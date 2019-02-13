«Реалу» пора вылететь из Лиги чемпионов

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
  • Швейцария. Суперлига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Аякс -:-  Реал 3.65 3.8 2.05
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Боруссия Д 2.2 3.3 3.4
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен  Сент-Этьен 2:1  Страсбур 1.03 18 50
21:30 70’  Кан 0:0  Нант 3.9 2.65 2.35
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 32 тур 1 X 2
22:45 10’ Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 0:0 Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.05 3.6 3.25
22:45 11’ Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 1:0 Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.25 2.5
22:45 11’ Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 4.7 3.4 1.75
22:45 12’ Логотип футбольный клуб УиганУиган 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.75 3.1 2.55
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 0:0 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2 3.25 3.75
22:45 11’ Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 0:0 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.47 4 6.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.6 3.1 2.7
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Макара (Амбато)Депортиво Макара 2:1 Логотип футбольный клуб Гуабира (Монтеро)Гуабира - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс 0:2 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:3 Логотип футбольный клуб Спартак Юр (Юрмала)Спартак Юр - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 1.7 3.6 4.6
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 5:1 Логотип футбольный клуб Санднес УльфСанднес Ульф - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел - - -
16:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк 4:2 Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
16:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 0:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
16:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаерХаер 0:2 Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен - - -
18:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 3:4 Логотип футбольный клуб Аль-Файсали (Хармах)Аль-Файсали - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 1:3 Логотип футбольный клуб СьонСьон 4.9 2.2 2.45
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

«Реалу» пора вылететь из Лиги чемпионов

сегодня, 12:30

Еще одна победа, особенно скандальная, будет ударом по статусу Лиги чемпионов? «Соккер.ру» выясняет, не пора ли королям отдохнуть. 

Начнем со спойлера. Ниже мало упоминаний доблестей и подвигов четырехкратных победителей Лиги чемпионов. Но это не значит, что их не существует. Просто еще раз стоит напомнить, что ЛЧ хотели выиграть все, а выиграл «Реал» - скучно. 

Все в курсе. А вот подискутировать, почему им пора на выход из любимого турнира без кубка, куда интереснее. Ведь у этих королей грехов не меньше, чем у других монархов. Кроме того, у «Реала» полно адвокатов и сторонников. И им тоже полезно взглянуть на победы в ЛЧ под разными углами. 

Частая игра «Реала» «на автомате»

Забавно, что не перестали быть командой Моуриньо по структуре. Расчетливые миллионеры, местами хамские. Что такой победитель ЛЧ привнес в футбол? Почти ничего. Нужно иметь именно Рамоса и Варана, именно Марсело и Роналду, именно Кросса и Модрича (с Каземиро, без него не получалось), именно Бэйла, способного забить через себя после выхода на замену, именно Бензема с его режимами «бездарь» и «виртуоз», чтобы получился такой коллектив, способный вымучить победу в любой игре. 

У них даже разгромы бывали шахматными! А без учета индивидуализма в «Реале» мало любопытного. И «даймонд» Зидана, и «4-3-3» сейчас, и блуждающий форвард Роналду, и два латераля на углах штрафной – пережеванный тактический материал. Оборонялись всегда скверно, хотя отчаянно не верите – спросите Касильяса и Наваса. Часто не художники, а ремесленники по стилю. Копируют то, что им подходит, не заботятся о наследии. Например, при Лопетеги «Реал» стал первым по владению мячом в ЛЧ. «Сливочные» приспосабливаются. Это самый успешный «автобус». У них не стиль смелых, хотя метод эффективных.  

Коллекция стабильных поражений

Одно дело, если бы «Реал» был семикратным чемпионом Испании и выиграл четыре кубка чемпионов – тогда просто доминировал всюду и считался лучшим клубом десятилетия. Но есть одна загвоздка: у них многовато откровенно глупеньких поражений. В Испании это не самая успешная команда – мало побед в Примере, всего два Суперкубка страны за шесть лет. И в Лиге чемпионов тоже хватает осечек. 

Например, в прошлом сезоне проиграли «Тоттенхэму» в группе 3:1. Чудом по имени гол Роналду в падении через себя и пенальти имени Бенатиа прошли «Ювентус». В позапрошлом сезоне три ничьи в группе, где были «Легия» и «Спортинг». Перед этим влет «Вольфсбургу» 2:0, еще раньше – поражение от «Шальке». Теперь два позора с ЦСКА. Причем в основном «Реал» проигрывает заслуженно. Неужели наработали на пятый кубок чемпионов? По игре – точно нет. 

Невероятно удачные жеребьевки

ПСЖ попался МЮ, «Баварии» - «Ливерпуль», а «Реалу» - «Аякс». Пункт для любителей теорий заговоров. Но это не случай, когда солист известной некогда панк-группы уходит с головой на поиски НЛО, как Том Делонг – вокалист «Blink 182». У сторонников теории, что ребятам из УЕФА хотелось видеть «Реал» в финалах ЛЧ, доказательств своей правоты больше, чем у бедняг уфологов. Например, «Реал» умеет играть с немцами. В сезоне с победой Анчелотти до финала были только немцы. 

«Это Перес все купил»? Нет, конечно, совпадение. Через год снова «Шальке», а еще «Атлетико» - удобные, привычные оппоненты. Нет ПСЖ, «Челси», «Барселоны», а в полуфинале «Ювентус» - тут и вылетели. Затем «Рома» и «Вольфсбург» перед МС. Снова с «Барселоной» не пересеклись или другими опытными в ЛЧ. В позапрошлом сезоне встретились «Наполи», «Бавария» и «Атлетико», а в финале был «Ювентус». Лишь в ЛЧ 2018/19 у «Реала» жребий был сложнее, чем у другого финалиста «Ливерпуля». Может, в УЕФА устали от их побед? 

Солари - как Ди Маттео или Райкаард

Приятно, когда тренеры нарабатывают на победы в таком престижном турнире. Лишь изредка в ЛЧ побеждали наставники, которые не делали в карьере ничего сверхъестественного. Позже может оказаться, что и Зидан просто удачно сошелся со звездным составом. На знаниях футболиста и авторитете удачно прошел несколько сезонов в ЛЧ, хотя в прошлой Примере «Реал» был ужасен. Но Солари - не Зинедин, а больше похож на Райкаарда или Ди Маттео. 

Пассажир на корабле, который знает, куда плыть. Пришел в команду, которая и без него все умеет, и просто следует по личному курсу. Готовы Рамос, Бензема и Модрич – «Реал» как робот, не знающий поражений в бою. Не готовы – Солари гривастый наблюдатель. Сантьяго не аналог Гвардиолы, Клоппа, Аллегри и других крутых наставников по качеству решений. За какие заслуги ждать его в финале? «Реал» вполне может вылететь после тренерского поражения. Впрочем, Солари – заложник положения, в идеале для себя за плей-офф может пройти путь от гадкого утенка к белому лебедю.

Перес не заслужил еще один триумф

Флорентино, как любой стареющий диктатор, не может похвастаться свежестью идей и адекватным восприятием реальности. Украсть тренера у сборной Испании за пару дней до начала ЧМ-18, чтобы пощекотать старческое эго и уколоть президента тамошней Федерации? Легко. Настолько верить в лояльность Роналду, что проморгать момент, когда Криштиану твердо решил уйти? Без проблем. 

Упустить Зидана? Подержите его пиво с тапас. Перес сделал все, чтобы «Реал» провалился. Но класс первой команды, вопреки решениям президента, позволяет «сливочным» не скиснуть. Еще один триумф человека, связанного со столькими скандалами, допустившего массу некрасивых расставаний с легендами – вот увидите, Рамос будет единственным из золотого состава, кого проводят по-человечески. Даже шопоголизм Переса возвращается – трансфер Куртуа. А это живое свидетельство. 

Скандалы и невероятное везение

Разрешите составу «Милана» Анчелотти каждую неделю на протяжении трех месяцев играть против «Ливерпуля» Бенитеса после финала в Стамбуле, и тогда вряд ли англичане смогли бы выиграть хоть раз, при всем уважении. Понимай итальянцы, чем все может завершиться в матче, в котором одна команда классом была выше другой, поступали бы иначе. А «Реал» - как тот «Ливерпуль», только в шкуре того «Милана». 

Симбиоз - всех обыгрывают на классе, но при этом дико везучие. У «Барселоны» есть свой Эвребе и свой Айтекин, позорные страницы. Но у «Реала», хотя имена арбитров так не запомнились, свои голы из офсайдов, спорные решения по удалениям и незамеченные фолы звезд «сливочных». «Реал» словно сапер, который ошибался многократно, но каждый раз взрывное устройство чудом не срабатывало. Пора им понять, что везение не может быть вечным. 

«Реал» не изменился в лучшую сторону

Явно не пример для подражания. Вечные чемпионства нередко делают команды заносчивыми. Клуб «Реал» не поздравил Роналду – лучшего снайпера в истории, с днем рождения. Некрасиво, но для Переса традиционно. Заметьте также, что со стороны глорихантеров «Реала» похожее отношение к окружающим. Кариус сыграл глупо, но вправду получил сотрясение после жесткой атаки Рамоса. И над немцем зло насмехались. Зачем унижать побежденного? И над «Аяксом» будут издеваться, если голландцы показательно проиграют по молодости и глупости. 

Понятно, что шансы у них мизерные, «Реал» - явный фаворит. Но будут четвертьфиналы, есть другие команды, более достойные по игре. «Сливочные» свои триумфы пережили. Для ЛЧ будет лучше, если эта команда или не дойдет до финала, или хотя бы его проиграет. Если не в 21, то в 22 веке человечество дойдет до мысли, что победителей тоже судят, ведь победы любой ценой – преступления. А у клуба Переса и Рамоса хватает грехов, за которые пора расплатиться. Еще один успех «Реала» будет циничным плевком в попытку через кубковый турнир выявить сильнейшего. 

А вас порадует еще одна победа «Реала» в ЛЧ?

В мире, где переключение внимания происходит за секунды, однообразные победы явно портят картинку. Не только потому, что публика не привыкла скучать, а скорее из-за несправедливости к достойным. Прямо сейчас в Европе есть клубы, играющие лучше, чем «Реал». Но в нашей группе ВК (лайк, шер, подписка) в опросе о победителе ЛЧ за них отдали больше голосов, чем за «Манчестер Сити», не говоря о ПСЖ

Понятно, что «Реалу» как кубковому бойцу доверяют – логично и нормально. И к весне оживают, что заметно по матчам с «Барселоной» и «Атлетико». Конечно, в этом месте понимаем один из секретов «Реала» Зидана – их серия стала проявлением также слабостей конкурентов, которые выходили на поле проигрывать мадридцам. Но тут вопрос личный. Порадует ли вас четвертая подряд и пятая за шесть лет победа одного и того же клуба в Лиге чемпионов

Даже фанаты «Реала» могут задуматься над ответом, если им важно, чтобы команда развивалась, а не маскировала проблемы успехами в любимом кубке. Так уже делали, но затем и в ЛЧ остались без побед. Между успехами Дель Боске и Анчелотти прошло долгих 12 лет.  

Поделиться
Другие материалы по теме
Новый девиз «Зенита»: «Ничего страшного не произошло»
Сегодня, 19:00Вадим Багров в блоге РПЛ - лучшая лига мира!Комментарии36
Парижане осадили «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 10:15Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии12
Плановый осмотр. Чемпионские интриги топ-5 первенств Европы
11 февраляАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии9
Расчленение «Челси»
10 февраляСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии12
«Реал» мчится за «Барселоной»
09 февраляСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии10
В Эль Класико победила интрига
07 февраляСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил NGY
сегодня в 22:25
Давно наблюдаю за твоими хейтерскими потугами в отношении Роналду, и сложилось впечатление, что именно ты чем то обижен на Португальца. А что поздравить легенду клуба, это что-то зазорное? Анчелотти поздравил Рона, который играет в клубе являющийся соперником его Наполи и не умер. На странице Реала в соцсетях, сотни тысяча комментариев от фанатов Реала, с недоумевающим вопросом, где поздравления в адрес Роналду?! А в ответ гнилое молчание. МЮ поздравил Роналду и почему то не задавался, твоим идиотским вопросом, а зачем нам это надо, ведь он уже давно не игрок МЮ?! Нет, тут дело не в уходе Роналду и его отношениях с Реалом, тут дело лично в президенте клуба, для которого нету понятия благодарности, уважения, чести и достоинства!
ты за своими словами следи. Борщишь капитально уже.
NGY
NGY ответил Ruslan3132
сегодня в 21:05
О чем статья? правильно, ниОчем! ) п.с. Клуб «Реал» не поздравил Роналду – лучшего снайпера в истории, с днем рождения. С *ера ли поздравлять игрока чужого клуба играющего в обиженку?
Давно наблюдаю за твоими хейтерскими потугами в отношении Роналду, и сложилось впечатление, что именно ты чем то обижен на Португальца.

А что поздравить легенду клуба, это что-то зазорное?
Анчелотти поздравил Рона, который играет в клубе являющийся соперником его Наполи и не умер.

На странице Реала в соцсетях, сотни тысяча комментариев от фанатов Реала, с недоумевающим вопросом, где поздравления в адрес Роналду?! А в ответ гнилое молчание.

МЮ поздравил Роналду и почему то не задавался, твоим идиотским вопросом, а зачем нам это надо, ведь он уже давно не игрок МЮ?!

Нет, тут дело не в уходе Роналду и его отношениях с Реалом, тут дело лично в президенте клуба, для которого нету понятия благодарности, уважения, чести и достоинства!
Carlos Condit
Carlos Condit ответил Carlos Condit
сегодня в 20:44
Первые два абзаца прочитал, чуть не блеванул. Очевидно хейтер РМ.
Лол)
Хейтер поставил диз :D
Ну удачи!
Carlos Condit
Carlos Condit ответил eleven LC
сегодня в 20:39
Реал не вылетал из лиги чемпионов с мая 2015 года,а сейчас я конечно не уверен в победе Реала но надеюсь что и эта лч поедет в Мадрид! Автор явно за барсу болеет но это его проблемы!
Первые два абзаца прочитал, чуть не блеванул.
Очевидно хейтер РМ.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 20:26
Реал не вылетал из лиги чемпионов с мая 2015 года,а сейчас я конечно не уверен в победе Реала но надеюсь что и эта лч поедет в Мадрид!
Автор явно за барсу болеет но это его проблемы!
Сантус
Сантус
сегодня в 18:17
Я не верю что Реал возьмёт Кубок и в этом сезоне,но хотелось бы...хотя бы для того что бы огорчить автора...)Написать вагон негатива можно всегда и обо всех.Идеалов нет.)
Олег Кожан
Олег Кожан
сегодня в 18:04
я за то что б ЛЧ взял Юве( да да та самая Пеналду), или Псж(деду пора поднять кубок)
mugik1973
mugik1973
сегодня в 17:48
Пе(н)ес опять купить ушастого для команды
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 17:36
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 17:07
    Кабинет пройдет дальше, если надо проползут на четвереньках, ЗМ дали Модричу уже один трофей Перес купил, после чего Кристинка очень обиделась, как и ее фанатки, почему ему не проделать все тоже, что и три года подряд, а Реалу не повторить достижения 60 летней давности - 5 подряд кубков Чемпионов, и доказать всем, что Реал это клуб, который может побеждать даже с физруками во главе и без Пеналду.

    Если они возьмут ушастого опять, то все глоры, которые так ругали Переса за то что Он убрал Зидана и Роналду, снова полюбят деда за кабинетную-победу, а про этих двоих забудут, как забывали про других футболистов и тренеров, таких как Касильяс, Рауль, Дель боске и тд, которые также выигрывали ушастых.

    PS Реал возьмет четвертый, пятый и побьет рекорд выиграв шесть подряд, Тогда поставят Памятник Пересу из Золота заместо геливого нарциса, потому что должно быть стыдно памятник заднеприводного в Мадриде это срам и позор. Эту команду сделал Перес как все выигранные трофеи и кабинетные награды завоеванные сливками. А Роналду лишь примазовался к заслугам всей команды.....................,

    Этому свидетельствует финал с Ливерпулем, судья закрывал глаза, Рамос убрал Салаха, Бэйл оформил Дубль, Модрич прекрасно солировал в полузащите, а что делал Роналду для победы в финале? - ничего, как тело болтался, даже Бензема забил.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил Nety-net
    сегодня в 16:45
    Реал просто читерская команда, выкладывается только в одном турнире сливая остальные :)
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    сегодня в 16:44
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez
      сегодня в 16:31
      Реал будет стремиться выиграть ЛЧ но неизвестно что получится есть уже несколько сильных команд Зидан это почувствовал вот и ушел да и Роналду Да и Ливерпуль если пройдет Баварию и попадет на Реал то Клопп попытается не просто выиграть а выиграть крупно это будет реванш В прошлом сезоне все решило глубина состава понятно что у Ливерпуля состав нуждался в усилении в этом сезоне Ливерпуль усилился Что касается сравнения Зидана то он ближе к Ди Маттео Райкард заложил фундамент в Барселоне их поставил игру это разные коучи Раскрыл Месси Хави Иньесту да Пуйоль стал столбом обороны Кого раскрыл Зидан? Игру уже поставили до него
      Nety-net
      Nety-net
      сегодня в 16:07
      Для начала, это лига чемпионов самый значимый клубный турнир в Европе, тоесть Реал должен проиграть что ли? Реал лучший клуб Европы!!! Он Чемпион!!! Три раза подряд, а тут про какие то ляпы пишут)) смешно напомните мне 1 чемпиона в пользу которого не было ошибок. Реал распределяет так свою форму. Реал команда где лучшие игроки, получается они должны проиграть из-за Переса?))
      NOVA
      NOVA
      сегодня в 15:57
      Французский журнал France Football представил рейтинг из 30 лучших футбольных клубов мира, который возглавил «Реал Мадрид», набравший 184 очка. За Королевским клубом следуют «Барселона» - 177, «Манчестер Юнайтед» - 151, «Бавария» - 135, «Ливерпуль» - 120 и «Ювенус» -107 и т.д.
      http://realmadrid.ru/images/upload/other2/13337b7f9c6e6952ce9be29a6ad1f589.jpg
      S.L.I.P.
      S.L.I.P.
      сегодня в 15:19
      Поддерживаю ниже отписавшихся. Не смог дочитать так как градус абсурда зашкаливает.
      Президент, при котором много трофеев - маразматик. Все логично. Автор одновременно не уважает и Барселону. Типа "был бы Реал крут на самом деле - выигрывал бы никчемную Ла Лигу", а то, что Барселона последнее десятилетие - чуть ли не лучшая Барселона в своей истории - это побоку.
      И надоело уже читать эту тему, что легенд не уважают. Кас не закончил карьеру в Реале только потому, что не признавал, что сдал. И как он потом играл за Порто - всем известно. Клуб должен быть выше одного игрока. Рауль вот осознанно и спокойно покидал Мадрид. Ну не тянул больше, ну что поделать, это нормально. А на скамейке сидеть не хотел.
      Куртуа - шопоголизм? ага, топового вратаря за "копейки" по нынешним меркам? При том, что основному вратарю четвертый десяток? Мде
      ventru
      ventru
      сегодня в 15:07
      Хорошая статья, согласен с автором
      bublikyo
      bublikyo ответил Слайш
      сегодня в 14:54
      С немцами оказывается Реалу легко играть. А то что статистика до 2014 года в Германии была просто ужасная(что то в районе 1 победа из 20 матчей на выезде), а то что финал ЛЧ 2013-го года разыграли две немецкие команды, которые и попали Реалу в четвертьфинале и полуфинале. И это я разобрал одно из десятка спорных высказываний в грязной статейке
      Indian
      Indian
      сегодня в 14:36
      Статья для единомышленников Газаева
      Слайш
      Слайш
      сегодня в 13:36
      Недостаток мотивации на игры внутреннего чемпионата здесь выставляют как слабость команды.. Типа если Реал обыгрывает любой топ клуб европы, но проигрывает условному Алавесу, то всё, Реал слабая команда.. Логика умственно отсталых
      Слайш
      Слайш
      сегодня в 13:32
      Автор статьи барса-ф или ему подобные клоуны? Даже половину не осилил, такого бреда давно не читал.. Календарь Реалу видите ли легкий выпал - Аякс достался.. А то что в прошлом году ПСЖ попался уже в 1/8, а за тем Баварию и Юве - все уже и подзабыли, да?

      Хотя что тут распинаться, завидуйте дальше, и припасите средств пукано-гасительных..
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 13:28
      КриРо, должно быть, по***, поздравил его бывший клуб с ДР или нет. Уходя - уходи.
      NOVA
      NOVA
      сегодня в 13:11
      конечно Реал достойный и 10 раз подряд выигрывать ЛЧ!!! Лучший клуб мира должен всегда быть на вершине и ни какому нормальному болельщику это не надоест!!! вперед Реал, вперед к победам и удачи!!!
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
      сегодня в 12:55
      Ну что ж, раз автор написал об этом целую статью, то значит боиться, что 1 июня его пукан опять будет гореть. Закажите огнетушитель для Горина
      шацк
      шацк
      сегодня в 12:47
      А вас порадует еще одна победа «Реала» в ЛЧ?
      ДАААААААААААААААААААААААААААААААА!

      Автору советую написать "обратную" статью о зените или еще лучше о барселоне...
      Real_Naiman
      Real_Naiman
      сегодня в 12:41
      Я как болельщик Реала тоже удивляюсь. Реал может пройграть любому середняку но весной когда плей офф ЛЧ может размотать любой топ европы. Игроки Реала весь сезон могут играть средно или ужасно но в Лч весной лучшие.
      амурец
      амурец
      сегодня в 12:33
      Реал есть Реал, хотя автор немного прав победы Реала в ЛЧ стали приедаться как и ЗМ Роналду - Месси, но если в этом году Реал возьмёт ушастого, болельщики королей в обиде не будут
      allemz
      allemz
      сегодня в 12:27
      Так решил Станислав Горин, ну что уж тут поделаешь..
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      сегодня в 12:26
      О чем статья? правильно, ниОчем! )

      п.с. Клуб «Реал» не поздравил Роналду – лучшего снайпера в истории, с днем рождения.

      С *ера ли поздравлять игрока чужого клуба играющего в обиженку?
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 12:21
      Этот Реал не выиграет ушастого
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100