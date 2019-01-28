Мората в Мадриде. Перезагрузка

сегодня, 10:40

Уже в который раз Альваро Мората возвращается в Мадрид. Но теперь примерит полосатую форму. «Соккер.ру» - о любопытной сделке.

У большинства любителей футбола фигура Альваро Мораты вызывает смешанные чувства. С одной стороны трудно спорить с тем, что испанец достаточно талантлив и может быть результативным. В этом возникали бы сомнения, если бы не его игра в «Ювентусе», где Мората показал свой лучший пока что футбол в карьере.

Такая его игра даже привела к переосмыслению отношения к нему со стороны «Реала». Нечасто все-таки бывает, что клуб, продавший футболиста, довольно быстро выкупает его обратно. И речь не о мелочи какой-то идет, а о приличной сумме. «Реал», напомним, продал Морату в «Ювентус» летом 2014 года за 20 миллионов евро, а выкупил обратно уже за 30 миллионов спустя два года.

Нужно отметить при этом роль Мораты, которую он исполнял в туринском клубе. Он не был там ударным основным форвардом, что важно. Для Альваро была найдена позиция чуть в глубине, чуть в стороне, откуда он мог разгоняться, видя пространство, и приносил пользу, поддерживая в целом атакующую систему команды, формируя ее структуру.

Поэтому цифры в районе 7-8 мячей в Серии А за 30 в среднем матчей не впечатляют, а вот качество, с которым он помогал другим делать чемпионские цифры в «Ювентусе», обращало на себя внимание. Определенные сбои случались, памятные промахи в Лиге чемпионов до сих пор можно вспоминать, но нельзя отрицать, что переход в «Ювентус» действительно перезагрузил карьеру Мораты, который закисал в «Реале» в роли резервиста и мог стать очередным загубленным талантом из системы «Реала», которая представляет из себя колоссальный конвейер, а на нем не все получаются гениальными футболистами, мировыми звездами.

Многие просто оседают в средних клубах в Испании. Мората таким не стал, совершив своевременный прыжок в «Ювентус», где не потерялся. Было ли ошибкой его возвращение в «Реал»? Наверное, некоторые наблюдатели со стороны так и скажут. Однако нужно понимать позицию самого футболиста. У него не получилось в «Реале», в одном из лучших клубов мира.

Но он не сдался, поехал в Италию, где обрел колоссальную уверенность в себе, не потерявшись в другом мощном клубе – в «Ювентусе». Безусловно, амбиции и эго игрока будут диктовать ему, что нужно вернуться в «Реал» и всем показать: в нем ошибались, он способен тащить мадридцев, он игрок топ-уровня, который выстрелил не за счет мощи «Ювентуса», а за счет собственного таланта и мастерства.

К тому же возвращение в «Реал» комфортно для Мораты и с бытовой точки зрения. Он возвращался в город и страну, где все родное и известное. Вряд ли кто-то другой на его месте воротил бы нос и отказывался, при условии, конечно, что первое расставание с «Реалом» получилось без боли и конфликтов. А так оно и было.

Так что второй заход в «Реал» стал логичным для Мораты. Кто-то считает его нелогичным для самих «сливочных», которые будто поленились поискать форварда-звезду на стороне, как делали это ранее, а решили пойти по пути наименьшего сопротивления. В результате у Мораты получился все равно довольно результативный сезон.

В «Реале» после возвращения он играл уже в другой роли, не как в «Ювентусе», и за 26 матчей в Ла Лиге забил 15 мячей. В девяти матчах Лиги чемпионов добавил еще три, получив самый результативный сезон в карьере. Однако там у Альваро при всех его положительных качествах выявился некий недостаток, который, вероятно, был заложен еще во время становления футболиста в профессионала в «Реале» при первом пребывании там.

Он не может исполнять роль единственного форварда, роль стабильного лидера и бомбардира, на которую его пытались ставить. В «Ювентусе» от него этой роли не требовалось. А вот в «Реале» из него хотели сделать не только альтернативу Бензема, но и самостоятельную единицу, ударного форварда. Да, он был результативен, но не ощущалась мощь и тяжеловесность игровая, не ощущалась способность взять и вытащить матч за счет характера или какого-то невероятного приема.

Вот когда условный Левандовски на поле, ты от него чего-то такого ждешь в любой миг, да даже от Манджукича, который будет мять бока защитникам до последнего, а вот Мората не создает такого впечатления. Под него нужны условия. Поэтому «Челси» допустил огромную ошибку, когда повелся на рост результативности испанца в «Реале» и решил сделать из Мораты основного и единственного центрального нападающего.

Да еще и выложил за него огромные 66 миллионов евро летом 2017 года. В первом же сезоне в чемпионате Англии в 31 матче Альваро забил 11 мячей. Это не тот результат, которого ждут от ударного нападающего. В следующем, то есть в нынешнем сезоне, все стало еще хуже. И ко второй его части Мората окончательно выпал из обоймы, Маурицио Сарри предпочитал играть без классического центрфорварда, заставляя там действовать Азара, чем пытаться добиться эффективности от Мораты.

Джанфранко Дзола, помогающий Сарри, обмолвился о главной претензии к Альваро: от него ждут голов и полной самоотдачи. Испанец же, который, как мы выяснили, не является лидером с характером или героем, который может повести за собой толпу, в Англии с ее жестким силовым футболом совершенно раскис и перестал бороться, барахтаться. Он был обречен. В «Ювентусе» для него была найдена строгая своя роль в тактических изысках.

В этой роли он органично отрабатывал, а исполнять главную звезду атаки, лидера-бомбардира, что от него требовалось в «Реале» и «Челси», он не умеет. Получится ли в «Атлетико»? «Матрасники» действуют более осмотрительно – они арендуют Морату на полтора года, а не покупают сразу. Есть определенное преимущество в том, что чемпионат Испании он знает, что Диего Симеоне как раз из тех тренеров, которые способны прописать четкую роль футболисту, исходя из его возможностей, то есть раскрыться у Мораты шансы имеются.

К тому же от него не будут требовать становиться главной звездой и бомбардиром в атаке – там есть Гризманн, тот же Коста. Им нужна поддержка. Ею Альваро и станет. Если не взлетит такой проект, то хотя бы интересно будет понаблюдать. Впрочем, болельщики «Атлетико» свое скептическое отношение уже высказали, исполнив песенку на стадионе о том, что лучше бы «матрасники» сделали ставку на своего воспитанника Борху Гарсеса, а не на Морату, который ассоциируется с «Реалом». У Альваро уже нашелся ответ:

Люди, которые были со мной, знают, что я сейчас чувствую. Как у меня прошли последние дни, как я буду чувствовать себя завтра. У людей всегда свое мнение, но я знаю, что я должен делать. Я начинал футбольную карьеру в «Атлетико», все знают мою историю. Прошлое - это прошлое, его нельзя изменить, и я очень горжусь тем, что было со мной.

Действительно, Мората начинал в «Атлетико» играть в футбол. Только в 2007 году он перебрался в систему «Хетафе», а оттуда уже перекочевал год спустя в юношескую команду «Реала». Но, вероятно, именно эти перебежки и раздражают фанатов. Посмотрим, удастся ли Морате их переубедить игрой.