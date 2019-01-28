«Девятка с душой десятки». 7 причин, почему Бензема – крутой

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Карим Бензема забил 300-й гол в карьере и объявил себя девяткой с душой десятки. «Соккер.ру» вступается за француза, которого модно критиковать и не всегда по делу.

Карим Бензема уже на протяжении нескольких лет удерживает пальму первенства в сомнительном зачете самых критикуемых футболистов мадридского «Реала», да и всей верхушки мирового футбола. Необъяснимые промахи и странные истории за пределами футбольного поля, в которые любит, умеет, практикует влипать Карим, создали ему репутацию, от которой, наверное, никогда не получится отмыться. А между тем, Бензема – крутой и успешный футболист. И вот почему.

Почти 10 лет в «Реале»

Сам тот факт, что Бензема проводит 10-й сезон в «Королевском клубе» говорит о многом. Кто бы ни был тренером, Карим всегда в составе и всегда играет. В семи кампаниях из десяти у француза 45+ матчей, в нынешнем сезоне он еще может достигнуть этой отметки, а в двух оставшихся сезонах сыграл 33 матча (дебютный год в Мадриде) и 36 матчей (в кампании-2015/2016 у Карима были проблемы с мышцами, объяснение в этом). Бензема играл при Пеллегрини, Моуриньо, Анчелотти, Бенитесе, Зидане, Лопетеге и продолжает играть при Солари. Он пережил в «Реале» Игуаина, Адебайора, Морату и Чичарито. И это не случайно.

Голы за «Реал»

Бензема занимает седьмое место в историческом списке бомбардиров мадридского «Реала», на его счету 207 мячей в официальных матчах. В одном голе от Карима Уго Санчес, то есть попадание в топ-6 снайперов в истории «Королевского клуба» не за горами. Другими словами, освистывая Бензема, болельщики «сливочных» должны отдавать себе отчет в том, что больше этого человека за команду их жизни забили только следующие футболисты: Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323), Альфредо Ди Стефано (308), Карло Сантильяна (290), Ференц Пушкаш (242) и Уго Санчес (208). Причем мексиканский форвард ненадолго в этом списке.

Голы в Лиге чемпионов

Если вы не верите в голы, забитые в ворота «Леванте», «Эспаньолов» и «Осасун» (есть такая категория любителей футбола, категорически отрицающая сопротивление простых жителей Ла Лиги грандам), пересчитайте голы Карима Бензема в Лиге чемпионов. Ведь Лигу чемпионов уважают все, не так ли? Так вот, французский форвард, выступавший в ЛЧ за «Лион» и «Реал», забил 59 голов в 110 матчах. Это больше, чем у Ибрагимовича, Индзаги, Анри, ван Нистелроя, Дрогба, Шевченко, Дель Пьеро, Кавани, Агуэро, Руни. Роналду и Месси Карим, конечно же, не догонит, а вот до показателя Рауля (71 гол) может дотянуться.

«Ассисты» и участие в результативных атаках

Карим Бензема после победного матча с «Эспаньолом», в котором он оформил дубль, сказал такие слова:

Не знаю, был ли это мой лучший матч в сезоне. В каждом матче я хочу как можно больше помогать команде: забивать голы, делать передачи и в целом быть полезным. Люди ждут от нападающего голов, но я считаю себя «девяткой» с душой «десятки».

«Девятка» с душой «десятки» - подходящее определение для Карима. Реализация моментов, может быть, и не конек француза, зато по игре спиной к воротам, умению освобождать зоны для партнеров и включать их в игру своевременными передачами Карим опередил большинство своих коллег по позиции. Бензема играет центрфорварда, но его амплуа выходит за рамки позиции, поэтому часто возникает диссонанс вокруг его игры. А чтобы это доказательство не было голословным, давайте взглянем на статистику результативных передач Бензема в «Реале». 75 «ассистов» вдобавок к 207 голам, то есть почти 30 голов в среднем за сезон делает Карим. И это без учета участия в более ранних стадиях результативных атак.

Трофеи

Измеряется ли индивидуальное величие командными трофеями? Можно пуститься в долгие философские изыскания ответа на этот вопрос, но простой ответ утвердительный. Неспроста Робин ван Перси задавал Стивену Джеррарду классический вопрос: «Где твоя медаль АПЛ ?!» Футболисты измеряют успешность друг друга по числу завоеванных титулов. У Карима Бензема 17 трофеев с мадридским «Реалом», он только Лигу чемпионов выигрывал четырежды. Карим может всех «посылать» к списку своих достижений.

Надежность и жертвенность

Как мы выяснили, у форварда, помимо голевого чутья, могут быть и другие полезные качества. Дополним картину. Бензема не установил себе в качестве апгрейда конвейер голов, напротив, он уютно себя чувствовал рядом с Криштиану Роналду в качестве обслуживающего персонала. То есть Карим не эгоистичен, он готов работать на команду в той роли, какую ему назначили. Бензема никогда не перетягивал одеяло на себя в ущерб интересам команды. Кроме того, на француза можно положиться. За время выступлений в «Реале» у него не было серьезных травм, Карим почти всегда готов играть и находится в хорошей форме, по крайней мере, в последние годы, когда повзрослел и стал вести правильный для спортсмена образ жизни.

Мнение авторитетов

Есть объективные показатели, которые говорят о крутости Бензема, но есть и реплики успешных людей, к чьим словам стоит прислушаться.

Зинедин Зидан:

Я не собираюсь никого убеждать. Люди, которые разбираются в футболе, понимают, насколько хорош Бензема. Есть игроки, которые могут нравиться и не нравиться, но Карим делает массу полезных вещей для команды, а критикуют его только за то, что он мало забивает. Он никогда не забьет 60 голов за сезон, как Криштиану, зато он блестяще взаимодействует с партнерами и выдвигается на требуемые позиции в каждой игровой ситуации.

Карло Анчелотти:

Карим был центром моего стиля в «Реале». Люди видят в Бензема только нападающего, однако в действительности у него есть все навыки умного полузащитника. У него есть все, это потрясающе разносторонний футболист. Он связывал нашу игру. Отсутствие Бензема всегда било по стилю и качеству игры «Реала». Карим – больше, чем просто нападающий.

Алекс Фергюсон:

Карим Бензема напоминает мне Зинедина Зидана – по скорости, работе с мячом, физическим данным, только его позиция – центр нападения.

Златан Ибрагимович:

Бензема один из лучших в мире, он который год выигрывает Лигу чемпионов с «Реалом». Карим – победитель.

Марсело:

Игра «Реала» в обороне начинается с Бензема. Когда соперники добираются до наших ворот, у них практически не остается сил на креативные действия.

Криштиану Роналду: