилось двумя неделями. Аса сыграл три раза и уехал в «Эвертон». Из «Лидса» пришёл опытный левый защитник Фрэнк Грэй. С ним Клаф успел познакомиться во время своего недолгого пребывания на «Элланд Роад». Грэй заменил другого Фрэнка – Кларка, завершившего карьеру после выигрыша Кубка чемпионов. «Кёльну» видимо понравился один из их обидчиков Тони Вудкок. Всю осень немцы уговаривали нападающего и добились своего. Зимой футболист, чья фамилия переводится как «Вальдшнеп», уехал в Германию. На счёт «лесников» упали 600 тысяч фунтов. Ушёл в «Куинз Парк Рейнджерс» за практикой второй вратарь Крис Вудс.

Вспомним состав «красных». Место Питера Шилтона в воротах сомнению не подвергалось. 37-летний Джимми Монтгомери довольствовался ролью второго вратаря. 18-летний Стив Саттон только подписал свой первый профессиональный контракт.

Правый защитник Вив Андерсон наконец-то вопреки всем расистам дебютировал в английской сборной. Слева обживался Фрэнк Грэй. В центре обороны по-прежнему служили два товарища Ларри Ллойд и Кенни Бёрнс. Дэвид Нидхэм, как пионер, был всегда готов закрыть любую возникшую дыру в оборонительных порядках. Равно как и Коллин Барретт.

В полузащите – справа Мартин О’Нилл, слева – Джон Робертсон. В центре Джон Макговерн и Йан Бойер. Арчи Геммилл покинул команду, но оставались в строю Гари Миллз, Брин Ганн и Джон О’Хара. В нападении использовались различные сочетания с участием Тревора Фрэнсиса, Гарри Бёртлза и Тони Вудкока, пока тот не покинул «Сити Граунд». После ухода Тони впереди мог отработать опытный Стив Боулз, приглашённый из «Куинз Парк Рейнджерс».

Если сравнить состав образца 79/80 с предыдущими версиями, то можно заметить то, что он, как минимум, не усилился. И если потеря Кларка была компенсирована покупкой Грэя, то замен Геммиллу и Вудкоку так и не нашли.

С места - в карьер

«Ноттингем» выдал очень мощный старт, одержав победы в четырёх стартовых турах – над «Ипсвичем» (1:0) в гостях, над «Сток Сити» с тем же результатом дома, потом два разгрома «Ковентри» на «Сити Граунд» 4:1 и «Вест Бромвича» на «Хоуторнс» 5:1. Несложно догадаться, что после четырёх туров «красные» возглавляли таблицу. Домашняя нулевая ничья с «Лидсом» не повредила лидерству. Но в шестом туре «Форест» рухнул под ударами «Норвича» 1:3, пропустив вперёд «Манчестер Юнайтед».

Европейскую кампанию «Ноттингем» начал матчем с чемпионом Швеции. Но на сей раз в соперники достался не «Мальмё», а «Эстер». «Досталась» тогда, ибо «Эстер» всё же женского рода. Дубль Бойера создал команде Клафа хороший задел перед поездкой в Швецию.

В промежутке между встречами с «Эстер», ноттингемцам предстояло провести две встречи чемпионата Англии. С «Бристоль Сити» разошлись с миром 1:1. Судьбу противостояния с «Ливерпулем» решил единственный гол Бёртлза. Чемпион так выложился в проигранном матче, что потом развалился в Тбилиси 0:3. «Динамо» из столицы Советской Грузии одержали одну из самых ярких побед в истории нашего футбола. Первую встречу «Ливерпуль» выиграл 2:1, поэтому чемпион Англии был вынужден уступить дорогу динамовцам. Второй год подряд команда Боба Пэйсли сошла с дистанции в 1/16 финала.

«Эстер» у себя в Вёкше потрепала клубных чемпионов Европы, даже вела в счёте. Но Шилтон не позволил забить себе второй мяч, а Вудкок лишил шведов всех иллюзий. «Лесники» прошли дальше, навстречу румынскому «Арджеш» из города Питешти. До первой встречи предстояло сыграть четыре матча чемпионата. В упорной борьбе «Форест» одолел «Вулверхэмптон» 3:2. После ничьей со «Сток Сити» ноттингемцы вернули себе первую позицию. Ненадолго. В следующем туре «красные» проиграли в гостях «Манчестер Сити». Но разгром «Болтона» (5:2) вернул «лесников» на круги своя.

С «Арджешом» всё сложилось довольно хорошо. Забив в первые 20 минут два мяча (Вудкок и Бёртлз), обладатель Кубка чемпионов довел матч до победы. Экономия сил не принесла выгоду в игре с «Тоттенхэмом» (0:1). Даже после выигрыша у «Ипсвича» команда Клафа вторая. Но выигран второй матч у румын, на этот раз 2:1, и «Ноттингем» пробился в восьмёрку сильнейших в Кубке чемпионов. Европейские дела можно было отложить до конца января, до первого матча за Суперкубок с «Барселоной».

Коротка скамейка

Ноябрь и декабрь – самые жаркие месяцы в Англии. Клаф это знал. Но подстелить соломку не удалось. После возвращения из Румынии команда проиграла три встречи подряд - «Саутгемптону», «Брайтону» и «Дерби Каунти». Безвыигрышная же серия достигла семи встреч и кончилась в Boxing Day после победы над «Астон Виллой». К тому времени «Форест» торчал на десятом месте с отставанием в минус 10 от «Ливерпуля». Наверное, в последние дни 1979 года Брайан Клаф понял, что с чемпионством на этот раз не получится.

Но оставались другие дела. В Кубке Лиги «Ноттингем» уже в декабре последовал в полуфинал. Оставался недосягаемый для Клафа Кубок Англии, Суперкубок и Кубок чемпионов. Как вы уже могли прочитать, от матча за Межконтинентальный кубок «лесники» отказались по своей воле. Трофей в итоге достался «Олимпии» из столицы Парагвая Асунсьона. Разумеется, никто не собирался махнуть рукой на матчи английского первенства, задачу занять как можно более высокое место никто не отменял. Просто в список приоритетов были внесены некоторые коррективы.

Битвы с «Ливерпулем»

Ударный цикл «Ноттингем» завершил на пятом месте с отставанием от «Ливерпуля» в 8 очков. Предстоял не менее тяжёлый период – две игры с «Барселоной» за Суперкубок и сразу четыре матча с «Ливерпулем». Два – полуфинал Кубка Лиги, 1/16 финала Кубка Англии и матч второго круга первого дивизиона.

Начало баталий с «Ливерпулем» пришлось на домашний матч Кубка Лиги. Пенальти, реализованный Робертсоном, оставил первый раунд за «Ноттингемом». Через четыре дня команды играли там же, но уже в формате Кубка Англии. Голы Кенни Далглиша и Терри Макдермота означали, что старейший в мире трофей снова не покорится команде Клафа.

Менее чем через неделю в Ноттингем пожаловала «Барселона». Уже на девятой минуте гостям пришлось начать с центра поля. Мяч забил Чарли Джордж, пришедший на «Сити Граунд» в январе на место Вудкока. Первый выход и сразу гол. Опытный форвард успел поиграть в «Арсенале», в «Дерби Каунти», в «Саутгемптоне» и за океаном. Он начал отрабатывать арендный договор. На «Камп Ноу» Чарли тоже начал матч с первых минут. Бразилец Роберто «Динамит», недавно появившийся в «Барсе», реализовал 11-метровый. Но ещё до перерыва Кенни Бёрнс вспомнил, как был нападающим. Ничья - и в клубном музее «красных» появился новый экспонат – Суперкубок Европы. Любопытно, но герой битв с «Барселоной» Чарли Джордж, вскоре вернулся в «Саутгемптон». Мавр сделал своё дело.

Но праздновать было некогда. Ответный полуфинал Кубка Лиги на «Энфилде». Любопытно, но встреча шла по ноттингемскому сценарию. Снова Робертсон с пенальти огорчил мерсисайдцев. Местные «красные» ушли от домашнего поражения благодаря голу Дэвида Фэрклафа. Но в финал вышли не Фэрклаф и сотоварищи, а подопечные Клафа.

Но в матче чемпионата «Ливерпуль» выместил на «Ноттингеме» накопившиеся претензии. Терри Макдермот и Рэй Кеннеди дожали подуставших гостей. Отставание от «Ливерпуля» увеличилось до 11 очков. Помешать команде Боба Пэйсли выиграть чемпионат мог только «Манчестер Юнайтед», продолжавший преследовать лидера. Остальные переключились на выполнение более приземлённых задач. Например, поколотить «Манчестер Сити» за проигрыш в первом круге, отгрузив третьему вратарю сборной Англии Джо Корригэну четыре штуки. Три гола пришлось на долю будущего «горожанина» Тревора Фрэнсиса.

Вперед за Кубком чемпионов

Наступил март, а стало быть, пришло время важнейших матчей четвертьфинала Кубка чемпионов, плюс финал Кубка Лиги с «Вулверхэмптоном». Уже проигрыш «Болтону» в чемпионате показал, что «красные» в ужасном состоянии. Не задался первый, он же домашний матч с чемпионом ГДР берлинским «Динамо». Гол Ганса-Юргена Рюдигера поставил «лесников» на грань провала. Ибо двухметровый вратарь немцев Бодо Рудволяйт покинул «Сити Граунд» ничего не пропустив.

Перед Брайаном Клафом возникла дилемма. Выложиться в финале Кубка Лиги и повезти в Берлин обессиленную команду. Или плюнуть на домашний трофей и дать бой в немецкой столице. Выбор выглядел очевидным. «Ноттингем» не выглядел сильно опечаленным после проигрыша «Вулверхэмптону» на «Уэмбли». Проиграли, так проиграли. Пусть «волки» радуются. Зато в Берлине команды ушли на перерыв при счёте 3:0 в пользу гостей. Два раза Фрэнсис и один раз Робертсон нашли ключи к воротам гиганта Бодо. После перерыва Франк Терлецки реализовал 11 метров, чуточку подсластив динамовцам горечь поражения. Здравствуй, «Аякс» Лео Бенхаккера. Во втором полуфинале сошлись команды двух друзей Вуядина Бошкова и Бранко Зебеца. Один югослав командовал «Реалом», второй – «Гамбургом».

В ожидании свидания с «Аяксом» ноттингемцы выиграли несколько встреч в первенстве страны – у «Тоттенхэма» 4:0, «Манчестер Юнайтед» 2:0. Удалось чуточку поправить дела в первенстве. Но главной целью был выигрыш Кубка чемпионов.

Но сначала нужно было справиться с «Аяксом». В розыгрыше-79/80 амстердамцы два раза отсчитали по 8:1 финскому ХИКу. В 1/8 команда Лео Бенхаккера разгромила в Амстердаме кипрскую «Омонию» 10:0. Но в ответной встрече получили четыре безответных гола от островитян и поток жёсткой, порой уничтожающей критики. В четвертьфинале «Аякс» был предельно аккуратен с чемпионом Франции «Страсбуром» 0:0 в гостях и 4:0 дома.

Тринадцать минут понадобилось «Ноттингему», чтобы распечатать ворота Пима Схрёйверса. Угловой, удар в упор. Защитник, принявший удар на себя, отбил мяч прямо на Тревора Фрэнсиса. Тому оставалось попасть в ворота с метра. Во втором тайме защитник «Аякса» Петер Буве, выручая вратаря, сыграл рукой. Джон Робертсон хладнокровно реализовал 11-метровый. Первый раунд за вице-чемпионом Англии - 2:0. Но «Аякс» не та команда, чтобы можно было счесть борьбу за путёвку в финал законченной.

Только на 60-й минуте самый меткий игрок того розыгрыша датчанин Сёрен Лербю головой отправил мяч под перекладину. Питер Шилтон был бессилен. Но все остальные моменты, созданные как у одних, так и у других ворот остались нереализованными. Счёт 1:0 вполне устроил «Форест».

Вторым финалистом стал «Гамбург». Чемпион Германии, проиграв «Реалу» первый матч 0:2, в ответной встрече уничтожил «королевский клуб» 5:1. А ведь финал был запланирован на «Сантьяго Бернабеу». Но после подвига «красноштанников» арена решающей встречи стала нейтральным полем.

«Ноттингем Форест» доиграл чемпионат. Пятое место, конечно, не то, что хотелось болельщикам, но впереди был матч в Мадриде. Выигрыш в финале заставил бы забыть об этой относительной неудаче, и о других, например, о пролёте в Кубке Англии.

«Гамбург» играл без получившего травму Хорста Хрубеша, которого заменил молодой Юрген Милевски. Он и оказался главным антигероем финала. Четыре вернейших возможности не использовал Милевски. И всё благодаря Шилтону. Питер не ограничился этими четырьмя спасениями, он выручил намного чаще. А его визави Руди Каргус проспал удар Робертсона с линии штрафной, прыгнул с запозданием. Этот гол оказался единственным. «Ноттингем Форест» второй раз подряд выиграл Кубок европейских чемпионов. Одна победа в чемпионате и две в КЕЧ . Рекорд, не превзойдённый до сих пор, даром что в Лиге чемпионов часто играют команды, не побеждавшие в национальных первенствах.

Вот и подходит к концу трилогия о блестящей команде Брайана Клафа. На этом история «Ноттингем Форест», естественно, не заканчивается. «Лесники» трижды занимали третье место, дважды брали Кубок Лиги. Одни герои сошли со сцены, на смену им приходили другие. Но постепенно команда увядала. И в 1992 году «Форест» покинул только что образованную премьер-лигу. Всё это время «красных» тренировал Брайан Клаф. В биографии которого было много чего хорошего, но и печального. Не было только Кубка Англии и сборной страны.