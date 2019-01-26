Кубок СССР и скальп «Ливерпуля». «Динамо» (Тбилиси) Нодара Ахалкаци. Сезон-1979

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 0:1 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2:1 Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:0 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 4:1 Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 0:2 Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2:2 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1:1 Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 5:0 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 1:1 Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
20:30 71’ Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1:1 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Севилья 5:0  Леванте - - -
18:15 Матч завершен  Атлетико М 2:0  Хетафе - - -
20:30 76’  Леганес 2:2  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Вильярреал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Сассуоло 3:0  Кальяри - - -
20:00 Матч завершен  Сампдория 4:0  Удинезе - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Наполи - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 0:3  Байер - - -
17:30 Матч завершен  Майнц 2:1  Нюрнберг - - -
17:30 Матч завершен  Фрайбург 2:4  Хоффенхайм - - -
17:30 Матч завершен  Боруссия М 2:0  Аугсбург - - -
17:30 Матч завершен  Боруссия Д 5:1  Ганновер-96 - - -
20:30 71’  Вердер 2:2  Айнтрахт Ф - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 3’  Страсбур 0:0  Бордо - - -
22:00 2’  Ницца 0:0  Ним - - -
22:00 2’  Генгам 0:0  Реймс - - -
22:00 Идет первый тайм, 2’  Дижон 0:0  Монако - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити - - -
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 0:0 Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 1:1 Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 0:2 Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 0:1 Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 3:0 Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1:0 Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2:1 Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 3:2 Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
20:30 68’ Логотип футбольный клуб БериБери 2:3 Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 0:0 Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 0:1 Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 0:2 Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1:1 Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 2:1 Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1:0 Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн - - -
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 3:0 Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2:1 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:2 Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 3:1 Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:2 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2:2 Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем - - -
22:00 1’ Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 0:0 Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра 2:3 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2:0 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 0:0 Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 0:1 Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2:3 Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 1:0 Логотип футбольный клуб МеппенМеппен - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:4 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос 0:0 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти - - -
20:30 72’ Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 0:1 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 3:2 Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
21:30 27’ Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 0:0 Логотип футбольный клуб АшдодАшдод - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 0:1 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 3:2 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:1 Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 0:3 Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2:0 Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 3:1 Логотип футбольный клуб КарпиКарпи - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 1:2 Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя 1:0 Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу 0:1 Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 2:1 Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н 5:0 Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 1:1 Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1:0 Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 2:0 Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 2:1 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
22:00 2’ Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:0 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Оптик (Ратенов)Оптик - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Бежанийя (Белград)Бежанийя - - -
03:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС 0:1 Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 3:2 Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:1 Логотип футбольный клуб Татран ПрешовТатран Прешов - - -
14:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК 3:1 Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висмут ГераВисмут Гера -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен 0:2 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо 0:1 Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс 3:1 Логотип футбольный клуб Форвард (Эребру)Форвард - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 4:2 Логотип футбольный клуб ВильВиль - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК 5:0 Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК 2:0 Логотип футбольный клуб Далкурд (Бурленге)Далкурд - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг 1:1 Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗалаэгерсегЗалаэгерсег 2:1 Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 2:0 Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг 3:1 Логотип футбольный клуб Вейче ФленсбургВейче Фленсбург - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БазельБазель 2:2 Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:1 Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1:2 Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен 4:2 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 3:1 Логотип футбольный клуб ЧиассоЧиассо - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия 0:2 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
17:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
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Кубок СССР и скальп «Ливерпуля». «Динамо» (Тбилиси) Нодара Ахалкаци. Сезон-1979

сегодня, 16:35

«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с историей замечательной команды.

В первой части вы могли прочитать, как динамовцы выиграли чемпионат СССР 1978 года. Тот сезон стал не просто золотым для тбилисцев. Александр Чивадзе, Виталий Дараселия, Рамаз Шенгелия не просто прописались в основе, но и стали заметными фигурами. Шенгелия был признан еженедельником «Футбол. Хоккей» игроком года. Но наступил новый, 1979 год, в котором «Динамо» предстояло защищать свой титул.

Естественно, что у руля команды остался Нодар Ахалкаци, которому победа в чемпионате принесла авторитет не только в республике, но и во всей стране. У Нодара Парсадановича появился новый помощник. Из столичного «Локомотива» вернутся в Тбилиси знаменитый нападающий, член клуба имени Григория Федотова 31-летний Гиви Нодия. Причём Нодия был внесён в заявку, как действующий игрок. Но Гиви Георгиевич на поле так и не появился, а вошёл в тренерский штаб.

От добра - добра не ищут

Ахалкаци придерживался принципа «золотой состав не меняют». Вот и перемены в стане чемпиона были минимальны. Добавились несколько молодых парней из дубля, самые известные Георгий Тавадзе, Гоча Джохадзе и Григорий Цаава. Давайте вспомним игроков основного состава. Вратари Давид Гогия и Отар Габелия. Роскошный выбор защитников Тамаз Костава, Шота Хинчагашвили, Нугзар Хизанишвили, Гоча Мачаидзе. Переведенный из средней линии Александр Чивадзе вытеснил из основы ветерана Пируза Кантеладзе, одного из самых рослых (193 см) футболистов высшей лиги. Уже по ходу сезона Тенгиз Сулаквелидзе успешно заменил выбывшего из-за травмы Коставу, а Давид Муджири успешно подменял Мачаидзе. В распоряжении тренера были также Георгий Чилая и Георгий Тавадзе. В средней линии поля молодой Виталий Дараселия и два опытнейших полузащитника - капитан команды Манучар Мачаидзе и Вахтанг Коридзе. Умнейший Давид Кипиани был связующим звеном между средней линии и атакой. На правом фланге действовал быстроногий Владимир Гуцаев. В атаке Рамаз Шенгелия и вернувшийся в основу Реваз Челебадзе. В резерве полузащитники Вахтанг Копалейшвили, Гоча Джохадзе, Нугзар Какилашвили, нападающие Амиран Минашвили и Григорий Цаава.

Динамовцы успешно вошли в сезон, выиграв все пять матчей группового этапа Кубка СССР - соперниками были СКА и «Заря», а также коллективы из второго по силам дивизиона советского футбола кутаисское «Торпедо», ленинградское «Динамо» и свердловский «Уралмаш». В 1/4 финала тбилисцы нанесли поражение «Крыльям Советов» 2:0. Можно было начинать чемпионат.

Чемпионский график

Два очка в домашней встрече с «Локомотивом» дались непросто. Единственный гол Рамаз Шенгелия забил за четыре минуты до финального свистка. Примерно так же тяжело сложилась игра с вернувшимися в высшую лигу минчанами. Тоже 1:0 благодаря позднему голу Гуцаева с пенальти. Несмотря на не самую яркую игру, чемпионы взяли четыре очка из четырёх.

Владимир выступил в роли пенальтиста и в Киеве, сравняв счёт на 87 минуте. Ранее мяч в ворота Отара Габелии (он защищал ворота на старте сезона) отправил Олег Блохин. В Ленинграде Гуцаев забил с игры и обеспечил динамовцам третью победу в четырёх турах. Семь очков, как у «Шахтёра», московского «Динамо» и «Пахтакора». Ташкентский клуб и стал следующим гостем команды Ахалкаци. Тут уж чемпионы сыграли с чемпионским размахом 4:0 - по дублю со стороны Гуцаева и Минашвили. Следующей жертвой стала «Заря», получившая на гол меньше «Пахтакора». Тут уже Реваз Челебадзе постарался, забив два мяча. Динамовцы продолжили победную серию - обыгран дома «Кайрат» 2:0. Снова дубль Реваза. Челебадзе отличился дважды и в следующей игре - с «Крыльями Советов», которую тбилисцы выиграли 3:1.

Притормозил чемпионов московский «Спартак», который ещё не был похож на будущего триумфатора первенства-79. На гол Георгия Ярцева ответил Виталий Дараселия. После 9 игр у «Шахтёра» и «Динамо» по 16 очков из 18 возможных. В следующем туре лидеры играли в Тбилиси. Ничья 0:0, но этим исходом были больше не удовлетворены гости. Их лидер Виталий Старухин не реализовал выход один на один с Гогией, послав мяч выше ворот. Гол Тенгиза Сулаквелидзе в Одессе и к ногам пал «Черноморец».

Первое поражение тбилисцев пришлось на 11 тур, но оно было неожиданным. Проводивший не самый лучший сезон ЦСКА вдруг оказался ниспровергателем чемпиона. Голы Александра Тарханова и Михаила Дубинина принесли армейцам два очка, а «Шахтёру» - чистое первое место. Через три дня команды встретились вновь, опять в Москве. В полуфинале Кубка. Футболисты из Советской Грузии взяли реванш 2:1, причём все три мяча забили они - Чивадзе в свои ворота, а Дараселия и Кипиани в чужие. Давид отличился уже в дополнительное время. Голевой пас сделал Гуцаев, не реализовавший 11-метровый. Вторым финалистом Кубка СССР стало московское «Динамо», переигравшее лидера первой лиги львовские «Карпаты».

Но всё это произошло в июне, а главное сражение за хрустальный трофей был запланирован на август. Впереди оставалось ещё не мало игр чемпионата СССР плюс новый, точнее хорошо забытый старый турнир - Спартакиада народов СССР. Первый раз и единственный раз сборные союзных республик состязались накануне Олимпиады в Мельбурне - победной для наших футболистов. За год до Игр в Москве спартакиадный турнир было решено возродить в виде репетиции к олимпийским стартам. Основу сборной Грузии должны были составить игроки тбилисского «Динамо».

Но вернёмся к чемпионату страны. После выхода в финал Кубка «Динамо» одержало дома две победы с результатом 3:1 - над «Торпедо» и СКА. «Шахтёр» же оступился и тбилисцы снова возглавили гонку. Но первый круг подопечные Ахалкаци завершили тремя ничьими - с одноклубниками в Москве, «Араратом» в Ереване и «Нефтчи» у себя на стадионе имени Ленина. Первый круг завершён на втором месте, с отставанием от «Шахтёра» на очко - 26 и 27 соответственно. По 24 очка значились в активе киевлян и «Спартака». Перед перерывом на Спартакиаду «Динамо» нанесло поражение «Зениту» 2:0 (Чивадзе и Дараселия), вернув себе первую позицию.

Серебро и хрусталь

Все 20 игроков сборной Грузии представляли «Динамо». Грузины выиграли групповой турнир (0:0 с Азербайджаном, 5:0 с Литвой и 3:0 с Киргизией) и вышли во второй групповой этап. Там подопечные Нодара Ахалкаци опередили сборные РСФСР (1:1), Казахстана (3:2) и Ленинграда (4:2) и пробились в финал. В главном матче победу с результатом 2:1 одержала сборная Москвы, руководимая Константином Бесковым. Дубль Александра Максименкова принёс москвичам золото. Грузины, в составе которых отличился Гоча Мачаидзе, довольствовались серебром. На третьем месте оказалась сборная Украины.

После Спартакиады динамовцы сыграли в Москве с «Торпедо», упустив победу - 1:1. Этот матч стал последним для Гогии в воротах сильнейшего клуба Грузии. В финале Кубка ворота защищал Отар Габелия, которому суждено было стать героем этой встречи. 120 минут игрового времени не принесли успеха ни одной из сторон. Лучшими на поле были вратари Николай Гонтарь и Габелия. Им же предстояло решить судьбу трофея в серии послематчевых пенальти.

Гонтарь взял удар Кипиани. Но и штатный пенальтист москвичей Александр Маховиков проиграл дуэль Габелии. Гуцаев не забил Гонтарю. А Александр Максименков точен. Чивадзе размочил ворота одноклубников. А Габелия отбил удар Алексея Петрушина и уравнял шансы команд. Далее по три удара с каждой стороны пришлись в цель. У москвичей отличились Вадим Павленко, Александр Бубнов и Николай Толстых, у тбилисцев - Дараселия, Шенгелия и старший из братьев Мачаидзе - Манучар. Никогда не подходивший к точке Сулаквелидзе был точен. А Габелия отразил удар Валерия Газзаева и принёс «Динамо» Кубок СССР, который оказался не просто трофеем, но и пропуском в Кубок Кубков-1980/81, который завершился триумфом команды Ахалкаци.

Отар Габелия после этой игры утвердился в качестве первого номера, а Давид Гогия вскоре покинул «Динамо», отправившись вслед за Пирузом Кантеладзе в «Гурию». Выиграв Кубок, динамовцы отправились в Ростов-на-Дону, где сыграли вничью со СКА. Для тбилисцев эта ничья стала восьмой. А армейцы, подписав девятый мирный договор, очка за него уже не получили. Исчерпанный лимит заставлял «Динамо» играть только на победу, что заметно понижало шансы на повторение успеха годичной давности.

В тисках лимита

В Баку, где выиграть было неимоверно сложно, динамовцы взяли два очка. А собранному после трагедии в небе над Днепропетровском «Пахтакору» проиграли 1:2. Второе поражение, но как же тесно наверху. 33 очка у «Шахтёра» по 32 у Киева и Тбилиси, 30 у «Спартака». Гол Гуцаева и дубль Шенгелии стали слагаемыми победы над «Черноморцем» 3:1. Ничья со «Спартаком» не принесла и очка, ибо оказалась девятой. Спартаковцы обошли пока действующего чемпиона.

Через несколько дней после этой игры «Динамо» отправилось в Ливерпуль, на первый матч 1/16 финала Кубка чемпионов. Советской команде предстояло сразиться со славным «Ливерпулем» Боба Пэйсли. Кенни Далглиш, Рэй Клеменс, Фил Нил, Терри Макдермот, Грэм Сунесс - тут от одних имён испугаться можно. Но тбилисцы без тени робости освоились на «Энфилде». На 7 минуте комбинация с участием Шенгелии и Кипиани едва не завершилась голом. Но на 20 минуте последовал навес во вратарскую. Невысокий Габелия до мяча не дотянулся и Дэвид Джонсон поразил цель - 1:0. Возможно, «красные» ожидали, что этот гол сломал гостей. Ан нет. На 38 минуте последовал забег Гуцаева по флангу. Последовал пас на Дараселию, а Виталий уже нашёл очутившегося в чужой штрафной Александра Чивадзе. Удар тбилисского защитника был точен.

Перед самым перерывом Джимми Кейс со штрафного вывел чемпионов Англии вперёд. Во втором тайме «Ливерпуль» постарался развить успех, но динамовцы выстояли, уступив европейскому гранду всего 1:2.

У обречённых на вылет «Крыльев» динамовцы выиграли. А с «Кайратом» разошлись миром. Считайте, проиграли. Ничья то уже десятая при лимите в восемь. «Спартак» вырвался вперёд - 38 очков, за ним с 37 «Шахтёр» с киевлянами. Тбилисцы подошли к ответному матчу с «Ливерпулем» на четвёртой позиции.

3 октября в Тбилиси шёл дождь. Гости радовались, ведь это классическая английская погода. Впрочем, погода не стала союзницей гостей. Первый тайм завершился без голов, но «Динамо» ни в чём не уступило гостям. А через 10 после возобновления встречи Кипиани отобрал мяч в середине поля и сделал чудесный пас Гуцаеву, сместившемуся в центр. Владимир хладнокровно разобрался с Клеменсом. Счёт 1:0 выводил в одну восьмую финала советскую команду.

Гости раскрылись, пошли вперёд. Чем воспользовалась команда Ахалкаци. Георгий Чилая прошёл полполя и выложил мяч Шенгелии. Рамаз перебросил выскочившего навстречу Клеменса. А потом в штрафной «Ливерпуля» невежливо обошлись с Гуцаевым. Александр Чивадзе был безупречен при исполнении пенальти. Блистательная победа «Динамо» 3:0. Разгром чемпиона Англии дорогого стоил. Тбилисцы в 1/8 финала, где им достался в соперники «Гамбург» Бранко Зебеца.

В чемпионате «Динамо» дало бой «Шахтёру» в Донецке. Гости вели 2:0 после дубля Коридзе и 3:1 благодаря голу Кипиани. Но Виталий Старухин и Николай Федоренко свели встречу к ничьей, бесполезной для тбилисцев. «Динамо» четвёртое, в четырёх очках от «Спартака».

Чивадзе, доселе чётко исполнявший 11-метровые, не смог забить «Арарату». Владимир Васильев не дал себя переиграть. Но будущего капитана, а заодно и всю команду выручил, капитан на ту пору действующий - Манучар Мачаидзе. Через несколько дней старший из братьев сравнял счёт в домашней игре с московским «Динамо». Но что толку от двенадцатой ничьи? «Спартак» уже в шести очках. Про золото можно забыть, несмотря на теоретические шанс, но два других комплекта медалей ещё вполне доступны.

С «Зарей» пришлось понервничать. Вплоть до 76 минуты динамовцы проигрывали в Ворошиловграде 0:1. Но Дараселия забил два сам и один раз помог Гуцаеву. Так 0:1 превратились в 3:1. В Гамбург «Динамо» отправилось в хорошем настроении.

Тренер чемпионов ФРГ Бранко Зебец несколько ночей изучал игру предстоящего соперника, видимо искал противоядие для команды Нодара Ахалкаци. Но дебют за гостями. А на 30 минуте динамовцы поймали немцев на контратаке. Кипиани получил пас от Дараселии, вышел один на один с Руди Каргусом и закатил мяч в ворота. Тут бы развить успех или хотя бы его зафиксировать. Но Давид Муджири из самых лучших побуждений прерывал фирменный навес Манфреда Кальца и срезал мяч в свои ворот.

Во втором тайме Кевин Киган наказал Габелию за ошибку на перехвате - 2:1. Динамовцы пошли отыгрываться. Гуцаев пробил в Каргуса, а Шенгелия угодил в штангу. Зато был точен темнокожий полузащитник «Гамбурга» Джимми Хартвиг - 3:1. Хуже, чем в Ливерпуле, но не фатально. Почему бы команде, разгромившей чемпионов Англии, не проделать тоже самое с сильнейшей командой Германии. Тем более, что и 2:0 было бы достаточно.

Вернувшись из Гамбурга тбилисцы попали под «Локомотив» 2:4. Зато в Минске они выиграли, даром что Дараселия не реализовал 11-метровый. За два тура до финиша у «Спартака» 47 очков, у киевского «Динамо» 47, а у «Шахтёра» 44. У тбилисцев 42 и их потолок - третье место. При условии побед над киевлянами и ЦСКА. Но впереди ещё был ответный бой с «Гамбургом».

Первая же серьёзная атака тбилисцев оказалась результативной. Это Владимир Гуцаев приблизил «Динамо» к желаемому результату. Но орешек Бранко Зебеца оказался чересчур твёрд. Гости отвели игру от своих ворот и стали всё чаще наведывались во владения Отара Габелии. На 35 минуте Манфред Кальц промчался по правому флангу. Ожидалось, что капитан «красноштанников» навесит на Хорста Хрубеша, а тот нашёл Кигана. Английский легионер был точен. Через пять минут новый рейд Кальца. На этот раз передача дошла до Хрубеша, а тот вывел «Гамбург» вперёд. 1:2 - это почти катастрофа. Давид Кипиани перед самым перерывом счёт сравнял. Но надо было забивать ещё три. А это уже фантастика. После перерыва Иван Булян отправил в ворота Габелии третий мяч. На этом всё было кончено. В весеннюю стадию прошли немцы, а тбилисцы завершили европейскую кампанию с гордо поднятой головой.

Подпортили тбилисцы финиш киевским одноклубникам, обыграв их на берегах Куры. Чивадзе огорчил Юрия Роменского и не позволил «Спартаку» остаться первым. Самим динамовцам эта победа особых дивидендов не принесла, ибо шансы на бронзу оставались уж очень теоретическими. Так оно и вышло. Даже уверенный выигрыш у армейцев оставил команду Нодара Ахалкаци без медалей.

Четвёртое место после первого - повод для грусти. Но эта относительная неудача частично компенсировалась выигрышем Кубка, серебряными наградами Спартакиады и достойной игрой в Кубке чемпионов. Кроме того, команда постепенно обновлялась. Всё более значимыми фигурами становились Чивадзе, Дараселия, Шенгелия, отлично вписался в игру Сулаквелидзе. Отар Габелия был признан «Огоньком» лучшим вратарём страны и получил вызов в сборную СССР. И хотя старое «Динамо» было весьма недурно, новое обещало стать ещё краше. Вы еще в этом убедитесь.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
   62 / 763
сегодня в 21:30
Да легенды Нодар Ахалкаци Очень серьезный и знал что делать во время матча против соперника .Наставник высокого уровня был .Спасибо автору за статья..
V V S
V V S
   612 / 763
сегодня в 20:41
Классная статья, автор молодец, что не забывает историю советского футбола. Ведь там было масса позитива.
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