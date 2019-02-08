Жамалетдинов рубит с плеча

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.3 2.35
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кьево -:-  Рома 5.5 4 1.6
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Майнц -:-  Байер 3.9 3.85 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Дижон -:-  Марсель 4 3.4 1.95
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 5.15 4.05 1.58
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.65 3.35 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.53 4.3 5.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2.25 3.3 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 1.9 3.4 4
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.7 2.9 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:40 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
19:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет -:- Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль -:- Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити -:- Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд -:- Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальмарКальмар -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.6 4 4.7
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг -:- Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.2 4.3 1.45
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 3 3.4 2.25
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 1’ Логотип футбольный клуб МуромМуром 0:0 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.75 3.2 2
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.3 2.9 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.5 3.75 7
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.55 2.75 3.1
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Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 13.5 7 1.15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.1 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.2 3.1 3.25
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Жамалетдинов рубит с плеча

сегодня, 10:00

Аренда Тимура Жамалетдинова из ЦСКА в «Лех» могла бы стать рядовым событием, если бы не интервью игрока. «Соккер.ру» удивлен резкостью молодого форварда.

Не успел 21-летний Жамалетдинов перебраться в польский «Лех», где выбрал статусный 11-й номер, как уже стал героем довольно яркого интервью местному изданию PrzegladSportowy. В интервью Жамалетдинов рубанул с плеча, чем, возможно, осложнил свое возвращение в ЦСКА. Армейцы по-прежнему владеют правами на игрока, который должен вернуться из аренды ближайшим летом. Хотя «Лех» имеет право выкупа, говорят, что сумма может составлять 600 тысяч евро – небольшие деньги, если, конечно, Тимур себя хорошо проявит за полгода в Польше. А он настроен решительно:

Я рад, что перешел в «Лех», здесь создается большой проект. Хочу показать всё, на что способен, и порадовать болельщиков клуба. Знаю, что «Лех» - титулованный клуб, который каждый год борется за чемпионство. Я приехал в Познань, чтобы помочь клубу.

Эти в основном формальные слова, которые произносит каждый футболист, меняя команду, через некоторое время превратились в куда более рельефные и интересные высказывания в местной прессе. Жамалетдинов не скрывает, что ему лучше бы задержаться в «Лехе»:

Многие игроки, арендованные у ЦСКА, не возвращаются в этот клуб. Думаю, мне бы пошло на пользу, если бы я заиграл в «Лехе» и остался бы здесь подольше. В ЦСКА очень большая конкуренция, играют иностранцы.

Я хотел бы через несколько лет играть в топ-лиге Европы, но западные команды не смотрят на РПЛ, тогда как многие польские футболисты переходят в очень сильные клубы. Возможно, так будет и со мной.

Действительно, игровой практикой в ЦСКА Жамалетдинов вряд ли мог быть доволен. В нынешнем сезоне в РПЛ форвард отыграл всего 371 минуту в 12 матчах. За это время забил три гола и сделал голевую передачу. Согласен с решением игрока сменить клуб и бывший тренер дубля армейцев Александр Гришин:

Для Тимура переход в «Лех» является шагом вперёд. Лучше играть, чем сидеть на скамейке запасных. К тому же в «Лехе» сейчас работает такой специалист, как Адам Навалка, который был главным тренером сборной Польши. Не знаю, обговаривал ли он с тренерским штабом ЦСКА этот шаг, но решение уехать было верным.

Нехватка игрового времени у Жамалетдинова была вызвана в том числе и тем, что тренерский штаб с самого начала скорее делал ставку на другого молодого форварда – Федора Чалова. Впрочем, Тимур считает, что конкуренция между ними вряд ли была чистой. И тут он замахнулся на «святое» для многих российских любителей футбола – на Леонида Слуцкого, который является одним из немногих отечественных тренеров, имеющих очень достойную репутацию. У Жамалетдинова с ним не сложилось, оказывается:

Мы с Чаловым выделялись, но он не был сильнее меня. Однако Слуцкий именно ему предоставил реальный шанс в первой команде. Я не очень это понял.

Позже я узнал, что тренер Чалова состоит в хороших отношениях со Слуцким. Возможно, это повлияло на его решение. Слуцкий постоянно показывал, что он не ценит меня как игрока и я не нравлюсь ему как человек.

Досталось, кстати, и другим легендам ЦСКА – Сергею Игнашевичу и братьям Березуцким. В словах Жамалетдинова есть нотки обиды и на этих армейских ветеранов:

Они специфические люди. Для них не имело значения, насколько молод игрок и какой у него опыт. Они требовали многого от всех. Эти футболисты все время ждали от тебя безупречного результата. Когда они закончили выступления, я не расстроился.

Остается догадываться, что конкретно имелось в виду под словами «специфические люди», но что плохого в высокой требовательности? Наверняка она проявлялась по отношению ко всем, к тому же Чалову. А из ЦСКА вышло немало молодых ярких футболистов, которые как-то выжили рядом с этими «специфическими» «стариками» и не жалуются на них.

После такого интервью в дело пришлось вступать агенту Жамалетдинова Александру Маньякову, который, конечно, постарался сгладить углы. Ведь нельзя гарантировать, что Жамалетдинов закрепится в Европе и никогда больше не вернется в ЦСКА, не пересечется с Чаловым, даже с тем же Слуцким или Березуцкими. Поэтому агент намекнул и на то, что польская пресса могла неправильно понять Тимура:

По каким-то отрывкам из его интервью нельзя судить игрока. Вопрос в том, насколько точно перевела слова польская пресса. Для Тимура сейчас главное – закрепиться в составе «Леха» и показать себя.

Не сказал бы, что между ним и Леонидом Викторовичем были напряженные отношения. Но они общались исключительно в формате игрок-тренер. Тимур не высказывался о нем нелицеприятно. Я же узнал об этом, прочитав на вашем сайте. Мне еще только предстоит обсудить ситуацию с самим игроком.

В любом случае оценка этих первых «польских» слов Жамалетдинова будет даваться в будущем через призму его результатов в «Лехе». Если Тимур действительно будет эффективен, заиграет уверенно, будет много забивать и демонстрировать яркий футбол, то его изречения станут восприниматься как слова сильного человека, который не побоялся сменить обстановку, принять новый вызов и сказать все, что думает. Если же и в «Лехе» не получится стать игроком основного состава и регулярно забивать, то на эти слова придется смотреть с горькой иронией.

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spartach091
spartach091
   97 / 786
сегодня в 10:58
Старики гнилушки😂😂😂
НОЖ
НОЖ
   541 / 786
сегодня в 10:16
Может быть Тимур и прав.Просто многие не говорят правду,дорожат своим контрактом.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 786
сегодня в 10:09
Да по любому поганенькое интервью! Кем он себя возомнил ???
На всех обиделся.
Плохо начинает!!!
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