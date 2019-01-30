Укрощение «неукротимых львов». Сборная Камеруна Валерия Непомнящего. 1990 год

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О том, как советский тренер вывел африканскую команду в четвертьфинал чемпионата мира, - в рассказе «Соккер.ру».

Жеребьёвка чемпионата мира 1990 года определила соперников сборной СССР по групповому этапу – ими стали чемпион мира сборная Аргентины, сборная Румынии и сборная Камеруна. Велико же было удивление наших любителей футбола, когда они узнали имя главного тренера африканской команды – Валерий Непомнящий.

Месье Валери из Ашхабада

Другое дело - это имя мало кому о чём-то говорило. Валерий Кузьмич был практически неизвестен в родной стране. О нём были наслышаны разве что в Туркмении, где Непомнящий сначала играл сам, а потом работал тренером. Сам Валерий Кузьмич родился на Алтае, но его спортивная биография была тесно связана с южными республиками.

Рано завершив карьеру из-за травмы, Непомнящий работал тренером в спортшколе Ашхабада, а в 1979 году ему доверили работать с лучшей командой республики – «Колхозчи». В том же году он руководил сборной Туркмении на Спартакиаде народов СССР . В 1982 году Валерий Непомнящий побывал на чемпионате мира в Испании, где по иронии судьбы посетил как раз матчи сборной Камеруна. Вернувшись в Союз, Валерий Кузьмич много лет развивал юношеский футбол в Туркмении, пока его отправили в зарубежную командировку. В далёкий Камерун – страну на западном берегу африканского континента. Непомнящего и бывшего нападающего львовских «Карпат» Льва Броварского позвали тренировать молодёжную сборную страны.

Но по прибытию в Яунде (столицу страны) выяснилось, что нет тренера и у первой сборной страны. Выигравший с «неукротимыми львами» Кубок Африки француз Клод Ле Ру вернулся на родину, поиски преемника затянулись, а на носу висели отборочные матчи чемпионата мира-1990. Вот и позвали первого подвернувшегося под руку тренера. Руководители Федерации футбола даже не обратили внимания на тот факт, что ни Непомнящий, ни Броварский не владели французским языком. Переводчика предоставили не сразу.

Камерун был весьма развитой в футбольном отношении страной. В 1982 году сборная страны дебютировала на чемпионате мира в Испании, где выступила более чем достойно – три ничьих в трёх матчах. А среди соперников помимо сборной Перу были будущий чемпион команда Италии и серебряный призёр (3 место) поляки. Если б не кочка, об которую споткнулся в игре с итальянцами вратарь Тома Н’Коно, то чемпионом мог стать кто-то другой. Итальянская команда опередила африканцев благодаря большему количеству голов. Африканские футболисты оставили самое приятное впечатление. Особенно нападающий Роже Милла и уже упомянутый вратарь Тома Н’Коно, благодаря которому маленький итальянский мальчик Джиджи Буффон решил, кем он станет, когда вырастет.

В 1984 году камерунцы стали сильнейшими в Африке. Но чемпионат мира 1986 года прошёл без их участия. В 1988 году «неукротимые львы» повторили свой успех. В сборной играли сильные футболисты, многие выступали в Европе, преимущественно во Франции.

Однако сама организация дел в футбольном хозяйстве Камеруна оставляла желать лучшего. Не хватало денег. Разные руководители обещали помочь, но тут же забывали свои обещания. Любой политик считал себя большим футбольным специалистом и потому мог раздавать тренеру советы космической глупости. Например, поставить на игру восемь игроков из его любимой команды, а трёх, так и быть, на усмотрение тренера.

Попадание в игольное ушко

Африке было выделено всего два места среди 24 участников чемпионата мира, поэтому отборочный турнир предстоял очень сложный. Попробуй проскочи в такое игольное ушко. Правда, сильнейшие сборные континента, в том числе и камерунская? были освобождены от первого этапа. Сразу начали с группового этапа. В соперники попали сборные Нигерии, Анголы и Габона.

Начало – не самое лучшее, домашняя ничья с командой Анголы. Со сборной Габона не возникло проблем и в столице соперника Либревилле. А вот нигерийцам «неукротимые львы» проиграли 0:2, поставив под сомнение свой выход из группы. Но в Анголе удалось победить 2:1 благодаря голам братьев, - сначала забил старший - защитник Андре Кана Бийик, а потом и младший – нападающий Франсуа Омам Бийик. Неказистая на первый взгляд команда Габона учинила сенсацию в виде победы над сборной Нигерии. И ситуация изменилась.

Валерий Кузьмич и Лев Рудольфович тщательно подготовили команду к игре с габонцами. На игру с нигерийскими «суперорлами» особо настраивать было не надо, а вот габонских «пантер» чемпионы Африки могли недооценить. Тренеры поработали на славу. Сборная Габона была обыграна. А потом гол Франсуа Омама Бийика принес выигрыш у сборной Нигерии и первое место в группе.

Но это был лишь второй этап. Предстоял ещё третий – в виде двух встреч со сборной Туниса. Здесь всё прошло без сучка и задоринки – 2:0 в Яунде, 1:0 в Тунисе. Сборная Камеруна добыла заветную путёвку в Италию. Вторым делегатом от Африки оказалась сборная Египта.

Но при формировании команды, которой предстояло биться на итальянских полях, Непомнящий и его помощник Броварский столкнулись с некоторыми сложностями, Стал острый вопрос с премиальными. Появились и кадровые проблемы. Президент страны настойчиво рекомендовал месье Валери взять на чемпионат мира 38-летнего нападающего Роже Миллу, игравшего в чемпионате… Реюньона. Пришлось пригласить ветерана. При том, что большого желания возвращаться в сборную у Милла не было. Выяснилось, что у Роже давняя вражды с камерунским помощником Валерия Кузьмича Жаном Манга-Онгене. Тренер и футболист часто ссорились на тренировках, что не способствовало рабочей обстановке.

Двадцать два избранных

Однако навязать кого-то еще помимо Милла Непомнящему не удалось. В Италию Валерий Кузьмич повёз тех, кого счёл нужным. Предметом особой гордости были два сильнейших вратаря Африки Жозеф-Антуан Белл и Тома Н’Коно. Обоим было хорошо за 30, оба провели немало матчей за сборную, участвовали в чемпионате мира-1982, тогда играл Тома. Оба играли в Европе. Тома - в барселонском «Эспаньоле», а «дядюшка Жо» - в «Бордо». Третий голкипер Жанн-Селестен Сонго’О из французского «Тулона» ещё не получил широкой известности.

Валерий Непомнящий отряжал в оборону пятерых футболистов. Справа в обороне действовал капитан команды Стефан Татав, слева - Бертен Эювелле, оба из сильнейшего клуба страны «Тоннер». Роль заднего защитника предназначалась Виктору Н’Дипу из клуба «Канон». Пара стопперов – Эмманюэль Кунде («Превойянс») и Бенджамен Массинг (французский «Кретей»). Но в первом же матче Массинг заработал удаление, и его место занял Жюль Онана («Конан»). В резерве Жан-Клод Пагаль (французский «Ля Рош Венди») и Альфонс Йомби («Канон»).

Андре Кана Бийик из «Меца» был выдвинут из обороны в опорную зону. слева маленький Эмиль М’Боу («Гавр»), справа – Луи-Поль М’Феде («Канон»). В ближайшем резерве Эмманюэль Мабоанг («Канон»), Тома Либих («Тоннер»), Роже Феутмба («Унион»). Нападающие Франсуа Омам Бийик («Лаваль») и кучерявый, относительно бледный для африканца Сириль Маканаки («Тулон») выходили в стартовом составе. Ветеран Роже Милла выходил на замены. Также в обойме находились Эжен Экеке («Валансьен») и Бонавентюр Дьонкеп («Унион»). Таким образом, «месье Валери» собрал всех сильнейших.

Нет паникёрам и пораженцам

Но главное, что сделал Валерий Кузьмич, - добился, чтоб его команда стала управляемой. Африканские футболисты – не самые большие поборники дисциплины. «Неукротимых львов» требовалось укротить, и советский специалист добился этого. Причём не виртуальным кнутом, а с помощью индивидуального подхода к каждому футболисту. Он сумел объединить команду общей целью – выступить как можно удачнее. Ведь ранее ни одной из африканских сборных не удавалось выйти из группы. Большую роль в сплочении коллектива сыграли помощники – Лев Броварский и Жан Манга-Онгене. Даром что последний враждовал с Милла.

Сборной Камеруна выпала честь сыграть в матче-открытия против чемпионов мира – аргентинцев. Не секрет, что фаворитом в этой игре считались южноамериканцы, которых по-прежнему тренировал Карлос Билардо. Находился в расцвете сил Диего Марадона, в атаке появился Клаудио Каниджа. Но Непомнящий не был согласен, что его команде отведена роль жертвенного агнца. Матчу с чемпионами мира предшествовала длительная и тщательная подготовка.

Но уже в Италии Жозеф-Антуан Белл дал интервью, в котором наговорил немало глупостей. И дело даже не в критике тренерского штаба. «Дядюшка Жо» скептически оценил шансы африканцев в игре со сборной Аргентины и вообще. Непомнящий мог закрыть глаза на личный выпад ради общего дела, но пораженческие настроения были недопустимы. Тренерский штаб сделал всё, чтобы злополучная газета не попала к игрокам.

Белл, проводивший хорошие сезоны во Франции, ехал на чемпионат мира в качестве основного вратаря. Н'Коно к тому времени по сути доигрывал и попал в сборную за былые заслуги. Но словоохотливый «дядюшка Жо» был переведен в резерв, заодно передав капитанскую повязку Стефану Татаву. А Тома, как и восемь лет назад, занял место в воротах сборной страны.

Были и другие сложные моменты. Команде не хватало экипировки. Игроки требовали определиться с премиальными, грозя бойкотом чемпионата. Проблемы удалось частично решить. Запасные майки и трусы подвезли, а члены правительства пообещали выплатить деньги после турнира.

Выше головы

Аргентины вышли на «Сан-Сиро», рассчитывая одолеть африканскую команду одной левой. Не вышло. Укрощённые Непомнящим «львы» бились, как подобает настоящим львам. Отлично действовала оборона, прекрасно, как в лучшие годы, играл в своих восхитительных штанах Н'Коно. Не обходилось без грубости. На 61-й минуте Кана Бийик срубил Каниджу и отправился в раздевалку. Но младший брат удалённого Франсуа стал героем встречи. На 67-й минуте Омам Бийик высоко выпрыгнул и пробил своим выпуклым лбом. Мяч угодил в колено вратаря Нери Пумпидо, а от него отскочил за линию ворот. Тут чемпионы мира завелись. Но ничего сделать не смогли, даром что камерунцы доигрывали вдевятером, вторую жёлтую карточку заработал Бенджамен Массинг. Вот так сенсацией с приставкой супер начался чемпионат мира 1990 года.

Однако успех сборной Камеруна был воспринят как нечто сиюминутное. Прыгнули выше головы, ну и молодцы. Посмотрим, что будет с румынами. Сборная Румынии, в которой блистал Георге Хаджи, в первом туре нанесла поражение сборной СССР 2:0.

Но «карпатский Марадона», как называли Хаджи в Румынии, не смог сделать с африканцами ничего, как и Марадона настоящий. Георге был заменён на 58-й минуте на Илие Димтреску. В это же время в другой команде тоже произошла замена. Роже Милла заменил Мабоанга. Ветеран занял место в атаке, а бледнолицый Маканаки сместился налево. Вскоре оборону укрепил Жан-Клод Пагаль.

Замены Непомнящего сработали на 76-й минуте. Пагаль сделал на первый взгляд безадресный заброс к чужой штрафной, где Йон Андоне крайне безалаберно обошёлся с мячом и был «ограблен» Милла. Роже подхватил мяч и отправил его в дальний от Сильвио Лунга угол ворот. Милла отметил свой гол зажигательным танцем в стиле тверк. Через десять минут Милла снова сплясал, ибо был повод. После розыгрыша свободного, он получил мяч в штрафной и, не раздумывая, пробил. Без шансов для Лунга. Гавриил Балинт один мяч отыграл, размочив Н'Коно, но это уже не имело значения. Выиграв два матча, камерунцы досрочно вышли в 1/8 финала.

В третьем матче против сборной СССР камерунцы были разбиты со счётом 0:4. Мячи в ворота африканцев отправили Олег Протасов, Игорь Добровольский, Александр Заваров и Андрей Зыгмантович. Но этот результат не имел значения ни для нашей команды, ни для африканцев, возглавляемых советским тренером. Их пути расходились. Вице-чемпионы возвращались домой, а сборная Камеруна продолжала переписывать историю.

В 1/8 финала сборной Камеруна предстояло сыграть с командой Колумбии, ещё одним героем первого этапа. Южноамериканцы, в составе которых выделялись атакующий полузащитник Карлос Вальдеррама, нападающий Фредди Ринкон и эксцентричный вратарь Рене Игита, вышли в плей-офф и домой не торопились. Как и сборная Камеруна.

Основное время - 0:0. Милла отыграл 36 минут второго тайма, потом ещё 15 минут в третьем. И даже не вспотел. На 106-й минуте 38-летний нападающий словно Колобок ушёл от одного защитника, второго, и, не сближаясь с третьим, отправил мяч в ближнюю «девятку» колумбийских ворот. В третий раз за чемпионат итальянцы увидели танец Роже. А через две минуты Милла выступил на бис. Игита сотворил нечто безумное, затеяв перепасовку с защитниками в центре поля. Милла подкрался незаметно, отобрал мяч у колумбийского вратаря и забил второй мяч. Один гол Бернардо Редин отыграл, да что толку. В четвертьфинал вышла сборная Камеруна, подняв планку достижений африканского футбола на невиданную высоту.

Теперь на пути сборной Камеруна оказались англичане, в рядах которых появился Пол Гаскойн. Первый тайм за англичанами, что подтверждал счёт на табло неаполитанского стадиона «Сан-Паоло» - 1:0. На 25-й минуте Дэвид Платт головой отправил мяч в сетку после навеса Стюарта Пирса с левого фланга. После перерыва на поле появился Роже Милла. И снова Валерий Кузьмич угадал. На 61-й минуте Милла был сбит в английской штрафной. Приговор мексиканского судьи Эдуардо Кодесаля привёл в исполнение Эмманюэль Кунде. Через четыре минуты Милла вывел только что вышедшего на поле Эжена Экеке один на один с Питером Шилтоном. Сорокалетний вратарь англичан капитулировал. Назревала даже не сенсация, а некая бомба. Для выхода в полуфинал африканцам не хватило семи минут. На 83-й минуте Питер Бирдсли упал в штрафной площадке сборной Камеруна. Англичане чуть ли не со слезами вымолили у судьи 11-метровый, а доводы камерунцев выслушаны не были. Пенальти реализовал Гари Линекер. Ничья 2:2 и дополнительное время. На исходе первого из дополнительных таймов Гаскойн вывел Линекера к воротам, где Гари упал, столкнувшись с вратарём. В этом случае пенальти всё же был, зацепил Тома англичанина. Пострадавший и пробил с точки. Снова точно. Сборная Англии довела дело до победы и вышла в полуфинал.

Просмотры показали, что в первом случае камерунцев наказали ни за что, ни про что, лишив их выхода в полуфинал. Но и участие в четвертьфинале стало подвигом африканской сборной и её тренерского штаба. В нашей стране узнали о существовании замечательного тренера Валерия Непомнящего.

Сборная Камеруна стала очень популярной в мире. Причудливые фамилии футболистов выучили и научили правильно произносить люди с разных континентов. Этих мускулистых темнокожих парней стали узнавать в лицо. Бойко продавались зелёные футболки с красной окантовкой.