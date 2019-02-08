Жамалетдинов рубит с плеча

сегодня, 10:00

Аренда Тимура Жамалетдинова из ЦСКА в «Лех» могла бы стать рядовым событием, если бы не интервью игрока. «Соккер.ру» удивлен резкостью молодого форварда.

Не успел 21-летний Жамалетдинов перебраться в польский «Лех», где выбрал статусный 11-й номер, как уже стал героем довольно яркого интервью местному изданию PrzegladSportowy. В интервью Жамалетдинов рубанул с плеча, чем, возможно, осложнил свое возвращение в ЦСКА . Армейцы по-прежнему владеют правами на игрока, который должен вернуться из аренды ближайшим летом. Хотя «Лех» имеет право выкупа, говорят, что сумма может составлять 600 тысяч евро – небольшие деньги, если, конечно, Тимур себя хорошо проявит за полгода в Польше. А он настроен решительно:

Я рад, что перешел в «Лех», здесь создается большой проект. Хочу показать всё, на что способен, и порадовать болельщиков клуба. Знаю, что «Лех» - титулованный клуб, который каждый год борется за чемпионство. Я приехал в Познань, чтобы помочь клубу.

Эти в основном формальные слова, которые произносит каждый футболист, меняя команду, через некоторое время превратились в куда более рельефные и интересные высказывания в местной прессе. Жамалетдинов не скрывает, что ему лучше бы задержаться в «Лехе»:

Многие игроки, арендованные у ЦСКА , не возвращаются в этот клуб. Думаю, мне бы пошло на пользу, если бы я заиграл в «Лехе» и остался бы здесь подольше. В ЦСКА очень большая конкуренция, играют иностранцы. Я хотел бы через несколько лет играть в топ-лиге Европы, но западные команды не смотрят на РПЛ , тогда как многие польские футболисты переходят в очень сильные клубы. Возможно, так будет и со мной.

Действительно, игровой практикой в ЦСКА Жамалетдинов вряд ли мог быть доволен. В нынешнем сезоне в РПЛ форвард отыграл всего 371 минуту в 12 матчах. За это время забил три гола и сделал голевую передачу. Согласен с решением игрока сменить клуб и бывший тренер дубля армейцев Александр Гришин:

Для Тимура переход в «Лех» является шагом вперёд. Лучше играть, чем сидеть на скамейке запасных. К тому же в «Лехе» сейчас работает такой специалист, как Адам Навалка, который был главным тренером сборной Польши. Не знаю, обговаривал ли он с тренерским штабом ЦСКА этот шаг, но решение уехать было верным.

Нехватка игрового времени у Жамалетдинова была вызвана в том числе и тем, что тренерский штаб с самого начала скорее делал ставку на другого молодого форварда – Федора Чалова. Впрочем, Тимур считает, что конкуренция между ними вряд ли была чистой. И тут он замахнулся на «святое» для многих российских любителей футбола – на Леонида Слуцкого, который является одним из немногих отечественных тренеров, имеющих очень достойную репутацию. У Жамалетдинова с ним не сложилось, оказывается:

Мы с Чаловым выделялись, но он не был сильнее меня. Однако Слуцкий именно ему предоставил реальный шанс в первой команде. Я не очень это понял. Позже я узнал, что тренер Чалова состоит в хороших отношениях со Слуцким. Возможно, это повлияло на его решение. Слуцкий постоянно показывал, что он не ценит меня как игрока и я не нравлюсь ему как человек.

Досталось, кстати, и другим легендам ЦСКА – Сергею Игнашевичу и братьям Березуцким. В словах Жамалетдинова есть нотки обиды и на этих армейских ветеранов:

Они специфические люди. Для них не имело значения, насколько молод игрок и какой у него опыт. Они требовали многого от всех. Эти футболисты все время ждали от тебя безупречного результата. Когда они закончили выступления, я не расстроился.

Остается догадываться, что конкретно имелось в виду под словами «специфические люди», но что плохого в высокой требовательности? Наверняка она проявлялась по отношению ко всем, к тому же Чалову. А из ЦСКА вышло немало молодых ярких футболистов, которые как-то выжили рядом с этими «специфическими» «стариками» и не жалуются на них.

После такого интервью в дело пришлось вступать агенту Жамалетдинова Александру Маньякову, который, конечно, постарался сгладить углы. Ведь нельзя гарантировать, что Жамалетдинов закрепится в Европе и никогда больше не вернется в ЦСКА , не пересечется с Чаловым, даже с тем же Слуцким или Березуцкими. Поэтому агент намекнул и на то, что польская пресса могла неправильно понять Тимура:

По каким-то отрывкам из его интервью нельзя судить игрока. Вопрос в том, насколько точно перевела слова польская пресса. Для Тимура сейчас главное – закрепиться в составе «Леха» и показать себя. Не сказал бы, что между ним и Леонидом Викторовичем были напряженные отношения. Но они общались исключительно в формате игрок-тренер. Тимур не высказывался о нем нелицеприятно. Я же узнал об этом, прочитав на вашем сайте. Мне еще только предстоит обсудить ситуацию с самим игроком.

В любом случае оценка этих первых «польских» слов Жамалетдинова будет даваться в будущем через призму его результатов в «Лехе». Если Тимур действительно будет эффективен, заиграет уверенно, будет много забивать и демонстрировать яркий футбол, то его изречения станут восприниматься как слова сильного человека, который не побоялся сменить обстановку, принять новый вызов и сказать все, что думает. Если же и в «Лехе» не получится стать игроком основного состава и регулярно забивать, то на эти слова придется смотреть с горькой иронией.