Арабская весна «Данди Юнайтед» Джима Маклина. Сезон-1982/83

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Севилья -:-  Леванте - - -
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Хетафе - - -
20:30 сегодня  Леганес -:-  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Вильярреал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Кальяри - - -
20:00 сегодня  Сампдория -:-  Удинезе - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Наполи - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Вольфсбург -:-  Байер - - -
17:30 сегодня  Майнц -:-  Нюрнберг - - -
17:30 сегодня  Фрайбург -:-  Хоффенхайм - - -
17:30 сегодня  Боруссия М -:-  Аугсбург - - -
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Ганновер-96 - - -
20:30 сегодня  Вердер -:-  Айнтрахт Ф - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Бордо - - -
22:00 сегодня  Ницца -:-  Ним - - -
22:00 сегодня  Генгам -:-  Реймс - - -
22:00 сегодня  Дижон -:-  Монако - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити - - -
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х - - -
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса -:- Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:15 сегодня Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо -:- Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса -:- Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси -:- Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя -:- Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
03:45 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад -:- Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Оптик (Ратенов)Оптик - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна -:- Логотип футбольный клуб ПриштинаПриштина - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион - - -
сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
03:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Бежанийя (Белград)Бежанийя - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЗалаэгерсегЗалаэгерсег -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция -:- Логотип футбольный клуб Татран ПрешовТатран Прешов - - -
14:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК -:- Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висмут ГераВисмут Гера -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг -:- Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо -:- Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Форвард (Эребру)Форвард - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ВильВиль - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК -:- Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб Далкурд (Бурленге)Далкурд - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг -:- Логотип футбольный клуб Вейче ФленсбургВейче Фленсбург - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб ЧиассоЧиассо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК -:- Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Далянь ИфанДалянь Ифан -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС -:- Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-Спорт -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
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Арабская весна «Данди Юнайтед» Джима Маклина. Сезон-1982/83

вчера, 14:03

«Соккер.ру» рассказывает, как скромный клуб выиграл чемпионат Шотландии.

В начале восьмидесятых в шотландском футболе появилась третья сила, заставившая потесниться двух гигантов из Глазго – «Рейнджерс» и «Селтик». Как вы догадались, речь идёт об «Абердине» Алекса Фергюсона. Самобытный коллектив трижды стал чемпионом, дважды выиграл Кубок Шотландии, а потом завоевал два европейских трофея: Кубок кубков и Суперкубок Европы.

Четвёртая сила

В год, когда парни Фергюсона покоряли Европу, нашёлся клуб, которому удалось отодвинуть авторитетов – двух старых и одного нового, и выиграть чемпионский титул. «Данди Юнайтед», руководимый Джимом Маклином, заявил о себе как о четвёртой силе. Повторить успех «Абердина» команде Маклина не удалось. Однако в 1987 году «арабы» дошли до финала Кубка УЕФА, уступив в равной борьбе шведскому «Гётеборгу».

В небольшом городе Данди существуют и по сей день два профессиональных клуба – «Данди» и «Данди Юнайтед». Изначально они разделялись по религиозному принципу – как «Рейнджерс» и «Селтик» в Глазго. Или как «Харт оф Мидлоушн» и «Хиберниан» в Эдинбурге. За «Данди Юнайтед» играли и болели в основном выходцы из Ирландии, католики по вероисповеданию. Просто «Данди» был традиционно протестантским клубом. Со временем эти рамки сошли на нет. Например, уже упомянутый Джим Маклин играл за «Данди», а в «Данди Юнайтед» стал знаменитым тренером.

Любой британский клуб имеет неофициальное имя. У «Данди Юнайтед» сразу три прозвища: «terrors» - «грозы», «ужасы», «tangerins» - «мандарины» (из-за цвета футболок), и не нуждающееся в переводе «arabs», появившееся в конце 60-х. Когда в Данди не то что легионеров из арабских стран, вообще выходцев с Ближнего Востока не было в помине. Как-то в декабре в Данди выпал снег, засыпавший поле «Таннадайс Парк» - домашней арены «мандаринов». Убирать его было некогда, - до ближайшей встречи оставались считанные часы. Поэтому дирекция не нашла ничего лучше, чем насыпать поверх снега песок. О том, каков был футбол на таком газоне, можно было догадываться. У болельщиков же песок вызывал ассоциацию с пустыней, после чего логическая цепочка была продлена. Вот и стали «ужасы» ещё и «арабами».

Долгое время главным предметом гордости «мандаринов» были две победы над «Барселоной» в Кубке Ярмарок 1966/67. В 1/16 финала «Данди Юнайтед» дважды обыграл «Барсу»  2:1 на «Камп Ноу» и 2:0 на «Таннадайс Парк». «Ужасы» стали первыми из британцев, кто смог нанести поражение «сине-гранатовым». И хотя уже в следующей стадии шотландцев выбил из розыгрыша «Ювентус», те баталии с каталонцами были вписаны золотыми буквами в историю клуба. Кстати, о «Барселоне». Через двадцать с небольшим лет «Данди Юнайтед» и «Барселона» снова встретились в Кубке УЕФА, причём в четвертьфинале. И снова оба матча выиграли «мандарины» 1:0 и 2:1. Таким образом, «Данди Юнайтед» остаётся единственным клубом, имеющим стопроцентный результат с «Барсой».

Джим Маклин хоть и не играл ни в сборной Шотландии, ни в «Селтике», ни в «Джерс», считался добротным нападающим. За свою карьеру он забил более 170 мячей. Завершив выступления в 33 года, он возглавил одну из своих бывших команд «Данди», где проработал полтора года без видимых успехов. В это время тренер соседней команды Джерри Керр решил оставить пост, который он занимал 22 года. Победитель «Барселоны» хотел  видеть своим преемником представителем «вражьего лагеря». Более того, Керр, пользовавшийся большим уважением болельщиков, попросил тех поддержать тренера, даром что тот не имел ранее отношения к «грозам».

Джим Маклин учился в пуританской школе, что не могло не сказаться на его образе жизни. Он был аккуратен, даже педантичен. Не брал в рот ни капли спиртного. Будучи безупречным в быту, он требовал того же от своих игроков. Поэтому футболисты «Данди Юнайтед» считались самыми дисциплинированными в Шотландии. Был один строптивец, но о нём позже.

О требовательности Маклина ходили легенды. Он мог устроить разнос в раздевалке после выигранного матча. Более того, лишить футболистов премиальных. «Вы их не заработали», - и всё. Делайте выводы.

Стоит остановиться и на личности второго тренера. Уолтер Смит играл за «мандаринов» ещё до прихода Маклина в команду. Играл и параллельно работал электриком. В середине 70-х тренер и защитник повздорили, и Уолтеру пришлось уйти. Через два года Смит понял, что был не прав, извинился и был принят назад. В интересах команды Уолтер был переведен на правый фланг обороны, где он и играл, пока не получил серьёзное повреждение таза. Пришлось закончить выступления в 32 года. Но для бывшего электрика нашлась работа в клубе. Смит стал тренировать молодёжную команду, а потом стал правой рукой Маклина. Впоследствии ученик стал замечательным тренером, обошедшим по количеству завоёванных трофеев своего учителя.

Заступив на вахту в «Таннадайс Парке», Маклин приступил к созданию новой команды, сделав ставку на молодёжь. Футболисты набивали шишки, набираясь опыта, взрослели. Маклин же видел из кого будет толк, а кто – случайный попутчик. В 1974-м «арабы» дошли до финала Кубка Шотландии, где их разгромил «Селтик» 0:3. Плод был зелен. Но в конце семидесятых созрел вполне боеспособный коллектив, способный доставить неприятности кому угодно – и «Старой Фирме», и расцветшему при Фергюсоне «Абердину». В 1978 и 1979 годах команда Маклина пришла на финиш третьей. Через год «мандарины» стали четвёртыми, зато взяли Кубок Лиги, обыграв в финале чемпионов – команду Фергюсона, 0:0 и 3:0. В 1981-м «Данди Юнайтед» сохранил трофей у себя, разгромив «Данди» 3:0. В 1982-м мог состояться своеобразный хет-трик, но в финале «грозы» уступили «Рейнджерс». Выигрыш двух пусть и не самых главных трофеев был грандиозным успехом, - в музее появились два экспоната. Но в голове Джима Маклина возникли новые честолюбивые замыслы. Если у Фергюсона получилось, то чем он хуже.

Примерные ребята и строптивый Хамиш

Как выглядел состав «Данди Юнайтед»? Самой яркой фигурой был вратарь Хамиш Макалпайн, которому в 1982 году уже исполнилось 34. Хамиш появился в «Данди Юнайтед» раньше Маклина, ещё при Джерри Керре, и отношения тренера и голкипера складывались непросто. Новый наставник  видел первым номером Сэнди Дэйви. Но тот оказался не готов к роли основного. А Хамиш потянул и вскоре стал кумиром «Таннадайс Парка». На протяжении всего матча фанаты распевали «Hamish the Goalie» (Хамиш - вратарь). Не выдержавший конкуренции Дэйви уехал аж в Новую Зеландию, где принял местное гражданство и дослужился до голкипера сборной страны.

Хамиш же был не только сильным вратарём, но и разгильдяем, каких поискать. По части пития Макалпайну, конечно было далеко до Энди Горама, но с остальными гуляками он мог вполне соперничать. Кроме того, любимец публики был склонен к авантюризму. В середине 70-х ему вдруг захотелось бить пенальти. Первый удар достиг цели. Но когда в тяжелейшей игре с «Рейнджерс» при счёте 0:0 на 86-й минуте Хамиш отправился пробивать 11-метровый, Маклин не знал за что хвататься - за сердце или за голову. Тем более что этот пенальти вратарь «арабов» не забил. Игроки «Джерс» доставили мяч к воротам соперника быстрее, чем туда вернулся пенальтист. Спасибо Полу Хегарти, принявшему удар на себя и спасшему команду. И думаете Макалпайн после этого успокоился? Он ещё дважды подходил к точке. Успешно.

Хамиш был единственным, кто мог хамить Маклину. Почему же строгий тренер не указал строптивцу на дверь? Во-первых, Макалпайн был действительно сильным вратарём. А во-вторых, попробуй выгони, если стадион пел «Hamish the Goalie». Но однажды Джим Маклин не выдержал. Во время турне по Японии вратарь вернулся в отель далеко за полночь. Хамиш перед этим уничтожил упаковку жевательной резинки, но его выдали роскошные усы. Трезвенник Маклин учуял исходящий от усов запретный запах и лично собрал вещи голкипера.

Но уже на родине Макалпайн сжалился. А может просто не рискнул вступать в конфликт с болельщиками. Поэтому он попросил Уолтера Смита, тогда ещё действующего футболиста - «скажи своему дружку, чтобы завтра был на тренировке. И не опаздывал».

Хамиш играл в воротах «ужасов» до 38 лет, пока не получил повреждение. Потом он ушёл в «Данфермлайн», справил там сорокалетие и переключился на гольф, где достиг некоторых успехов. Но прощальный матч Макалпайна прошёл на «Таннадайс Парк». Ещё будучи вратарём «мандаринов» он открыл в Данди ночной клуб «The Goalie». Заведение это пользовалось сомнительной репутацией.

Дублёр усатого Хамиша Джон Гардинер появлялся в воротах крайне редко. А третий вратарь Энди Грэм – ещё реже. За пост правого защитника спорили Джон Холт, Йан Филлип и Йан Бриттон. Для всех троих эта позиция не была родной, но «других писателей» после ухода Смита у Маклина не была. Слева трудился Морис Мальпас. Его сменщиком считался Дерек Мюррей. Центр обороны цементировали будущий капитан сборной Шотландии и «Рейнджерс» Ричард Гаф и Дерек Старк. При необходимости могли отойти назад из середины поля Дэйв Нейри или капитан «гроз» Пол Хегарти. Нейри, забивший мяч бразильцам на чемпионате мира, в клубе чаще играл в опорной зоне. Хегарти же вернулся в опорную зону после прихода Гафа. Во время игры Маклин мог провести перестановку. Например, отправить Бриттона на правый фланг средней линии, Старка - на соответствующий край обороны, а Хегарти в центр защиты. В резерве числился ещё молодой защитник Дэйв Бьюмонт.

Ещё один игрок сборной Эмон Баннон действовал ближе к атаке. Билли Кирквуд начинал как нападающий. Но Маклин решил, что в полузащите Билли будет полезней. Кроме того, Кирквуд часто смещался направо и мог сыграть на фланге. Левая бровка находилась в ведении Ральфа Милна или Грэма Пейна. В центре полузащиты мог появиться Йан Гибсон, а справа – Джон Макнил. И пара нападающих - Пол Старрок – Дэйви Доддз. Будучи игроками одного плана и даже внешне похожими Пол и Дэйви дополняли друг друга. И довольно много забивали. В запасе – Джон Рейли. Все до единого футболисты – шотландцы. Не забудем, что в заявку на матч можно было вносить только 14 футболистов. И ещё. Остальным игрокам не позволялось и десятой части того, что сходило с рук Хамишу Макалпайну. Ибо он особенный. Все остальные должны быть примерными ребятами.

На чемпионат мира-1982 «Данди Юнайтед» делегировал двух бойцов. Нейри провёл все три игры и забил бразильцам. Старрок на поле так и не появился. Баннон входил в расширенный список, но в Испанию не поехал.

Началу чемпионата-1982/83 предшествовала интенсивная подготовка, включившая матчи с английскими клубами. С «Вест Хэмом» была зафиксирована боевая ничья 3:3, а с «Саутгемптоном» команда Маклина справилась 2:0. Групповой турнир Кубка Лиги был пройден на отлично - шесть побед в шести встречах. Тут и первенство началось.

Гонки по вертикали

Голы Мальпаса и Доддза принесли уверенную победу с результатом 2:0. На «Айброксе» против «Рейнджерс» команда выстояла 0:0, после чего «мандарины» начали европейскую кампанию в 1/32 Кубка УЕФА. Доддз поразил ворота голландского ПСВ в первом тайме, но после перерыва двукратный вице-чемпион мира Вилли ван де Керкхоф восстановил равновесие. Нулевая ничья в столице (если кто забыл, то это не Глазго, а Эдинбург) с «Хиберниан».

В четвертьфинале Кубка Лиги жребий свёл команды Маклина и Фергюсона. И снова Джим взял верх над Алексом. «Данди Юнайтед» победил на «Питтодри» 3:1. В домашней игре с «Сент-Мирреном» затруднений не возникло - 3:0.

В Эйндховене «мандаринам» мало что светило. Но одно дело прогнозы, а другое - итоговый счёт на табло. А на нем светились 2:0 в пользу гостей. Ещё до перерыва постарались Кирквуд и Хегарти. Первый барьер был взят. Можно было готовиться к домашней игре с чемпионом - «Селтиком».

Пол Макстей в первом тайме и Рон Айткен в самом начале второго, казалось бы, обеспечили «Селтику» выигрыш в Данди. Но Билли Доддз подарил «грозам» шанс на спасение, забив за 14 минут до конца. Хозяева пошли вперёд, и их штурм увенчался успехом - Ральф Милн свёл встречу к ничьей 2:2. Затем в третий раз был обыгран «Абердин» и «арабы» шагнули  в полуфинал своего любимого Кубка Лиги.

Гостевая ничья с «Килмарноком», потом разгром слабенького «Мортона» 6:0, а потом подошло время матча Кубка УЕФА с норвежским «Викингом». Победа на выезде с результатом 3:1, после которой игроков «Данди Юнайтед» встречали как героев. Задача по выходу в 1/8 была наполовину выполнена.

«Мазервелл» отчаянно бился, но пробить Макалпайна в этот вечер было немыслимо. В самом конце встречи Нейри с Кирквудом забили «колодцам» по мячу. «Ужасы» уже вторые после «Селтика». С которым предстояли новые свидания. Уже в полуфинале Кубка Лиги.

Матч на «Хэмпден Парк» складывался по такому же сценарию, что и предыдущий в чемпионате. «Кельты» забили два мяча. Но отыграться уже не позволили, заложив хороший базис для выхода в финал. Судьбу дерби с «Данди» решил гол Доддза. После девяти туров парни Маклина - вторые, в шаге от «Селтика». На два очка от «арабов» отставал «Абердин». Закончился первый круг. Ведь в шотландской лиге было задействовано 10 клубов, и первенство проводилось в четыре круга.

В ответной игре с «Викингом» 0:0, а большего и не требовалось. Шотландцы в 1/8 финала Кубка УЕФА.  Вышли на «Вердер». Но до игры с бременцами ещё месяц, а «Абердин» вот он. Команда Фергюсона отомстила за предыдущие унижения, разгромив обидчиков 5:1. Выигрыш у «Селтика» 2:1 в ответном полуфинале принёс только моральное удовлетворение, в финал Кубка Лиги отправился суперклуб из Глазго.

Зато красиво обыгран «Рейнджерс» 4:2 - дубль Милна, голы Доддза и Гафа. Ричард ещё не знал, что ему суждено стать легендой «Айброкса». Три пробоины получил столичный «Хайбз». А там и до «Вердера» руки дошли. «Юнайтед» выиграли 2:1, но гол Норберта Майера делал фаворитом пары команду из Германии.

«Сент-Миррен» в гостях был покорён, а игру с «Селтиком» перенесли. Весьма кстати, ибо предстоял ответный матч в Бремене. Как ни старалась команда Отто Рехагеля, ничего у неё не получилось. Дальше по европейском дорожке отправился клуб из шотландского города Данди.

На радостях «мандарины» разнесли дома «Килмарнок» 7:0. По два раза в воротах «Киллиз» расписались Рейли и Доддз. Но отставание от «Селтика», равнявшееся трём очкам оставалось в силе. Даже после гостевой победы над «Мортоном», домашнего разгрома «Веллз» и успеха в дерби, пришедшегося на первый день 1983 года. Второй круг «грозы» завершили снова вторыми.

Кошмарным выдался января для «Данди Юнайтед». Сначала  разгром от «Абердина» на родном «Таннадайс Парк» 0:3.  На «Айброкс» выигрывали у «Джерс», но покинули поле побеждёнными 1:2. Вымученная благодаря Хамишу нулевая ничья в Эдинбурге. Правда, и «кельты» не избежали спада, проиграв «Мазервеллу» 1:2. Но резко пошёл вверх «Абердин», втиснувшийся между «Селтиком» и «Данди Юнайтед».

Дома с «Сент-Мирреном» вроде бы всё шло складно. 3:0 к двадцатой минуте. Но «приятели» отыграли два мяча и едва не забили третий. Через несколько дней соперники встретили в Пейсли, где победу праздновал «Сент-Миррен». Так для «арабов» завершился поход за недоступным для них Кубком Шотландии.

В Данди приехал «Селтик». И уже на четвёртой минуте Хамиш Макалпайн капитулировал перед восходящей звездой шотландского футбола Чарли Николасом. Но Дэйви Доддз в который раз сорвал аплодисменты трибун - 1:1. Каждый остался при своём.

«Киллиз» зимой были совсем плохи. «Грозы» смяли их в гостях, не моргнув глазом. Хет-трик сотворил проведший матч в полузащите Джон Холт. Отложенную встречу с «Селтиком» снова пришлось перенести. Глазго засыпало снегом, а посыпать песком «Хэмпден Парк», к счастью, никто не додумался. Пауза на пользу не пошла. «Мандарины» подарили дома очко «Мортону», позволив тому отыграться в конце встречи.

Настал март, а вместе с ним время еврокубковых четвертьфиналов. Чехословацкий «Богемианс» не казался грозной силой после ПСВ и «Вердера». Но в Праге «Данди Юнайтед» уступил. Всего 0:1, но это поражение, как ни крути. Поездка в Мазервелл принесла только положительные эмоции. Особенно Гафу, забившему два из четырёх мячей в ворота «колодцев». Искромётное дерби с восемью голами. Пять (из них два на счету Ричарда Гафа) забили игроки «Данди Юнайтед», три - футболисты просто «Данди».

Видимо, «грозы» исчерпали весь запас голов в этих двух встречах и не смогли ничего поделать с «Богемиансом». Чехи вышли в полуфинал Кубка УЕФА. «Селтик» притормозил в чемпионате. Но разыгрался «Абердин». Мало того что «Донз» пробились в полуфинал Кубка Кубков, так они ещё в Лиге выскочили вперёд. После 26 туров (к концу третьего круга только «Данди», «Мазервелл» и «Килмарнок» не имели отложенных встреч) команда Фергюсона имела 42 очка. У «Селтика» 41 и на игру меньше, чем у «Донз» и «Арабз». «Данди Юнайтед» с 39 шли третьими. Цена победы - два очка.

Подарок Фергюсона

Противостояние Маклина и Фергюсона обещало стать украшением шотландского сезона. Ждать долго не пришлось, соперники открыли программу четвёртого круга матчем на «Питтодри». Домашняя арена «Абердина» не смогла вместить всех желающих, а пресса уже успела назвать встречу «Новой Фирмой». «Старая Фирма», если кто забыл, это глазвегианское дерби - «Рейджерс» против «Селтика».

На 25-й минуте Гаф дальней передачей нашёл Милна, и Ральф не оставил шансов Джиму Лейтону. Через пять минут «Питтодри» погрузился в минорное настроение. Опять по милости Милна. Ральф просочился сквозь оборону и нанёс точный удар. Но не таков Алекс Фергюсон, чтобы выбрасывать белый флаг. На 65-й минуте Гордон Стракан заработал пенальти, который сам же и реализовал - 1:2. За 17 минут Ральф Милн ударил защитника хозяев Алекса Маклиша и оставил «арабов» в меньшинстве. «Абердин» устроил штурм. Крутился как белка в колесе усатый Хамиш, несколько раз под мяч ложились Хегарти и Нейри. «Данди Юнайтед» удержал победу 2:1 и сократил отставание. Но в следующей игре на «Таннадайс Парк» хозяева позволили «Хиберниану» отыграться после 3:1. У тройки лидеров по 28 встреч. 44 очка - «Абердин», 43 - «Селтик», 42 - «Данди Юнайтед». До финиша 8 туров, почти целый круг с учётом переносов.

В домашней игре с «Рейнджерс» первый тайм выигран благодаря голу отбывшего дисквалификацию Милна. В середине второго тайма «Джерс» отыгрался после гола Сэнди Кларка. Но дубль Старрока склонил чашу весов в сторону «Данди Юнайтед». «Селтик» выиграл, «Абердин» проиграл, и «мандарины» вышли на второе место.

Плановый, многострадальный перенесенный матч с «Селтиком» проигран 0:2. Неужели это всё? Зелёный свет для «бело-зелёных». Три очка разделяло лидера и преследователей. После победы в Пейсли над «Сент-Мирреном» дистанция осталась прежней. «Абердин» начал отставать. Похоже, Алекс Фергюсон определился с приоритетами, сделав ставку на Кубок кубков.

И вот она, вторая за апрель встреча на «Хэмпден Парк». Та самая, что была запланирована на декабрь. Победа открывала «Селтику» путь к очередному чемпионскому титулу. Но на 14-й минуте капитан гостей Пол Хегарти сбил спесь с «кельтов», отличившись после розыгрыша углового. Чемпионы отыгрались на 35-й минуте. Томми Бёрнсу помешали пробить с игры. Но никто не смог воспрепятствовать точному удару Чарли Николаса с 11-метровой отметки.

Во втором тайме пенальти был назначен уже в ворота «Селтика». И не дрогнул Эмонн Баннон - 1:2. За 12 минут до конца Бёрнс забросил мяч «за шиворот» Макалпайну - 2:2. Ничья сулила больше выгод клубу из Глазго. Но Милн принял мяч на грудь в штрафной хозяев и сбросил его себе под удар - 2:3. Отыграться в третий раз «кельты» не смогли.

За четыре тура до финиша «Селтик» опережал «Юнайтед» на очко. «Абердин» набрал 44, но имел в запасе две встречи, и вычёркивать его из претендентов было преждевременно. И надо же, Фергюсон протянул руку помощи Маклину. «Донз» выиграли у «кельтов». «Мандарины» же разгромили «Киллиз» 4:0 и впервые за весь сезон вышли на первое место. Оставалось его удержать. В двух следующих матчах «Юнайтед» отгружали по четыре штуки «Мортону» и «Мазервеллу». Выигрыши «Селтика» уже не имели никакого значения. «Грозы» зубами вцепились в чемпионский титул и уже не отдали его никому. В итоговой таблице «Данди Юнайтед» опередил «кельтов» на очко и праздновал первое чемпионство.

Но этот успех «арабов» оказался в тени от грандиозной победы «Абердина» в Кубке кубков. Чемпионство «Данди Юнайтед» оказалось праздником местного масштаба. Повторить свой успех «мандарины» не смогли. Но в розыгрыше Кубка чемпионов они дошли до полуфинала, где в равной борьбе уступили «Роме». В чемпионате Шотландии «грозы» четыре года подряд занимали третье место. В розыгрыше Кубка УЕФА-1986/87 клуб из Данди дошёл до финала. Про расправу с «Барселоной» вы уже читали.

Джим Маклин мог стать звездой тренерского цеха. Может, как Алекс Фергюсон. Или хотя бы как его верный помощник Уолтер Смит, прославившийся своей работой в «Рейнджерс». Но Маклин отвергал все предложения. Его усиленно сватали в «Джерс», но он отказался, сославшись на неприемлемую, на его взгляд, практику комплектования команды по религиозному принципу. И делегировал «меньшого брата» Уолтера Смита, ставшего легендой «Айброкса». Мог возглавить «Ньюкасл», но взял самоотвод. Да и «Манчестер Юнайтед» осенью 1986-го выбирал между двумя шотландцами. Маклин остался на «Таннадис Парк», тренировал  до 1991 года и ни разу не опускался ниже четвёртого места. Оставив работу тренера, Джим стал председателем правления «Данди Юнайтед» и оставался им вплоть до 2000 года. Он и сейчас бодр в свои 81 год. Правда, «арабы» в последнее время всё больше огорчают легендарного старого тренера.

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Все комментарии
Bullкин
Bullкин
   666 / 749
вчера в 22:04
Автор, похоже, сам - араб! Ошибка на ошибке со склонениями и спряжениями.
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   83 / 749
вчера в 15:30
Спасибо за ролик. Я помню про своё обещание. Бенфика Белы Гумана будет обязательно.
Benfiquistas
Benfiquistas
   732 / 749
вчера в 15:06
борька
борька
   64 / 749
вчера в 14:52
Интересная статья!
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