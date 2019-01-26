Кубок СССР и скальп «Ливерпуля». «Динамо» (Тбилиси) Нодара Ахалкаци. Сезон-1979

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«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с историей замечательной команды.

В первой части вы могли прочитать, как динамовцы выиграли чемпионат СССР 1978 года. Тот сезон стал не просто золотым для тбилисцев. Александр Чивадзе, Виталий Дараселия, Рамаз Шенгелия не просто прописались в основе, но и стали заметными фигурами. Шенгелия был признан еженедельником «Футбол. Хоккей» игроком года. Но наступил новый, 1979 год, в котором «Динамо» предстояло защищать свой титул.

Естественно, что у руля команды остался Нодар Ахалкаци, которому победа в чемпионате принесла авторитет не только в республике, но и во всей стране. У Нодара Парсадановича появился новый помощник. Из столичного «Локомотива» вернутся в Тбилиси знаменитый нападающий, член клуба имени Григория Федотова 31-летний Гиви Нодия. Причём Нодия был внесён в заявку, как действующий игрок. Но Гиви Георгиевич на поле так и не появился, а вошёл в тренерский штаб.

От добра - добра не ищут

Ахалкаци придерживался принципа «золотой состав не меняют». Вот и перемены в стане чемпиона были минимальны. Добавились несколько молодых парней из дубля, самые известные Георгий Тавадзе, Гоча Джохадзе и Григорий Цаава. Давайте вспомним игроков основного состава. Вратари Давид Гогия и Отар Габелия. Роскошный выбор защитников Тамаз Костава, Шота Хинчагашвили, Нугзар Хизанишвили, Гоча Мачаидзе. Переведенный из средней линии Александр Чивадзе вытеснил из основы ветерана Пируза Кантеладзе, одного из самых рослых (193 см) футболистов высшей лиги. Уже по ходу сезона Тенгиз Сулаквелидзе успешно заменил выбывшего из-за травмы Коставу, а Давид Муджири успешно подменял Мачаидзе. В распоряжении тренера были также Георгий Чилая и Георгий Тавадзе. В средней линии поля молодой Виталий Дараселия и два опытнейших полузащитника - капитан команды Манучар Мачаидзе и Вахтанг Коридзе. Умнейший Давид Кипиани был связующим звеном между средней линии и атакой. На правом фланге действовал быстроногий Владимир Гуцаев. В атаке Рамаз Шенгелия и вернувшийся в основу Реваз Челебадзе. В резерве полузащитники Вахтанг Копалейшвили, Гоча Джохадзе, Нугзар Какилашвили, нападающие Амиран Минашвили и Григорий Цаава.

Динамовцы успешно вошли в сезон, выиграв все пять матчей группового этапа Кубка СССР - соперниками были СКА и «Заря», а также коллективы из второго по силам дивизиона советского футбола кутаисское «Торпедо», ленинградское «Динамо» и свердловский «Уралмаш». В 1/4 финала тбилисцы нанесли поражение «Крыльям Советов» 2:0. Можно было начинать чемпионат.

Чемпионский график

Два очка в домашней встрече с «Локомотивом» дались непросто. Единственный гол Рамаз Шенгелия забил за четыре минуты до финального свистка. Примерно так же тяжело сложилась игра с вернувшимися в высшую лигу минчанами. Тоже 1:0 благодаря позднему голу Гуцаева с пенальти. Несмотря на не самую яркую игру, чемпионы взяли четыре очка из четырёх.

Владимир выступил в роли пенальтиста и в Киеве, сравняв счёт на 87 минуте. Ранее мяч в ворота Отара Габелии (он защищал ворота на старте сезона) отправил Олег Блохин. В Ленинграде Гуцаев забил с игры и обеспечил динамовцам третью победу в четырёх турах. Семь очков, как у «Шахтёра», московского «Динамо» и «Пахтакора». Ташкентский клуб и стал следующим гостем команды Ахалкаци. Тут уж чемпионы сыграли с чемпионским размахом 4:0 - по дублю со стороны Гуцаева и Минашвили. Следующей жертвой стала «Заря», получившая на гол меньше «Пахтакора». Тут уже Реваз Челебадзе постарался, забив два мяча. Динамовцы продолжили победную серию - обыгран дома «Кайрат» 2:0. Снова дубль Реваза. Челебадзе отличился дважды и в следующей игре - с «Крыльями Советов», которую тбилисцы выиграли 3:1.

Притормозил чемпионов московский «Спартак», который ещё не был похож на будущего триумфатора первенства-79. На гол Георгия Ярцева ответил Виталий Дараселия. После 9 игр у «Шахтёра» и «Динамо» по 16 очков из 18 возможных. В следующем туре лидеры играли в Тбилиси. Ничья 0:0, но этим исходом были больше не удовлетворены гости. Их лидер Виталий Старухин не реализовал выход один на один с Гогией, послав мяч выше ворот. Гол Тенгиза Сулаквелидзе в Одессе и к ногам пал «Черноморец».

Первое поражение тбилисцев пришлось на 11 тур, но оно было неожиданным. Проводивший не самый лучший сезон ЦСКА вдруг оказался ниспровергателем чемпиона. Голы Александра Тарханова и Михаила Дубинина принесли армейцам два очка, а «Шахтёру» - чистое первое место. Через три дня команды встретились вновь, опять в Москве. В полуфинале Кубка. Футболисты из Советской Грузии взяли реванш 2:1, причём все три мяча забили они - Чивадзе в свои ворота, а Дараселия и Кипиани в чужие. Давид отличился уже в дополнительное время. Голевой пас сделал Гуцаев, не реализовавший 11-метровый. Вторым финалистом Кубка СССР стало московское «Динамо», переигравшее лидера первой лиги львовские «Карпаты».

Но всё это произошло в июне, а главное сражение за хрустальный трофей был запланирован на август. Впереди оставалось ещё не мало игр чемпионата СССР плюс новый, точнее хорошо забытый старый турнир - Спартакиада народов СССР . Первый раз и единственный раз сборные союзных республик состязались накануне Олимпиады в Мельбурне - победной для наших футболистов. За год до Игр в Москве спартакиадный турнир было решено возродить в виде репетиции к олимпийским стартам. Основу сборной Грузии должны были составить игроки тбилисского «Динамо».

Но вернёмся к чемпионату страны. После выхода в финал Кубка «Динамо» одержало дома две победы с результатом 3:1 - над «Торпедо» и СКА . «Шахтёр» же оступился и тбилисцы снова возглавили гонку. Но первый круг подопечные Ахалкаци завершили тремя ничьими - с одноклубниками в Москве, «Араратом» в Ереване и «Нефтчи» у себя на стадионе имени Ленина. Первый круг завершён на втором месте, с отставанием от «Шахтёра» на очко - 26 и 27 соответственно. По 24 очка значились в активе киевлян и «Спартака». Перед перерывом на Спартакиаду «Динамо» нанесло поражение «Зениту» 2:0 (Чивадзе и Дараселия), вернув себе первую позицию.

Серебро и хрусталь

Все 20 игроков сборной Грузии представляли «Динамо». Грузины выиграли групповой турнир (0:0 с Азербайджаном, 5:0 с Литвой и 3:0 с Киргизией) и вышли во второй групповой этап. Там подопечные Нодара Ахалкаци опередили сборные РСФСР (1:1), Казахстана (3:2) и Ленинграда (4:2) и пробились в финал. В главном матче победу с результатом 2:1 одержала сборная Москвы, руководимая Константином Бесковым. Дубль Александра Максименкова принёс москвичам золото. Грузины, в составе которых отличился Гоча Мачаидзе, довольствовались серебром. На третьем месте оказалась сборная Украины.

После Спартакиады динамовцы сыграли в Москве с «Торпедо», упустив победу - 1:1. Этот матч стал последним для Гогии в воротах сильнейшего клуба Грузии. В финале Кубка ворота защищал Отар Габелия, которому суждено было стать героем этой встречи. 120 минут игрового времени не принесли успеха ни одной из сторон. Лучшими на поле были вратари Николай Гонтарь и Габелия. Им же предстояло решить судьбу трофея в серии послематчевых пенальти.

Гонтарь взял удар Кипиани. Но и штатный пенальтист москвичей Александр Маховиков проиграл дуэль Габелии. Гуцаев не забил Гонтарю. А Александр Максименков точен. Чивадзе размочил ворота одноклубников. А Габелия отбил удар Алексея Петрушина и уравнял шансы команд. Далее по три удара с каждой стороны пришлись в цель. У москвичей отличились Вадим Павленко, Александр Бубнов и Николай Толстых, у тбилисцев - Дараселия, Шенгелия и старший из братьев Мачаидзе - Манучар. Никогда не подходивший к точке Сулаквелидзе был точен. А Габелия отразил удар Валерия Газзаева и принёс «Динамо» Кубок СССР , который оказался не просто трофеем, но и пропуском в Кубок Кубков-1980/81, который завершился триумфом команды Ахалкаци.

Отар Габелия после этой игры утвердился в качестве первого номера, а Давид Гогия вскоре покинул «Динамо», отправившись вслед за Пирузом Кантеладзе в «Гурию». Выиграв Кубок, динамовцы отправились в Ростов-на-Дону, где сыграли вничью со СКА . Для тбилисцев эта ничья стала восьмой. А армейцы, подписав девятый мирный договор, очка за него уже не получили. Исчерпанный лимит заставлял «Динамо» играть только на победу, что заметно понижало шансы на повторение успеха годичной давности.

В тисках лимита

В Баку, где выиграть было неимоверно сложно, динамовцы взяли два очка. А собранному после трагедии в небе над Днепропетровском «Пахтакору» проиграли 1:2. Второе поражение, но как же тесно наверху. 33 очка у «Шахтёра» по 32 у Киева и Тбилиси, 30 у «Спартака». Гол Гуцаева и дубль Шенгелии стали слагаемыми победы над «Черноморцем» 3:1. Ничья со «Спартаком» не принесла и очка, ибо оказалась девятой. Спартаковцы обошли пока действующего чемпиона.

Через несколько дней после этой игры «Динамо» отправилось в Ливерпуль, на первый матч 1/16 финала Кубка чемпионов. Советской команде предстояло сразиться со славным «Ливерпулем» Боба Пэйсли. Кенни Далглиш, Рэй Клеменс, Фил Нил, Терри Макдермот, Грэм Сунесс - тут от одних имён испугаться можно. Но тбилисцы без тени робости освоились на «Энфилде». На 7 минуте комбинация с участием Шенгелии и Кипиани едва не завершилась голом. Но на 20 минуте последовал навес во вратарскую. Невысокий Габелия до мяча не дотянулся и Дэвид Джонсон поразил цель - 1:0. Возможно, «красные» ожидали, что этот гол сломал гостей. Ан нет. На 38 минуте последовал забег Гуцаева по флангу. Последовал пас на Дараселию, а Виталий уже нашёл очутившегося в чужой штрафной Александра Чивадзе. Удар тбилисского защитника был точен.

Перед самым перерывом Джимми Кейс со штрафного вывел чемпионов Англии вперёд. Во втором тайме «Ливерпуль» постарался развить успех, но динамовцы выстояли, уступив европейскому гранду всего 1:2.

У обречённых на вылет «Крыльев» динамовцы выиграли. А с «Кайратом» разошлись миром. Считайте, проиграли. Ничья то уже десятая при лимите в восемь. «Спартак» вырвался вперёд - 38 очков, за ним с 37 «Шахтёр» с киевлянами. Тбилисцы подошли к ответному матчу с «Ливерпулем» на четвёртой позиции.

3 октября в Тбилиси шёл дождь. Гости радовались, ведь это классическая английская погода. Впрочем, погода не стала союзницей гостей. Первый тайм завершился без голов, но «Динамо» ни в чём не уступило гостям. А через 10 после возобновления встречи Кипиани отобрал мяч в середине поля и сделал чудесный пас Гуцаеву, сместившемуся в центр. Владимир хладнокровно разобрался с Клеменсом. Счёт 1:0 выводил в одну восьмую финала советскую команду.

Гости раскрылись, пошли вперёд. Чем воспользовалась команда Ахалкаци. Георгий Чилая прошёл полполя и выложил мяч Шенгелии. Рамаз перебросил выскочившего навстречу Клеменса. А потом в штрафной «Ливерпуля» невежливо обошлись с Гуцаевым. Александр Чивадзе был безупречен при исполнении пенальти. Блистательная победа «Динамо» 3:0. Разгром чемпиона Англии дорогого стоил. Тбилисцы в 1/8 финала, где им достался в соперники «Гамбург» Бранко Зебеца.

В чемпионате «Динамо» дало бой «Шахтёру» в Донецке. Гости вели 2:0 после дубля Коридзе и 3:1 благодаря голу Кипиани. Но Виталий Старухин и Николай Федоренко свели встречу к ничьей, бесполезной для тбилисцев. «Динамо» четвёртое, в четырёх очках от «Спартака».

Чивадзе, доселе чётко исполнявший 11-метровые, не смог забить «Арарату». Владимир Васильев не дал себя переиграть. Но будущего капитана, а заодно и всю команду выручил, капитан на ту пору действующий - Манучар Мачаидзе. Через несколько дней старший из братьев сравнял счёт в домашней игре с московским «Динамо». Но что толку от двенадцатой ничьи? «Спартак» уже в шести очках. Про золото можно забыть, несмотря на теоретические шанс, но два других комплекта медалей ещё вполне доступны.

С «Зарей» пришлось понервничать. Вплоть до 76 минуты динамовцы проигрывали в Ворошиловграде 0:1. Но Дараселия забил два сам и один раз помог Гуцаеву. Так 0:1 превратились в 3:1. В Гамбург «Динамо» отправилось в хорошем настроении.

Тренер чемпионов ФРГ Бранко Зебец несколько ночей изучал игру предстоящего соперника, видимо искал противоядие для команды Нодара Ахалкаци. Но дебют за гостями. А на 30 минуте динамовцы поймали немцев на контратаке. Кипиани получил пас от Дараселии, вышел один на один с Руди Каргусом и закатил мяч в ворота. Тут бы развить успех или хотя бы его зафиксировать. Но Давид Муджири из самых лучших побуждений прерывал фирменный навес Манфреда Кальца и срезал мяч в свои ворот.

Во втором тайме Кевин Киган наказал Габелию за ошибку на перехвате - 2:1. Динамовцы пошли отыгрываться. Гуцаев пробил в Каргуса, а Шенгелия угодил в штангу. Зато был точен темнокожий полузащитник «Гамбурга» Джимми Хартвиг - 3:1. Хуже, чем в Ливерпуле, но не фатально. Почему бы команде, разгромившей чемпионов Англии, не проделать тоже самое с сильнейшей командой Германии. Тем более, что и 2:0 было бы достаточно.

Вернувшись из Гамбурга тбилисцы попали под «Локомотив» 2:4. Зато в Минске они выиграли, даром что Дараселия не реализовал 11-метровый. За два тура до финиша у «Спартака» 47 очков, у киевского «Динамо» 47, а у «Шахтёра» 44. У тбилисцев 42 и их потолок - третье место. При условии побед над киевлянами и ЦСКА . Но впереди ещё был ответный бой с «Гамбургом».

Первая же серьёзная атака тбилисцев оказалась результативной. Это Владимир Гуцаев приблизил «Динамо» к желаемому результату. Но орешек Бранко Зебеца оказался чересчур твёрд. Гости отвели игру от своих ворот и стали всё чаще наведывались во владения Отара Габелии. На 35 минуте Манфред Кальц промчался по правому флангу. Ожидалось, что капитан «красноштанников» навесит на Хорста Хрубеша, а тот нашёл Кигана. Английский легионер был точен. Через пять минут новый рейд Кальца. На этот раз передача дошла до Хрубеша, а тот вывел «Гамбург» вперёд. 1:2 - это почти катастрофа. Давид Кипиани перед самым перерывом счёт сравнял. Но надо было забивать ещё три. А это уже фантастика. После перерыва Иван Булян отправил в ворота Габелии третий мяч. На этом всё было кончено. В весеннюю стадию прошли немцы, а тбилисцы завершили европейскую кампанию с гордо поднятой головой.

Подпортили тбилисцы финиш киевским одноклубникам, обыграв их на берегах Куры. Чивадзе огорчил Юрия Роменского и не позволил «Спартаку» остаться первым. Самим динамовцам эта победа особых дивидендов не принесла, ибо шансы на бронзу оставались уж очень теоретическими. Так оно и вышло. Даже уверенный выигрыш у армейцев оставил команду Нодара Ахалкаци без медалей.