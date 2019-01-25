Такая долгожданная победа. «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Сезон-1992/93

вчера, 08:14

«Соккер.ру» продолжает рассказывать об истории самого титулованного клуба Англии.

Знаменитому советскому и российскому футболисту Андрею Канчельскису - пятьдесят. Юбилею игрока, достойно представлявшему наш футбол в элитных чемпионатах, а также одному из лучших сезонов в его карьере посвящён этот рассказ.

Попытка номер семь

Мы расстались с командой Алекса Фергюсона, когда та не смогла выиграть последний проводившийся в старом формате чемпионат Англии. Самым расторопным оказался «Лидс» Говарда Уилкинсона. Уже четверть века, с 1967 года «Манчестер Юнайтед» не мог выиграть титул. И хотя подопечные Фергюсона за шесть лет работы шотландца собрали приличную коллекцию наград, в ней не хватало нескольких экспонатов. В том числе и самого на тот момент главного. Конечно, там не хватало Кубка чемпионов и ещё пары трофеев, но именно чемпионство было тем мостиком, по которому нужно было пройти для дальнейшего развития. А заодно и стать первым победителем образованной Премьер-Лиги. Тоже почётно.

Об изменениях в составе «красных дьяволов». В «Челси» отправился защитник Мэл Донаги. Отработал своё и вернулся в «Ноттингем Форест» полузащитник Нил Уэбб. При наличие Канчельскиса надобность в ветеране отпала. Не стали удерживать остановившегося в развитии Марка Робинса и отпустили того в «Норвич». Теперь трансферы «на вход». Точнее трансфер, ибо из трёх новичков по сути полезным был один - 23-летний Дион Даблин, купленный за миллион у «Кембриджа». Крепкого темнокожего парня приглашали как нападающего, хотя начинал Дион как центральный защитник. Ещё два новобранца - защитник Пэт Макгибон и полузащитник Йован Кировски - заслужили лишь быть перечисленными. Вы спросите, а как же Эрик Кантона? Не спешите, будет вам Кантона. В конце ноября. А пока о тех, кто уже находился в распоряжении Алекса Фергюсона.

В воротах Петер Шмейхель, летом нежданно-негаданно оказавшийся на чемпионате Европы и выигравший его. На подхвате Гари Уолш. Линия обороны не претерпела изменений - справа Пол Паркер, слева Деннис Ирвин, в центре Стив Брюс и Гари Паллистер. В резерве Клайв Блэкмор и Ли Мартин. Правый фланг полузащиты отдан юбиляру Канчельскису, левый - Райану Гиггзу. В опорной зоне Пол Инс, ближе к нападению Брайан Робсон. Под рукой у Фергюсона Ли Шарп, Майк Филан и один из сыновей самого тренера Даррен. Особняком стояли пять 17-летних юношей, пока что числившиеся в составе - правый защитник Гари Невилл, левый полузащитник брюнет Кит Гиллеспи, правый - блондин Дэвид Бекхэм, и два рыжих центральных Пол Скоулз и Никки Батт. Их время ещё не пришло. Основную пару нападающих составляли Марк Хьюз и Брайан Макклэр. Им на помощь был приобретён саксофонист Дион Даблин. На всякий случай в реестре числился уже не юный Дэнни Уоллес.

Требуется нападающий

Старт чемпионата, который выдали «красные дьяволы», их болельщики могли пожелать соседям из «Сити» или «Лидсу». Проигрыш в Шеффилде «Юнайтед» 1:2. Потом 0:3 от «Эвертона» на «Олд Траффорд». После двух «баранок» на старте можно было радоваться домашней ничьей с «Ипсвичем». Правда «Манчестер Сити» стартовал так же, и после трёх туров соседи сидели в зоне вылета в компании с «Уимблдоном».

Плюс ещё подхватил вирусную инфекцию Ли Шарп. Банальное ОРЗ вызвало осложнение в виде менингита. Первая победа пришла в четвёртом туре. Гол Даблина принёс три очка в Саутгемптоне. Два валлийца Хьюз и Гиггз своими голами добыли победу над «Ноттингемом». Поздний гол Хьюза обеспечил домашний выигрыш у «Кристал Пэлас». Но «Юнайтед» заплатили за эту победу тяжёлой травмой Даблина. Защитник «орлов» сломал новичку манкунианцев ногу, и в ближайшие шесть месяцев Дион мог играть только на саксофоне. А перед МЮ стала задача срочного поиска нового нападающего. Стареющих Марка и Брайана могло не хватить на целый сезон.

Недружественный чемпион «Лидс» был бит на «Олд Траффорд». Оба мяча влетели в ворота «белых» до перерыва - отличились Канчельскис и Брюс. Но тремя отобранными очками победители решили не ограничиваться. Фергюсону понадобился Эрик Кантона.

Француз внёс весомый вклад в чемпионство «Лидса», даром что появился на «Элланд Роад» только в феврале. В новом же сезоне Эрик стал настоящим лидером йоркширцев. Сначала забил три штуки «Ливерпулю» и принёс «белым» Черити Шилд. На старте чемпионата Кантона успел забить несколько мячей. И в планы «Лидса» не входила продажа нападающего. Начались долгие переговоры. Сначала «белые» вообще отказывались говорить на эту тему, потом заломили астрономическую цену и Ирвина в придачу. Ситуация разрешилась только к ноябрю.

А пока «Манчестер Юнайтед» взял реванш у «Эвертона» 2:0 и стал готовиться к 1/32 финала Кубка УЕФА с московским «Торпедо». На «Олд Траффорд» автозаводцы выстояли против полуэкспериментального состава «красных дьяволов» - Уолш в воротах, Блэкмор в обороне, Уэбб в полузащите, Уоллес в атаке. Даже Гари Невилл впервые предстал перед домашней публикой. Ничья 0:0.

После этой встречи МЮ дважды сыграл вничью в чемпионате и пока шёл пятым, отставая от «Норвича» на пять очков. В Москве ничейная болезнь продолжилась. Снова 0:0 и серия пенальти, в которой Александр Подшивалов оказался успешнее Петера Шмейхеля. Торпедовцы не реализовали два первых 11-метровых, - Шмейхель взял удар Сергея Борисова, а Андрей Афанасьев пробил в перекладину. Но потом Подшивалов не дал забить Брюсу и Макклэру. Основная серия 3:3. Но Геннадий Гришин забил, а Паллистер запустил мяч в небеса. На этом европейская кампания «Юнайтед» закончилась. Но ничейная полоса продолжалась. Сюда и вошёл матч Кубка Лиги с «Брайтоном». Потребовалась переигровка, в которой Хьюз принёс несложную победу. В этой игре состоялась премьера Дэвида Бекхэма на «Олд Траффорд».

Серия из пяти ничьих отбросила «красных дьяволов» с четвёртого на седьмое место. Но это были ещё цветочки. Ягодки были в виде проигрышей «Уимблдону» в Манчестере и «Астон Виле» в Бирмингеме. По 0:1, но этого хватило для того, чтобы спуститься на десятое место и отстать от «Норвича» на девять очков. «Астон Вилла» преградила дорогу к Кубку Лиги. Тем временем переговоры по Кантона вступили в завершающую фазу. Эрик уже не вышел на игру с «Арсеналом», что не помешало чемпионам разгромить «канониров» 3:0. «Юнайтед» тем временем разобрался с «Олдхэмом», тоже забив три безответных мяча.

И вот пришёл Эрик

И вот 27 ноября переход сезона состоялся. В Лидсе материли и проклинали вчерашнего кумира. В Манчестере готовили баннеры «You are welcome, Eric»! Цена вопроса миллион двести тысяч фунтов. Пока француз получал красную майку с чёртиком, его новые товарищи обыграли «Арсенал» на «Хайбери». Хьюз, почувствовавший приближение соперника, забил единственный, победный мяч. МЮ всё равно шестой, в девяти очках от «Норвича».

Дебют Кантона на «Олд Траффорд» пришёлся на манкунианское дерби. Эрик заменил Гиггза в перерыве при счёте 1:0. Не забил, но помог своим присутствием «Юнайтед» выиграть 2:1. Против лидера - «Норвича» - Фергюсон выпустил трёх нападающих - Хьюза, Макклэра и Кантона. Победный гол на счету валлийца. «Манчестер» уже третий. От девяти очков осталось пять. Уже не всё так печально и не всё так просто.

Свой первый гол в составе МЮ Эрик забил в ворота «Челси» и помог новой команде избежать проигрыша на «Стэмфорд Бридж». Через несколько дней француз снова спас команду Фергюсона от поражения. Не он один, «Шеффилд Уэнсдэй» вёл 3:0, но два гола Макклэра и точный удар Кантона помогли превратить катастрофу в боевую ничью. Первый круг «Манчестер Юнайтед» закончил на третьем месте в пяти очках от «Норвича» и двух от «Блэкберна». Столько же, сколько «Юнайтед», 35 очков, набрала и «Астон Вилла» Грэма Тейлора.

Ко второму кругу поправился Ли Шарп, который вышел в стартовом составе против «Ковентри» и забил один из пяти мячей. «Манчестер» уже второй. «Тоттенхэм» разбит с результатом 4:1. И вот «красные дьяволы» догнали по количеству очков, а по разнице мячей и перегнали «канареек» из «Норвича». «Куинз Парк Рейнджерс» получил от манкунианцев на гол меньше, чем «шпоры». Но у себя на «Лофтус Роад». МЮ - один из двух лидеров. Но второй уже не «Норвич», а «Астон Вилла».

Некогда мощный, а ныне терпящий бедствие «Ноттингем» Брайана Клафа обыгран со счётом 2:0. Двоевластие продолжалось до тех пор, пока «Юнайтед» и «Вилла» дружно не оступились. Вперёд снова выскочил «Норвич». Но через неделю всё вернулось на круги своя. Команда Фергюсона не без труда выиграла у «Шеффилд Юнайтед», победный гол на счету Эрика.

«Лидс» очень хотел обыграть «Манчестер Юнайтед» и Кантона лично, но был вынужден довольствоваться нулевой ничьей на «Элланд Роад». Но проиграли бирмингемцы, и команда Фергюсона впервые в сезоне вышла в единоличные лидеры. Побеждён в Лондоне «Кристал Пэлас». Оформилось трио лидеров. МЮ - 54 очка, «Астон Вилла» - 53, «Норвич» - 52. И хотя впереди оставалось 13 туров, было ясно, что чемпионский титул разыграют эти три команды.

Поздний, но не запоздалый дубль Райана Гиггза, и на «Олд Траффорде» вынесли «святых», то есть «Саутгемптон». Но и преследователи шагали в ногу. Разгромлен «Мидлсбро», но «вилланы» и «канарейки» никуда не делись - всё те же -1 и -2.

Двадцать шесть лет спустя

С Кубком Англии ничего не вышло, - проиграли «Шеффилд Юнайтед». Эту неприятность в Манчестере не заметили, а вот проигрыш «Олдхэму» мог перевернуть положение в тройке. Но обошлось разделом первой строчки с «Астон Виллой». Важным стал 34-й тур. «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» на «Энфилде» 2:1. «Вилла» подверглась бичеванию в Блэкберне (0:3), а КПР вынес дома «Норвич» 3:1. Уже +3 и +4. В следующем туре МЮ и «Вилла» разошлись с миром 1:1, а выигравшие у «Олдхэма» футболисты «Норвича» взлетели на вторую строчку. Чувствуете, какие страсти кипели тогда, в марте девяносто третьего?

«Сити» удружил соседям, сгоняв с ними ничейку. В тройке стало ещё теснее. Третья ничья подряд - с «Арсеналом». «Канарейки» сидели на колесе. Всего очко от лидера. И вот он наступил, день матча в Норидже, который мог многое рассудить. И рассудил, не в пользу хозяев. К 20-й минуте «Манчестер» вёл 3:0 после ударов Гиггза, Канчельскиса и Кантона. Марк Робинс напомнил о себе Фергюсону, размочив счёт. Но не более того. Чемпионские амбиции «Норвича» были перечёркнуты. В следующем туре команда Грэма Тейлора потеряла дома два очка с «Ковентри», «Норвич» и вовсе получил пять голов от «Тоттенхэма», окончательно выпав из чемпионской гонки. «Красные дьяволы» дожали «Шеффилд Уэнсдэй». Капитан Стив Брюс забил на 87 и 90 минутах.

Четыре очка отрыва от «Виллы» за четыре тура до финиша. Тогда ещё никто не знал, много это или мало. Бирмингемцы покорили «Арсенал» на «Хайбери» 1:0, но и манкунианцы покорили «Ковентри» в гостях. «Астон Вилла» победила «Манчестер Сити», но и МЮ разгромил «Челси» 3:0. Расстояние то же - четыре очка, а времени-то тю-тю. Два тура всего.

В предпоследнем туре «Астон Вилла» проиграла дома шедшему на вылет «Олдхэму», смирившись со вторым местом. «Манчестер Юнайтед» выходил на игру против «Блэкберна» в роли чемпиона. Есть чемпионский титул. Седьмой в истории и первый после паузы в 26 лет. Великий Мэтт Басби увидел это. Тяжело больной 83-летний старик прослезился, увидев, как его любимый клуб снова стал лучшим в Англии.

Алекс Фергюсон сделал это. На седьмом году работы он преодолел эту планку. Теперь оставалось двигаться вперёд. Пожертвовав остальными турнирами, его команда сделала ставку на победу в чемпионате, и та сыграла. Андрей Канчельскис не всегда выходил в стартовом составе. После прихода Кантона «Юнайтед» нередко играл в три нападающих, и в этой схеме российскому легионеру не всегда находилось место. Но при этом Андрей стал нашим первым соотечественником, ставшим чемпионом Англии. Главным же героем стал Эрик Кантона, чей приход стал той золотой фишкой, что в итоге и сыграла в пользу «Манчестер Юнайтед».