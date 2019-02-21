Регламент валийской Премьер-Лиги

21 февраля 2019, 00:53

Число участников: 12

Чемпионат состоит из двух этапов. После стандартного турнира в два круга команды делятся на две группы по 6 команд, после чего проводят между собой в рамках групп еще по 5 матчей.

Чемпионская группа разыгрывает титул и места в еврокубках, группа борьбы за выживание определяет неудачников чемпионата.

В случае равенства очков места команд определяются по следующим показателям:

1. Личные встречи (очки, разница мячей, забитые мячи, голы в гостях).

2. Общая разница мячей (забитые голы).

3. Очки фэйр-плей.

4. Жеребьевка.