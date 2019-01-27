Недооцененные большими клубами. Из запаса на Олимп

сегодня, 10:30

Были в заявках, сидели на скамейках, играли редко. А затем уходили, чтобы набрать высоту. «Соккер.ру» собирает коллег Салаха и Коутиньо.

Мохамед Салах

Пять лет тому назад Салах подписал контракт с «Челси». 21-летний египтянин достался лондонцам за 11 миллионов фунтов, то есть нельзя заявлять, что в команде Моуриньо его недооценивали изначально. Видели в матчах против «Базеля», понимали стиль. Но потом оказался на скамейке, играл крайне редко, и когда «Челси» понадобился Куадрадо – Мохамеда отдали в «Фиорентину». Дальнейшую историю знаете. Салах стал звездой мировой величины. И немного дельфином в последнее время, но это тема для другого разговора.

Филиппе Коутиньо

«Барселона» заплатила за Коутиньо 106 млн евро, но сумма может вырасти до 142 млн за счет бонусов. Их Филиппе не обязательно соберет, но друг Луиса Суареса шикарно рубился за «Ливерпуль», а в «Интере» его таланты явно недооценивали. Иначе кто отдал бы крутого футболиста в две аренды? «Ливерпуль» подписал хавбека всего на 8.5 млн фунтов. Так что «Интер» потерял колоссальные деньги, не сумев наиграть Филиппе в своей основе, не раскрыв его потенциал. В Милане смотрелся сыровато, но и понять его там не сумели, о чем должны жалеть.

Кевин Де Брюйне

Еще одна классическая история из жизни «Челси». Подписали контракт на 5.5 года, то есть молодой Кевин был полностью в расположении лондонцев. Но отправляли в аренду в «Генк» и «Вердер». Даже когда в Бундеслиге показал себя, в Англии не придумали ничего лучше, чем отдать его в «Вольфсбург» в 2014 году. В «Челси» почти не играл, в Бундеслиге отдал 21 голевую передачу, выиграл Кубок Германии и оказался в «Манчестер Сити» за 74 млн евро. Не просто потеряли крутейшего футболиста, а еще и деньги, ведь за «волков» играл два полных сезона и подорожал в 3.5 раза.

Матс Хуммельс

«Бавария» не видела Хуммельса в центре своей защиты в 2008 году. А через два года речь шла о центральным оборонце сборной Германии. Через три – о чемпионе страны с «Боруссией» Д, которая огорчила, разумеется, именно мюнхенцев. Через шесть – о чемпионе мира в Бразилии, опять же, в составе «шмелей». Матс долгие годы был связан с клубом из Дортмунда, а «Бавария» потеряла две салатницы и, быть может, возможность выигрывать ЛЧ чаще, доверяя другим центральным защитникам. Матс и в 2010 году остановил бы Милито лучше, чем ван Бюйтен. Спустя много лет «Бавария» одумалась, но осадок остался.

Мемфис Депай

Классическая история – большой клуб купил талантливого парня, но не подумал, впишется ли его стиль в модель игры команды. В «Манчестер Юнайтед» Де Хеа не сразу заиграл – были такие ошибки, что за спиной у Фергюсона шептались, что старик сошел с ума, доверяя пугливому испанцу. Но Давид справился с давлением, а вот Мемфис только после ухода из «Манчестер Юнайтед» в Лиге 1 чувствует себя не хуже, чем Ди Мария. Но если Анхель хотя бы в основе появлялся, то голландца перед расставанием успели списать в запас. А ведь футболист сильный, хотя плохая концентрация и эгоизм порой мешают.

Ромелу Лукаку

В двадцать пять лет у нападающего 223 гола – феноменально много для тяжелого центрального форварда, особенно с учетом, сколько времени Лукаку потерял в составе «Челси», когда сначала сидел на скамейке, а потом отправился в ВБА . В аренде показал, что способен собирать голы, но снова поехал в аренду, а не остался помогать «Челси». «Эвертон» получил голы, также «ириски» отдали 28 млн фунтов, а от «Манчестер Юнайтед» получают 75 млн. В этом сезоне Ромелу не все делал верно, но может набрать форму весной. Из запасного «Челси» до третьего призера ЧМ -18, большой путь.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Фактически про Обамеянга заговорили, когда ему было 23-24 года, но в «Милане» он оказался в девятнадцать лет. «Россонери» ему не доверяли, отправляли из одной аренды в другую, а футболисту очень повезло, что не оставили у себя на скамейке надолго. Играл за «Сент-Этьен» - показал себя, перешел в «Боруссию» Д – стал большой звездой, пришел в «Арсенал» - стабильно радует голами. Был игроком «Милана», которого постоянно отправляли куда подальше, а стал звездой АПЛ . Такого форварда упустили, под носом был!

Ян Облак

Голкипер, которого «Атлетико» оценивает в 100 млн евро – и не без оснований, ведь Ян среди лучших вратарей планеты, к двадцать первому году рождения успел поиграть во второй команде «Бенфики», а также в арендах в четырех разных клубах. Да, в составе «орлов» обычно хватает неплохих вратарей, конечно, Ян успешно провел концовку карьеры до перехода в «Атлетико», но доказал стабильность и минимум в пять раз вырос в цене уже в Мадриде. Где поначалу тоже думали, что Облак может остаться на скамейке, но все сложилось иначе.

Поль Погба

В сезоне 2011/12 Поль дебютировал за МЮ , где воспитывался пару лет до этого, но его недооценили и упустили. Не верили, что сразу будет играть на высоком уровне. А «Ювентусу» достался выигрышный лотерейный билет. Погба четыре сезона выступал в основе, возраст не мешал, он подорожал с нуля до ста пяти миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» жестко заплатил за ошибку – не удержали будущего чемпиона мира у себя. Огромный просчет, редкий для футбола, учитывая сумму, которую пришлось выложить в итоге, чтобы Поль вернулся.

На скамейках спрятались будущие чемпионы?

В двадцать один год Оле-Гуннар Сульшер играл в третьем норвежском дивизионе. А через пять лет забил на «Камп Ноу» в финале ЛЧ и выиграл требл. Посмотрим, чем завершится сезон для Салаха, но «Челси» точно пять лет тому назад зря не доверял египтянину. И хотя у лондонцев и Моуриньо найдутся оправдания таких действий – неготовность Мохамеда, высокая конкуренция и так далее, упущенную выгоду это все не отменяет.

«Рома» за Салаха получила отличные деньги, а до этого – грамотный футбол от вингера, которого прокачали в «Фиорентине». Иногда те, кто тихонько сидят на скамейке, позже оказываются великими мастерами. Нужно уметь ценить и доверять поначалу не самым заметным, ведь среди них могут быть как любители выходов на замену в стиле джокеров, вроде Сульшера, так и парни из первой десятки лучших игроков года, как Салах или Де Брюйне.

Помним ведь, что трансфер Модрича в «Реал» был назван худшим переходом года поначалу. А спустя сезоны у Луки четыре победы в Лиге чемпионов, статус легенды «сливочных» и «Золотой мяч 2018». В спорте, где в заявке каждой команды минимум два с половиной десятка претендентов на одиннадцать позиций, всегда будет место недооценке достойных.

Успех футболистов после смены клубов подсказывает – важно верить в себя, даже если временно оказался в аренде или на скамейке клуба с именем и трофеями.