Всплытие кита. «Фейеноорд» Вима ван Ханегема. Сезон-1992/93

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«Соккер.ру» рассказывает об очередном возрождении роттердамцев.

Согласно сложившемуся стереотипу, голландский клубный футбол стоит на трёх китах - «Аяксе», ПСВ и «Фейеноорде». Есть ещё пара-тройка «дельфинов», но сейчас не о них. И если два первых гранда славятся своей стабильностью, то третий - «Фейеноорд» частенько выпадает на несколько сезонов из борьбы за трофеи. Вроде бы роттердамцы и в верхней части таблицы, а в споре за награды не участвуют.

Вим Маленький и Вим Большой

Но период безвременья рано, а чаще поздно заканчивается. «Фейеноорд» пробуждается и тогда держитесь все остальные. «Бело-красные» погуляют пару-тройку лет и снова на боковую. Одно из пробуждений голландского «кита» пришлось на начало девяностых. И связано с именами двух почти тёзок - Вима (Вилхелмуса) Янсена и Вима (Виллема) ван Ханегема. Или Вим Маленький и Вим Большой. В соответствии с ростом – 165 и 185.

Два Вима зажигали в «Фейеноорде» в славные 60-е и 70-е, выигрывали чемпионат страны и Кубок чемпионов, который те взяли раньше «Аякса» и тем более раньше ПСВ в 1970-м, а потом ещё и Кубок УЕФА в 1974-м. Два полузащитника были и хороши в сборной Голландии. Вим Янсен завоевал две позолоченных медали чемпионатов мира в 1974-м и 1978-м. В 1974-м в компании с ван Ханегемом. Под занавес карьеры Янсен, правда, согрешил с «Аяксом». Но так и великий Йохан Кройф становился чемпионом в рядах «Фейеноорда». Кстати, появлению Йохана в «враждебном лагере» помог друг ван Ханегем. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Во второй половине 80-х один Вим - Янсен - вошёл в тренерский штаб главной команды «Фейеноорда», а другой возглавил молодёжную команду. Но руководство не спешило давать бывшим игрокам полноту власти. Но когда роттердамцы провалили вторую половину восьмидесятых (11-е место в сезоне-1989/90), про них вспомнили. Точнее сначала пригласили Янсена, который привёл разобранную команду в боевое состояние. Восьмое место, конечно, немногим лучше одиннадцатого, зато был взят Кубок Нидерландов. Через год «Фейеноорд» пришёл на финиш третьим, снова овладел Кубком страны, а в Кубке Кубков добрался до полуфинала.

После этого Янсен перешёл на пост технического директора, рекомендовав на должность тренера ван Ханегема. Тем более, что «Вагенинген», которым руководил Вим Большой, обанкротился и лишился профессионального статуса. Ван Ханегем получил крепкую команду, которой было по плечу многое. В том числе выигрыш чемпионского титула, которым «Фейеноорд» не владел с 1984 года.

Два длинных Джона, белый Сократес и суринамские «близнецы»

А теперь познакомимся с составом роттердамцев. Ворота защищал здоровенный, несколько флегматичный Эд Де Гуй. Эд провёл несколько сезонов в «Спарте», после чего перебрался из одного роттердамского клуба в другой. В «Фейеноорде» он дослужился до второго вратаря сборной и готовился стать первым, ибо Ханс ван Брёкелен задумывался о завершении карьеры. На скамейке запасных сидел Роб ван Дейк.

Правый защитник - быстрый и агрессивный Ульрих ван Гоббел. Слева действовал опытный Руд Хёс. В центре обороны два высоких парня - Джон Метгод и Джон Де Волф. Лысый Метгод был известен тем, что выигрывал чемпионат в составе «Алкмара» и выступал за «Реал», «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Длинноволосый и бородатый, похожий на рок-музыканта Де Волф на заре карьеры играл за «Спарту» вместе с Луи ван Галом, за «Гронинген», но дослужился до футболиста «Фейеноорда». Оба Джона превосходно действовали в воздухе, снимая большинство навесов. Но быстрые нападающие порой ставили их в тупик. Иногда ван Ханегем ставил трёх человек в оборону. Третьим был Хенк Фрезер. Да, предшественник Леонида Слуцкого на посту тренера «Витесса». Фрезер мог заменить и любого из Джонов в центре. Ещё один защитник, способный сыграть на краях, Эрол Рефос чаще начинал матчи на скамейке.

Серединой поля заведовали три футболиста. Янсен увидел в левом полузащитнике Робе Витчге задатки диспетчера и доверил ему место в центре. Витчге был освобождён от черновой работы, этим занимались Петер Бос и Арнолд Схолтен. Последний ярко начинал в «Аяксе», получил прозвище «Белый Сократес» (за цвет волос, бразилец тоже принадлежал к белой расе), но потом что-то в карьере пошло не так. Арнолд нашёл применение своим силам в Роттердаме, где стал ключевой фигурой в полузащите. В запасе Алфред Схредер, Дин Горре, Боб Петта и Орландо Трустфулл.

Роттердамцы играли с двумя ярко выраженными крайними нападающими, которые при необходимости могли отработать и в обороне. Два очень похожих суринамца с дредлоками - справа бегал Гастон Таумент, слева - Реджи Блинкер. Быстрые, но несколько прямолинейные футболисты. Роль центрального нападающего чаще всего доставалась опытному венгру Йозефу Киприху. Его подменял нигериец Майк Обику. Для усиления был приглашён высокий Джон ван Лун.

Гонка преследования

Сезон в Нидерландах по традиции открывается матчем за Суперкубок. Спор чемпиона страны ПСВ и обладателя Кубка рассудил гол брабантца Эрвина Кумана. ПСВ не только взял трофей, но и открыто намекнул на желание продлить свои полномочия. Что и подтвердил старт чемпионата.

«Фейеноорд» отправился в путь, разгромив в Энсхеде «Твенте» 5:0 - дубль Таумента, по голу Киприха, Боса и Блинкера. «Аякс» выступил чуть скромнее – 3:0 в гостях у «Дордрехта». Чемпион у себя в Эйндховене забил только два мяча в ворота «Роды». Во втором туре все три «кита» тоже дружно победили – роттердамцы разбили «Фортуну» 4:1. Два мяча еще не слишком известному Руду Хеспу отгрузил Киприх, по голу забили Фрезер и Обик. А после третьего тура лидер был уже один. И это был не познавший потерь ПСВ . В следующем туре эйндховенцы нанесли поражение «Аяксу» в Амстердаме. И пока «Аякс» и «Фейеноорд» сорили очками, чемпион одерживал победы, постепенно наращивая отрыв. Первое очко брабантцы потеряли только в седьмом тур - приостановил их «Фейеноорд». Киприх сравнял счёт перед самым финальным свистком.

Первый барьер в Кубке Кубков роттердамцы худо-бедно преодолели. Выиграли дома 1:0 у «Хапоэля» из Петах-Тиквы, в Израиле проиграли 1:2. Гол Хенка Фрезера, забитый в гостях, стал пропуском в следующую фазу турнира. Там их ждал швейцарский «Люцерн». Уступив в гостях 0:1, «Фейеноорд» взял более чем убедительный реванш – 4:1. По мячу забили суринамские «близнецы» Таумент и Блинкер, а потом Киприх своими двумя голами довёл дело до разгрома.

В чемпионате же «Фейеноорд» вёл преследование ПСВ , то приближаясь к лидеру, то отдаляясь. Столь же непостоянен был «Аякс». Первый в сезоне «De Klassieker» прошёл на роттердамской арене «Де Кёйп» и завершился унижением хозяев 0:3. Во втором тайме Эдгар Давидс, Стефан Петерсон и Марк Овермарс потопили команду Вима ван Ханегема.

Два непримиримых соперника гнались за ПСВ , сменяя друг друга. А брабантцы выиграли первый круг с отрывом в три очка от роттердамцев и в четыре от «Аякса» с «Утрехтом». Преимущество могло быть более весомым, но перед самым промежуточным финишем скромный «Волендам» обыграл клуб из Эйндховена 3:1.

В начале второго круга чемпион несколько подсел, позволив себя догнать «Фейеноорду» с «Аяксом». На протяжении нескольких туров лидеры меняли друг друга во главе таблицы. Более того, тройка лидеров превратилась в шестёрку, ибо к ним подтянулись «Твенте», «Маастрихт» и «Утрехт». Давно в чемпионате Голландии не было такой конкуренции в верхах. «Фейеноорд» тем временем готовился к четвертьфиналу Кубка Кубков с московским «Спартаком». Встреча на «Де Кёйп» была запланирована на 1 марта. Через две недели командам предстояло встретиться в Москве.

Проигрыш «Спартаку», как стимул стать чемпионом

К первой встрече с чемпионами России «Фейеноорд» подошел на втором месте. Роттердамцы набрали 33 очка, как и ПСВ . Но лучшая разница мячей выводила на первое место брабантцев. Матч со «Спартаком» получился зрелищным и богатым на моменты. Правда мяч был забит всего один. На 36 минуте провалилась оборона голландцев. Валерий Карпин и Андрей Пятницкий вышли вдвоем против Де Гуя. Андрей и нанёс точный удар. Спартаковцы доигрывали в меньшинстве. Немецкий арбитр зачем-то показал вторую жёлтую карточку Андрею Чернышову. Но москвичи выстояли, одержав победу на выезде.

В промежуток между матчами со «Спартаком» поместились два тура. «Фейеноорд» сначала обыграл «Спарту» в роттердамском дерби, а потом принял на «Де Кёйпе» ПСВ . Лидер был очень близок к победе, гол Ромарио оставался единственным вплоть до 90 минуты. Но нечасто выходивший на поле Горре спас игру, сохранив двоевластие.

Матч со «Спартаком» не смог пройти в намеченный срок. Мартовская непогода испортила газон «Лужников». Встреча была перенесена на четверг на стадион «Торпедо». Поддержать «красно-белых» приехал Борис Ельцин. На восьмой минуте пас Игоря Ледяхова из глубины поля вспорол оборону «Фейеноорда» и нашёл Валерия Карпина. А тот спокойно переиграл Де Гуя. Через 6 минут Киприх с острого угла пробил Станислава Черчесова. Игра держала в напряжении вплоть до 80 минуты. Счёт 1:1 устраивал российский клуб, но второй гол «Фейеноорда» выводил в полуфинал голландцев. На 80 минуте удар Пятницкого пришёлся в стойку, а Карпин оказался расторопнее всех – 2:1. Теперь роттердамцам надо было забивать уже два. Через несколько минут ван Гоббел ударил Черенкова, всегда корректный и сдержанный Фёдор Фёдорович ответил. В результате две красные карточки. В конце встречи Дмитрий Радченко использовал выход один на один с вратарём – 3:1. «Спартак» вышел в полуфинал, где его остановил бельгийский «Антверпен» с помощью португальского судьи Корраду. Или португальский арбитр с помощью «Антверпена», так даже точнее.

«Фейеноорд» же, завершив европейскую кампанию, мог сосредоточиться на делах домашних. И сразу же обыграл в гостях «Волендам» благодаря дублю Блинкера. ПСВ не справился с соседями из «Виллем II» и теперь уже делил второе-третье места с «Аяксом». Остальные преследователи поняли бесполезность своего предприятия и стали отставать от большой тройки.

Кубком Нидерландов «Фейеноорд» пожертвовал, причём откровенно, опозорившись на «Де Кёйп». Шутка ли 0:5 дома, да ещё от «Аякса». Болельщики были злы на команду. «Или они выигрывают чемпионат, или мы забудем дорогу на стадион», - говорили самые радикальные группировки. «И не обижайтесь, если и мы будем называть вас докерами». Обычно прозвище «докеры» используется недругами роттердамского клуба.

И «бело-красные» принялись набирать очки. Выигрывали уже без былой лихости, иной раз натужно. Но «Фейеноорд» шёл первым, ненамного опережая «Аякс» Луи ван Гала и ПСВ Ханса Вестерхофа, где разыгрался Коротышка Ромарио. Ближе к маю «Аякс» стал тормозить, зато эйндховенцы настигли лидера. Снова двоевластие в пользу ПСВ .

«Аякс» в третий раз унизил своих главных недругов, снова выиграв «De Klassieker» с крупным счётом, на этот раз 5:2. Команда Луи ван Гала к тому времени сохраняла только теоретические шансы на чемпионство, растеряв практические. Но как устоять перед соблазном «забить соседскую корову»? А затем последовала ничья с «Витессом», поставившая команду Вима ван Ханегема в безвыходное, казалось бы, положение. В Эйндховене готовились к торжествам. За два тура до финиша у ПСВ – 50 очков, у «Фейеноорда» – 47 и игра с «Маастрихтом» в запасе. У «Аякса» – 45.

«Фейеноорд» разгромил «Виллем II» 3:0 и стал ждать чуда в Арнеме. Вдруг «Витесс» зацепит очко в игре с ПСВ . А тот взял сразу три, обыграв брабантцев. И всё резко изменилось. Теперь ситуация находилась в руках роттердамцев. А клуб их Эйндховена был вынужден рассчитывать на героизм «Маастрихта». Ожидания не оправдались. В начале второго тайма Киприх забил первый мяч, а на исходе встречи Блинкер снял все вопросы о победителе. «Фейеноорд» из теневого лидера превратился в самого что ни на есть явного.

«Гронинген» мог внести свою лепту в исход чемпионской гонки, но не стал, без особого сопротивления проиграв дома 0:5. А это означало, что «Фейеноорд» выиграл заветный титул. В тяжелейшей борьбе, порою не всегда показывая достойный чемпионства футбол. Одни разгромы от «Аякса» чего стоили. Но ведь и два соперника были далеко небезупречны. Поэтому не стоит называть победу «Фейеноорда» нелогичной и незаслуженной. Всё по делу, всё по справедливости. Тем более, что команда ван Ханегема недолго ходила в чемпионах. Всего год. В голландском футболе наступало время «Аякса». Команда Луи ван Гала созрела для больших дел.

А что же «Фейеноорд»? Провалился в Лиге чемпионов, был бит «Аяксом» в игре за Суперкубок, финишировал вторым в чемпионате и выиграл Кубок страны. Но сезон-1994/95 оказался неудачным. Ван Ханегем не досидел до финиша. Вскоре пришлось отойти в сторонку и собирать новую команду. Следующее всплытие третьего «кита» пришлось на сезон-1998/99.