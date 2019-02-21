Не взлетим, так поплаваем. «Фенербахче» Зико. Сезон-2007/08

21 февраля 2019, 12:15

«Соккер.ру» рассказывает о самой успешной европейской кампании соперника «Зенита».

Один из трёх стамбульских гигантов «Фенербахче» в европейских кубках выглядел скромнее своих соседей. Базирующиеся на европейском берегу Босфора «Галатасарай» и «Бешикташ», могли выбить кого-то из континентальных грандов, пробиться в европейскую весну. Даже дойти до полуфинала Кубка чемпионов или выиграть Кубок УЕФА , как это делал «Галатасарай». «Фенербахче» же обычно придерживался принципа «главное - не победа, а участие».

Но в сезоне-2007/08 «канарейки» выступили более чем достойно. Для себя, конечно. Команда из азиатской части Стамбула успешно преодолела групповой этап Лиги чемпионов, преодолела барьер 1/8 финала и завершила борьбу в одной четвёртой, уступив будущему финалисту «Челси». Возможно, это достижение иным покажется скромным. Даже не достижением вовсе. Но это смотря с какого минарета смотреть. Этот прорыв в Европу смог осуществить бразильский тренер Артур Антуьеш Коимбра, более известный в футбольном мире как Зико.

Король Артур

Зико был прекрасным футболистом. Одним из сильнейших в истории Бразилии полузащитником. Прозвище Белый Пеле просто так не дадут. Лидер бразильской команды времён Теле Сантаны, ключевая фигура «Фламенго», победитель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес. Если честно, то бразилец с его талантом мог и должен был выиграть больше международных трофеев, чем ему удалось. Да и в Европе он был достоин более солидного клуба, чем «Удинезе». Но частичная нереализованность дара не вина Зико, а его беда.

Белый Пеле заканчивал карьеру в японской J-лиге, там же он и начинал свою тренерскую деятельность. Возвращался на родину, помогал Марио Загало на чемпионате мира-1998. Затем снова отправился в Японию, где сначала тренировал свой бывший клуб «Касима Антлерз», а потом и сборную страны. На чемпионате мира 2006 года японцы заняли последнее место в группе и не смогли выйти из группы. Причём самое болезненное поражение - 1:4 команда Японии потерпела в матче с соотечественниками своего тренера. На судьбу самого Зико эта неудача никак не повлияла, ещё до старта мирового первенства он дал согласие возглавить турецкий «Фенербахче», где заменил Кристофа Даума.

Основной причиной расставания с немцем был провал в заключительном туре Суперлиги. У «Фенербахче» и «Галатасарая» было 80 очков, но разница мячей была на стороне «сине-жёлтых» - +56 и +45 соответственно. Победа в гостях над «Денизлиспором» приводила «Фенер» к чемпионству, но он сыграл вничью. «Джем-Бом» не преминул воспользоваться этой неудачей, обыграл на «Али Сам Йен» со счётом 3:0 «Кайсериспор» и запрыгнул на итоговое первое место. После этого судьба Даума была решена.

Было бы несправедливо в отношении немецкого тренера сказать, что бразилец пришёл на пепелище. Вовсе нет. В сезоне-2004/05 «канарейки» стали чемпионами Турции. Но и сам Даум захотел вернуться домой, поэтому спокойно воспринял своё увольнение. В клубе считали, что «Фенер» остановился в развитии и нужен новый импульс. Для чего и позвали Зико, созревшего для работы в Европе.

И его рыцари

С новым тренером в команде появились и новые лица. И исчезли некоторые примелькавшиеся. Вечный скиталец Николя Анелька вернулся в Англию, где бросил якорь в «Болтон Уондерерз». Натурализованный бразилец, нападающий Мерт Нобре, форсировал Босфор и обосновался в «Бешикташе», в обратном направлении проследовал полузащитник сборной Турции Тюмер Метин. Зато сине-жёлтые футболки примерили уругвайский защитник Диего Лугано из «Сан-Паулу». Ещё один защитник, бразилец Эду Драсена, прибыл из «Крузейро». Нападение усилили соотечественник тренера Дейвид («Спортинг») и вечно перспективный сербский нападающий Матея Кежман, проведший сезон в мадридском «Атлетико». Из столичного «Генчлербирлиги» перебрался левый защитник Угур Борал.

«Фенербахче» располагал двумя вратарями сборной Турции. Причём молодой Волкан Демирель начинал теснить героя чемпионата мира 2002 Рушту Речбера. За место на правом фланге спорили Сердар Балчи и Керим Зенгин, но на этой позиции успешно действовал и уроженец Бельгии Юндер Тураджи. Левый фланг занимал Угур Борал или Юмит Озан. В центре обороны трудились Диего Лугано и Эду Драсена, при необходимости могли выйти Денис Барыш и Джан Арат.

Две ключевые фигуры в центре поля - бразильцы. Опорник Маркос Аурелио поучил турецкий паспорт, сменил имя на Мехмет и выступал за сборную своей новой родины. Атакующий полузащитник, один из многочисленных бразильских Алексов - Алешандре де Соуза давно выступал за родную страну, и переделать его в турка не представлялось возможным. Но именно этот стриженный под ноль крепыш был любимцем стадиона. Иногда рядом с Аурелио располагался ганец Стефан Аппиа, а Тюмер Метин выступал помощником Алекса. Справа играл Мехмет Йозгатлы, а слева Тунджай Шанлы. Парочка резервистов Олджан Адын и Кемаль Арслан.

Зико располагал хорошим выбором нападающих: Дейвид, Матея Кежман,Семих Шентюрк, Мурат Хаджиоглу, при необходимости в атаку выдвигался Тунджай. Очень многое зависело от Алекса, который знал когда, кому и как отдать, а когда пробить самому.

Зико начал с двух побед над фарерским чемпионом «Торсхавном», но в групповой этап Лиги чемпионов «Фенер» пробиться не смог – дорогу перебежало киевское «Динамо». В чемпионате «канарейки» стартовали с разгрома «Эрджиеспора» 6:0. И хотя по дорогу попадались и «ухабы» - проигрыш тем же киевлянам, поражение от «Сарыеспора», в целом команда смотрелась неплохо. Любящие раздавать похвалы и комплементы турецкие журналисты дали Зико новое прозвище – «Король Артур», вспомнив про имя самого бразильца. Распространённое Зико – не что иное, как производное от Артурзико, уменьшительного варианта имени. Сами же футболисты стали «рыцарями короля Артура».

В чемпионате эти рыцари довольно быстро убежали вперёд, так что их никто не смог догнать. Официально чемпионские полномочия были возвращены за два тура до финиша, но ещё в феврале мало кто сомневался в исходе чемпионской гонки.

Выигрыш титула позволил занести сезон в актив. На двух других фронтах «канарейки» выступили менее успешно, хотя слово провал тут неуместно. В Кубке УЕФА «Фенербахче» занял третье место в группе, вышел в 1/16 финала, где дважды сыграл вничью с голландским «Алкмаром» 3:3 на «Шюкрю Сараджоглу» и 2:2 в гостях. Дальше прошла команда Ко Адриансе. Кубок Турции достался «Бешикташу», который выбил команду Зико в полуфинале.

Большие ожидания были связаны с сезоном-2007/08. Особенно после того, как «Фенер» укрепил свои ряды. Из «Реала» пришёл Роберто Карлос. Контракт бразильца истёк, поэтому один сильнейших левых полузащитников достался бесплатно. Ещё один новичок Ведерсон в своём прежнем клубе – «Анкараспоре» тоже играл на левом фланге обороны. Перебегать Роберто Карлоса он не мог, но был способен закрыть любою бровку. Кроме того Ведерсон по всем документам проходил, как турок по имени Гёкчжек. Бразилец получил гражданство ещё в Анкаре, но за сборную Турции так и не сыграл. Зато со своим паспортом он вписывался в лимит – десять иностранцев в заявке. В атаке появился темнокожий футболист, который числился турком Касымом-Касымом. В Англии, где нападающий играл за «Шеффилд Юнайтед», он проходил как Колин Казим-Ричардс. Папа футболиста, которому Колин обязан своей внешностью, был родом откуда-то из Вест-Индии, а мама приехала в Британию с Северного Кипра, что и позволило найти у форварда турецкие корни. Из «Хаджетепе» пришёл правый защитник Гёкхан Гюнул, пополнили ряды «Фенера» полузащитники Гюрхан Гюрсой («Аданаспор») и Али Билгин («Антальяспор»). Ушёл в «Бешикташ» Мехмет Йозгатлы. Главной же потерей, в первую очередь психологической, стал уход в стан «чёрных орлов» Рушту Речбера. Ветеран хотел играть, а посидеть в сменщиках у Волкана Демиреля мог его тёзка Волкан Бабаджан, Сердар Кулбилге или Мерт Гюнюк. Например, в матче за Суперкубок Турции дуэли Волкан – Рушту не было. У «канареек» играл Сердар, а у «чёрных орлов» - Хакан Арикан. Пролог сезона остался за «Фенером» - 2:1. Зато в стартовом матче чемпион неожиданно проиграл «Истанбулспору» 0:2.

Много шума и ничего

Зико пообещал извлечь урок из прошлогоднего непопадания в групповой этап Лиги чемпионов. К квалификационным матчам с «Андерлехтом» команда отнеслась в высшей степени ответственно. Гол Алекса обеспечил победу в Стамбуле, а в Брюсселе Кежман с Алексом довели дело до логического конца. «Сине-жёлтые» пробились в групповой этап, угодив в непростую компанию – ПСВ , «Интер» и ЦСКА . Желание на людей посмотреть и себя показать стало доминантой. Даже неудачи в чемпионате не воспринимались остро, - а после четвёртого тура чемпионы шли седьмыми, после пятого спустились на ступеньку вниз.

Подумаешь, ничья с «Хаджитепе» или «Ризеспором», когда к тебе в гости собирался миланский «Интер». Со Златаном Ибрагимовичем, Деяном Станковичем, Луишем Фигу. Но миланцы были обыграны за счёт бразильской комбинации. Голевую атаку начал Роберто Карлос, продолжил Алекс, а завершил неотразимым ударом по летевшему на уровне головы мячу Дэйвид. 1:0 – это ещё по-божески. «Фенербахче» не использовал ряд выгодных моментов. В конце встречи Эрнан Креспо едва не наказал хозяев поля за расточительность.

А через две недели «Фенер» приехал в Москву на матч с ЦСКА . Игорь Акинфеев лечил больное колено, и ворота армейцев защищал Вениамин Мандрыкин. Который ошибся на выходе на девятой минуте, на пару с Алексеем Березуцким, чем воспользовался Алекс. Единичка провисела на табло до 49-й минуты, пока Милош Красич, тогда ещё армеец, не завершил свой забег точным ударом с острого угла. Тут же Вагнер Лав сам заработал 11-метровый, сам же его забил. Но за пять минут до финального свистка Дэйвид пробил метров с 30. Мандрыкин ошибся на приёме и лишил тем самым «красно-синих» домашней победы – 2:2.

После девяти туров «Фенер» наконец-то вошёл в четвёрку. Но отставание от лидера «Галатасарая» уже выглядело приличным – 6 очков. В Лиге чемпионов же «канарейки» выстояли в Эйндховене, и после первого круга шли вторыми с 5 очками. Перед второй встречей с голландцами команда Зико сыграла разок вничью и выиграла два матча. В том числе и у «Бешикташа» на «Шюкрю Сараджоглу» со счетом 2:1.

Автогол Дирка Марселлиса и точный удар Семиха Шентюрка не просто обеспечили домашний выигрыш у ПСВ , они приоткрыли для «канареек» дверь в плей-офф. Но прежде чем войти, это дверь нужно было распахнуть. В Милане не вышло. «Интер» взял реванш со счётом 3:0. Но в заключительном туре «Фенербахче» со счётом 3:1 обыграл ЦСКА , что позволило команде Зико занять второе место в группе и готовиться к 1/8 финала Лиги чемпионов. Армейцев не спасло возвращение в ворота Игоря Акинфеева.

Но перед тем, как выиграть у ЦСКА , «Фенербахче» одержал яркую и при этом важную победу над «Галатасараем», обеспеченную голами Семиха Шентюрка и Дэйвида. «Фенер» вышел на третье место, сократив отставание от «Джем-Бом» до одного очка. А в лидеры вырвался «Сивасспор», опережающий двух представителей Стамбула на очко и на два. Перерыв в Лиге чемпионов мог быть использован командой Зико для приведения в порядок дел домашних. Состав пополнил ведущий полузащитник сборной Чили Клаудио Мальдонадо.

Первый круг «канарейки» завершили лидерами. Количество очков и разница мячей с «Сивасспором» были одинаковы – 37 и +13, но «Фенер» получил преимущество благодаря победе в очной встрече. Следом шли «Галатасарай» и «Бешикташ» - 36 и 34. Подобная плотность вверху сулила частыми переменами в лидирующей группе. Стоило «Фенербахче» упустить победу над «Истанбулспором» (2:2), как вперёд вырвался «Сивасспор». «Фенер» разгромил лидера в гостях 4:1, но условные жёлтые майки примерил «Галатасарай». Постепенно «Джем-Бом» и «сине-жёлтые» стали отрываться от «Сивасспора» и «Бешикташа». Но подоспели матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, и «канарейкам» пришлось сменить направление главного удара. Ибо соперник был серьёзным – «Севилья» Хуанде Рамоса выиграла два предыдущих Кубка УЕФА , но и проходимым.

Матч с испанцами на «Шюкрю Сараджоглу» выдался нервным, ярким и результативным. Хозяева дважды вырвались вперёд после голов Кежмана и Лугано, гости дважды сравнивали – Драсена в свои ворота и Жульен Эскюде. Но точку в матче поставил Самих Шентюрк, которому слегка помог подставивший ногу защитник гостей Ивица Драгутинович. В итоге «Фенер» выиграл, но два пропущенных дома мяча заметно обесценивали эту победу.

После игры с «Севильей» команда Зико проиграла дома «Бурсаспору». Что не могло не отразиться на таблице турецкой Суперлиги. Кроме того, «Фенер» вылетел из Кубка Турции, уступив в четвертьфинале «Галатасараю» 1:2.

Ничего хорошего сегодняшнему сопернику «Зенита» не сулило начало ответной игры с «Севильей». К 19-й минуте табло стадиона «Рамон Санчес Писхуан» высвечивало счёт 2:0 в пользу хозяев. Сначала Волкан Демирель неудачно принял со штрафного удар Дани Алвеса и стал соавтором года бразильца. Затем снова подкачал вратарь, пропустивший мяч после удара Салифа Кейта с 25 метров. Очень вовремя для гостей забил Дэйвид, которому как обычно ассистировал Алекс. Но ещё до перерыва Фредерик Кануте в третий раз заставил «Фенер» начать с центра поля.

Но второй тайм прошёл при преимуществе «Фенербахче». Гости своего добились. Дэйвид на 79-й минуте добил в ворота, отскочивший от штанги мяч. Те же 3:2, что и в Стамбуле. Только в пользу «Севильи». Стало быть, пришлось играть ещё тридцать минут дополнительного времени. А потом и быть пенальти. Демирель, подаривший испанцам два гола в начале встречи, исправился и отразил три 11-метровых – не позволил забить Энцо Мареске, Жюльену Эскюде и Дани Алвесу. «Фенербахче» выиграл серию пенальти 3:2 и впервые в истории вышел в четвертьфинал главного клубного турнира Европы. Навстречу «Челси».

В Суперлиге вперёд вырвался державшийся в тени «Бешикташ», а «Сивасспор» начинал отставать, не выдержав спора с гигантами. Но прошло два тура, и вновь «Фенербахче» порадовал своих болельщиков первым местом в чемпионате. Через несколько дней к лидеру чемпионата Турции приехал «Челси».

Дэйвид, забивший столько важных мячей в розыгрыше Лиги чемпионов, на этот раз поразил собственные ворота. Пришёл помочь защите и оказал команде медвежью услугу. Палочкой-выручалочкой стал брошенный Зико в бой Касым-Касым, он же Колин Казим-Ричардс. В середине второго тайма бывший англичанин сумел сравнять счёт, чем завёл свою команду. Исправился Дэйвид, дальним ударом поразивший ворота лондонцев. Хозяева могли забить ещё, но им не хватило времени. Поэтому только 2:1.

Через неделю соперники встречались в Лондоне. Уже на четвёртой минуте Михаэль Баллак вывел «Челси» вперёд. И в игре, и по сумме двух матчей. Германский полузащитник отличился после штрафного, выполненного Фрэнком Лэмпардом. «Синие» потеряли вратаря Карло Кудичини (Петр Чех был травмирован и не играл с турками вообще). Вызванный со скамейки запасных португалец Илариу спас «Челси» в нескольких эпизодах. Как ни старался «Фенер» забить единственный спасительный мяч, ничего не вышло. Более того, за три минуты до конца Лэмпард замкнул прострел Майкла Эссьена - 2:0. Европейская сказка Короля Артура и его рыцарей закончилась.

В чемпионате Турции установилось двоевластие. Первую строчку делили «Галатасарай» и «Фенербахче». Именно в таком порядке. Судьба титула решилась за два тура до финиша в их очной встрече на «Али Сами Йен». Шабани Нонда принёс «Джем Бом» победу в матче и в чемпионате. В последний игровой день «канарейки» проиграли «Трабзонспору» и финишировали вторыми, с отставанием от чемпиона на шесть очков.