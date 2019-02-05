Загнанный «Ливерпуль»

сегодня, 10:45

Болельщики «красных» встревожены – команда допускает осечку за осечкой. «Соккер.ру» - о накатившей усталости «Ливерпуля».

Энергичность, динамичность и стремительность – вот что отличает игру «Ливерпуля» при Юргене Клоппе, привлекает и восхищает. Но за все нужно расплачиваться, а пройти всю дистанцию без спадов невозможно. Особенно когда стиль игры требует настолько много сил, физических и эмоциональных. Один ответственный плотный зимний отрезок «Ливерпуль» прошел блестяще: в декабре он выиграл восемь встреч из восьми, что во многом и определило его нынешнее преимущество перед «Манчестер Сити».

Однако на второй зимний отрезок «красные» зашли уже с явно барахлящей системой. И если само по себе поражение от «горожан» (1:2) могло ничего не значить, то последовавшие осечки должны насторожить. «Ливерпуль» следом проиграл «Вулверхэмптону» (1:2) в Кубке Англии – тоже, кстати, многие махнули рукой, утешив себя тем, что меньше отвлекающих факторов на пути к чемпионству будет.

Но победа над «Брайтоном» (1:0) далась только благодаря голу Салаха с пенальти, с «Кристал Пэлас» дома устроили ненужную перестрелку, в которой могли и потерять очки, но все же удержали победу – 4:3. А вот теперь две ничьи подряд со счетом 1:1 – с «Лестером» и «Вест Хэмом». И это уже не отдельные случаи, а признак системы.

Весь вопрос в том, насколько затяжным окажется спад. Многократно говорилось о важности физической свежести для успеха любого мероприятия. Когда ноги бегут, когда чувствуешь запас энергии, совсем по-другому работает и мозг, иначе читается игра, разум не затуманен, а действия не примитивно-автоматизированы.

Но именно таким предстал «Ливерпуль» в матче с «Вест Хэмом», который, к слову, сам в приличном кризисе, проиграл три матча подряд, имеет большой лазарет. Это не помешало лондонцам собраться на игру с «Ливерпулем» и по содержанию оказаться более впечатляющей командой. «Красные» могли предложить во встрече с «молотобойцами» только контроль мяча – не более.

Причем такой контроль, который дает иллюзию превосходства, а когда начинаешь перебирать эпизоды, в которых могли бы случиться голы, понимаешь, что контроль-то оказывается бессмысленным и неэффективным. Глядя на итоговый ничейный счет и 73 процента владения мячом у «Ливерпуля», можно было бы предположить, что «красным» не повезло, что они сидели на воротах «Вест Хэма», а тот стоял стеной и отбивался, играл на вынос. Но нет.

Лондонцы не уступили «Ливерпулю» по количеству ударов: 13 против 11. Да, удары «красных» были точнее, однако стоит иметь в виду, что еле живой удар в руки голкиперу куда менее опасен, чем удар впритирку со штангой, когда вратарь отыгран. И, как можно понять, первых ударов у «Ливерпуля» было больше, а вторых – у «Вест Хэма».

Более того, единственный гол «красных» получился не просто со скандальным налетом, а натурально незаконный. Во время голевой атаки Джеймс Милнер, сделавший результативный пас на Садио Мане, сам получил передачу в явном положении «вне игры». Однако боковой арбитр смотрел в момент совершения действия вообще в сторону от эпизода, что просто поразительно характеризует профессионализм хваленых британских арбитров.

Удивительно, как при таких вопиющих эпизодах кому-то в английских властных футбольных кругах хватает еще наглости вставать на сторону консерваторов, считающих, что видеоповторы – зло, а судейские ошибки – часть игры. Особенно нелепо это звучит на контрасте с теми ситуациями, которые случаются в чемпионатах, где система ВАР уже функционирует, наглядно демонстрируя, скольких ошибок, причем результативных, можно избежать, пользуясь видеоповторами.

Осознает несостоятельность гола своей команды и сам Клопп:

Это была трудная игра. Мы знали, что они опасны при стандартах, но во время тренировки у нас было три других игрока. Очевидно, что мы забили гол из офсайда. Возможно, рефери уже знал об этом во втором тайме.

Мы теряли мяч в самых разных ситуациях. «Вест Хэм» глубоко обороняется, нам следовало смириться с этим и действовать самим.

Глубокую оборону «Вест Хэма» можно было вскрыть, действуя хладнокровно и изобретательно. Однако ни того, ни другого «Ливерпуль» не показал. Когда стало ясно, что лондонцы настроены решительно и играют внимательно, остро в контратаку, можно было ждать каких-то корректив после перерыва.

Но вместо решительного нажима, который, кстати, в игре с «Арсеналом» в этом же туре показал «Манчестер Сити», размазав «канониров» именно после перерыва, «Ливерпуль» принялся суетиться, явно нервничать, торопиться и совершать ошибки в созидании. Он несолидно сваливался к хаотичным ударам, простым комбинациям и отчаянным попыткам Салаха включить режим супергероя, всех раскидать и сделать результат самому. Иногда это получается, даже не так редко. Но делать подобный ход чем-то системным и регулярным просто не выйдет, это так не работает.

Что самое страшное, две такие осечки, как в последних матчах, особенно если «Сити» снова победит в следующих встречах и будет демонстрировать такую уверенность, как в игре с «Арсеналом», приведут быстро к плачевным последствиям для «Ливерпуля». Он может дрогнуть психологически и не справиться с этим давлением, с приближением дышащего в спину хладнокровного искушенного оппонента.

У Клоппа сейчас не так много времени, чтобы решить, как заставить команду собраться и вернуть легкость и креатив. Ближайший домашний матч с «Борнмутом» может снять этот груз при должном подходе. А если не получится, то потом может случиться крушение, поскольку дальше матчи с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед».