«Реалу» пора вылететь из Лиги чемпионов

сегодня, 12:30

Еще одна победа, особенно скандальная, будет ударом по статусу Лиги чемпионов? «Соккер.ру» выясняет, не пора ли королям отдохнуть.

Начнем со спойлера. Ниже мало упоминаний доблестей и подвигов четырехкратных победителей Лиги чемпионов. Но это не значит, что их не существует. Просто еще раз стоит напомнить, что ЛЧ хотели выиграть все, а выиграл «Реал» - скучно.

Все в курсе. А вот подискутировать, почему им пора на выход из любимого турнира без кубка, куда интереснее. Ведь у этих королей грехов не меньше, чем у других монархов. Кроме того, у «Реала» полно адвокатов и сторонников. И им тоже полезно взглянуть на победы в ЛЧ под разными углами.

Частая игра «Реала» «на автомате»

Забавно, что не перестали быть командой Моуриньо по структуре. Расчетливые миллионеры, местами хамские. Что такой победитель ЛЧ привнес в футбол? Почти ничего. Нужно иметь именно Рамоса и Варана, именно Марсело и Роналду, именно Кросса и Модрича (с Каземиро, без него не получалось), именно Бэйла, способного забить через себя после выхода на замену, именно Бензема с его режимами «бездарь» и «виртуоз», чтобы получился такой коллектив, способный вымучить победу в любой игре.

У них даже разгромы бывали шахматными! А без учета индивидуализма в «Реале» мало любопытного. И «даймонд» Зидана, и «4-3-3» сейчас, и блуждающий форвард Роналду, и два латераля на углах штрафной – пережеванный тактический материал. Оборонялись всегда скверно, хотя отчаянно не верите – спросите Касильяса и Наваса. Часто не художники, а ремесленники по стилю. Копируют то, что им подходит, не заботятся о наследии. Например, при Лопетеги «Реал» стал первым по владению мячом в ЛЧ . «Сливочные» приспосабливаются. Это самый успешный «автобус». У них не стиль смелых, хотя метод эффективных.

Коллекция стабильных поражений

Одно дело, если бы «Реал» был семикратным чемпионом Испании и выиграл четыре кубка чемпионов – тогда просто доминировал всюду и считался лучшим клубом десятилетия. Но есть одна загвоздка: у них многовато откровенно глупеньких поражений. В Испании это не самая успешная команда – мало побед в Примере, всего два Суперкубка страны за шесть лет. И в Лиге чемпионов тоже хватает осечек.

Например, в прошлом сезоне проиграли «Тоттенхэму» в группе 3:1. Чудом по имени гол Роналду в падении через себя и пенальти имени Бенатиа прошли «Ювентус». В позапрошлом сезоне три ничьи в группе, где были «Легия» и «Спортинг». Перед этим влет «Вольфсбургу» 2:0, еще раньше – поражение от «Шальке». Теперь два позора с ЦСКА . Причем в основном «Реал» проигрывает заслуженно. Неужели наработали на пятый кубок чемпионов? По игре – точно нет.

Невероятно удачные жеребьевки

ПСЖ попался МЮ , «Баварии» - «Ливерпуль», а «Реалу» - «Аякс». Пункт для любителей теорий заговоров. Но это не случай, когда солист известной некогда панк-группы уходит с головой на поиски НЛО , как Том Делонг – вокалист «Blink 182». У сторонников теории, что ребятам из УЕФА хотелось видеть «Реал» в финалах ЛЧ , доказательств своей правоты больше, чем у бедняг уфологов. Например, «Реал» умеет играть с немцами. В сезоне с победой Анчелотти до финала были только немцы.

«Это Перес все купил»? Нет, конечно, совпадение. Через год снова «Шальке», а еще «Атлетико» - удобные, привычные оппоненты. Нет ПСЖ , «Челси», «Барселоны», а в полуфинале «Ювентус» - тут и вылетели. Затем «Рома» и «Вольфсбург» перед МС . Снова с «Барселоной» не пересеклись или другими опытными в ЛЧ . В позапрошлом сезоне встретились «Наполи», «Бавария» и «Атлетико», а в финале был «Ювентус». Лишь в ЛЧ 2018/19 у «Реала» жребий был сложнее, чем у другого финалиста «Ливерпуля». Может, в УЕФА устали от их побед?

Солари - как Ди Маттео или Райкаард

Приятно, когда тренеры нарабатывают на победы в таком престижном турнире. Лишь изредка в ЛЧ побеждали наставники, которые не делали в карьере ничего сверхъестественного. Позже может оказаться, что и Зидан просто удачно сошелся со звездным составом. На знаниях футболиста и авторитете удачно прошел несколько сезонов в ЛЧ , хотя в прошлой Примере «Реал» был ужасен. Но Солари - не Зинедин, а больше похож на Райкаарда или Ди Маттео.

Пассажир на корабле, который знает, куда плыть. Пришел в команду, которая и без него все умеет, и просто следует по личному курсу. Готовы Рамос, Бензема и Модрич – «Реал» как робот, не знающий поражений в бою. Не готовы – Солари гривастый наблюдатель. Сантьяго не аналог Гвардиолы, Клоппа, Аллегри и других крутых наставников по качеству решений. За какие заслуги ждать его в финале? «Реал» вполне может вылететь после тренерского поражения. Впрочем, Солари – заложник положения, в идеале для себя за плей-офф может пройти путь от гадкого утенка к белому лебедю.

Перес не заслужил еще один триумф

Флорентино, как любой стареющий диктатор, не может похвастаться свежестью идей и адекватным восприятием реальности. Украсть тренера у сборной Испании за пару дней до начала ЧМ -18, чтобы пощекотать старческое эго и уколоть президента тамошней Федерации? Легко. Настолько верить в лояльность Роналду, что проморгать момент, когда Криштиану твердо решил уйти? Без проблем.

Упустить Зидана? Подержите его пиво с тапас. Перес сделал все, чтобы «Реал» провалился. Но класс первой команды, вопреки решениям президента, позволяет «сливочным» не скиснуть. Еще один триумф человека, связанного со столькими скандалами, допустившего массу некрасивых расставаний с легендами – вот увидите, Рамос будет единственным из золотого состава, кого проводят по-человечески. Даже шопоголизм Переса возвращается – трансфер Куртуа. А это живое свидетельство.

Скандалы и невероятное везение

Разрешите составу «Милана» Анчелотти каждую неделю на протяжении трех месяцев играть против «Ливерпуля» Бенитеса после финала в Стамбуле, и тогда вряд ли англичане смогли бы выиграть хоть раз, при всем уважении. Понимай итальянцы, чем все может завершиться в матче, в котором одна команда классом была выше другой, поступали бы иначе. А «Реал» - как тот «Ливерпуль», только в шкуре того «Милана».

Симбиоз - всех обыгрывают на классе, но при этом дико везучие. У «Барселоны» есть свой Эвребе и свой Айтекин, позорные страницы. Но у «Реала», хотя имена арбитров так не запомнились, свои голы из офсайдов, спорные решения по удалениям и незамеченные фолы звезд «сливочных». «Реал» словно сапер, который ошибался многократно, но каждый раз взрывное устройство чудом не срабатывало. Пора им понять, что везение не может быть вечным.

«Реал» не изменился в лучшую сторону

Явно не пример для подражания. Вечные чемпионства нередко делают команды заносчивыми. Клуб «Реал» не поздравил Роналду – лучшего снайпера в истории, с днем рождения. Некрасиво, но для Переса традиционно. Заметьте также, что со стороны глорихантеров «Реала» похожее отношение к окружающим. Кариус сыграл глупо, но вправду получил сотрясение после жесткой атаки Рамоса. И над немцем зло насмехались. Зачем унижать побежденного? И над «Аяксом» будут издеваться, если голландцы показательно проиграют по молодости и глупости.

Понятно, что шансы у них мизерные, «Реал» - явный фаворит. Но будут четвертьфиналы, есть другие команды, более достойные по игре. «Сливочные» свои триумфы пережили. Для ЛЧ будет лучше, если эта команда или не дойдет до финала, или хотя бы его проиграет. Если не в 21, то в 22 веке человечество дойдет до мысли, что победителей тоже судят, ведь победы любой ценой – преступления. А у клуба Переса и Рамоса хватает грехов, за которые пора расплатиться. Еще один успех «Реала» будет циничным плевком в попытку через кубковый турнир выявить сильнейшего.

А вас порадует еще одна победа «Реала» в ЛЧ ?

В мире, где переключение внимания происходит за секунды, однообразные победы явно портят картинку. Не только потому, что публика не привыкла скучать, а скорее из-за несправедливости к достойным. Прямо сейчас в Европе есть клубы, играющие лучше, чем «Реал». Но в нашей группе ВК (лайк, шер, подписка) в опросе о победителе ЛЧ за них отдали больше голосов, чем за «Манчестер Сити», не говоря о ПСЖ .

Понятно, что «Реалу» как кубковому бойцу доверяют – логично и нормально. И к весне оживают, что заметно по матчам с «Барселоной» и «Атлетико». Конечно, в этом месте понимаем один из секретов «Реала» Зидана – их серия стала проявлением также слабостей конкурентов, которые выходили на поле проигрывать мадридцам. Но тут вопрос личный. Порадует ли вас четвертая подряд и пятая за шесть лет победа одного и того же клуба в Лиге чемпионов?