Парижане осадили «Манчестер Юнайтед»

13 февраля 2019, 10:15

На «Олд Траффорд» команда Сульшера получила очень болезненный удар от ПСЖ . «Соккер.ру» - о матче, который разбил надежды многих.

Чем выше забираешься, тем больнее падать. За недели работы Оле-Гуннара Сульшера мечты болельщиков «Манчестер Юнайтед» с самых приземленных взлетели до небес. И если бы с ПСЖ встречался МЮ Жозе Моуриньо, то от него никто подвигов и не ждал бы. Но за 11 матчей у руля «Юнайтед» норвежец преобразил игру команды, соответствующим образом зарядив всех надеждой и верой в то, что даже гегемон французского футбола будет пройден в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Добавили веры в это потери парижан: травмы Неймара, Кавани и Менье. Однако уже с первых минут стало ясно, что Сульшеру, который как рыба в воде себя чувствует в чемпионате Англии и способен добывать на внутренней арене стабильный результат, в Лиге чемпионов немного не хватает опыта. В этом плане команды словно поменялись местами. Ведь это про ПСЖ мы говорили в прошлые годы, что этот звездный коллектив имеет сумасшедший состав, но не обладает командным опытом борьбы за главный европейский трофей, поэтому с громкостью огромного шкафа всякий раз падает.

А по этому матчу складывалось ощущение, что это ПСЖ многоопытный боец, который прошел в еврокубках огонь и воду, а МЮ только учится и делает первые робкие шаги. Вспоминается одна из самых главных критических фраз, которую бросали многие легенды МЮ и просто многочисленные английские эксперты из числа сбитых летчиков и «бывших» крупного пошиба. Они говорили, что «Манчестер Юнайтед» перестали бояться на «Олд Траффорд» соперники. Дескать, к страху этому все были приучены во времена Алекса Фергюсона, и даже стены тем самым помогали МЮ дома.

Постепенно это все растерялось в тренерской чехарде. И стоило заговорить, что при Сульшере снова возникло это ощущение, как «Манчестер» выдал такой матч. Матч, в котором хозяином себя чувствовал ПСЖ , даже без Неймара и Кавани. Не чувствовалось у гостей комплексов по этому поводу. Керер пошел играть не там, где обычно, Дракслер выполнял непривычную роль плеймейкера, Алвес вообще играл везде, приходя в атаку, уходя в оборону и смещаясь даже в центр.



Мбаппе, освоившийся было справа, перешел спокойно в центр, а Маркиньос работал в опорной зоне, словно всю жизнь там рос. Посмотреть, так у ПСЖ половина игроков располагались не на своих привычных позициях, с легким или не очень смещением. Но насколько легко парижане при этом себя ощущали и взаимодействовали так, словно Кавани с Неймаром у них и не было никогда. МЮ же вел себя так, словно заранее соглашался на ничью, что было совершенно нелогично в контексте двухматчевого противостояния.

«Юнайтед» либо не ожидал такой уверенности от парижан, переоценив их потери и забыв, что это не только Неймар с Кавани, либо же имел какую-то необычную тактику, основанную на передаче контроля мяча сопернику и ответе стремительными контратаками. Только они не работали. А в перерыве вовсе пришлось менять Марсьяля и Лингарда, которые получили травмы.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Нельзя называть их травмы причиной нашего поражения, потому что такие игроки, как Мата и Санчес, тоже являются качественными футболистами. Но, несомненно, Джесси и Антони придавали нам кое-что особенное. Будем надеяться, их травмы не несут слишком серьёзный характер. Это мышечные повреждения. Через пару дней мы узнаем подробности. Джесси и Антони – это серьёзная составляющая нашей команды, и когда они покинули поле, то во втором тайме нам стало не хватать динамики. Возможно, нам стоит найти другой способ игры для случаев, когда Лингард и Марсьяль не могут помочь команде.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (1) – 12 (5)

Всего один удар в створ ворот от «Манчестера» на «Олд Траффорд». Холодок воспоминаний о Моуриньо должен промчаться по спинам болельщиков МЮ . И большую часть ударов в составе хозяев вынужден был наносить издали Эррера. ПСЖ просто не давал подобраться к воротам Буффона, а хозяевам не хватало резкости и изобретательности, чтобы это сделать.

Владение мячом (точность передач): 44,5% (84%) - 55,5% (87%)

Парижане вели себя на чужом поле по-хозяйски, спокойно и солидно, больше владели мячом. Процент мог быть и более высоким, но на некоторые отрезки в первом тайме и на значительный отрезок после второго гола контроль был передан МЮ , который из него ничего не извлек. Впервые при Сульшере «Юнайтед» не забил ни одного мяча. И впервые был так далек от этого.

В дополнение к отсутствию конструктива у «Манчестера» и очень подвижной игре футболистов ПСЖ , вышедших не совсем на своих позициях, стоит подчеркнуть роль Ди Марии, который против своего бывшего клуба действовал с особым воодушевлением. Манкунианцы к тому же только злили его. С трибун раздавался свист, летели посторонние предметы, а на поле Янг едва не сломал Анхелю руку, толкнув на металлическое ограждение. Аргентинец ответил так, как в идеальных боевиках отвечают оскорбленные герои злодеям: результативным выполнением своей работы. Две голевые передачи Ди Марии «раздели» защиту МЮ и сделали во многом результат.

Томас Тухель (главный тренер ПСЖ ):

Ди Марии приходилось несладко, потому что он играл неподалёку от меня, и, поскольку наш первый тайм был не слишком хорош, я очень часто обращался к Анхелю. Кроме того, его освистывали трибуны. Однако Анхель сохранял уверенность и очень старался. Он знает, как создать остроту и именно он подал тот угловой, после которого мы открыли счёт, выдал превосходный пас на Мбаппе. Это был прекрасный камбэк [на «Олд Траффорд»] для Ди Марии, и я очень рад за него.

А Сульшер после встречи говорил как раз о нехватке опыта у его игроков и о том, что МЮ еще способен перевернуть ход противостояния, хотя задача кажется очень слабо выполнимой, поскольку в конце поединка красную карточку получил Поль Погба, которого в Париже на поле не увидим:

Погба пытался сыграть по правилам, но Дани Алвес оказался достаточно умён, чтобы подставить свою ногу, по которой в итоге ударил Поль. Я знаю, что он хотел лишь укрыть мяч, но ему не повезло, и он ударил Алвеса в колено. Да, Кимпембе очень повезло, что его не удалили. То, как он уложил на газон Рэшфорда во втором тайме, а мы даже не заработали фол... Но нет смысла в том, чтобы сидеть и обсуждать эти моменты. Они уже в прошлом. Конечно, я расстроен тем, что Поль не поможет нам в ответном матче, ведь я считал его нашим лучшим футболистом. Это большой удар для МЮ . Мы довольно давно не участвовали в матчах такого уровня, и нам надо бы поучиться на этом опыте. Этот сезон не будет определяющим для МЮ . Это сезон, в котором мы должны чему-то научиться. Конечно, это была настоящая проверка для нас. Это уровень, которого мы стремимся достичь. Мы надеемся укрепить состав и продолжаем набираться опыта, имея в команде так много молодых игроков, чтобы в следующем сезоне сделать шаг вперёд. Знаем, что в ответной игре нам нужно забить дважды и не пропустить. Но МЮ ранее это уже удавалось. Мы переворачивали ход событий. Конечно, ПСЖ – это высококлассная команда от вратаря до нападающих, но мы отправимся туда с верой. Мы должны сделать работу над ошибками и попытаться добиться успеха.

А Тухель предусмотрительно говорит о том, чтобы команда не забывалась и не расслаблялась. Ведь именно ПСЖ принадлежит авторство печальной истории, когда команда умудрилась вылететь из Лиги чемпионов, выиграв первый матч у «Барселоны» со счетом 4:0. Да, тогда были другие обстоятельства, составы, но тем не менее, прецедент есть:

Я увидел хорошее сочетание темпа, агрессии и хладнокровной работы с мячом. В первом тайме мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях, потому что слишком быстро хотели что-то придумать на чужой половине поля. Это было не очень хорошо. Но с хорошей структурой и настроем мы улучшили свою игру и во втором тайме контролировали матч. В обоих таймах у нас была одинаковая тактика. Агрессия зависела от нашей уверенности при атакующих действиях. Мы решили действовать всей командой - при высоком прессинге и при уходе в оборону. Мы играли как команда. Это был ключевой аспект. Мы были компактны и очень хорошо оборонялись против дуэта Погба и Рэшфорда. Если мы смогли выиграть здесь, МЮ может одержать победу в Париже. В спорте и футболе всё обстоит именно так.

Плей-офф Лиги чемпионов начался ярко и в чем-то неожиданно. У «Манчестер Юнайтед» еще достаточно времени, чтобы зализать раны и попытаться сотворить невероятный камбэк на «Парк де Пренс». К тому же у Сульшера-игрока есть сумасшедший опыт таких переворотов. Осталось перенести его на тренерскую скамейку.