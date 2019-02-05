Загнанный «Ливерпуль»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.25 3.25 3.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 2.05 3.4 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.5 4.95 1.42
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.15 3.5 2.2
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.65 4.15 4.3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Загнанный «Ливерпуль»

сегодня, 10:45

Болельщики «красных» встревожены – команда допускает осечку за осечкой. «Соккер.ру» - о накатившей усталости «Ливерпуля».

Энергичность, динамичность и стремительность – вот что отличает игру «Ливерпуля» при Юргене Клоппе, привлекает и восхищает. Но за все нужно расплачиваться, а пройти всю дистанцию без спадов невозможно. Особенно когда стиль игры требует настолько много сил, физических и эмоциональных. Один ответственный плотный зимний отрезок «Ливерпуль» прошел блестяще: в декабре он выиграл восемь встреч из восьми, что во многом и определило его нынешнее преимущество перед «Манчестер Сити». 

Однако на второй зимний отрезок «красные» зашли уже с явно барахлящей системой. И если само по себе поражение от «горожан» (1:2) могло ничего не значить, то последовавшие осечки должны насторожить. «Ливерпуль» следом проиграл «Вулверхэмптону» (1:2) в Кубке Англии – тоже, кстати, многие махнули рукой, утешив себя тем, что меньше отвлекающих факторов на пути к чемпионству будет. 

Но победа над «Брайтоном» (1:0) далась только благодаря голу Салаха с пенальти, с «Кристал Пэлас» дома устроили ненужную перестрелку, в которой могли и потерять очки, но все же удержали победу – 4:3. А вот теперь две ничьи подряд со счетом 1:1 – с «Лестером» и «Вест Хэмом». И это уже не отдельные случаи, а признак системы. 

Весь вопрос в том, насколько затяжным окажется спад. Многократно говорилось о важности физической свежести для успеха любого мероприятия. Когда ноги бегут, когда чувствуешь запас энергии, совсем по-другому работает и мозг, иначе читается игра, разум не затуманен, а действия не примитивно-автоматизированы. 

Но именно таким предстал «Ливерпуль» в матче с «Вест Хэмом», который, к слову, сам в приличном кризисе, проиграл три матча подряд, имеет большой лазарет. Это не помешало лондонцам собраться на игру с «Ливерпулем» и по содержанию оказаться более впечатляющей командой. «Красные» могли предложить во встрече с «молотобойцами» только контроль мяча – не более. 
Причем такой контроль, который дает иллюзию превосходства, а когда начинаешь перебирать эпизоды, в которых могли бы случиться голы, понимаешь, что контроль-то оказывается бессмысленным и неэффективным. Глядя на итоговый ничейный счет и 73 процента владения мячом у «Ливерпуля», можно было бы предположить, что «красным» не повезло, что они сидели на воротах «Вест Хэма», а тот стоял стеной и отбивался, играл на вынос. Но нет. 

Лондонцы не уступили «Ливерпулю» по количеству ударов: 13 против 11. Да, удары «красных» были точнее, однако стоит иметь в виду, что еле живой удар в руки голкиперу куда менее опасен, чем удар впритирку со штангой, когда вратарь отыгран. И, как можно понять, первых ударов у «Ливерпуля» было больше, а вторых – у «Вест Хэма». 

Более того, единственный гол «красных» получился не просто со скандальным налетом, а натурально незаконный. Во время голевой атаки Джеймс Милнер, сделавший результативный пас на Садио Мане, сам получил передачу в явном положении «вне игры». Однако боковой арбитр смотрел в момент совершения действия вообще в сторону от эпизода, что просто поразительно характеризует профессионализм хваленых британских арбитров. 

Удивительно, как при таких вопиющих эпизодах кому-то в английских властных футбольных кругах хватает еще наглости вставать на сторону консерваторов, считающих, что видеоповторы – зло, а судейские ошибки – часть игры. Особенно нелепо это звучит на контрасте с теми ситуациями, которые случаются в чемпионатах, где система ВАР уже функционирует, наглядно демонстрируя, скольких ошибок, причем результативных, можно избежать, пользуясь видеоповторами. 
Осознает несостоятельность гола своей команды и сам Клопп:

Это была трудная игра. Мы знали, что они опасны при стандартах, но во время тренировки у нас было три других игрока.

Очевидно, что мы забили гол из офсайда. Возможно, рефери уже знал об этом во втором тайме.
Мы теряли мяч в самых разных ситуациях. «Вест Хэм» глубоко обороняется, нам следовало смириться с этим и действовать самим.

Глубокую оборону «Вест Хэма» можно было вскрыть, действуя хладнокровно и изобретательно. Однако ни того, ни другого «Ливерпуль» не показал. Когда стало ясно, что лондонцы настроены решительно и играют внимательно, остро в контратаку, можно было ждать каких-то корректив после перерыва. 

Но вместо решительного нажима, который, кстати, в игре с «Арсеналом» в этом же туре показал «Манчестер Сити», размазав «канониров» именно после перерыва, «Ливерпуль» принялся суетиться, явно нервничать, торопиться и совершать ошибки в созидании. Он несолидно сваливался к хаотичным ударам, простым комбинациям и отчаянным попыткам Салаха включить режим супергероя, всех раскидать и сделать результат самому. Иногда это получается, даже не так редко. Но делать подобный ход чем-то системным и регулярным просто не выйдет, это так не работает. 

Что самое страшное, две такие осечки, как в последних матчах, особенно если «Сити» снова победит в следующих встречах и будет демонстрировать такую уверенность, как в игре с «Арсеналом», приведут быстро к плачевным последствиям для «Ливерпуля». Он может дрогнуть психологически и не справиться с этим давлением, с приближением дышащего в спину хладнокровного искушенного оппонента. 

У Клоппа сейчас не так много времени, чтобы решить, как заставить команду собраться и вернуть легкость и креатив. Ближайший домашний матч с «Борнмутом» может снять этот груз при должном подходе. А если не получится, то потом может случиться крушение, поскольку дальше матчи с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Медив
Медив
   74 / 787
сегодня в 11:54
Пусть Клопп сильнее бьет эти ленивые зaдницы ремнем... Они и так уже сыграли на 5 матчей меньше чем Челси и МанСи, а финал КЛ и новые раунды КА еще добавят отрыва к этому количеству... Остальные тоже сыграли больше матчей, чем Ливерпуль.
По-этому на загнанность тут не им пенять
112910415
112910415
   45 / 787
сегодня в 11:31
болезней тысячи, а здоровье одно!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил DXTK
   172 / 787
сегодня в 11:27
Бавария пройдет Ливерпуль
борька
борька
   184 / 787
сегодня в 11:23
Постонных выигрышей не бывает, все впереди, как говориться ,Разденься и жди!
DXTK
DXTK
   215 / 787
сегодня в 11:15
Судья в очередном матче и так хотел помочь и этак, а Ливерпуль опять сливает Титул. месяц назад разрыв с МС был около 7-10 пунктов, сегодня всего 3. в 2014 году была аналогичная ситуация, а титул в итоге достался горожанам, Дежавю!!!

Если брать матчи в кубках, то я перед началом сезона оказался прав вылет из обоих национальных кубков - Лиги и Англии на ранних стадиях - 3 раунд вылет в Лиге и КА.

Впереди ЛЧ, для Клоппа эта принципиальная игра с Баварией, а вот игроки его могут снова подставить, как я и говорил ранее Клопп это заложник самого Ливерпуля, когда из Гениального специалиста с Боруссией давно превратился в тренера неудачника на энфилде.

Хотя такую Баварию нужно и следует обыгрывать, и выходить в четвертьфинал, но опять могут выйти на легке, поскольку им важнее наверно АПЛ, как Клопп или фаны Ливера говорят "Мы уже играли в финале ЛЧ в прошлом году, а в этом не слишком то и хотелось".

Что удивляетесь? Ливерпуль есть Ливерпуль.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   39 / 787
сегодня в 10:47
Наверстают!
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