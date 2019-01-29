Финал Кубка «Матч Премьер». «Спартак» vs «Локо»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Катар 4:0  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 2:2 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:4 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 3:1 Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк 0:3 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2:5 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 3:3 Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 3:2 Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
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Финал Кубка «Матч Премьер». «Спартак» vs «Локо»

сегодня, 18:18

Кубок «Матч Премьер» разыгрывался по круговой системе, но какой кубок без финала? Волей судьбы в последнем матче турнира в Катаре «Спартак» и «Локо» сразятся за трофей.

Результаты сыгранных встреч Кубка «Матч Премьер»

«Спартак» - «Ростов» - 2:1

«Зенит» - «Локомотив» - 1:3

«Зенит» - «Спартак» - 0:3

«Ростов» - «Локомотив» - 1:1 (4:3 по пенальти)

«Ростов» - «Зенит» - 0:5

Победа в основное время – 3 очка; победа в серии пенальти – 2 очка; поражение в серии пенальти – 1 очко.

Турнирная таблица Кубка «Матч Премьер» перед встречей «Спартака» и «Локо»

Место

Команда

И

В

Н

П

М

+/-

О

1

«Спартак»

2

2

0

0

5 – 1

+4

6

2

«Локо»

2

1

1

0

4 – 2

+2

5

3

«Зенит»

3

1

0

0

6 – 6

0

3

4

«Ростов»

3

0

1

2

2 – 8

-6

0

Итоги для «Ростова» и «Зенита»

«Ростов» и «Зенит» сыграли все встречи на турнире и уже заняли итоговые позиции в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина не сдвинется с последнего места, на Кубке Матч Премьер «желто-синие» оказали серьезное сопротивление «Спартаку» (проиграли в самой концовке после незабитого пенальти) и «Локомотиву» (уступили в серии послематчевых ударов), но безропотно проиграли «Зениту» в заключительном туре со счетом 5:0. Но главный печальный итог состязаний в Катаре для команды Валерия Карпина даже не это поражение, а травма Мацея Вилюша: в матче со «Спартаком» поляк порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на срок до полугода. 

«Зенит» начал в Катаре с двух удручающих поражений от «Локомотива» и «Спартака». «Сине-бело-голубые» пропустили от обеих московских команд по три мяча, причем на голы «Спартака» даже ничем не ответили. Зато напоследок команде Сергея Семака удалось громко хлопнуть дверью, в ворота «Ростова» влетело пять безответных мячей, но даже в этой встрече все было не так однозначно. На протяжении большей части первого тайма ростовчане владели преимуществом и создавали моменты, но незадолго до перерыва пропустили от Кузяева, а на второй тайм «Зенит» вышел по-спортивному злым и набросал в ворота 20-летнего вратаря Айдарова целую авоську.

Кто выиграет турнир? Слово регламенту

Претендентов осталось двое – «Спартак» и «Локомотив». «Красно-белые» опережают железнодорожников на одно очко перед очной встречей и это дает дружине Олега Кононова преимущество. Впрочем, не только это. Согласно регламенту Кубка «Матч Премьер», первый параметр при равенстве очков – разница забитых и пропущенных мячей. У «Спартака» после двух матчей «+4», у «Локомотива» - «+2». Таким образом, если команда Семина выиграет в серии пенальти ничейной встречи и команды наберут поровну баллов (по 7), то «красно-белые» будут выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Иными словами, если «Локо» хочет получить 17-килограммовый трофей, то обязан выигрывать в основное время. «Спартак» же устроит даже ничья при любом исходе серии пенальти.

Как складывались последние очные встречи «Спартака» и «Локомотива»?

В последних трех сезонах РПЛ московские команды взяли моду играть вничью в Черкизове, причем последние две встречи на территории «Локомотива» завершились без забитых мячей. А вот на спартаковской арене всегда был победитель: дважды выиграли хозяева (1:0 и 2:1) и разок победил «Локо» (4:3 в своем чемпионском сезоне, причем проигрывая 0:2 после первого тайма). Да, «Спартак» против «Локомотива» - это, помимо прочего, встреча двух последних чемпионов России. Подробнее стоит остановиться на последнем матче между этими командами, который состоялся 2 декабря на «Открытие Арене». «Спартаком» уже руководил Олег Кононов и ему удалось одержать победу в своем первом московском дерби. Софьян Ханни классными передачами создал голы Дениса Глушакова и Луиса Адриано, «Локомотив» ответил голом Джефферсона Фарфана, а Федор Смолов в той игре промазал с двух метров и не реализовал пенальти.

Кто станет лучшим бомбардиром Кубка «Матч Премьер»?

Между тем, Денис Глушаков и Луис Адриано, огорчившие «Локомотив» в феврале, являются главными претендентами на звание лучшего снайпера турнира. Каждый забил по два мяча, столько же на счету Видара Кьяртанссона из «Ростова» и зенитовца Дениса Терентьева, но они больше не сыграют, в то время как Денис и Луис могут пополнить свои голевые счета сегодня. Впрочем, может вырваться из-за спин Федор Смолов или, например, Георгий Мелкадзе, который уже был бы во главе списка бомбардиров, если бы реализовал все свои моменты. Любой футболист, который оформит хет-трик в сегодняшнем матче, может единолично стать самым результативным игроком Кубка «Матч Премьер». Но если нужна ставка, то поверю в мастерство Луиса Адриано, который может забить и в третьем матче в Катаре.

Удивительный Кубок Солнца

С 2010 по 2014 год во время зимних сборов Шведская федерация футбола организовывала товарищеский турнир Copa del Sol или Кубок Солнца. «Спартак» выиграл этот, с позволения сказать, трофей в 2012 году и в числе победителей были участники Кубка «Матч Премьер» из разных клубов. От самого «Спартака» - Дмитрий Комбаров, от «Ростова» - тренер Валерий Карпин и Сергей Паршивлюк, от «Зенита» - Артем Дзюба. И только в «Локомотиве» нет обладателя Кубка Солнца, но мог бы быть, если бы железнодорожники сохранили в составе после чемпионского сезона бразильца Ари. И еще. Нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов тоже выигрывал Copa del Sol, причем даже на год раньше «красно-белых»: в 2011-м году Кубком Солнца завладели «Карпаты» под руководством Кононова. 

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Все комментарии
mikysss
mikysss
   393 / 788
сегодня в 19:26
а что тут конебомжи делают? коней на этот товарняк даже не позвали они и этого не достойны как оказалось, а бомжи 3-ю строчку заняли и все ровно петушатся тут - ох бакланы
piercman
piercman
   51 / 788
сегодня в 19:16
за последний абзац отдельное спасибо) позор копаделсольщикам!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   195 / 788
сегодня в 19:12
Чтоб пупсики не позорили наш чемпионат в европе, нужно им вот такие липовые турниры устраивать: поиграли с дублем других команд и потом снова позориться в РПЛ, а в будущем и в ФНЛ
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дмитрий Климович 2
   7 / 788
сегодня в 18:51
Спартак - ЦСКА 3-0
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   58 / 788
сегодня в 18:47
Локо 3-0 Спартак
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