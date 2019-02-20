Регламент литовской Лиги А

20 февраля 2019, 22:40

Число участников: 8

Турнир проводится в два этапа. На первом этапе команды проводят четырехкруговой турниры (по 2 матча дома и 2 в гостях), после которого команды, занявшие первые 6 мест образуют чемпионскую группу и проводят еще 5 матчей между собой (все набранные до этого очки сохраняются).

Лига Чемпионов (квалификация): 1 место

Лига Европы (квалификация): 2 и 3 места

Переходные матчи с командой из Лиги 1: 7 место

Вылет из Лиги: 8 место

В случае равенства очков места команд в таблице определяются таким образом:

1. Число очков в личных встречах.

2. Разница мячей в личных встречах.

3. Забитые голы в личных встречах.

4. Голы на выезде в личных встречах.

5. Общая разница мячей.

6. Забитые голы.