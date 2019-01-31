Марадона, Батистута, Паредес и кадры для «Спартака». Кто приехал из «Боки»?

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.3 4.25 1.72
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.45 3.4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 1.65 3.3 5.8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.85 3.2 2.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 3.1 2.9 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.8
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:2 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 2.45 2.85 3.15
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 3.85 3.6 1.85
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2:1 Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 1:1 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
16:00 19’ Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 5.3 3.8 1.6
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Марадона, Батистута, Паредес и кадры для «Спартака». Кто приехал из «Боки»?

сегодня, 15:00
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Паредес Леандро
Паредес Леандро
Полузащитник
Банега Эвер
Банега Эвер
Полузащитник
Кабальеро Вилли
Кабальеро Вилли
Вратарь

Продолжаем изучать самые значимые поставки южноамериканских клубов в Европу. Из Бразилии «Соккер.ру» перемещается в Аргентину, чтобы выстроить в ряд выходцев из «Боки». 

Этой зимой «Бока» уже усилила своими игроками дортмундскую «Боруссию» (Леонардо Балерди, 15 млн евро) и «Аякс» (Лисандро Магальян, 9 млн евро), на подходе трансфер Вильмара Барриоса в «Зенит». Самое время изучить многочисленное племя футболистов, прибывших в Старый Свет из «Бока Хуниорс».

Вратари. Последний рубеж команды выходцев из «Боки» укомплектован добротными вратарями. Колумбиец Оскар Кордоба перебрался в Европу после четырех лет в Буэнос-Айресе и на четыре сезона занял пост №1 в стамбульском «Бешикташе». Вилли Кабальеро – воспитанник «генуэзцев», он пересек океан полтора десятилетия назад, согласившись выступать за «Эльче» в Сегунде. Этому скромному испанскому клубу Вильфредо отдал семь лет, потом в его карьере были «Малага», «Манчестер Сити» и «Челси», где Вилли прямо сейчас является дублером Кепы Аррисабалаги. Третьим в компании с Кабальеро и Кордобой будет вратарь с красивой фамилией Аббондансьери. Роберто приезжал в Европу, чтобы три года поиграть за «Хетафе», после чего уехал обратно в «Боку». 

Центральные защитники. Новички «Боруссии» и «Аякса», Балерди и Магальян, перебравшиеся в Старый Свет в начале 2019 года, - центральные защитники, но они пока могут только мечтать о славе своих предшественников. Главный ориентир – Вальтер Самуэль, отыгравший за европейские клубы 16 лет. Он становился чемпионом Италии в составе «Ромы», провел сезон на «Сантьяго Бернабеу», а лучшие годы провел в «Интере», с которым завоевал кучу трофеев, в том числе Кубок чемпионов под руководством Жозе Моуриньо. Николас Бурдиссо тоже играл за «Интер» и «Рому», а потом еще за «Дженоа» и «Торино». Защитников из «Боки» вообще тянуло в Милан. Вот и Фабрисио Колоччини совсем юным присоединился к «россонери», и хотя за великий итальянский клуб аргентинец провел всего пять матчей, в основном разъезжая по арендам, зато оставил о себе добрую память в сердцах болельщиков «Депортиво» и «Ньюкасла». Эту компанию могут дополнить Факундо Ронкалья, Анибаль Мательян, Ката Диас, Эсекьель Муньос и Хуан Форлин.

Крайние защитники. Сильных правых «крайков» из «Боки» не присылали, всплывает разве что Ибарра, купленный «Порту» в начале XXI века за 7.8 млн евро, однако Уго в Европе толком не заиграл и после нескольких лет скитаний по арендам вернулся в Буэнос-Айрес, где и провел последние пять лет карьеры. Куда шире выбор среди левых защитников, но особняком здесь стоит, конечно же, Альберто Тарантини, чемпион мира 1978 года. В год триумфа «Альбиселесте» на домашнем мундиале Альберто приехал играть за «Бирмингем», впрочем, первый его заход в Европу получился недолгим. Если говорить о нашем веке, то важно не забыть Родольфо Арруабаррену, который за семь лет в «Вильярреале» провел под три сотни встреч. Среди левых беков с «генуэзскими» корнями также Эмилиано Инсуа (играл за «Ливерпуль», «Галатасарай», «Спортинг» и «Атлетико», сейчас в «Штутгарте») и Клементе Родригес, запомнившийся по выступлениям за московский «Спартак». 

Полузащитники. Десятки маленьких, вертких, техничных полузащитников вышли из недр «Боки». Не все, конечно же, были именно такими, но под это описание подойдут многие аргентинские игроки середины поля и атаки. В средней линии никак не обойтись без Диего Марадоны, о котором отдельный разговор, и Хуана Романа Рикельме. Фернандо Гаго помешали стать звездой мирового масштаба травмы, зато он и сейчас служит «Бока Хуниорс». Перуанец Нольберто Солано отправился покорять АПЛ именно из Буэнос-Айреса, а прекрасно вам знакомый по выступлениям за «Валенсию», «Севилью» и «Интер» Эвер Банега – воспитанник «Боки». Как и Леандро Паредес, уже наигравшийся в Санкт-Петербурге и вернувшийся в Италию, как и уругваец Бентанкур, прогрессирующий в «Ювентусе». 

Игроки атаки. «Бока» воспитала Тевеса, но в Европу Карлитос перебрался из «Коринтианса», где забивал много голов. Зато Габриэль Батистута, поиграв за «Ньюэлл Олд Бойз» и «Ривер Плейт» по молодости, в Европу отправился из «Бока Хуниорс». Бывший «студент» Мартин Палермо завершил карьеру в статусе лучшего бомбардира в истории «генуэзцев» (236 голов), он отлучался на несколько лет в Испанию, чтобы поиграть за «Вильярреал», «Бетис» и «Алавес». Из современников непосредственное отношение к «Боке» имеет Нико Гайтан и Родриго Паласио. Первый – воспитанник академии, второй провел пять лет в составе «Хуниорс» перед отъездом в Италию. Но в целом, в последние годы «Бока» не рождала креативных звезд. С игроками средней линии и защиты дело обстоит куда лучше.

Звезда №1. Диего Марадона. Диего Армандо заявил о своем таланте в составе команды «Аргентинос Хуниорс», но в 20 лет подписал очень выгодный контракт с «Бокой», стал подтверждать свой талант на новом уровне. Именно «генуэзцы» продали Марадону «Барселоне» за 8 миллионов долларов в 1982 году, и как бы давно это не случилось, нет причин считать главной звездой среди выходцев из «Боки» кого-то другого. К слову, «Бока» стала и последним клубом в карьере великого аргентинца, который даже создал фонд, который должен был финансово поддерживать популярный аргентинский клуб.

Парни из «Бока Хуниорс» в РПЛ. Леандро Паредес, на днях проданный «Зенитом» за 47 миллионов евро в ПСЖ, является самым видным воспитанником «Боки», которого заносило в наши края. «Спартак» приглашал двух футболистов непосредственно из Буэнос-Айреса: это олимпийский чемпион Клементе Родригес, левый защитник по позиции, а также центрбек - Хуан Инсаурральде. Эктор Бракамонте по прозвищу «Пушкин» воспитан «генуэзцами» и в ФК «Москва» переходил непосредственно из стана «Бока Хуниорс». Еще два менее известных футболиста, засветившихся в РПЛ, имеют родство с клубом из Буэнос-Айреса: Густаво Пинто (недолго играл за «Москву») и Антонио Барихо (сыграл шесть матчей и забил один гол за «Сатурн» в чемпионате России).

Символическая сборная лучших игроков «Боки» в Европе: Кабальеро – Бурдиссо, Самуэль, Колоччини, Тарантини – Гаго/Банега, Солано, Рикельме, Марадона – Палермо, Батистута.

Команда выходцев из «Боки», выступающих в Европе сейчас: Кабальеро («Челси») – Ронкалья («Сельта»), Балерди («Боруссия Д»), Магальян («Аякс»), Инсуа («Штутгарт») – Паредес (ПСЖ), Банега («Севилья»), Бентанкур («Ювентус»), Трехо («Райо Вальекано») – Паласио («Болонья»), Араухо («Лас-Пальмас»). 

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Все комментарии
300liteyniy100
300liteyniy100
   372 / 811
сегодня в 16:15
заголовок ни о чем!
plusnindimon
plusnindimon
   406 / 811
сегодня в 16:15
"Как и Леандро Паредес, уже наигравшийся в Санкт-Петербурге и вернувшийся в Италию..." Париж теперь в Италии?
Jum13
Jum13
   13 / 811
сегодня в 15:29
Опять непонятные видосы от обитателей Моцштрассе
Бутсы
Бутсы
   285 / 811
сегодня в 15:15
Больше всего смешит когда кони говорят о неграх.


Бутсы
Бутсы
   285 / 811
сегодня в 15:13
А ты чего выкобениваешься? Всю новую историю цска ковали блэк эессес, даже на вашем стадионе одна блэк эссес нарисована, и ваши корефаны которым ты подмахиваешь даже вот что вам орут.

Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил parallels
   3 / 811
сегодня в 15:13
Лови картинку:) Яндекс плохого не посоветует. У тебя вип, в отличие от меня)
https://a.radikal.ru/a35/1901/e9/98013e619ae6.jpg
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   538 / 811
сегодня в 15:04
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил parallels
       3 / 811
    сегодня в 15:04
    Скорее блэк эссес)
    Ekkimukk
    Ekkimukk ответил Scuderia Ferrari
       768 / 811
    сегодня в 15:02
    Как и Леандро Паредес, уже наигравшийся в Санкт-Петербурге и вернувшийся в Италию, Париж в Италии? Не знал:)
    Исправили. Спасибо.
    Don trambon
    Don trambon
       147 / 811
    сегодня в 14:56
    *Как и Леандро Паредес, уже наигравшийся в Санкт-Петербурге и вернувшийся в Италию.*
    ПСЖ жи есть Франция но Италия.

    А так какая то слабенькая команда выходцев на данный момент(
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       65 / 811
    сегодня в 14:55
    Батистута был хорошь!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       3 / 811
    сегодня в 14:53
    Получается, что Бока Хуниорс воспитала лучших игроков голубо-чёрного проекта. Стыдно за картонщиков.
    parallels
    parallels
       10 / 811
    сегодня в 14:53
    больше всего игроков в спартак поставил клуб-побратим мпумаланга блэк эйсис 😄
    FILL3286
    FILL3286
       14 / 811
    сегодня в 14:52
    Марадона Батистута а паредас причем,он кто по сравнению с ними?
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       3 / 811
    сегодня в 14:52
    Как и Леандро Паредес, уже наигравшийся в Санкт-Петербурге и вернувшийся в Италию,

    Париж в Италии? Не знал:)
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