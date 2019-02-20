Регламент литовской Лиги А

Число участников: 8
Турнир проводится в два этапа. На первом этапе команды проводят четырехкруговой турниры (по 2 матча дома и 2 в гостях), после которого команды, занявшие первые 6 мест образуют чемпионскую группу и проводят еще 5 матчей между собой (все набранные до этого очки сохраняются).
Лига Чемпионов (квалификация): 1 место
Лига Европы (квалификация): 2 и 3 места
Переходные матчи с командой из Лиги 1: 7 место
Вылет из Лиги: 8 место
В случае равенства очков места команд в таблице определяются таким образом:
1. Число очков в личных встречах.
2. Разница мячей в личных встречах.
3. Забитые голы в личных встречах.
4. Голы на выезде в личных встречах.
5. Общая разница мячей.
6. Забитые голы.