Финал Кубка «Матч Премьер». «Спартак» vs «Локо»

сегодня, 18:18

Кубок «Матч Премьер» разыгрывался по круговой системе, но какой кубок без финала? Волей судьбы в последнем матче турнира в Катаре «Спартак» и «Локо» сразятся за трофей.

Результаты сыгранных встреч Кубка «Матч Премьер»

«Спартак» - «Ростов» - 2:1

«Зенит» - «Локомотив» - 1:3

«Зенит» - «Спартак» - 0:3

«Ростов» - «Локомотив» - 1:1 (4:3 по пенальти)

«Ростов» - «Зенит» - 0:5

Победа в основное время – 3 очка; победа в серии пенальти – 2 очка; поражение в серии пенальти – 1 очко.

Турнирная таблица Кубка «Матч Премьер» перед встречей «Спартака» и «Локо»

Место Команда И В Н П М +/- О 1 «Спартак» 2 2 0 0 5 – 1 +4 6 2 «Локо» 2 1 1 0 4 – 2 +2 5 3 «Зенит» 3 1 0 0 6 – 6 0 3 4 «Ростов» 3 0 1 2 2 – 8 -6 0

Итоги для «Ростова» и «Зенита»

«Ростов» и «Зенит» сыграли все встречи на турнире и уже заняли итоговые позиции в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина не сдвинется с последнего места, на Кубке Матч Премьер «желто-синие» оказали серьезное сопротивление «Спартаку» (проиграли в самой концовке после незабитого пенальти) и «Локомотиву» (уступили в серии послематчевых ударов), но безропотно проиграли «Зениту» в заключительном туре со счетом 5:0. Но главный печальный итог состязаний в Катаре для команды Валерия Карпина даже не это поражение, а травма Мацея Вилюша: в матче со «Спартаком» поляк порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на срок до полугода.

«Зенит» начал в Катаре с двух удручающих поражений от «Локомотива» и «Спартака». «Сине-бело-голубые» пропустили от обеих московских команд по три мяча, причем на голы «Спартака» даже ничем не ответили. Зато напоследок команде Сергея Семака удалось громко хлопнуть дверью, в ворота «Ростова» влетело пять безответных мячей, но даже в этой встрече все было не так однозначно. На протяжении большей части первого тайма ростовчане владели преимуществом и создавали моменты, но незадолго до перерыва пропустили от Кузяева, а на второй тайм «Зенит» вышел по-спортивному злым и набросал в ворота 20-летнего вратаря Айдарова целую авоську.

Кто выиграет турнир? Слово регламенту

Претендентов осталось двое – «Спартак» и «Локомотив». «Красно-белые» опережают железнодорожников на одно очко перед очной встречей и это дает дружине Олега Кононова преимущество. Впрочем, не только это. Согласно регламенту Кубка «Матч Премьер», первый параметр при равенстве очков – разница забитых и пропущенных мячей. У «Спартака» после двух матчей «+4», у «Локомотива» - «+2». Таким образом, если команда Семина выиграет в серии пенальти ничейной встречи и команды наберут поровну баллов (по 7), то «красно-белые» будут выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Иными словами, если «Локо» хочет получить 17-килограммовый трофей, то обязан выигрывать в основное время. «Спартак» же устроит даже ничья при любом исходе серии пенальти.

Как складывались последние очные встречи «Спартака» и «Локомотива»?

В последних трех сезонах РПЛ московские команды взяли моду играть вничью в Черкизове, причем последние две встречи на территории «Локомотива» завершились без забитых мячей. А вот на спартаковской арене всегда был победитель: дважды выиграли хозяева (1:0 и 2:1) и разок победил «Локо» (4:3 в своем чемпионском сезоне, причем проигрывая 0:2 после первого тайма). Да, «Спартак» против «Локомотива» - это, помимо прочего, встреча двух последних чемпионов России. Подробнее стоит остановиться на последнем матче между этими командами, который состоялся 2 декабря на «Открытие Арене». «Спартаком» уже руководил Олег Кононов и ему удалось одержать победу в своем первом московском дерби. Софьян Ханни классными передачами создал голы Дениса Глушакова и Луиса Адриано, «Локомотив» ответил голом Джефферсона Фарфана, а Федор Смолов в той игре промазал с двух метров и не реализовал пенальти.

Кто станет лучшим бомбардиром Кубка «Матч Премьер»?

Между тем, Денис Глушаков и Луис Адриано, огорчившие «Локомотив» в феврале, являются главными претендентами на звание лучшего снайпера турнира. Каждый забил по два мяча, столько же на счету Видара Кьяртанссона из «Ростова» и зенитовца Дениса Терентьева, но они больше не сыграют, в то время как Денис и Луис могут пополнить свои голевые счета сегодня. Впрочем, может вырваться из-за спин Федор Смолов или, например, Георгий Мелкадзе, который уже был бы во главе списка бомбардиров, если бы реализовал все свои моменты. Любой футболист, который оформит хет-трик в сегодняшнем матче, может единолично стать самым результативным игроком Кубка «Матч Премьер». Но если нужна ставка, то поверю в мастерство Луиса Адриано, который может забить и в третьем матче в Катаре.

Удивительный Кубок Солнца

С 2010 по 2014 год во время зимних сборов Шведская федерация футбола организовывала товарищеский турнир Copa del Sol или Кубок Солнца. «Спартак» выиграл этот, с позволения сказать, трофей в 2012 году и в числе победителей были участники Кубка «Матч Премьер» из разных клубов. От самого «Спартака» - Дмитрий Комбаров, от «Ростова» - тренер Валерий Карпин и Сергей Паршивлюк, от «Зенита» - Артем Дзюба. И только в «Локомотиве» нет обладателя Кубка Солнца, но мог бы быть, если бы железнодорожники сохранили в составе после чемпионского сезона бразильца Ари. И еще. Нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов тоже выигрывал Copa del Sol, причем даже на год раньше «красно-белых»: в 2011-м году Кубком Солнца завладели «Карпаты» под руководством Кононова.