Арабская весна «Данди Юнайтед» Джима Маклина. Сезон-1982/83

вчера, 14:03

«Соккер.ру» рассказывает, как скромный клуб выиграл чемпионат Шотландии.

В начале восьмидесятых в шотландском футболе появилась третья сила, заставившая потесниться двух гигантов из Глазго – «Рейнджерс» и «Селтик». Как вы догадались, речь идёт об «Абердине» Алекса Фергюсона. Самобытный коллектив трижды стал чемпионом, дважды выиграл Кубок Шотландии, а потом завоевал два европейских трофея: Кубок кубков и Суперкубок Европы.

Четвёртая сила

В год, когда парни Фергюсона покоряли Европу, нашёлся клуб, которому удалось отодвинуть авторитетов – двух старых и одного нового, и выиграть чемпионский титул. «Данди Юнайтед», руководимый Джимом Маклином, заявил о себе как о четвёртой силе. Повторить успех «Абердина» команде Маклина не удалось. Однако в 1987 году «арабы» дошли до финала Кубка УЕФА , уступив в равной борьбе шведскому «Гётеборгу».

В небольшом городе Данди существуют и по сей день два профессиональных клуба – «Данди» и «Данди Юнайтед». Изначально они разделялись по религиозному принципу – как «Рейнджерс» и «Селтик» в Глазго. Или как «Харт оф Мидлоушн» и «Хиберниан» в Эдинбурге. За «Данди Юнайтед» играли и болели в основном выходцы из Ирландии, католики по вероисповеданию. Просто «Данди» был традиционно протестантским клубом. Со временем эти рамки сошли на нет. Например, уже упомянутый Джим Маклин играл за «Данди», а в «Данди Юнайтед» стал знаменитым тренером.

Любой британский клуб имеет неофициальное имя. У «Данди Юнайтед» сразу три прозвища: «terrors» - «грозы», «ужасы», «tangerins» - «мандарины» (из-за цвета футболок), и не нуждающееся в переводе «arabs», появившееся в конце 60-х. Когда в Данди не то что легионеров из арабских стран, вообще выходцев с Ближнего Востока не было в помине. Как-то в декабре в Данди выпал снег, засыпавший поле «Таннадайс Парк» - домашней арены «мандаринов». Убирать его было некогда, - до ближайшей встречи оставались считанные часы. Поэтому дирекция не нашла ничего лучше, чем насыпать поверх снега песок. О том, каков был футбол на таком газоне, можно было догадываться. У болельщиков же песок вызывал ассоциацию с пустыней, после чего логическая цепочка была продлена. Вот и стали «ужасы» ещё и «арабами».

Долгое время главным предметом гордости «мандаринов» были две победы над «Барселоной» в Кубке Ярмарок 1966/67. В 1/16 финала «Данди Юнайтед» дважды обыграл «Барсу» 2:1 на «Камп Ноу» и 2:0 на «Таннадайс Парк». «Ужасы» стали первыми из британцев, кто смог нанести поражение «сине-гранатовым». И хотя уже в следующей стадии шотландцев выбил из розыгрыша «Ювентус», те баталии с каталонцами были вписаны золотыми буквами в историю клуба. Кстати, о «Барселоне». Через двадцать с небольшим лет «Данди Юнайтед» и «Барселона» снова встретились в Кубке УЕФА , причём в четвертьфинале. И снова оба матча выиграли «мандарины» 1:0 и 2:1. Таким образом, «Данди Юнайтед» остаётся единственным клубом, имеющим стопроцентный результат с «Барсой».

Джим Маклин хоть и не играл ни в сборной Шотландии, ни в «Селтике», ни в «Джерс», считался добротным нападающим. За свою карьеру он забил более 170 мячей. Завершив выступления в 33 года, он возглавил одну из своих бывших команд «Данди», где проработал полтора года без видимых успехов. В это время тренер соседней команды Джерри Керр решил оставить пост, который он занимал 22 года. Победитель «Барселоны» хотел видеть своим преемником представителем «вражьего лагеря». Более того, Керр, пользовавшийся большим уважением болельщиков, попросил тех поддержать тренера, даром что тот не имел ранее отношения к «грозам».

Джим Маклин учился в пуританской школе, что не могло не сказаться на его образе жизни. Он был аккуратен, даже педантичен. Не брал в рот ни капли спиртного. Будучи безупречным в быту, он требовал того же от своих игроков. Поэтому футболисты «Данди Юнайтед» считались самыми дисциплинированными в Шотландии. Был один строптивец, но о нём позже.

О требовательности Маклина ходили легенды. Он мог устроить разнос в раздевалке после выигранного матча. Более того, лишить футболистов премиальных. «Вы их не заработали», - и всё. Делайте выводы.

Стоит остановиться и на личности второго тренера. Уолтер Смит играл за «мандаринов» ещё до прихода Маклина в команду. Играл и параллельно работал электриком. В середине 70-х тренер и защитник повздорили, и Уолтеру пришлось уйти. Через два года Смит понял, что был не прав, извинился и был принят назад. В интересах команды Уолтер был переведен на правый фланг обороны, где он и играл, пока не получил серьёзное повреждение таза. Пришлось закончить выступления в 32 года. Но для бывшего электрика нашлась работа в клубе. Смит стал тренировать молодёжную команду, а потом стал правой рукой Маклина. Впоследствии ученик стал замечательным тренером, обошедшим по количеству завоёванных трофеев своего учителя.

Заступив на вахту в «Таннадайс Парке», Маклин приступил к созданию новой команды, сделав ставку на молодёжь. Футболисты набивали шишки, набираясь опыта, взрослели. Маклин же видел из кого будет толк, а кто – случайный попутчик. В 1974-м «арабы» дошли до финала Кубка Шотландии, где их разгромил «Селтик» 0:3. Плод был зелен. Но в конце семидесятых созрел вполне боеспособный коллектив, способный доставить неприятности кому угодно – и «Старой Фирме», и расцветшему при Фергюсоне «Абердину». В 1978 и 1979 годах команда Маклина пришла на финиш третьей. Через год «мандарины» стали четвёртыми, зато взяли Кубок Лиги, обыграв в финале чемпионов – команду Фергюсона, 0:0 и 3:0. В 1981-м «Данди Юнайтед» сохранил трофей у себя, разгромив «Данди» 3:0. В 1982-м мог состояться своеобразный хет-трик, но в финале «грозы» уступили «Рейнджерс». Выигрыш двух пусть и не самых главных трофеев был грандиозным успехом, - в музее появились два экспоната. Но в голове Джима Маклина возникли новые честолюбивые замыслы. Если у Фергюсона получилось, то чем он хуже.

Примерные ребята и строптивый Хамиш

Как выглядел состав «Данди Юнайтед»? Самой яркой фигурой был вратарь Хамиш Макалпайн, которому в 1982 году уже исполнилось 34. Хамиш появился в «Данди Юнайтед» раньше Маклина, ещё при Джерри Керре, и отношения тренера и голкипера складывались непросто. Новый наставник видел первым номером Сэнди Дэйви. Но тот оказался не готов к роли основного. А Хамиш потянул и вскоре стал кумиром «Таннадайс Парка». На протяжении всего матча фанаты распевали «Hamish the Goalie» (Хамиш - вратарь). Не выдержавший конкуренции Дэйви уехал аж в Новую Зеландию, где принял местное гражданство и дослужился до голкипера сборной страны.

Хамиш же был не только сильным вратарём, но и разгильдяем, каких поискать. По части пития Макалпайну, конечно было далеко до Энди Горама, но с остальными гуляками он мог вполне соперничать. Кроме того, любимец публики был склонен к авантюризму. В середине 70-х ему вдруг захотелось бить пенальти. Первый удар достиг цели. Но когда в тяжелейшей игре с «Рейнджерс» при счёте 0:0 на 86-й минуте Хамиш отправился пробивать 11-метровый, Маклин не знал за что хвататься - за сердце или за голову. Тем более что этот пенальти вратарь «арабов» не забил. Игроки «Джерс» доставили мяч к воротам соперника быстрее, чем туда вернулся пенальтист. Спасибо Полу Хегарти, принявшему удар на себя и спасшему команду. И думаете Макалпайн после этого успокоился? Он ещё дважды подходил к точке. Успешно.

Хамиш был единственным, кто мог хамить Маклину. Почему же строгий тренер не указал строптивцу на дверь? Во-первых, Макалпайн был действительно сильным вратарём. А во-вторых, попробуй выгони, если стадион пел «Hamish the Goalie». Но однажды Джим Маклин не выдержал. Во время турне по Японии вратарь вернулся в отель далеко за полночь. Хамиш перед этим уничтожил упаковку жевательной резинки, но его выдали роскошные усы. Трезвенник Маклин учуял исходящий от усов запретный запах и лично собрал вещи голкипера.

Но уже на родине Макалпайн сжалился. А может просто не рискнул вступать в конфликт с болельщиками. Поэтому он попросил Уолтера Смита, тогда ещё действующего футболиста - «скажи своему дружку, чтобы завтра был на тренировке. И не опаздывал».

Хамиш играл в воротах «ужасов» до 38 лет, пока не получил повреждение. Потом он ушёл в «Данфермлайн», справил там сорокалетие и переключился на гольф, где достиг некоторых успехов. Но прощальный матч Макалпайна прошёл на «Таннадайс Парк». Ещё будучи вратарём «мандаринов» он открыл в Данди ночной клуб «The Goalie». Заведение это пользовалось сомнительной репутацией.

Дублёр усатого Хамиша Джон Гардинер появлялся в воротах крайне редко. А третий вратарь Энди Грэм – ещё реже. За пост правого защитника спорили Джон Холт, Йан Филлип и Йан Бриттон. Для всех троих эта позиция не была родной, но «других писателей» после ухода Смита у Маклина не была. Слева трудился Морис Мальпас. Его сменщиком считался Дерек Мюррей. Центр обороны цементировали будущий капитан сборной Шотландии и «Рейнджерс» Ричард Гаф и Дерек Старк. При необходимости могли отойти назад из середины поля Дэйв Нейри или капитан «гроз» Пол Хегарти. Нейри, забивший мяч бразильцам на чемпионате мира, в клубе чаще играл в опорной зоне. Хегарти же вернулся в опорную зону после прихода Гафа. Во время игры Маклин мог провести перестановку. Например, отправить Бриттона на правый фланг средней линии, Старка - на соответствующий край обороны, а Хегарти в центр защиты. В резерве числился ещё молодой защитник Дэйв Бьюмонт.

Ещё один игрок сборной Эмон Баннон действовал ближе к атаке. Билли Кирквуд начинал как нападающий. Но Маклин решил, что в полузащите Билли будет полезней. Кроме того, Кирквуд часто смещался направо и мог сыграть на фланге. Левая бровка находилась в ведении Ральфа Милна или Грэма Пейна. В центре полузащиты мог появиться Йан Гибсон, а справа – Джон Макнил. И пара нападающих - Пол Старрок – Дэйви Доддз. Будучи игроками одного плана и даже внешне похожими Пол и Дэйви дополняли друг друга. И довольно много забивали. В запасе – Джон Рейли. Все до единого футболисты – шотландцы. Не забудем, что в заявку на матч можно было вносить только 14 футболистов. И ещё. Остальным игрокам не позволялось и десятой части того, что сходило с рук Хамишу Макалпайну. Ибо он особенный. Все остальные должны быть примерными ребятами.

На чемпионат мира-1982 «Данди Юнайтед» делегировал двух бойцов. Нейри провёл все три игры и забил бразильцам. Старрок на поле так и не появился. Баннон входил в расширенный список, но в Испанию не поехал.

Началу чемпионата-1982/83 предшествовала интенсивная подготовка, включившая матчи с английскими клубами. С «Вест Хэмом» была зафиксирована боевая ничья 3:3, а с «Саутгемптоном» команда Маклина справилась 2:0. Групповой турнир Кубка Лиги был пройден на отлично - шесть побед в шести встречах. Тут и первенство началось.

Гонки по вертикали

Голы Мальпаса и Доддза принесли уверенную победу с результатом 2:0. На «Айброксе» против «Рейнджерс» команда выстояла 0:0, после чего «мандарины» начали европейскую кампанию в 1/32 Кубка УЕФА . Доддз поразил ворота голландского ПСВ в первом тайме, но после перерыва двукратный вице-чемпион мира Вилли ван де Керкхоф восстановил равновесие. Нулевая ничья в столице (если кто забыл, то это не Глазго, а Эдинбург) с «Хиберниан».

В четвертьфинале Кубка Лиги жребий свёл команды Маклина и Фергюсона. И снова Джим взял верх над Алексом. «Данди Юнайтед» победил на «Питтодри» 3:1. В домашней игре с «Сент-Мирреном» затруднений не возникло - 3:0.

В Эйндховене «мандаринам» мало что светило. Но одно дело прогнозы, а другое - итоговый счёт на табло. А на нем светились 2:0 в пользу гостей. Ещё до перерыва постарались Кирквуд и Хегарти. Первый барьер был взят. Можно было готовиться к домашней игре с чемпионом - «Селтиком».

Пол Макстей в первом тайме и Рон Айткен в самом начале второго, казалось бы, обеспечили «Селтику» выигрыш в Данди. Но Билли Доддз подарил «грозам» шанс на спасение, забив за 14 минут до конца. Хозяева пошли вперёд, и их штурм увенчался успехом - Ральф Милн свёл встречу к ничьей 2:2. Затем в третий раз был обыгран «Абердин» и «арабы» шагнули в полуфинал своего любимого Кубка Лиги.

Гостевая ничья с «Килмарноком», потом разгром слабенького «Мортона» 6:0, а потом подошло время матча Кубка УЕФА с норвежским «Викингом». Победа на выезде с результатом 3:1, после которой игроков «Данди Юнайтед» встречали как героев. Задача по выходу в 1/8 была наполовину выполнена.

«Мазервелл» отчаянно бился, но пробить Макалпайна в этот вечер было немыслимо. В самом конце встречи Нейри с Кирквудом забили «колодцам» по мячу. «Ужасы» уже вторые после «Селтика». С которым предстояли новые свидания. Уже в полуфинале Кубка Лиги.

Матч на «Хэмпден Парк» складывался по такому же сценарию, что и предыдущий в чемпионате. «Кельты» забили два мяча. Но отыграться уже не позволили, заложив хороший базис для выхода в финал. Судьбу дерби с «Данди» решил гол Доддза. После девяти туров парни Маклина - вторые, в шаге от «Селтика». На два очка от «арабов» отставал «Абердин». Закончился первый круг. Ведь в шотландской лиге было задействовано 10 клубов, и первенство проводилось в четыре круга.

В ответной игре с «Викингом» 0:0, а большего и не требовалось. Шотландцы в 1/8 финала Кубка УЕФА . Вышли на «Вердер». Но до игры с бременцами ещё месяц, а «Абердин» вот он. Команда Фергюсона отомстила за предыдущие унижения, разгромив обидчиков 5:1. Выигрыш у «Селтика» 2:1 в ответном полуфинале принёс только моральное удовлетворение, в финал Кубка Лиги отправился суперклуб из Глазго.

Зато красиво обыгран «Рейнджерс» 4:2 - дубль Милна, голы Доддза и Гафа. Ричард ещё не знал, что ему суждено стать легендой «Айброкса». Три пробоины получил столичный «Хайбз». А там и до «Вердера» руки дошли. «Юнайтед» выиграли 2:1, но гол Норберта Майера делал фаворитом пары команду из Германии.

«Сент-Миррен» в гостях был покорён, а игру с «Селтиком» перенесли. Весьма кстати, ибо предстоял ответный матч в Бремене. Как ни старалась команда Отто Рехагеля, ничего у неё не получилось. Дальше по европейском дорожке отправился клуб из шотландского города Данди.

На радостях «мандарины» разнесли дома «Килмарнок» 7:0. По два раза в воротах «Киллиз» расписались Рейли и Доддз. Но отставание от «Селтика», равнявшееся трём очкам оставалось в силе. Даже после гостевой победы над «Мортоном», домашнего разгрома «Веллз» и успеха в дерби, пришедшегося на первый день 1983 года. Второй круг «грозы» завершили снова вторыми.

Кошмарным выдался января для «Данди Юнайтед». Сначала разгром от «Абердина» на родном «Таннадайс Парк» 0:3. На «Айброкс» выигрывали у «Джерс», но покинули поле побеждёнными 1:2. Вымученная благодаря Хамишу нулевая ничья в Эдинбурге. Правда, и «кельты» не избежали спада, проиграв «Мазервеллу» 1:2. Но резко пошёл вверх «Абердин», втиснувшийся между «Селтиком» и «Данди Юнайтед».

Дома с «Сент-Мирреном» вроде бы всё шло складно. 3:0 к двадцатой минуте. Но «приятели» отыграли два мяча и едва не забили третий. Через несколько дней соперники встретили в Пейсли, где победу праздновал «Сент-Миррен». Так для «арабов» завершился поход за недоступным для них Кубком Шотландии.

В Данди приехал «Селтик». И уже на четвёртой минуте Хамиш Макалпайн капитулировал перед восходящей звездой шотландского футбола Чарли Николасом. Но Дэйви Доддз в который раз сорвал аплодисменты трибун - 1:1. Каждый остался при своём.

«Киллиз» зимой были совсем плохи. «Грозы» смяли их в гостях, не моргнув глазом. Хет-трик сотворил проведший матч в полузащите Джон Холт. Отложенную встречу с «Селтиком» снова пришлось перенести. Глазго засыпало снегом, а посыпать песком «Хэмпден Парк», к счастью, никто не додумался. Пауза на пользу не пошла. «Мандарины» подарили дома очко «Мортону», позволив тому отыграться в конце встречи.

Настал март, а вместе с ним время еврокубковых четвертьфиналов. Чехословацкий «Богемианс» не казался грозной силой после ПСВ и «Вердера». Но в Праге «Данди Юнайтед» уступил. Всего 0:1, но это поражение, как ни крути. Поездка в Мазервелл принесла только положительные эмоции. Особенно Гафу, забившему два из четырёх мячей в ворота «колодцев». Искромётное дерби с восемью голами. Пять (из них два на счету Ричарда Гафа) забили игроки «Данди Юнайтед», три - футболисты просто «Данди».

Видимо, «грозы» исчерпали весь запас голов в этих двух встречах и не смогли ничего поделать с «Богемиансом». Чехи вышли в полуфинал Кубка УЕФА . «Селтик» притормозил в чемпионате. Но разыгрался «Абердин». Мало того что «Донз» пробились в полуфинал Кубка Кубков, так они ещё в Лиге выскочили вперёд. После 26 туров (к концу третьего круга только «Данди», «Мазервелл» и «Килмарнок» не имели отложенных встреч) команда Фергюсона имела 42 очка. У «Селтика» 41 и на игру меньше, чем у «Донз» и «Арабз». «Данди Юнайтед» с 39 шли третьими. Цена победы - два очка.

Подарок Фергюсона

Противостояние Маклина и Фергюсона обещало стать украшением шотландского сезона. Ждать долго не пришлось, соперники открыли программу четвёртого круга матчем на «Питтодри». Домашняя арена «Абердина» не смогла вместить всех желающих, а пресса уже успела назвать встречу «Новой Фирмой». «Старая Фирма», если кто забыл, это глазвегианское дерби - «Рейджерс» против «Селтика».

На 25-й минуте Гаф дальней передачей нашёл Милна, и Ральф не оставил шансов Джиму Лейтону. Через пять минут «Питтодри» погрузился в минорное настроение. Опять по милости Милна. Ральф просочился сквозь оборону и нанёс точный удар. Но не таков Алекс Фергюсон, чтобы выбрасывать белый флаг. На 65-й минуте Гордон Стракан заработал пенальти, который сам же и реализовал - 1:2. За 17 минут Ральф Милн ударил защитника хозяев Алекса Маклиша и оставил «арабов» в меньшинстве. «Абердин» устроил штурм. Крутился как белка в колесе усатый Хамиш, несколько раз под мяч ложились Хегарти и Нейри. «Данди Юнайтед» удержал победу 2:1 и сократил отставание. Но в следующей игре на «Таннадайс Парк» хозяева позволили «Хиберниану» отыграться после 3:1. У тройки лидеров по 28 встреч. 44 очка - «Абердин», 43 - «Селтик», 42 - «Данди Юнайтед». До финиша 8 туров, почти целый круг с учётом переносов.

В домашней игре с «Рейнджерс» первый тайм выигран благодаря голу отбывшего дисквалификацию Милна. В середине второго тайма «Джерс» отыгрался после гола Сэнди Кларка. Но дубль Старрока склонил чашу весов в сторону «Данди Юнайтед». «Селтик» выиграл, «Абердин» проиграл, и «мандарины» вышли на второе место.

Плановый, многострадальный перенесенный матч с «Селтиком» проигран 0:2. Неужели это всё? Зелёный свет для «бело-зелёных». Три очка разделяло лидера и преследователей. После победы в Пейсли над «Сент-Мирреном» дистанция осталась прежней. «Абердин» начал отставать. Похоже, Алекс Фергюсон определился с приоритетами, сделав ставку на Кубок кубков.

И вот она, вторая за апрель встреча на «Хэмпден Парк». Та самая, что была запланирована на декабрь. Победа открывала «Селтику» путь к очередному чемпионскому титулу. Но на 14-й минуте капитан гостей Пол Хегарти сбил спесь с «кельтов», отличившись после розыгрыша углового. Чемпионы отыгрались на 35-й минуте. Томми Бёрнсу помешали пробить с игры. Но никто не смог воспрепятствовать точному удару Чарли Николаса с 11-метровой отметки.

Во втором тайме пенальти был назначен уже в ворота «Селтика». И не дрогнул Эмонн Баннон - 1:2. За 12 минут до конца Бёрнс забросил мяч «за шиворот» Макалпайну - 2:2. Ничья сулила больше выгод клубу из Глазго. Но Милн принял мяч на грудь в штрафной хозяев и сбросил его себе под удар - 2:3. Отыграться в третий раз «кельты» не смогли.

За четыре тура до финиша «Селтик» опережал «Юнайтед» на очко. «Абердин» набрал 44, но имел в запасе две встречи, и вычёркивать его из претендентов было преждевременно. И надо же, Фергюсон протянул руку помощи Маклину. «Донз» выиграли у «кельтов». «Мандарины» же разгромили «Киллиз» 4:0 и впервые за весь сезон вышли на первое место. Оставалось его удержать. В двух следующих матчах «Юнайтед» отгружали по четыре штуки «Мортону» и «Мазервеллу». Выигрыши «Селтика» уже не имели никакого значения. «Грозы» зубами вцепились в чемпионский титул и уже не отдали его никому. В итоговой таблице «Данди Юнайтед» опередил «кельтов» на очко и праздновал первое чемпионство.

Но этот успех «арабов» оказался в тени от грандиозной победы «Абердина» в Кубке кубков. Чемпионство «Данди Юнайтед» оказалось праздником местного масштаба. Повторить свой успех «мандарины» не смогли. Но в розыгрыше Кубка чемпионов они дошли до полуфинала, где в равной борьбе уступили «Роме». В чемпионате Шотландии «грозы» четыре года подряд занимали третье место. В розыгрыше Кубка УЕФА -1986/87 клуб из Данди дошёл до финала. Про расправу с «Барселоной» вы уже читали.

Джим Маклин мог стать звездой тренерского цеха. Может, как Алекс Фергюсон. Или хотя бы как его верный помощник Уолтер Смит, прославившийся своей работой в «Рейнджерс». Но Маклин отвергал все предложения. Его усиленно сватали в «Джерс», но он отказался, сославшись на неприемлемую, на его взгляд, практику комплектования команды по религиозному принципу. И делегировал «меньшого брата» Уолтера Смита, ставшего легендой «Айброкса». Мог возглавить «Ньюкасл», но взял самоотвод. Да и «Манчестер Юнайтед» осенью 1986-го выбирал между двумя шотландцами. Маклин остался на «Таннадис Парк», тренировал до 1991 года и ни разу не опускался ниже четвёртого места. Оставив работу тренера, Джим стал председателем правления «Данди Юнайтед» и оставался им вплоть до 2000 года. Он и сейчас бодр в свои 81 год. Правда, «арабы» в последнее время всё больше огорчают легендарного старого тренера.