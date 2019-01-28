«Девятка с душой десятки». 7 причин, почему Бензема – крутой

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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«Девятка с душой десятки». 7 причин, почему Бензема – крутой

сегодня, 13:12

Карим Бензема забил 300-й гол в карьере и объявил себя девяткой с душой десятки. «Соккер.ру» вступается за француза, которого модно критиковать и не всегда по делу.

Карим Бензема уже на протяжении нескольких лет удерживает пальму первенства в сомнительном зачете самых критикуемых футболистов мадридского «Реала», да и всей верхушки мирового футбола. Необъяснимые промахи и странные истории за пределами футбольного поля, в которые любит, умеет, практикует влипать Карим, создали ему репутацию, от которой, наверное, никогда не получится отмыться. А между тем, Бензема – крутой и успешный футболист. И вот почему.

Почти 10 лет в «Реале»

Сам тот факт, что Бензема проводит 10-й сезон в «Королевском клубе» говорит о многом. Кто бы ни был тренером, Карим всегда в составе и всегда играет. В семи кампаниях из десяти у француза 45+ матчей, в нынешнем сезоне он еще может достигнуть этой отметки, а в двух оставшихся сезонах сыграл 33 матча (дебютный год в Мадриде) и 36 матчей (в кампании-2015/2016 у Карима были проблемы с мышцами, объяснение в этом). Бензема играл при Пеллегрини, Моуриньо, Анчелотти, Бенитесе, Зидане, Лопетеге и продолжает играть при Солари. Он пережил в «Реале» Игуаина, Адебайора, Морату и Чичарито. И это не случайно.

Голы за «Реал»

Бензема занимает седьмое место в историческом списке бомбардиров мадридского «Реала», на его счету 207 мячей в официальных матчах. В одном голе от Карима Уго Санчес, то есть попадание в топ-6 снайперов в истории «Королевского клуба» не за горами. Другими словами, освистывая Бензема, болельщики «сливочных» должны отдавать себе отчет в том, что больше этого человека за команду их жизни забили только следующие футболисты: Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323), Альфредо Ди Стефано (308), Карло Сантильяна (290), Ференц Пушкаш (242) и Уго Санчес (208). Причем мексиканский форвард ненадолго в этом списке.

Голы в Лиге чемпионов

Если вы не верите в голы, забитые в ворота «Леванте», «Эспаньолов» и «Осасун» (есть такая категория любителей футбола, категорически отрицающая сопротивление простых жителей Ла Лиги грандам), пересчитайте голы Карима Бензема в Лиге чемпионов. Ведь Лигу чемпионов уважают все, не так ли? Так вот, французский форвард, выступавший в ЛЧ за «Лион» и «Реал», забил 59 голов в 110 матчах. Это больше, чем у Ибрагимовича, Индзаги, Анри, ван Нистелроя, Дрогба, Шевченко, Дель Пьеро, Кавани, Агуэро, Руни. Роналду и Месси Карим, конечно же, не догонит, а вот до показателя Рауля (71 гол) может дотянуться.

«Ассисты» и участие в результативных атаках

Карим Бензема после победного матча с «Эспаньолом», в котором он оформил дубль, сказал такие слова:

Не знаю, был ли это мой лучший матч в сезоне. В каждом матче я хочу как можно больше помогать команде: забивать голы, делать передачи и в целом быть полезным. Люди ждут от нападающего голов, но я считаю себя «девяткой» с душой «десятки».

«Девятка» с душой «десятки» - подходящее определение для Карима. Реализация моментов, может быть, и не конек француза, зато по игре спиной к воротам, умению освобождать зоны для партнеров и включать их в игру своевременными передачами Карим опередил большинство своих коллег по позиции. Бензема играет центрфорварда, но его амплуа выходит за рамки позиции, поэтому часто возникает диссонанс вокруг его игры. А чтобы это доказательство не было голословным, давайте взглянем на статистику результативных передач Бензема в «Реале». 75 «ассистов» вдобавок к 207 голам, то есть почти 30 голов в среднем за сезон делает Карим. И это без учета участия в более ранних стадиях результативных атак.

Трофеи

Измеряется ли индивидуальное величие командными трофеями? Можно пуститься в долгие философские изыскания ответа на этот вопрос, но простой ответ утвердительный. Неспроста Робин ван Перси задавал Стивену Джеррарду классический вопрос: «Где твоя медаль АПЛ?!» Футболисты измеряют успешность друг друга по числу завоеванных титулов. У Карима Бензема 17 трофеев с мадридским «Реалом», он только Лигу чемпионов выигрывал четырежды. Карим может всех «посылать» к списку своих достижений.

Надежность и жертвенность

Как мы выяснили, у форварда, помимо голевого чутья, могут быть и другие полезные качества. Дополним картину. Бензема не установил себе в качестве апгрейда конвейер голов, напротив, он уютно себя чувствовал рядом с Криштиану Роналду в качестве обслуживающего персонала. То есть Карим не эгоистичен, он готов работать на команду в той роли, какую ему назначили. Бензема никогда не перетягивал одеяло на себя в ущерб интересам команды. Кроме того, на француза можно положиться. За время выступлений в «Реале» у него не было серьезных травм, Карим почти всегда готов играть и находится в хорошей форме, по крайней мере, в последние годы, когда повзрослел и стал вести правильный для спортсмена образ жизни.

Мнение авторитетов

Есть объективные показатели, которые говорят о крутости Бензема, но есть и реплики успешных людей, к чьим словам стоит прислушаться.

Зинедин Зидан:

Я не собираюсь никого убеждать. Люди, которые разбираются в футболе, понимают, насколько хорош Бензема. Есть игроки, которые могут нравиться и не нравиться, но Карим делает массу полезных вещей для команды, а критикуют его только за то, что он мало забивает. Он никогда не забьет 60 голов за сезон, как Криштиану, зато он блестяще взаимодействует с партнерами и выдвигается на требуемые позиции в каждой игровой ситуации.

Карло Анчелотти:

Карим был центром моего стиля в «Реале». Люди видят в Бензема только нападающего, однако в действительности у него есть все навыки умного полузащитника. У него есть все, это потрясающе разносторонний футболист. Он связывал нашу игру. Отсутствие Бензема всегда било по стилю и качеству игры «Реала». Карим – больше, чем просто нападающий.

Алекс Фергюсон:

Карим Бензема напоминает мне Зинедина Зидана – по скорости, работе с мячом, физическим данным, только его позиция – центр нападения.

Златан Ибрагимович:

Бензема один из лучших в мире, он который год выигрывает Лигу чемпионов с «Реалом». Карим – победитель.

Марсело:

Игра «Реала» в обороне начинается с Бензема. Когда соперники добираются до наших ворот, у них практически не остается сил на креативные действия.

Криштиану Роналду:

Бензема – лучший центрфорвард в чемпионате Испании и один из лучших в мире.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   65 / 778
сегодня в 13:27
Бензема крут без всяких причин
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