Марадона, Батистута, Паредес и кадры для «Спартака». Кто приехал из «Боки»?

сегодня, 15:00

Продолжаем изучать самые значимые поставки южноамериканских клубов в Европу. Из Бразилии «Соккер.ру» перемещается в Аргентину, чтобы выстроить в ряд выходцев из «Боки».

Этой зимой «Бока» уже усилила своими игроками дортмундскую «Боруссию» (Леонардо Балерди, 15 млн евро) и «Аякс» (Лисандро Магальян, 9 млн евро), на подходе трансфер Вильмара Барриоса в «Зенит». Самое время изучить многочисленное племя футболистов, прибывших в Старый Свет из «Бока Хуниорс».

Вратари. Последний рубеж команды выходцев из «Боки» укомплектован добротными вратарями. Колумбиец Оскар Кордоба перебрался в Европу после четырех лет в Буэнос-Айресе и на четыре сезона занял пост №1 в стамбульском «Бешикташе». Вилли Кабальеро – воспитанник «генуэзцев», он пересек океан полтора десятилетия назад, согласившись выступать за «Эльче» в Сегунде. Этому скромному испанскому клубу Вильфредо отдал семь лет, потом в его карьере были «Малага», «Манчестер Сити» и «Челси», где Вилли прямо сейчас является дублером Кепы Аррисабалаги. Третьим в компании с Кабальеро и Кордобой будет вратарь с красивой фамилией Аббондансьери. Роберто приезжал в Европу, чтобы три года поиграть за «Хетафе», после чего уехал обратно в «Боку».

Центральные защитники. Новички «Боруссии» и «Аякса», Балерди и Магальян, перебравшиеся в Старый Свет в начале 2019 года, - центральные защитники, но они пока могут только мечтать о славе своих предшественников. Главный ориентир – Вальтер Самуэль, отыгравший за европейские клубы 16 лет. Он становился чемпионом Италии в составе «Ромы», провел сезон на «Сантьяго Бернабеу», а лучшие годы провел в «Интере», с которым завоевал кучу трофеев, в том числе Кубок чемпионов под руководством Жозе Моуриньо. Николас Бурдиссо тоже играл за «Интер» и «Рому», а потом еще за «Дженоа» и «Торино». Защитников из «Боки» вообще тянуло в Милан. Вот и Фабрисио Колоччини совсем юным присоединился к «россонери», и хотя за великий итальянский клуб аргентинец провел всего пять матчей, в основном разъезжая по арендам, зато оставил о себе добрую память в сердцах болельщиков «Депортиво» и «Ньюкасла». Эту компанию могут дополнить Факундо Ронкалья, Анибаль Мательян, Ката Диас, Эсекьель Муньос и Хуан Форлин.

Крайние защитники. Сильных правых «крайков» из «Боки» не присылали, всплывает разве что Ибарра, купленный «Порту» в начале XXI века за 7.8 млн евро, однако Уго в Европе толком не заиграл и после нескольких лет скитаний по арендам вернулся в Буэнос-Айрес, где и провел последние пять лет карьеры. Куда шире выбор среди левых защитников, но особняком здесь стоит, конечно же, Альберто Тарантини, чемпион мира 1978 года. В год триумфа «Альбиселесте» на домашнем мундиале Альберто приехал играть за «Бирмингем», впрочем, первый его заход в Европу получился недолгим. Если говорить о нашем веке, то важно не забыть Родольфо Арруабаррену, который за семь лет в «Вильярреале» провел под три сотни встреч. Среди левых беков с «генуэзскими» корнями также Эмилиано Инсуа (играл за «Ливерпуль», «Галатасарай», «Спортинг» и «Атлетико», сейчас в «Штутгарте») и Клементе Родригес, запомнившийся по выступлениям за московский «Спартак».

Полузащитники. Десятки маленьких, вертких, техничных полузащитников вышли из недр «Боки». Не все, конечно же, были именно такими, но под это описание подойдут многие аргентинские игроки середины поля и атаки. В средней линии никак не обойтись без Диего Марадоны, о котором отдельный разговор, и Хуана Романа Рикельме. Фернандо Гаго помешали стать звездой мирового масштаба травмы, зато он и сейчас служит «Бока Хуниорс». Перуанец Нольберто Солано отправился покорять АПЛ именно из Буэнос-Айреса, а прекрасно вам знакомый по выступлениям за «Валенсию», «Севилью» и «Интер» Эвер Банега – воспитанник «Боки». Как и Леандро Паредес, уже наигравшийся в Санкт-Петербурге и вернувшийся в Италию, как и уругваец Бентанкур, прогрессирующий в «Ювентусе».

Игроки атаки. «Бока» воспитала Тевеса, но в Европу Карлитос перебрался из «Коринтианса», где забивал много голов. Зато Габриэль Батистута, поиграв за «Ньюэлл Олд Бойз» и «Ривер Плейт» по молодости, в Европу отправился из «Бока Хуниорс». Бывший «студент» Мартин Палермо завершил карьеру в статусе лучшего бомбардира в истории «генуэзцев» (236 голов), он отлучался на несколько лет в Испанию, чтобы поиграть за «Вильярреал», «Бетис» и «Алавес». Из современников непосредственное отношение к «Боке» имеет Нико Гайтан и Родриго Паласио. Первый – воспитанник академии, второй провел пять лет в составе «Хуниорс» перед отъездом в Италию. Но в целом, в последние годы «Бока» не рождала креативных звезд. С игроками средней линии и защиты дело обстоит куда лучше.

Звезда №1. Диего Марадона. Диего Армандо заявил о своем таланте в составе команды «Аргентинос Хуниорс», но в 20 лет подписал очень выгодный контракт с «Бокой», стал подтверждать свой талант на новом уровне. Именно «генуэзцы» продали Марадону «Барселоне» за 8 миллионов долларов в 1982 году, и как бы давно это не случилось, нет причин считать главной звездой среди выходцев из «Боки» кого-то другого. К слову, «Бока» стала и последним клубом в карьере великого аргентинца, который даже создал фонд, который должен был финансово поддерживать популярный аргентинский клуб.

Парни из «Бока Хуниорс» в РПЛ . Леандро Паредес, на днях проданный «Зенитом» за 47 миллионов евро в ПСЖ , является самым видным воспитанником «Боки», которого заносило в наши края. «Спартак» приглашал двух футболистов непосредственно из Буэнос-Айреса: это олимпийский чемпион Клементе Родригес, левый защитник по позиции, а также центрбек - Хуан Инсаурральде. Эктор Бракамонте по прозвищу «Пушкин» воспитан «генуэзцами» и в ФК «Москва» переходил непосредственно из стана «Бока Хуниорс». Еще два менее известных футболиста, засветившихся в РПЛ , имеют родство с клубом из Буэнос-Айреса: Густаво Пинто (недолго играл за «Москву») и Антонио Барихо (сыграл шесть матчей и забил один гол за «Сатурн» в чемпионате России).

Символическая сборная лучших игроков «Боки» в Европе: Кабальеро – Бурдиссо, Самуэль, Колоччини, Тарантини – Гаго/Банега, Солано, Рикельме, Марадона – Палермо, Батистута.