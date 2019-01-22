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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
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Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
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Это раут, мальчики. Давайте пошумим. «Уотфорд» Грэма Тейлора. Сезон-1982/83

вчера, 08:40

«Соккер.ру» рассказывает о команде, которую в Англии называли золотыми мальчиками.

Golden boys или «золотые мальчики» чемпионами так и не стали. Но шума наделали немало ещё до своего появления в первом дивизионе. А как появились – тем более. Вошли и сразу стали вторыми после «Ливерпуля». Круче получалось разве что у «Ноттингема».

«Уотфорд» был основан в 1881 году, но большую часть своей истории «шершни» провели в низших дивизионах. Главным занятием клуба было противостояние с более успешными соседями из «Лутон Таун». Однако у «шершней» были свои болельщики. Среди них оказался Реджинальд Кеннетт Дуайт, более известный в музыкальном и не только мире как Элтон Джон. В 1973 году популярный английский исполнитель помог материально клубу, терпевшему бедствие. Элтон Джон купил акции «Уотфорда», затем увеличивал свою долю. В 1976 году он стал главным акционером и получил пост председателя правления, а вместе с ним и реальную власть. Певец поставил цель – поднять «Уотфорд» в первый дивизион. Кого-то удивил, кого-то насмешил, но сам он был настроен серьёзно. Для осуществления своих планов Элтон Джон пригласил молодого тренера Грэма Тейлора.

Поехали

Тейлор играл на позиции центрального защитника сначала в «Гримсби Таун», потом за «Линкольн». В «Линкольне» он закончил играть в 27 лет и сразу же стал тренером. Самый молодой тренер Англии вытащил «чертей» из Конференции в четвёртый дивизион, чем и прославился. Так что Тейлора пригласили работать в «Вест Бромвич», игравший неплохо в элите. Но Грэм, которому тогда исполнилось 33, ответил отказом и принял предложение Элтона Джона. Даром, что «Уотфорд» был соперником «Линкольна» по четвёртому дивизиону.

Тейлор с первой же попытки вытащил «шершней» в третий дивизион. Причём с первого места. Через год «Уотфорд» занял второе место, но уже в третьем дивизионе. Во втором дивизионе пришлось задержаться на три года. В 1980-м «шершни» с трудом избежали вылета – 18-е место. Но за следующий год команда Тейлора поднялась сразу на 9 ступенек. А в 1982-м Элтон Джон спел песню для своих футболистов, вышедших в первый дивизион со второго места. Грэм Тейлор исполнил мечту, казавшуюся несбыточной, за пять лет.

Но вряд ли «Уотфорд» совершил такой прыжок ради того, чтобы просто отметиться в компании сильнейших. Перед Тейлором была поставлена новая задача - закрепиться в первом дивизионе и занять как можно более высокое место.

Список приглашённых

А теперь познакомимся с теми, на кого была возложена эта миссия. Основной вратарь (29 лет на тот момент) Стив Шервуд начинал в «Челси», где выходил на поле крайне редко – 16 раз за пять лет. Несколько раз уходил в аренду, потом возвращался. Пришёл в «Уотфорд» ещё до Тейлора и прошагал с командой путь из четвёртого дивизиона в первый. Высокий (193 сантиметра), мощный, хотя и несколько медлительный голкипер. Его дублёр Эрик Стил (28 лет) был классическим вторым вратарём – в «Ньюкасле», «Брайтоне», потом в «Уотфорде».

Справа в обороне играл 33-летний Пэт Райс, списанный несколько лет назад «Арсеналом». Грэм Тейлор дал футболисту сборной Северной Ирландии возможность продлить спортивное долголетие. С тех пор за правый фланг можно было не переживать. Левый защитник 20-летний Кенни Джекетт был воспитанником клуба, сначала загоревшийся идеей Элтона Джона о выходе в высшее общество, а потом принявший активное участие в её реализации. Центр обороны цементировали Йан Болтон (29 лет) и Уилф Рострон (26). Болтон славился своими убойными штрафными, а воспитанник «Арсенала» Рострон был весьма опасен при подаче угловых. Воспитанник клуба Стив Терри (20) мог подменить любого из них. Равно, как у другой Стив – 26-летний Симз. Также в резерве числились 19-летний Пол Фрэнклин, его ровесники Ричард Джобсон и Чарли Палмер, 18-летний Нил Прайс.

В средней линии на правой бровке трудился неутомимый Найджел Каллаган, который в свои 20 лет считался одним из ключевых игроков. А слева играл сын дипломата из Ямайки 19-летний Джон Барнс, которому предстояло стать первой чёрной звездой сборной Англии. Огромный объём работы в середине поля выполнял 25-летний Лесли Тейлор. Или как его называл тренер-однофамилец «перехватчик и крысолов». Рядом с ним действовал 23-летний голландец Ян Лохман, если Грэм Тейлор использовал схему 4-4-2. В запасе Мартин Пэтчинг (24) и Дэвид Джонсон (23). 

Самой заметной фигурой в нападении был здоровенный детина Лютер Блиссетт, Уроженец Ямайки появился на «Викаридж Роад» ещё до того, как Элтон Джон занял кабинет председателя. Лютер прошёл с «Уотфордом» все ступени развития. При этом ветерану было всего 24 года. Блиссетт был достаточно подвижен, мог продавить корпусом любого защитника, хорошо играл головой. Вместе с Вивом Андерсоном и Лори Канингемом проторил темнокожим футболистам путь в сборную Англии, испытав на себе насмешки и издевательства расистов. Напарник Блиссетта по нападению Росс Дженкинс играл за «Уотфорд» уже десять лет, то есть пришёл в клуб до Элтона Джона. Россу было уже 33, и он всё чаще уступал место форварду сборной Северной Ирландии Джерри Армстронгу, до прихода к «шершням» поигравшему в «Тоттенхэме». При расстановке 4-3-3 находилось место на поле всем троим. 18-летний Джимми Джиллиган только начинал свой путь в большом футболе и был рад каждому попаданию в запас.

Премьера «шершней»

Премьера «Уотфорда» прошла на «ура»! Крепкий «Эвертон» был обыгран на «Викаридж Роад» с результатом 2:0. Исторический первый гол забил Джерри Армстронг. Закрепил победу Пэт Райс. Затем «шершни» больно ужалили в гостях «Саутгемптон». Перешедший в стан «святых» Питер Шилтон вытащил четыре мяча из ворот – по голу от Армстронга, Дженкинса и два от Каллагана. В чемпионате Англии уже давали за победу 3 очка, и после двух матчей на старте 100% очков набрали оба «Манчестера» и новичок высшего общества. Один из представителей Манчестера, а именно «Сити» нанёс «Уотфорду» первое поражение. Тоже историческое.

Лютер Блиссетт, не сумевший забить в первых трёх турах, наконец-то прервал засуху, реализовав пенальти в игре со «Суонси». Этого гола оказалось мало, победу над «лебедями» принёс гол Каллагана. В следующей встрече Лютер сделал дубль в ворота «Вест Бромвича», Лесли Тейлор добавил третий, а «шершни» выиграли 3:0 и оказались во главе таблицы. Вместе с «Юнайтед» и «Сити» они набрали по 12 очков, но команда Грэма Тейлора стояла выше благодаря разнице мячей. Лидерство новичков не понравилось «Ноттингему», который несколько спустил их с небес на землю. 

Но после следующей игры «Уотфорд» попал на первые полосы газет, разгромив «Сандерленд» 8:0. Эта масса голов пришлись на трёх футболистов – четыре гола записал на свой счёт Блиссетт, по два Каллаган и Дженкинс. Конечно, результат можно списать на слабость соперника. Но ведь «шершням» прочили участь поставщика очков. Теперь же им сулили провал во встречах с серьёзными соперниками. Недоброжелатели радостно потирали руки, когда «Астон Вилла» разгромила новичков с результатом 3:0.

Спад затягивался. Четыре ничьи, два поражения (второе от «Ноттс Каунти» 2:3) отбросили возмутителей спокойствия на восьмое место. И каким ценным стал гол «перехватчика и крысолова» Тейлора в ворота «Тоттенхэма», принесший три очка на «Уайт Харт Лейн». Юный Джон Барнс расписался в воротах «Сток Сити», и «шершни» четвёртые. До лидера – «Ливерпуля» четыре очка. Барнс забил и «Брайтону», Блиссетт же положил парочку с пенальти, а Тейлор сделал победу крупной – 4:1. «Уотфорд» второй. И как-то отошёл на второй план разгром в Кубке Лиги с результатом 3:7, учинённый «Ноттингемом».

Тем временем «Уотфорд» отправился в Лондон в гости к «Арсеналу». «Канониры» два раза вели в счёте, но «шершни» сумели переломить ход игры и выиграть 4:2. Три гола на счету Джона Барнса. Молодой футболист всё громче и громче заявлял о себе. В следующем туре «Ливерпуль» оступился. Но и «Уотфорд» проиграл дома «Манчестер Юнайтед», и наверху снова стало тесно.

И вот он пришёл день проверки «Ливерпулем». Грэм Тейлор привёз команду на «Энфилд», но уже к перерыву стало всё ясно. Йан Раш и дважды Фил Нил решили судьбу встречи. Уилф Рострон один гол отыграл, но не более того. 

Первый круг новички завершили на третьем месте. Выше «Ноттингем» (+2) и убежавший на расстояние восьми очков «Ливерпуль». Но впереди оставался 21 тур. Можно было и провалиться, а можно побороться за попадание в еврокубки. Ведь этих тоже ещё не было в истории «Уотфорда». «Шершни» вернулись на второе место после выигрыша у «Манчестер Сити» 2:0. Молодой Джимми Джиллиган забил оба мяча и рассчитался с «горожанами» за поражение в первом круге. 

Вторые после «Ливерпуля»

«Ливерпуль» всё дальше и дальше убегал. Следом шла компания преследователей: «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Уотфорд». И последний тут не выглядел лишним. Лишнего только предстояло выявить. Команды менялись местами, позволяли приблизиться к себе то «Астон Вилле», то «Вест Хэму», то «Тоттенхэму», но в круг своей компании никого не пускали. 

«Ноттингем Форест», которым по-прежнему командовал Брайан Клаф, «захромал» первым. В марте «лесники» уже уступали «красным дьяволам» и «шершням» шесть очков. Вскоре их обошла «Астон Вилла». «Уотфорд» к тому времени закончил поход за Кубок Англии, уступив «Астон Вилле» и мог сосредоточиться борьбой за место в тройке. «Манчестер Юнайтед» напротив нацелился на победу в старейшем футбольном турнире. И в итоге выиграл его.

Возможно, этот фактор и помог «шершням» выскочить на второе место. Но очная встреча на «Олд Траффорд», в которой победили хозяева 2:0, снова поменяла соперников местами. И такие качели длились до самого конца чемпионата. Финиш застал «Уотфорд» на втором месте. Всего одно очко преимущества над «Манчестер Юнайтед». Блестящий результат для клуба, всего шесть лет назад игравшего в четвёртом дивизионе. «Золотые мальчики» пошумели. Раут удался.

Быть вторым после «Ливерпуля» – почётно. Даже если ты уступил на финише 11 очков. «Уотфорд» стал интересен не только тем, что им руководил Элтон Джон. Сама команда стала самодостаточной. Лютер Блиссетт в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, наколотив 27 мячей. Вскоре Блиссетт забил три мяча в ворота сборной Люксембурга в отборочном турнире чемпионата Европы, а там и приглашение из «Милана» подоспело. Англичанин рискнул и поехал в Италию, на счёт клуба был перечислен миллион фунтов. Правда, в Италии нападающий славы не снискал и через год вернулся.

В большого игрока обещал вырасти Джон Барнс. Сын военного атташе Ямайки стал подданным Её Величества и получил возможность играть за сборную Англии. А представители «Ливерпуля» зачастили к Джону и сделали всё, чтоб он не прошёл мимо «Энфилда».

Но вторым «Ноттингемом» клуб Элтона Джона не стал. Финал Кубка Англии, 1/8 финала Кубка чемпионов и 11-е место в чемпионате – итог второго сезона «шершней». Дальше пошло ещё хуже. Со временем и Элтон Джон охладел к команде, и Грэм Тейлор ушёл тренировать «Астон Виллу», а потом и сборную Англии. В дальнейшем клуб переживал взлёты и падения. Но в последние годы «шершни» освоились в Премьер-Лиге и чувствуют себя там весьма неплохо.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   503 / 745
сегодня в 07:59
Редко стал заходить на сайт.Прекрасный материал .Спасибо , Олег.
бибра
бибра
   695 / 745
вчера в 14:00
мощный экскурс, спасибо
DXTK
DXTK
   291 / 745
вчера в 10:40
скажу такую фразу раз тут упоминается Ноттинегм форест:

в Ноттингем Форесте у Клафа был Тейлор, а в Уотфорде у Тейлора не было Клафа, чтобы взять золото.
DXTK
DXTK
   291 / 745
вчера в 10:22
Грем Тейлор с двумя клубами занимал 2 места в элите с уотфордом в 83, и астон виллой в 90-ом, все время финишируя после Ливерпуля, при чем обе команды поднимал из низшего дивизиона, сначала будет раскрыт Джон Барнс, после для бирмингемцев и английского чемпионата тейлор раскрыл такого футболиста, как Дуайт Йорк.

У Элтона Джона как то спросили, почему он решил выбрать клуб, без особых амбиций, который находится в низшем дивизионе, на что он отвечал примерно так "Я с детства за Уотфторд", кстати в этом сезоне на матче Тоттенхэм- Уотфорд присутствовал он сам, а матч закончился победой шершней 1-2.

Сам Тейлор возглавлял "золотых мальчиков" два раза с 77 по 87, а после в 1999 году выведет их в АПЛ, но повторный успех не будет как прежде, и за один сезон они покинут чемпионат.

почему Уотфорд особо не задержался на долго в элите в 80-х, они начали продавать своих лидеров именно после серебряного успеха клуб продаст за один лям Блиссета в Милан, оставшись без основого напа клуб выступит ужасно заняв 11 место.

PS в 83 году вторыми после Ливерпуля был Уотфорд, а в 84 немного не повезло Саутгемптону Лоури Макменеми, которым также достанутся серебряные награды.
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