Динамит для авторитетов. Сборная Дании Зеппа Пионтека

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«Соккер.ру» рассказывает о внезапном преображении футбольной «Золушки».

Дания стала одной из первых стран континентальной Европы, ставшей развивать игру, пришедшую из Британии. В начале ХХ века датская сборная была довольно сильной, в подтверждение тому серебряные награды команды с полуострова Ютландия на Олимпийских играх 1908 и 1912.

Роли второго плана

Футбол в Дании тогда был любительским. У всех игроков были другие занятия. Некоторые прославились в иной сфере деятельности. Например, серебряный призёр ОИ-1908 полузащитник Харальд Бор стал знаменитым математиком. Его старший брат Нильс, выдающийся физик и лауреат Нобелевской премии, в юности был хорошим вратарём и тоже привлекался в сборную страны.

Но потом в футбол научились играть во всей Европе, и сборная Дании как-то потерялась. И если на Олимпийских играх ютландцы из себя представляли некую силу, то выход в финальную часть чемпионатов мира был для них заоблачной мечтой. Только в 1964-м датчане смогли заявить о своём существовании, когда пробились в финальную часть второго Кубка Европы и заняли там четвёртое место.

Конечно, на полуострове Ютландия рождались футбольные таланты, но далеко не всем удавалось реализовать свой дар. В 80-е годы невысокий нападающий Аллан Симонсен проявил себя с наилучшей стороны в мёнхенгладбахской «Боруссии». Так, что в 1977-м «Франс Футбол» признал его лучшим футболистом Европы. И только после того, как Симонсену вручили «Золотой мяч», в Дании решили сделать футбол профессиональным.

Однако решить и сделать далеко не одно и то же, и пока датский футбол переходил на профессиональные рельсы, домашний чемпионат оставался слабеньким. Большинство стоящих игроков покидали Данию – ехали в Германию, Бельгию, Голландию. Датчане не стоили дорого, были мастеровитыми, а главное - отличались прилежанием и дисциплиной. В конце 70-х в Европе, помимо Симонсена, играли полтора десятка стоящих футболистов, из которых можно и нужно было сделать добротную сборную. Оставалось только найти тренера, кто бы смог справиться с этой миссией.

Пятница из Германии

Таким человеком оказался западногерманский специалист Йозеф, или как его чаще называли Зепп Пионтек. В прошлом защитник бременского «Вердера», чья фамилия переводится с польского как Пятница, не был новичком в тренерском корпусе ФРГ . Работал с «Вердером», «Фортуной» из Дюссельдорфа, «Санкт-Паули» и даже сборной Гаити, но нигде успехов не добился. Поэтому назначение уроженца Бреслау/Вроцлава осталось незамеченным в футбольном мире.

Пионтек принял датскую сборную, когда та потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы 1980, занимая последнее место в отборочной группе. Дебют пришёлся на товарищескую встречу с финнами – 0:0. А через несколько дней датчане приехали на «Уэмбли» на расправу к лидерам группы англичанам. Но родоначальники футбола были снисходительны, ограничившись единственным голом Кевина Кигана. Напоследок датчане получили 0:3 от болгар и финишировали на самом дне отборочной группы. Но в середине ноября ютландцы вдруг преподнесли сюрприз, обыграв в товарищеской встрече сборную Испании с результатом 3:1, да ещё на её поле.

В первой половине 1980 года датчане обыграли шведов в Гётеборге, дали бой испанцам в Копенгагене (2:2), нанесли поражение норвежцам. Незадолго до Олимпиады посетили Москву, где весьма достойно выглядели против наших, даром что проиграли 0:2. Это, как вы поняли, были товарищеские встречи. Но стоило начаться отборочного турниру чемпионата мира-1982, как миру предстала хорошо знакомая, беспомощная сборная Дании. Команда Пионтека проиграла в Любляне югославам 1:2, дома грекам 0:1 и в Риме итальянцам 0:2. Хорошо хоть сборную Люксембурга победили 4:0. И хотя до окончания отборочных игр оставался целый год, уже тогда было ясно – ждать в Испании датчан не стоит.

1981 год оказался для «красно-белых» весьма успешным. Они выиграли 8 встреч из 9, в том числе и три официальных. В числе поверженных оказалась и сборная Италии, вернувшаяся из Копенгагена с поражением 1:3. Единственный проигрыш пришёлся на игру со сборной Югославии. Но в итоговой таблице пятой отборочной группы сборная Дании заняла третье место и, разумеется, ни на какой чемпионат мира не попала. Поэтому успехи команды Пионтека остались незамеченными.

Что до чемпионата мира, что после датчане не показывали в товарищеских встречах ничего сверхъявственного. Исключение – победа над бельгийской командой. Поэтому сборной Дании не сулили ничего в отборочном турнире Евро-84. Фаворитом третьей группы считалась сборная Англии. Команды Венгрии и Греции должны были создать англичанам помехи в борьбе за единственную путёвку. Сборной Люксембурга отводилась роль мальчика для битья. А сборная Дании? Ни то, ни сё. И что из того, что там играют Симонсен, сменивший «Барселону» на лондонский «Чарльтон», Франк Арнесен («Валенсия»), Сёрен Лербю, Ян Мёльбю и Йеспер Ольсен(все «Аякс»), Мортен Ольсен («Андерлехт»), Пребен Элькьер («Локерен») и юное дарование Миикаэль Лаудруп из «Брондбю». Кто они такие по сравнению с англичанами.

Красный свет для сборной Англии

Вскоре сборные Дании и Англии сошлись лицом к лицу на главной спортивной арене Копенгагена «Спортене». Через шесть минут после стартового свистка англичане вели за счёт гола Тревора Фрэнсиса. Но на 69-й минуте в ворота гостей был назначен 11-метровый, реализованный Аланом Хансеном. За десять минут до конца Фрэнсис отправил второй мяч в ворота Трула Расмуссена. Англичане были уверены в своём успехе и, наверное, расслабились преждевременно. Ибо на последней минуте Йеспер Ольсен лишил почти одержанной победы - ничья 2:2. В ноябре датчане не без труда выиграли в гостях у сборной Люксембурга 2:1. Англичане же разделались с греками в Салониках 3:0 и забили в три раза больше команде Великого Герцогства на «Уэмбли».

Следующий отборочный матч команда Зеппа Пионтека провела аж в апреле восемьдесят третьего. К этому времени в борьбу вступили венгры, дважды разгромившие несчастную сборную Люксембурга с одинаковым счётом 6:2. Сборная Англии не смогла ничего поделать с греками в Лондоне - 0:0. Зато венграм подопечные Бобби Робсона положили два мяча - это сделали Тревор Френсис и Питер Уит. Датская команда не без труда обыграла сборную Греции. За 15 минут до финального свистка единственный гол забил защитник бельгийского «Гента» Сёрен Буск.

Зато со сборной Венгрии датчане разобрались красиво и уверенно - 3:1. Дожали в концовке благодаря голам Йеспера Ольсена и Аллана Симонсена. Перед летней паузой сборная Дании вторая с семью очками. У англичан на очко больше, но они и сыграли на встречу больше. Так что команда Пионтека - теневой лидер группы.

Перед тем как отправиться в Лондон на главный матч отборочного цикла, сборная Дании провела товарищескую встречу с хозяевами предстоящего чемпионата и бронзовыми призёрами мирового первенства французами. И надо же - сборная Франции, игравшая сильнейшим составом, была бита 1:3. Дубль на счету 19-летнего Микаэля Лаудрупа, уже игравшего в итальянском «Лацио».

Через две недели датчане одержали сенсационную, но закономерную победу на «Уэмбли». Зепп Пионтек тактически переиграл Бобби Робсона. Незадолго до перерыва защитник англичан Фил Нил рукой остановил пас Лаудрупа, предназначенный Симонсену. Аллан на правах самого опытного и пробил пенальти, переиграв Питера Шилтона.

После этой победы датчане стали уже не теневыми, а самыми настоящими лидерами. 9 очков в пяти матчах, а у англичан 8 после 6. Оставалось не выронить путёвку из рук. С Люксембургом проблем не возникло, а вот венгры сделали подарок сборной Англии, остановив датскую команду в Будапеште. Единственный гол на счету Шандора Киша. Тем же англичанам сборная Венгрии проиграла дома 0:3.

Но преимущество в одно очко сохранялось. Судьба первого места находилась в датских руках. Выиграв в Афинах 2:0, датчане стали победителями группы и оказались в числе восьми участников финального турнира.

Прозвище «датский динамит» впервые прозвучало в сентябре восемьдесят третьего, когда «подорвались» англичане. Но после чемпионата Европы-84 оно стало использоваться постоянно в отношении команды Пионтека. Используемая немецким тренером расстановка 3-5-2 получила название «датской системы».

Больше, чем бронза

Жребий отправил датчан в группу «А» к сборным Франции, Югославии и Бельгии. При всём уважении к команде Пионтека, всерьёз она не рассматривалась. Особенно после череды неудачных товарищеских матчей. Весной 1984-го датчане были разгромлены голландцами 0:6. Четыре безответных гола датчанам выписала сборная ГДР . Испанцы и команда Чехословакии были более милосердны - 1:2 и 0:1. В позитив можно занести победу над шведами и ничьи с поляками и болгарами.

Зепп Пионтек сумел поставить под красный флаг с белым крестом почти всех сильнейших. Тройку защитников составляли Иван Нильсен («Фейеноорд»), Мортен Ольсен («Андерлехт») и Сёрен Буск («Гент»). В резерве Оле Расмуссен («Герта») и Йон Сивебак («Андерлехт»). На правом фланге Клаус Бергреен («Пиза»), на левом - Йеспер Ольсен («Аякс»). Мощный треугольник в центре - Франк Арнесен («Валенсия»), Сёрен Лербю («Бавария») и выдвинутый ближе к атаке ветеран Аллан Симонсен, вернувшийся домой и доигрывавший в «Вейле». В запасе Йенс Бертельсен («Серен»), Ян Мёльбю («Аякс»), Йон Лауридсен («Эспаньол»). Основная пара нападающих - Пребен Элькьер («Локерен»), Микаэль Лаудруп («Лацио»). В запасе Кеннет Брилль («Андерлехт») и Стеен Тьосен («Вейле»). А где же вратари, спросите вы. Вратарская позиция была самой уязвимой. Ни на кого нельзя было серьёзно положиться. На Оле Кьяера выпала основная нагрузка в отборочном цикле. Но после шести мячей, пропущенных от голландцев, он присел на лавку. Молодой Трул Расмуссен неплохо сыграл с англичанами в первой встрече, но пока не мог конкурировать со старшими коллегами. Поэтому Пионтек сделал выбор в пользу 34-летнего Оле Квиста. Все три стража ворот играли в чемпионате Дании - соответственно в «Эсбьерге», «Орхусе» и «Копенгагене».

Первый матч на чемпионате датчане проводили с хозяевами. Французы столкнулись с серьёзным и грамотным сопротивлением. Только за 12 минут до конца встречи Мишель Платини подкараулил отскок в штрафной соперника. Главным событием матча-открытия стала травма Аллана Симонсена. Ивон Ле Ру сломал ногу лидеру датчан. Для Аллана чемпионат Европы кончился, едва начавшись.

С югославами Пионтен выставил четырёх защитников - добавился Оле Расмуссен и с четырьмя игроками средней линии. На атаке это не отразилось. Скорее наоборот. Франк Арнесен и Клаус Бергреен в первом тайме заложили фундамент победы, а во втором тайме Арнесен, Элькьер и Лауридсен довели дело до конца - 5:0. Два очка в двух матчах при разнице мячей 5:1. Даже ничья со сборной Бельгии выводила датчан в полуфинал. А это - минимум бронза. Матчи за третье место были упразднены.

Униженные французами (0:5) бельгийцы смяли в первом тайме оборону ютландцев. Ян Кулеманс и Франк Веркаутерен к 38-й минуте забили два мяча в ворота Квиста. Пионтек не стал тянуть до перерыва, он убрал с поля четвёртого защитника Оле Расмуссена, бросив в бой нападающего Кеннета Бриля. Лаудруп отошёл чуть назад, в среднюю линию. И вскоре в ворота сборной Бельгии был назначен пенальти, реализованный Арнесоном. Во втором тайме Брилль восстановил равенство. За пять минут до конца Элькьер, которого ждало чемпионство Серии А с «Вероной», забил победный мяч. Сборная Дании - в полуфинале чемпионата мира, ей в соперники досталась сборная Испании.

Незадолго до полуфинала из Дании пришла печальная весть. Умер отец Элькьера. Но Пребен вышел поле. Более того, мощный нападающий сборной Дании оказался причастен к быстрому голу своей команды. Его удар Луис Арконада отбил, но рядом находился Сёрен Лербю. Испанцы создали несколько моментов у ворот соперника, но отлично сыграл вратарь ютландцев Квист. Но на 67-й минуте он капитулировал после удара Антонио Маседы. Дело дошло до дополнительного времени. Тут уже Клаус Бергреен простил испанцев. 1:1 после 120 минут, и серия пенальти.

Соперники выполнили по четыре удара, и никто не промахнулся. У датчан свои попытки реализовали Брилл, Йеспер Ольсен,Лаудруп и Лербю. И вот к мячу подошёл Элькьер. Дрогнула нога у Пребена, и запустил он мяч в небеса. Ману Сарабия переиграл Квиста и вывел испанцев в финал.

Сборная Дании завоевала бронзовые медали. Но куда ценнее оказалась созданная репутация. Теперь никто не воспринимал датчан как статистов. Это был датский динамит, способный взорвать любого из авторитетов. В компанию признанных европейских лидеров без спроса вошёл новичок и остался там.