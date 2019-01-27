Выход из тени. «Лион» Жака Сантини. Сезон-2001/02

сегодня, 14:50

«Соккер.ру» рассказывает о том, как во французском футболе началась гегемония «ткачей».

Серию материалов о «Лионе» позвольте начать с рассказа о человеке, без которого бы не было семилетнего правления «Олимпика» в Лиге 1. В 1987 году команда из города ткачей барахталась на дне второго дивизиона, задыхалась от нехватки средств. Но нашёлся добрый дядя, сотворивший чудо. Неожиданно для всех, в том числе и для себя.

Спаситель и кормилец

Владелец французской фирмы Cegid (Европейская компания по управлению децентрализованными вычислениями) Жан-Мишель Оляс долгое время был равнодушен к футболу. Играл в гандбол, да и то на любительском уровне. Оляс тратил всё свободное время на получение отличного образования, которое позволило ему стать и пионером, и китом компьютерного бизнеса во Франции. Футбол вошел в жизнь бизнесмена неожиданно. Можно сказать, что коллега из «Марселя» Бернар Тапи взял Жана-Мишеля «на слабо», заявив в телеинтервью, что единственный человек, способный спасти «Лион» от краха – Оляс. Но он не захочет взваливать на себя это бремя. Не согласится, если даже его сильно попросить.

А он взял и согласился. И вот уже без малого 32 года Жан-Мишель Оляс занимает кабинет президента клуба и является главным акционером. Правда, не было года, чтобы Оляс не грозился бросить всё к чёртовой матери и уйти. Или чтобы не возникали слухи о его скором банкротстве. Оляс – скандалист, каких поискать. Он ругается с судьями, коллегами, журналистами. Видит везде заговоры. Ранее журналисты выяснили, что президент «Олимпика» не только наблюдается у психиатра, но и периодически лечится. Но через пару лет после прихода Оляса к власти «Лион» вернулся в компанию сильнейших и неплохо себя там чувствовал. В сезоне-1991/92 команда в Кубке УЕФА играла. Президент сделал клуб успешным предприятием. Все сделки проходили под контролем президента, а Олясу не занимать умения покупать и продавать. И, конечно же, предмет особой гордости президента - новый стадион «Парк Олимпик Лионне», построенный к чемпионату Европы 2016 года. Современная арена, способная вместить почти 60 тысяч, возводилась долго и мучительно. Могла и вообще остаться недостроем. Но Оляс обещал новый стадион, Оляс сделал.

Несмотря на все успехи – свои и клуба, Жан-Мишель Оляс долгое время оставался, используя наш сленг, Нольтрофеичем. В клубном музее пылились копии трёх Кубков Франции, последний из которых бы добыт в 1973 году. «Лион» регулярно играл в еврокубках, сначала в Кубке УЕФА , потом в Лигу чемпионов стал пробиваться. Но взять что-то материальное «ткачи» смогли только в 2001 году, на четырнадцатом году правления Оляса. Раком на безрыбье оказался Кубок Лиги, выигранный «львами».

«Ткачи» идут

В финале Кубка Лиги со счётом 2:1 был обыгран «Монако». Руководил действиями «ткачей» Жак Сантини, которого на «Жерлане» (старом стадионе) изначально не жаловали. Ибо почти всю карьеру футболиста Сантини провёл на другом берегу Роны – в стане враждебного «Сент-Этьена». В составе «зелёных» полузащитник Сантини четырежды становился чемпионом и дважды брал Кубок Франции. Первых успехов в качестве тренера Сантини добился в «Тулузе», которую он поднял на третье место и вывел в Кубок УЕФА . Это он руководил действиями французов в баталиях со «Спартаком» осенью 1986 года. И по просьбе тренера «Тулуза» приобрела спартаковца Вагиза Хидиятуллина.

После «Тулузы» Сантини сменил ещё несколько клубов, побывал и в родном «Сент-Этьене», но особых успехов не снискал, а с «Сошо» и вовсе провалился. В «Лион» Сантин пришёл в качестве технического директора, но в 2000 году сменил Бернара Лякомба. Получилось неплохо. «Ткачи» пришли на финиш вторыми, вслед за «Монако», а ещё и взяли Кубок Лиги, о котором было сказано выше. Кроме того, «Лион» ярко выступил в Лиге чемпионов, где дошёл до второго группового этапа. Силу команды Сантини испытали на себе и «Бавария», и «Спартак», проигравшие на «Жерлане» с результатом 0:3. А баварцы той весной выиграли турнир. Большинство футболистов пришли в «Лион», когда Сантини работал техническим директором. Как только он стал тренером, то на «Жерлан» высадился десант новичков – бразильские защитники Касапа («Атлетико Минейро») и Эдмилсон («Сан-Паулу»), их коллеги - швейцарец Патрик Мюллер («Грассхоппер»), бельгиец Эрик Дефляндр («Брюгге») и Жан-Марк Шанле, ставший чемпионом в составе «Нанта», камерунский полузащитник Марк-Вивьен Фоз («Вест Хэм»), нападающие Стив Марле («Осер») и Патрис Локо («Монпелье»). Из всей этой компании не прижился только самый известный на тот момент футболист - Локо. По окончанию серебряного сезона он подался в «Труа».

Летом 2001 года строительство клуба было продолжено. Новичков было не так много. Но среди них был ещё один чемпион Франции из «Нанта» - атакующий полузащитник Эрик Карьер, которого прочили в наследники Зинедина Зидана. Пришедший из «Бастии» нападающий Фредерик Не перед тем, как примерить футболку «Лиона», облачился в синюю майку с петухом на груди. Сыграл за сборную Франции на Кубке Конфедераций. Имя третьего новичка французам ничего не говорило – Антонио Аугусто Рибейро Рейс Жуниор из «Васко да Гама». Скажете, что оно вам и сейчас ничего не говорит. Хорошо, а если так – Жуниньо Пернамбукано. Узнали короля штрафных? Антонио родился и стал футболистом в Ресифи, административном центре штата Пернамбуко. Поэтому и дополнил своё игровое имя. Жуниньо в Бразилии было несколько, но из Пернамбуко он один.

Ворота «Лиона» уже много лет находились в распоряжении Грегори Купе. О его «сент-этьеновском прошлом» на «Жерлане» давно забыли, ибо именно в Лионе Грегорри стал одним из лучших вратарей Франции. После ухода Бернара Лама именно он стал дублёром Фабьена Бартеза в сборной страны, носившей в те годы титулы чемпиона мира и Европы. Второй вратарь Анжело Юг в девяностые наигрался в «Генгаме», а после наслаждался футболом на скамейке. Традиционный для Франции вратарский номер 16 был навечно закреплён за прежним дублёром Купе Люком Борелли, трагически погибшем в феврале 1999 года.

Справа в обороне играл Эрик Дефляндр, слева – Жереми Бреше. В центре обороны стабильная пара не сложилась, поэтому Сантини использовал различные сочетания. Чаще Патрик Мюллер – Жан-Марк Шанле. Реже выходили сразу два бразильца – Касапа и Эдмилсон. Опять же речь идёт о сезоне-2001/02. Кристоф Дельмотт чаще выходил на замену, нежели в стартовом составе. Также в обойму входили Флоран Лавилль, Яцек Бонк и Фредерик Рибейро.

В центре полузащиты Сантини использовал Жуниньо Пернамбукано, Марка-Вивьена Фоэ, Филиппа Виоло и Пьера Легля. Сочетания могли быть самыми разными. Иной раз могли выйти сразу трое или даже четверо, тогда возрастала нагрузка на крайних защитников. Эрик Карьер играл ближе к нападающим, он был освобождён от оборонительной работы. Давид Линарес мог закрыть любую из позиций, которая стала вдруг проблемной.

«Лион» располагал хорошим выбором нападающих. Бразилец Андерсон да Силва, ставший во Франции Сонни Андерсоном, поиграл и в «Марселе», и в «Монако», заглянул на два года в «Барселону», а после был лидером атак «ткачей». Воспитанник клуба Сидней Гову чаще использовался как фланговый нападающий. Стив Марле, начинавший как напарник Андерсона, в августе уехал в английский «Фулхэм». Его могли заменить и уже упомянутый Не, и опытнейший Тони Верель, становившийся чемпионом в составе «Ланса», а также пришедший после начала сезона из «Страсбура» Пэгги Льюндула. С таким составом можно было горы свернуть, не то что выиграть чемпионат Франции.

Игра в догонялки

Но в первом же туре болельщиков «Лиона» постигло разочарование. Их любимый клуб проиграл в гостях «Лансу» 0:2. Забив два мяча в первые двадцать минут «кроваво-золотые» контролировали ход встречи, довели ее до логического конца. А главное, - ничего чемпионского «ткачи» не показали. Приличная доза критики произвела терапевтический эффект. В следующих матчах соперникам «Лиона» пришлось несладко.

Первым пострадал «Седан», в воротах которого расписался не только Андерсон, но и редко забивавший Легль. «Бастия» стала первой командой, которая узнала, что такое штрафные Жуниньо. Лионцы выиграли на Корсике 2:1. С «Генгамом» пришлось повозиться. Пусть счёт 3:0 не вводит в заблуждение. Два мяча были забиты в конце встречи. Но «львы» уже третьи вслед за «Осером» и имевшим стопроцентный результат «Лансом». В пятом туре «Ланс» потерял два очка с соседями из «Лилля», «Осер» сделал тоже самое в Бордо. А «ткачи» тем временем выиграли в гостях у «Труа» и поднялись на вторую позицию. Но после нулевого результата двух «Олимпиков» в Марселе, лионцы снова отошли на третье место.

Марле тем временем уехал жить и играть в Лондон, помогать «Фулхэму» адаптироваться в АПЛ . А Яцек Бонк, не проходивший в основу, отправился в «Ланс». Поляк поехал выигрывать титул, посчитав, что в составе «кроваво-золотых» это будет сподручнее.

Карьер не пожалел «Нант», забив один из четырёх мячей в ворота «канареек». Начал отрабатывать контракт Льюндула, сделавший дубль. Оснований для пессимизма перед игрой с «Байером» в Лиге чемпионов не было. Они появились потом, когда гости из Германии выиграли 1:0 благодаря голу Ульфа Кирстена. Подвёл команду Жуниньо, схлопотавший красную карточку. На этом неприятности не закончились. 0:2 в Меце, потом проигрыш в Стамбуле от «Фенербахче». И если в чемпионате ещё ничего страшного не произошло, то две баранки в групповом турнире Лиги чемпионов выглядели угрожающе. Это ещё с «Барселоной» не встречались.

Уроженец Пернамбуко исправился – положил парочку в ворота «Ренна» со штрафного и с пенальти. По голу провели Гову и Льюндула. Получилось 4:0, а в таблице – троевластие – по 19 очков у «Лиона», «Осера» и «Лилля» В Барселону вице-чемпионы Франции отправились в хорошем настроении.

На «Камп Ноу» было жарко. «Барса» давила, но оборона, в которую Сантини поставил пятерых, держалась. Отчаянно сражался в воротах Купе. Опасны были и вылазки гостей. Пару раз «сине-гранатовых» выручил вратарь Роберто Бонано. «Ткачам» не хватило 11 минут, чтобы выстоять. Хави навесил в штрафную, где Патрик Клюйверт переиграл в воздухе своего тёзку Мюллера - 1:0. А затем Эдмилсон уложил на газон всё того же Клюйверта. Ривалдо не оставил шансов Купе - 2:0. После трёх туров в Лиге чемпионов - ноль очков.

После Барселоны лионцы заехали в Париж, где упустили победу над ПСЖ . Джей-Джей Окоча ответил на точный удар Не, а Роналдиньо ответил на гол. Зато «Фенербахче» обыграли изящно и красиво - 3:1. Карьер сначала сделал всё, чтобы отличился Гову, а потом наследник Зидана забил сам. Закрепил успех Кристоф Дельмот.

У «львят» из «Сошо» лионские «львы» намеревались выиграть, но едва отскочили дома благодаря голу Жуниньо - 1:1. И вот «Лион» уже уступал три очка «Лансу» и два «Лиллю». Но на носу была вторая игра с «Барселоной», в которой команда Сантини намеревалась дать бой. Но к 18-й минуте гости вели после ударов Клюйверта и Ривалдо, которые использовали грубые ошибки обороны «Лиона». Но во втором тайме остался только след на табло в виде второй двойки. Льюндула и Карьер восстановили равновесие. И как же было обидно хозяевам пропустить третий гол от Херарда перед самым финальным свистком.

Расстроенный «Лион» после этого проиграл в гостях «Монако», отставание от «Ланса» выросло до 6 очков. Но два следующих матча были выиграны с одинаковым счётом - 4:2. Сначала в Леверкузене был бит будущий финалист Лиги чемпионов «Байер», а потом на «Жерлане» удалось одолеть «Лилль». Победа в Лиге чемпионов вывела французский клуб на третье место в группе с причитающейся путёвкой в Кубок УЕФА . В первенстве страны удалось обойти «Осер» и несколько подвинуться к «кроваво-золотым» и «догам». На радостях «Лион» разбил в гостях «Лорьян», после чего поднялся на вторую строчку.

Такая, понимаешь, загогулина

Соперником «ткачей» по 1/16 финала стал бельгийский «Брюгге». Который не упустил возможности продемонстрировать свою силу. Да ещё всегда надёжный Купе провёл едва ли не самую неудачную игру в сезоне. Как следствие - 1:4, и только гол Льюндула сохранял для представителя Франции маленькую щёлочку в двери.

В следующем матче «ткачи» отрепетировали нужный счёт 3:0 в игре с «Осером». Но за ними последовали и 0:3 от «Монпелье». И минус пять отрыв от «Ланса». Однако репетиция оказалась полезной. «Брюгге» в ответной встрече получил три безответных гола (все от Сонни Андерсона) и ушёл с дороги. Теперь можно было сосредоточиться на делах домашних. А тут «львов» кидало из огня да в полымя. То победа над «Бордо», то проигрыш «Седану». То три очка в Генгаме, то домашние 0:0 с «Бастией». В январе «ткачи» вылетели из обоих Кубков. В Кубке Лиги уступили «Бордо» в серии пенальти, а в Кубке Франции, стыдно сказать, были выбиты «Шатору». На конец первого круга отставание от «Ланса» увеличилось до -7. Товарищам из Марселя забили четыре безответных мяча. И тут же 0:3 от «Нанта». Если движение «Лиона» изобразить на графике, то получалась загогулина. То есть синусоида.

«Мец» разгромлен 4:1, потом раскатан по полю ПСЖ - 3:0. «Ланс» же тормознул, одна ничья, другая. И отрыв уже три очка, а не семь. Тут и еврокубки подоспели. «Слован» из чешского города Либерец выглядел вполне съедобным на пути в четвертьфинал Кубка УЕФА . Но проблемы начались уже в Лионе. Сидней Гову спас хозяев от домашнего проигрыша на последней минуте. Необязательное поражение от «Сошо» перечеркнуло все усилия в преследовании «Ланса», - расстояние выросло до шести очков. И 1:4 от «Слована», прощай Кубок УЕФА . Неужели провальная неделя в конце февраля перечеркнула весь сезон?

До конца чемпионата семь туров. Отыграть шесть очков можно, но тяжело. Особенно с такой игрой, которая была показана в матче с чехами. Тут впору за второе место переживать. «Осер» отставал всего на очко.

Гол Андерсона принёс тяжелейшую победу над «Монако». Но «Ланс» взял свои три очка с «Ренном», причём сделал это более убедительно - 2:0. «Лион» получил такие же 0:2 от «Лилля». Всё пропало? Но «Бордо» подсобил своей победой над «кроваво-золотыми». Отрыв остался прежним. Лидер притормозил в гостях у «Седана» - 1:1, зато «Лион» был беспощаден в отношении «Лорьяна» - 2:0. Уже - 4, но «Осер» и проснувшийся весной ПСЖ наступали на пятки. Так можно было пролететь мимо Лиги чемпионов.

«Труа» упёрся в Лане и не позволил себя обыграть. А Гову на 90-й минуте забил «Осеру». Ценнейшая победа. И к лидеру «ткачи» подтянулись - два очка, это расстояние выстрела. За три тура но финишной черты положение в верхах таково: «Ланс» - 61 очко, «Лион» - 59, «Осер» и ПСЖ по 55. Дополнительные показатели: разница мячей и количество побед у лионцев лучше, чем у северян. То есть «Ланс» не обязательно обгонять, достаточно только настигнуть.

«Бастия» помогла, приложив «кроваво-золотых» - 3:1. Но «Лион» не воспользовался этой помощью в полной мере, сыграв дома вничью с «Монпелье». Не получилось догнать, а стало быть и перегнать. Но с «Генгамом» лидер не дрогнул - 4:1. «Лион» благодаря голу Андерсона выиграл в Бордо 1:0. За тур до финиша у «Ланса» 64 очка, а у «Лиона» - 63. А в последнем туре претенденты на чемпионство играли между собой, на «Жерлане».

Вот это был денёк! Сквозь дым летучий

И вот настал он, день фактического финала чемпионата Франции. «Ланс» устраивала ничья. Подопечные Жоэля Мюллера были уверены в своих силах. На предматчевом фото у всех рты до ушей. Уж ничью они зацепят. Но уже на 7-й минуте настроение гостей заметно упало.

Сидней Гову подхватил мяч в центре, дотащил его до чужой штрафной и вместо того, чтобы отдать Андерсону, взял да пробил. Опытнейший страж ворот северян Гийом Вармюз среагировал с опозданием и не смог помешать мячу попасть в ворота. Ещё через 7 минут Легль промчался по левому флангу и прострелил. Андерсон до мяча не добрался, зато успел Филипп Виоло. Удар был такой сильный, что Вармюз не смог удержать мяч, и тот закатился за линию ворот - 2:0. На трибунах «Жерлана» жгут пиротехнику и рвут петарды.

На 27-й минуте «Ланс» после розыгрыша штрафного один гол отыграл. Угадайте, кто от всей души засадил мяч в угол ворот Грегори Купе? Яцек Бонк, начинавший сезон в «Лионе». Ещё не всё ясно. Если гости бы сравнивали счёт, то чемпионский титул отправлялся на север Франции в город Лан.

«Кроваво-золотые» почувствовали вкус крови. Опасно били по воротам Даниэль Морейра и Эльхаджи Дьюф. Ещё немного и маятник мог качнуться в другую сторону. Но весьма своевременно для хозяев прозвучал свисток на перерыв.

Всё рассудил курьезный гол Пьера Легля, который начинал карьеру в «Лансе». В начале второго тайма мяч после удара лионского полузащитника задел ногу Яна-Ги Валлема, по дуге залетел в ворота Вармюза - 3:1. Больше голов в этот вечер не было. «Лион» выиграл и впервые в истории стал чемпионом Франции.



Возможно, «Олимпик» не наиграл на чемпионство. Команда Сантини не отличалась стабильностью, чередуя яркие матчи с провалами. Далеко не все футболисты провели сезон ровно. «Ткачи» провалились на остальных фронтах. Требовательный Жан-Мишель Оляс всё это видел. Но все претензии остались на внутренней кухне.