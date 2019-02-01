Эден Азар - игрок года в Бельгии

Состоялось голосование за звание лучшего футболиста сборной Бельгии в 2018 году.
По итогам опроса победителем был признан игрок «Челси» Эден Азар, на которого претендует «Реал». Второе место у хавбека «Боруссии» Д Акселя Витселя. На третьем - футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
В Евро 2016 и Азар и КДБ одинаково были полезны. В этот раз весь мир открыл для себя или признал Азара чуть больше - факт? Факт. И по статам гол+пас за сборную у Эдене явно преимущество.
В клубе у них совсем другой функционал. Опять статистику сравнить? Сейчас у Азара лучшие показатели по участии в голах, НО играет совсем неважно. Лишь по праздникам удается прорываться через оборону и креативить. Потенциально в этом сезоне уступит во всем прям всем атакующим игрокам других команд из топ6.
Про лидерство говорить вообще лишне. КДБ яркая звезда команды, но скромный по жизни. Скорей Д.Сильва лидер и авторитет (смотрел выпуск про внутреннюю кухню Сити, все его признают).
В Евро 2016 и Азар и КДБ одинаково были полезны. В этот раз весь мир открыл для себя или признал Азара чуть больше - факт? Факт. И по статам гол+пас за сборную у Эдене явно преимущество.
В клубе у них совсем другой функционал. Опять статистику сравнить? Сейчас у Азара лучшие показатели по участии в голах, НО играет совсем неважно. Лишь по праздникам удается прорываться через оборону и креативить. Потенциально в этом сезоне уступит во всем прям всем атакующим игрокам других команд из топ6.
Про лидерство говорить вообще лишне. КДБ яркая звезда команды, но скромный по жизни. Скорей Д.Сильва лидер и авторитет (смотрел выпуск про внутреннюю кухню Сити, все его признают).
Азар ничего не выиграл и не был лидером своей команды. КДБ тащил и выиграл два трофея + личные награды.
Азар ничего не выиграл и не был лидером своей команды. КДБ тащил и выиграл два трофея + личные награды.
+ Де Бруйне в чемпионском сезоне не так ярок, как в позапрошлом.
+ Де Бруйне в чемпионском сезоне не так ярок, как в позапрошлом.
Он выиграл АПЛ и Кубок Лиги. Лучший ассистент АПЛ 2017/18. Забил победный гол в ворота бразилов на ЧМ, который выкинул их из турнира.
Что сделал Азар и тем более Витсель в 2018? Какие-то наингголаны с бодуна голосовали.
Он выиграл АПЛ и Кубок Лиги. Лучший ассистент АПЛ 2017/18. Забил победный гол в ворота бразилов на ЧМ, который выкинул их из турнира.
Что сделал Азар и тем более Витсель в 2018? Какие-то наингголаны с бодуна голосовали.