Такая долгожданная победа. «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Сезон-1992/93

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Второй Дивизион
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Турция. Супер-Лига
  • Уэльс. Кимру Альянс
  • Франция. Лига 2
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Севилья -:-  Леванте - - -
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Хетафе - - -
20:30 сегодня  Леганес -:-  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Вильярреал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Кальяри - - -
20:00 сегодня  Сампдория -:-  Удинезе - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Наполи - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фрайбург -:-  Хоффенхайм - - -
17:30 сегодня  Боруссия М -:-  Аугсбург - - -
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Ганновер-96 - - -
17:30 сегодня  Вольфсбург -:-  Байер - - -
17:30 сегодня  Майнц -:-  Нюрнберг - - -
20:30 сегодня  Вердер -:-  Айнтрахт Ф - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Бордо - - -
22:00 сегодня  Ницца -:-  Ним - - -
22:00 сегодня  Генгам -:-  Реймс - - -
22:00 сегодня  Дижон -:-  Монако - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити - - -
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн - - -
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:2 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:4 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса -:- Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси -:- Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя -:- Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 2:1 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад -:- Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Оптик (Ратенов)Оптик - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Бежанийя (Белград)Бежанийя - - -
03:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
14:00 32’ Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС 0:0 Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад - - -
14:00 26’ Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 1:0 Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
14:00 29’ Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:1 Логотип футбольный клуб Татран ПрешовТатран Прешов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
14:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК -:- Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висмут ГераВисмут Гера -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо -:- Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Форвард (Эребру)Форвард - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ВильВиль - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК -:- Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг -:- Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗалаэгерсегЗалаэгерсег -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг -:- Логотип футбольный клуб Вейче ФленсбургВейче Фленсбург - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб Далкурд (Бурленге)Далкурд - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб ЧиассоЧиассо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК -:- Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна -:- Логотип футбольный клуб ПриштинаПриштина - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
18:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Далянь ИфанДалянь Ифан - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-Спорт -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус 0:1 Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас 3:1 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун -:- Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч -:- Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог -:- Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун - - -
17:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун -:- Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
ГлавнаяБлогиЭто было недавно, это было давно

Такая долгожданная победа. «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Сезон-1992/93

вчера, 08:14
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Бекхэм Дэвид
Бекхэм Дэвид
Полузащитник
Скоулз Пол
Скоулз Пол
Полузащитник
Кантона Эрик
Кантона Эрик
Нападающий

«Соккер.ру» продолжает рассказывать об истории самого титулованного клуба Англии.

Знаменитому советскому и российскому футболисту Андрею Канчельскису - пятьдесят. Юбилею игрока, достойно представлявшему наш футбол в элитных чемпионатах, а также одному из лучших сезонов в его карьере посвящён этот рассказ.

Попытка номер семь

Мы расстались с командой Алекса Фергюсона, когда та не смогла выиграть последний проводившийся в старом формате чемпионат Англии. Самым расторопным оказался «Лидс» Говарда Уилкинсона. Уже четверть века, с 1967 года «Манчестер Юнайтед» не мог выиграть титул. И хотя подопечные Фергюсона за шесть лет работы шотландца собрали приличную коллекцию наград, в ней не хватало нескольких экспонатов. В том числе и самого на тот момент главного. Конечно, там не хватало Кубка чемпионов и ещё пары трофеев, но именно чемпионство было тем мостиком, по которому нужно было пройти для дальнейшего развития. А заодно и стать первым победителем образованной Премьер-Лиги. Тоже почётно.

Об изменениях в составе «красных дьяволов». В «Челси» отправился защитник Мэл Донаги. Отработал своё и вернулся в «Ноттингем Форест» полузащитник Нил Уэбб. При наличие Канчельскиса надобность в ветеране отпала. Не стали удерживать остановившегося в развитии Марка Робинса и отпустили того в «Норвич». Теперь трансферы «на вход». Точнее трансфер, ибо из трёх новичков по сути полезным был один - 23-летний Дион Даблин, купленный за миллион у «Кембриджа». Крепкого темнокожего парня приглашали как нападающего, хотя начинал Дион как центральный защитник. Ещё два новобранца - защитник Пэт Макгибон и полузащитник Йован Кировски - заслужили лишь быть перечисленными. Вы спросите, а как же Эрик Кантона? Не спешите, будет вам Кантона. В конце ноября. А пока о тех, кто уже находился в распоряжении Алекса Фергюсона.

В воротах Петер Шмейхель, летом нежданно-негаданно оказавшийся на чемпионате Европы и выигравший его. На подхвате Гари Уолш. Линия обороны не претерпела изменений - справа Пол Паркер, слева Деннис Ирвин, в центре Стив Брюс и Гари Паллистер. В резерве Клайв Блэкмор и Ли Мартин. Правый фланг полузащиты отдан юбиляру Канчельскису, левый - Райану Гиггзу. В опорной зоне Пол Инс, ближе к нападению Брайан Робсон. Под рукой у Фергюсона Ли Шарп, Майк Филан и один из сыновей самого тренера Даррен. Особняком стояли пять 17-летних юношей, пока что числившиеся в составе - правый защитник Гари Невилл, левый полузащитник брюнет Кит Гиллеспи, правый - блондин Дэвид Бекхэм, и два рыжих центральных Пол Скоулз и Никки Батт. Их время ещё не пришло. Основную пару нападающих составляли Марк Хьюз и Брайан Макклэр. Им на помощь был приобретён саксофонист Дион Даблин. На всякий случай в реестре числился уже не юный Дэнни Уоллес.

Требуется нападающий

Старт чемпионата, который выдали «красные дьяволы», их болельщики могли пожелать соседям из «Сити» или «Лидсу». Проигрыш в Шеффилде «Юнайтед» 1:2. Потом 0:3 от «Эвертона» на «Олд Траффорд». После двух «баранок» на старте можно было радоваться домашней ничьей с «Ипсвичем». Правда «Манчестер Сити» стартовал так же, и после трёх туров соседи сидели в зоне вылета в компании с «Уимблдоном».

Плюс ещё подхватил вирусную инфекцию Ли Шарп. Банальное ОРЗ вызвало осложнение в виде менингита. Первая победа пришла в четвёртом туре. Гол Даблина принёс три очка в Саутгемптоне. Два валлийца Хьюз и Гиггз своими голами добыли победу над «Ноттингемом». Поздний гол Хьюза обеспечил домашний выигрыш у «Кристал Пэлас». Но «Юнайтед» заплатили за эту победу тяжёлой травмой Даблина. Защитник «орлов» сломал новичку манкунианцев ногу, и в ближайшие шесть месяцев Дион мог играть только на саксофоне. А перед МЮ стала задача срочного поиска нового нападающего. Стареющих Марка и Брайана могло не хватить на целый сезон.

Недружественный чемпион «Лидс» был бит на «Олд Траффорд». Оба мяча влетели в ворота «белых» до перерыва - отличились Канчельскис и Брюс. Но тремя отобранными очками победители решили не ограничиваться. Фергюсону понадобился Эрик Кантона.

Француз внёс весомый вклад в чемпионство «Лидса», даром что появился на «Элланд Роад» только в феврале. В новом же сезоне Эрик стал настоящим лидером йоркширцев. Сначала забил три штуки «Ливерпулю» и принёс «белым» Черити Шилд. На старте чемпионата Кантона успел забить несколько мячей. И в планы «Лидса» не входила продажа нападающего. Начались долгие переговоры. Сначала «белые» вообще отказывались говорить на эту тему, потом заломили астрономическую цену и Ирвина в придачу. Ситуация разрешилась только к ноябрю.

А пока «Манчестер Юнайтед» взял реванш у «Эвертона» 2:0 и стал готовиться к 1/32 финала Кубка УЕФА с московским «Торпедо». На «Олд Траффорд» автозаводцы выстояли против полуэкспериментального состава «красных дьяволов» - Уолш в воротах, Блэкмор в обороне, Уэбб в полузащите, Уоллес в атаке. Даже Гари Невилл впервые предстал перед домашней публикой. Ничья 0:0.

После этой встречи МЮ дважды сыграл вничью в чемпионате и пока шёл пятым, отставая от «Норвича» на пять очков. В Москве ничейная болезнь продолжилась. Снова 0:0 и серия пенальти, в которой Александр Подшивалов оказался успешнее Петера Шмейхеля. Торпедовцы не реализовали два первых 11-метровых, - Шмейхель взял удар Сергея Борисова, а Андрей Афанасьев пробил в перекладину. Но потом Подшивалов не дал забить Брюсу и Макклэру. Основная серия 3:3. Но Геннадий Гришин забил, а Паллистер запустил мяч в небеса. На этом европейская кампания «Юнайтед» закончилась. Но ничейная полоса продолжалась. Сюда и вошёл матч Кубка Лиги с «Брайтоном». Потребовалась переигровка, в которой Хьюз принёс несложную победу. В этой игре состоялась премьера Дэвида Бекхэма на «Олд Траффорд».

Серия из пяти ничьих отбросила «красных дьяволов» с четвёртого на седьмое место. Но это были ещё цветочки. Ягодки были в виде проигрышей «Уимблдону» в Манчестере и  «Астон Виле» в Бирмингеме. По 0:1, но этого хватило для того, чтобы спуститься на десятое место и отстать от «Норвича» на девять очков. «Астон Вилла» преградила дорогу к Кубку Лиги. Тем временем переговоры по Кантона вступили в завершающую фазу. Эрик уже не вышел на игру с «Арсеналом», что не помешало чемпионам разгромить «канониров» 3:0. «Юнайтед» тем временем разобрался с «Олдхэмом», тоже забив три безответных мяча.

И вот пришёл Эрик

И вот 27 ноября переход сезона состоялся. В Лидсе материли и проклинали вчерашнего кумира. В Манчестере готовили баннеры «You are welcome, Eric»! Цена вопроса миллион двести тысяч фунтов. Пока француз получал красную майку с чёртиком, его новые товарищи обыграли «Арсенал» на «Хайбери». Хьюз, почувствовавший приближение соперника, забил единственный, победный мяч. МЮ всё равно шестой, в девяти очках от «Норвича».

Дебют Кантона на «Олд Траффорд» пришёлся на манкунианское дерби. Эрик заменил Гиггза в перерыве при счёте 1:0. Не забил, но помог своим присутствием «Юнайтед» выиграть 2:1.  Против лидера - «Норвича» - Фергюсон выпустил трёх нападающих - Хьюза, Макклэра и Кантона. Победный гол на счету валлийца. «Манчестер» уже третий. От девяти очков осталось пять. Уже не всё так печально и не всё так просто.

Свой первый гол в составе МЮ Эрик забил в ворота «Челси» и помог новой команде избежать проигрыша на «Стэмфорд Бридж». Через несколько дней француз снова спас команду Фергюсона от поражения. Не он один, «Шеффилд Уэнсдэй» вёл 3:0, но два гола Макклэра и точный удар Кантона помогли превратить катастрофу в боевую ничью. Первый круг «Манчестер Юнайтед» закончил на третьем месте в пяти очках от «Норвича» и двух от «Блэкберна». Столько же, сколько «Юнайтед», 35 очков, набрала и «Астон Вилла» Грэма Тейлора.

Ко второму кругу поправился Ли Шарп, который вышел в стартовом составе против «Ковентри» и забил один из пяти мячей. «Манчестер» уже второй. «Тоттенхэм» разбит с результатом 4:1. И вот «красные дьяволы» догнали по количеству очков, а по разнице мячей и перегнали «канареек» из «Норвича». «Куинз Парк Рейнджерс» получил от манкунианцев на гол меньше, чем «шпоры». Но у себя на «Лофтус Роад». МЮ - один из двух лидеров. Но второй уже не «Норвич», а «Астон Вилла».

Некогда мощный, а ныне терпящий бедствие «Ноттингем» Брайана Клафа обыгран со счётом 2:0. Двоевластие продолжалось до тех пор, пока «Юнайтед» и «Вилла» дружно не оступились. Вперёд снова выскочил «Норвич». Но через неделю всё вернулось на круги своя. Команда Фергюсона не без труда выиграла у «Шеффилд Юнайтед», победный гол на счету Эрика.

«Лидс» очень хотел обыграть «Манчестер Юнайтед» и Кантона лично, но был вынужден довольствоваться нулевой ничьей на «Элланд Роад». Но проиграли бирмингемцы, и команда Фергюсона  впервые в сезоне вышла в единоличные лидеры. Побеждён в Лондоне «Кристал Пэлас». Оформилось трио лидеров. МЮ - 54 очка, «Астон Вилла» - 53, «Норвич» - 52. И хотя впереди оставалось 13 туров, было ясно, что чемпионский титул разыграют эти три команды.

Поздний, но не запоздалый дубль Райана Гиггза, и на «Олд Траффорде» вынесли «святых», то есть «Саутгемптон». Но и преследователи шагали в ногу. Разгромлен «Мидлсбро», но «вилланы» и «канарейки» никуда не делись - всё те же -1 и -2.

Двадцать шесть лет спустя

С Кубком Англии ничего не вышло, - проиграли «Шеффилд Юнайтед». Эту неприятность в Манчестере не заметили, а вот проигрыш «Олдхэму» мог перевернуть положение в тройке. Но обошлось разделом первой строчки с «Астон Виллой». Важным стал 34-й тур. «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» на «Энфилде» 2:1. «Вилла» подверглась бичеванию в Блэкберне (0:3), а КПР вынес дома «Норвич» 3:1. Уже +3 и +4. В следующем туре МЮ и «Вилла» разошлись с миром 1:1, а выигравшие у «Олдхэма» футболисты «Норвича» взлетели на вторую строчку. Чувствуете, какие страсти кипели тогда, в марте девяносто третьего?

«Сити» удружил соседям, сгоняв с ними ничейку. В тройке стало ещё теснее. Третья ничья подряд - с «Арсеналом». «Канарейки» сидели на колесе. Всего очко от лидера.  И вот он наступил, день матча в Норидже, который мог многое рассудить. И рассудил, не в пользу хозяев. К 20-й минуте «Манчестер» вёл 3:0 после ударов Гиггза, Канчельскиса и Кантона. Марк Робинс напомнил о себе Фергюсону, размочив счёт. Но не более того. Чемпионские амбиции «Норвича» были перечёркнуты. В следующем туре команда Грэма Тейлора потеряла дома два очка с «Ковентри», «Норвич» и вовсе получил пять голов от «Тоттенхэма», окончательно выпав из чемпионской гонки. «Красные дьяволы» дожали «Шеффилд Уэнсдэй». Капитан Стив Брюс забил на 87 и 90 минутах.

Четыре очка отрыва от «Виллы» за четыре тура до финиша. Тогда ещё никто не знал, много это или мало. Бирмингемцы покорили «Арсенал» на «Хайбери» 1:0, но и манкунианцы покорили «Ковентри» в гостях. «Астон Вилла» победила «Манчестер Сити», но и МЮ разгромил «Челси» 3:0. Расстояние то же - четыре очка, а времени-то тю-тю. Два тура всего.

В предпоследнем туре «Астон Вилла» проиграла дома шедшему на вылет «Олдхэму», смирившись со вторым местом. «Манчестер Юнайтед» выходил на игру против «Блэкберна» в роли чемпиона. Есть чемпионский титул. Седьмой в истории и первый после паузы в 26 лет. Великий Мэтт Басби увидел это. Тяжело больной 83-летний старик прослезился, увидев, как его любимый клуб снова стал лучшим в Англии.

Алекс Фергюсон сделал это. На седьмом году работы он преодолел эту планку. Теперь оставалось двигаться вперёд. Пожертвовав остальными турнирами, его команда сделала ставку на победу в чемпионате, и та сыграла. Андрей Канчельскис не всегда выходил в стартовом составе. После прихода Кантона «Юнайтед» нередко играл в три нападающих, и в этой схеме российскому легионеру не всегда находилось место. Но при этом Андрей стал нашим первым соотечественником, ставшим чемпионом Англии. Главным же героем стал Эрик Кантона, чей приход стал той золотой фишкой, что в итоге и сыграла в пользу «Манчестер Юнайтед».

Поделиться
Другие материалы по теме
Арабская весна «Данди Юнайтед» Джима Маклина. Сезон-1982/83
Вчера, 14:03Олег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии4
Журавль в руках. «Вольфсбург» Феликса Магата. Сезон-2008/09
24 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии8
Реконкиста. Великолепная пятёрка, ставшая четвёркой. «Реал» Амансио и Луиса Моловни. Сезон-1984/85
23 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии7
Это раут, мальчики. Давайте пошумим. «Уотфорд» Грэма Тейлора. Сезон-1982/83
22 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии7
Рядом с пьедесталом. «Черноморец» Виктора Прокопенко. Сезон-1984
21 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии5
Награда за смелость. «Ноттингем Форест» Брайана Клафа. Сезон-1979/80
20 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   49 / 757
сегодня в 09:33
Так начиналась новая эра Ман Юнайтед!!!
Munutd
Munutd ответил Rafael Benitez
   400 / 757
сегодня в 08:22
Спасибо за статью У меня вопрос все считают МЮ и Ливерпуль врагами но из истории понятно что когда доминировал Ливерпуль у скаузеров в числе соперников был не только МЮ даже Эвертон был более титулованным клубом А во времена Басби Басби и Пейсли (легенда Ливерпуля) были друзьями да и сам Басби играл за Ливерпуль после Второй Мировой войны Так почему их считают эти команды считают врагами, для афишы? Так как эти команды являются самыми титулованными в Англии. А дублирующая эмблема МЮ была похожа на эмблему Ливерпуля в середине 20 века.
Думаю это больше из за слов САФ "Я здесь для того чтобы свергнуть Ливерпуль с его *** трона"... что то типа этого сказанного... Ну это мое ИМХО конечно...
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Rafael Benitez
   92 / 757
вчера в 20:24
Спасибо за статью У меня вопрос все считают МЮ и Ливерпуль врагами но из истории понятно что когда доминировал Ливерпуль у скаузеров в числе соперников был не только МЮ даже Эвертон был более титулованным клубом А во времена Басби Басби и Пейсли (легенда Ливерпуля) были друзьями да и сам Басби играл за Ливерпуль после Второй Мировой войны Так почему их считают эти команды считают врагами, для афишы? Так как эти команды являются самыми титулованными в Англии. А дублирующая эмблема МЮ была похожа на эмблему Ливерпуля в середине 20 века.
Спасибо. Для Манчестер Юнайтед главными недругами были Манчестер Сити и Лидс, с Ливерпулем было соперничество, но до антагонизма не доходило.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   513 / 757
вчера в 20:06
Спасибо за статью У меня вопрос все считают МЮ и Ливерпуль врагами но из истории понятно что когда доминировал Ливерпуль у скаузеров в числе соперников был не только МЮ даже Эвертон был более титулованным клубом А во времена Басби Басби и Пейсли (легенда Ливерпуля) были друзьями да и сам Басби играл за Ливерпуль после Второй Мировой войны Так почему их считают эти команды считают врагами, для афишы? Так как эти команды являются самыми титулованными в Англии. А дублирующая эмблема МЮ была похожа на эмблему Ливерпуля в середине 20 века.
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
   737 / 757
вчера в 18:49
👍👍👍👍
112910415
112910415
   32 / 757
вчера в 10:31
это были легендарные времена!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100