Недооцененные большими клубами. Из запаса на Олимп

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вальядолид -:-  Сельта - - -
18:15 сегодня  Жирона -:-  Барселона - - -
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Уэска - - -
20:30 сегодня  Атлетик Б -:-  Бетис - - -
22:45 сегодня  Эспаньол -:-  Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Кьево -:-  Фиорентина - - -
17:00 сегодня  Парма -:-  СПАЛ - - -
17:00 сегодня  Аталанта -:-  Рома - - -
17:00 сегодня  Болонья -:-  Фрозиноне - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Интер - - -
22:30 сегодня  Лацио -:-  Ювентус - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Бавария -:-  Штутгарт - - -
20:00 сегодня  Фортуна -:-  РБ Лейпциг - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Монпелье -:-  Кан - - -
19:00 сегодня  Амьен -:-  Лион - - -
22:00 сегодня  Тулуза -:-  Анже - - -
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Ренн - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
12:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 4:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте -:- Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:35 Матч отменен Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 2:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 3:3 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 3:4 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 0:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Яньбянь Фуде (Яньцзи)Яньбянь Фуде - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 1:0 Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 - - -
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Волга Ул (Ульяновск)Волга Ул - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:0 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 3:2 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 1:0 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 0:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:2 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 2:0 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Недооцененные большими клубами. Из запаса на Олимп

сегодня, 10:30
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Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Коутиньо Филиппе
Коутиньо Филиппе
Полузащитник

Были в заявках, сидели на скамейках, играли редко. А затем уходили, чтобы набрать высоту. «Соккер.ру» собирает коллег Салаха и Коутиньо. 

Мохамед Салах 

Пять лет тому назад Салах подписал контракт с «Челси». 21-летний египтянин достался лондонцам за 11 миллионов фунтов, то есть нельзя заявлять, что в команде Моуриньо его недооценивали изначально. Видели в матчах против «Базеля», понимали стиль. Но потом оказался на скамейке, играл крайне редко, и когда «Челси» понадобился Куадрадо – Мохамеда отдали в «Фиорентину». Дальнейшую историю знаете. Салах стал звездой мировой величины. И немного дельфином в последнее время, но это тема для другого разговора. 

Филиппе Коутиньо

«Барселона» заплатила за Коутиньо 106 млн евро, но сумма может вырасти до 142 млн за счет бонусов. Их Филиппе не обязательно соберет, но друг Луиса Суареса шикарно рубился за «Ливерпуль», а в «Интере» его таланты явно недооценивали. Иначе кто отдал бы крутого футболиста в две аренды? «Ливерпуль» подписал хавбека всего на 8.5 млн фунтов. Так что «Интер» потерял колоссальные деньги, не сумев наиграть Филиппе в своей основе, не раскрыв его потенциал. В Милане смотрелся сыровато, но и понять его там не сумели, о чем должны жалеть. 

Кевин Де Брюйне

Еще одна классическая история из жизни «Челси». Подписали контракт на 5.5 года, то есть молодой Кевин был полностью в расположении лондонцев. Но отправляли в аренду в «Генк» и «Вердер». Даже когда в Бундеслиге показал себя, в Англии не придумали ничего лучше, чем отдать его в «Вольфсбург» в 2014 году. В «Челси» почти не играл, в Бундеслиге отдал 21 голевую передачу, выиграл Кубок Германии и оказался в «Манчестер Сити» за 74 млн евро. Не просто потеряли крутейшего футболиста, а еще и деньги, ведь за «волков» играл два полных сезона и подорожал в 3.5 раза. 

Матс Хуммельс

«Бавария» не видела Хуммельса в центре своей защиты в 2008 году. А через два года речь шла о центральным оборонце сборной Германии. Через три – о чемпионе страны с «Боруссией» Д, которая огорчила, разумеется, именно мюнхенцев. Через шесть – о чемпионе мира в Бразилии, опять же, в составе «шмелей». Матс долгие годы был связан с клубом из Дортмунда, а «Бавария» потеряла две салатницы и, быть может, возможность выигрывать ЛЧ чаще, доверяя другим центральным защитникам. Матс и в 2010 году остановил бы Милито лучше, чем ван Бюйтен. Спустя много лет «Бавария» одумалась, но осадок остался. 

Мемфис Депай

Классическая история – большой клуб купил талантливого парня, но не подумал, впишется ли его стиль в модель игры команды. В «Манчестер Юнайтед» Де Хеа не сразу заиграл – были такие ошибки, что за спиной у Фергюсона шептались, что старик сошел с ума, доверяя пугливому испанцу. Но Давид справился с давлением, а вот Мемфис только после ухода из «Манчестер Юнайтед» в Лиге 1 чувствует себя не хуже, чем Ди Мария. Но если Анхель хотя бы в основе появлялся, то голландца перед расставанием успели списать в запас. А ведь футболист сильный, хотя плохая концентрация и эгоизм порой мешают. 

Ромелу Лукаку

В двадцать пять лет у нападающего 223 гола – феноменально много для тяжелого центрального форварда, особенно с учетом, сколько времени Лукаку потерял в составе «Челси», когда сначала сидел на скамейке, а потом отправился в ВБА. В аренде показал, что способен собирать голы, но снова поехал в аренду, а не остался помогать «Челси». «Эвертон» получил голы, также «ириски» отдали 28 млн фунтов, а от «Манчестер Юнайтед» получают 75 млн. В этом сезоне Ромелу не все делал верно, но может набрать форму весной. Из запасного «Челси» до третьего призера ЧМ-18, большой путь. 

Пьер-Эмерик Обамеянг

Фактически про Обамеянга заговорили, когда ему было 23-24 года, но в «Милане» он оказался в девятнадцать лет. «Россонери» ему не доверяли, отправляли из одной аренды в другую, а футболисту очень повезло, что не оставили у себя на скамейке надолго. Играл за «Сент-Этьен» - показал себя, перешел в «Боруссию» Д – стал большой звездой, пришел в «Арсенал» - стабильно радует голами. Был игроком «Милана», которого постоянно отправляли куда подальше, а стал звездой АПЛ. Такого форварда упустили, под носом был! 

Ян Облак 

Голкипер, которого «Атлетико» оценивает в 100 млн евро – и не без оснований, ведь Ян среди лучших вратарей планеты, к двадцать первому году рождения успел поиграть во второй команде «Бенфики», а также в арендах в четырех разных клубах. Да, в составе «орлов» обычно хватает неплохих вратарей, конечно, Ян успешно провел концовку карьеры до перехода в «Атлетико», но доказал стабильность и минимум в пять раз вырос в цене уже в Мадриде. Где поначалу тоже думали, что Облак может остаться на скамейке, но все сложилось иначе.

Поль Погба

В сезоне 2011/12 Поль дебютировал за МЮ, где воспитывался пару лет до этого, но его недооценили и упустили. Не верили, что сразу будет играть на высоком уровне. А «Ювентусу» достался выигрышный лотерейный билет. Погба четыре сезона выступал в основе, возраст не мешал, он подорожал с нуля до ста пяти миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» жестко заплатил за ошибку – не удержали будущего чемпиона  мира у себя. Огромный просчет, редкий для футбола, учитывая сумму, которую пришлось выложить в итоге, чтобы Поль вернулся. 

На скамейках спрятались будущие чемпионы?

В двадцать один год Оле-Гуннар Сульшер играл в третьем норвежском дивизионе. А через пять лет забил на «Камп Ноу» в финале ЛЧ и выиграл требл. Посмотрим, чем завершится сезон для Салаха, но «Челси» точно пять лет тому назад зря не доверял египтянину. И хотя у лондонцев и Моуриньо найдутся оправдания таких действий – неготовность Мохамеда, высокая конкуренция и так далее, упущенную выгоду это все не отменяет.

«Рома» за Салаха получила отличные деньги, а до этого – грамотный футбол от вингера, которого прокачали в «Фиорентине». Иногда те, кто тихонько сидят на скамейке, позже оказываются великими мастерами. Нужно уметь ценить и доверять поначалу не самым заметным, ведь среди них могут быть как любители выходов на замену в стиле джокеров, вроде Сульшера, так и парни из первой десятки лучших игроков года, как Салах или Де Брюйне. 

Помним ведь, что трансфер Модрича в «Реал» был назван худшим переходом года поначалу. А спустя сезоны у Луки четыре победы в Лиге чемпионов, статус легенды «сливочных» и «Золотой мяч 2018». В спорте, где в заявке каждой команды минимум два с половиной десятка претендентов на одиннадцать позиций, всегда будет место недооценке достойных. 

Успех футболистов после смены клубов подсказывает – важно верить в себя, даже если временно оказался в аренде или на скамейке клуба с именем и трофеями.  

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25процентный клоун
25процентный клоун
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сегодня в 12:44
А где Головин?
Ваня лучший
Ваня лучший
   12 / 754
сегодня в 12:36
Все просто. Универсальных не бывает. Для каждого есть своя команда, свой тренер, тогда он и заиграет.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
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сегодня в 11:05
А где Артемьяно Дзюбинио?
номер 12
номер 12
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сегодня в 10:28
Когда-нибудь и Зе Болотный станет легендой Зенита, но это уже другая история
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