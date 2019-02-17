На переправе. «Аякс» Луи ван Гала. Сезон-1992/93

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 17 5.5 1.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.63 3.4 2.63
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Реал 1:2  Жирона 1.07 14 25
18:15 34’  Валенсия 0:0  Эспаньол 1.77 3.45 5
20:30 сегодня  Вильярреал -:-  Севилья 2.5 3.5 2.7
22:45 сегодня  Бетис -:-  Алавес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 1:4  Фиорентина 6.9 1.85 2.75
17:00 Матч завершен  Эмполи 3:0  Сассуоло 2.65 3.25 2.7
17:00 Идет второй тайм, 90’  Дженоа 1:1  Лацио 3.25 3.2 2.3
17:00 90’  Удинезе 1:0  Кьево 2 3.1 4.3
20:00 сегодня  Интер -:-  Сампдория 1.53 4 6.7
22:30 сегодня  Наполи -:-  Торино 1.47 4.4 8.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 61’  Айнтрахт Ф 1:0  Боруссия М 2.35 3.5 2.95
20:00 сегодня  Байер -:-  Фортуна 1.53 4.2 6.2
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 90’  Лилль 0:0  Монпелье 1.95 3.1 4.6
17:00 90’  Кан 0:0  Страсбур 3.15 2.95 2.55
17:00 90’  Бордо 2:1  Тулуза 2.2 2.9 4
19:00 сегодня  Реймс -:-  Ренн 2.45 2.9 3.35
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  ПСЖ 5.6 4.6 1.52
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 1:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.27 6 9
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 1:0 Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 2.65 2.8 2.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 2:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1.55 3.4 7
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня 2:0 Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 1:0 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 1.65 3.5 5.3
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:1 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 3.45 2 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 2.25 2.85 3.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 0:1 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 46 8.5 1.08
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.6 2.4 3.7
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 14 4.2 1.33
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1:1 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 8 3.05 1.62
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.95 3.3 4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.8 3.05 2.6
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.35 2.9 3.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3:1 Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1.38 4.4 8.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.4 3.4 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.75 3.8 4.3
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 3:0 Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.72 2.85 7.3
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 1.85 2.85 5.3
18:30 18’ Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 0:0 Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.4 4.3 7.3
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
17:00 90’ Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе 2:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 4.2 3.2 1.85
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 0:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 3.55 1.93 3.75
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1:3 Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.45 2.85 3.25
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2:2 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 9 3.1 1.57
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:2 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 22 8.5 1.09
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2:0 Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.3 4.4 11
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1:1 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.3 2.1 6.3
18:15 33’ Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.65 3.5 6.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.85 3.2 5
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 3:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1:0 Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.19 5.7 21
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 0:1 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3.8 3.8 1.85
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек -:- Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 3.1 2.9 2.45
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.35 5 7.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 1:1 Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 3:0 Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.25 5.2 13
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:0 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 3.15 2.9 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага 3 2.9 2.5
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 0:1 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.05 3 3.8
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 85’ Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 1:0 Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.35 2.85 3.3
17:00 90’ Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2:2 Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.85 3.1 4.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 89’ Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис 0:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 2:2 Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.65 4.2 4.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.9 4 3.6
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 1:1 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 4:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 90’ Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа 2:3 Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид - - -
17:00 86’ Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат 0:1 Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дифаа (Эль Жадида)Дифаа -:- Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:0 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:1 Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити - - -
04:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл -:- Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк 4:1 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БайройтБайройт -:- Логотип футбольный клуб ФСВ Эрланген-БрюкФСВ Эрланген-Брюк - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 1:0 Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
18:30 17’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:2 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 2 3.3 3.6
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 3:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 3:2 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 3:0 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 5:0 Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.05 13 39
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2:1 Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 2.35 3.1 3.15
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 1:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 1.9 3.4 4.1
18:45 4’ Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 0:0 Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 4.7 3.85 1.68
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
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17:30 60’ Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:0 Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.9 3.4 3.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 1.6 3.6 5.6
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18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.25 3.05 3.4
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1:0 Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.85 3.45 4.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.02 3.25 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 2.5 3.35 2.7
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14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб КовильяКовилья 3:0 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 1.75 2.9 6.2
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб МафраМафра 0:0 Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.85 3.1 2.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Брага-2Брага-2 0:0 Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 0:0 Логотип футбольный клуб Оливейренше (Оливейра-де-Аземейш)Оливейренше 1.77 3.4 4.7
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На переправе. «Аякс» Луи ван Гала. Сезон-1992/93

сегодня, 17:04

«Соккер.ру» продолжает рассказ об одной из ярчайших команд девяностых.

В предыдущем материале, посвящённом «Аяксу», вы могли прочитать о том, кто такой Луи ван Гал и как он появился в Амстердаме и приступил к строительству новой команды. Аяксиды, в составе которых присутствовали как известные футболисты, так и те, кто заиграл при новом тренере, пришли на финиш вторыми, вслед за ПСВ.

Бергкамп остался. И это главное

Летом столичному клубу удалось сохранить свою главную звезду Денниса Бергкампа, даром, что после чемпионата Европы его завалили предложениями. Никуда не уехал и его верный оруженосец Вим Йонк. Зато отправились в Италию соответственно в «Лацио» и «Фоджу» Арон Винтер и Брайан Рой. Вслед за ними проследовал в «Дженоа» Джон ван’т Схип. Не заигравший толком рослый нападающий Джон ван Лун усилил «Фейеноорд», а Рон Виллемс – «Гронинген». Микаэл Райцигер был командирован в аренду в «Волендам».

Новичков было четверо, причём нападающего Рона Де Бура можно было назвать таковым с натяжкой. Брат-близнец Франка уходил в «Твенте» за игровой практикой. Из «Виллема II» был приглашён быстрый левый крайний нападающий Марк Овермарс. В финском клубе «МюПа» был найден одарённый полузащитник Яри Литманен.  Четвёртым рекрутом оказался правый крайний нападающий Дрис Буссата («Телстар»).

Луи ван Гал ещё в предыдущем сезоне слегка разочаровался во вратаре Стэнли Менцо. В новом сезоне престижную единичку на свитер наклеил Эдвин ван дер Сар. Однако тренер дал шанс «Чёрному коту», которого любили болельщики. На позиции правого защитника по-прежнему играл Сонни Силой, слева – Микаэл Креек. Не стал ван Гал отказываться и от сыгранной пары центральных защитников Франк Де Бур  - Данни Блинд. В запасе Дик ван Бурик и Микаэл Райцигер, но его сдали в прокат «Волендаму».

В средней линии к Виму Йонку и Марсиано Винку добавился Эдгар Давидс, игравший без своих знаменитых очков. На лавочке Яри Литманен, Кларенс Зеедорф, Рональд Де Бур, Роб Алфлен, Дан Петерсен и Фонс Грёнендайк. В атаке слева Марк Овермарс, в центре Деннис Бергкамп, справа Стеффан Петтерссон. Им могли помочь Литманен, Рональд Де Бур, Буссата, Клайд Вёйнгард - двоюродный брат Карлоса и Джимми Хасселбайнков, а также ван Лун и Рой, пока те не покинули команду.

Три задачи

В новом сезоне амстердамцам предстояла борьба на трёх фронтах – чемпионат Голландии, Кубок Нидерландов и Кубок УЕФА. Была поставлена задача выиграть оба домашних турнира и пройти как можно дальше в европейском. Перед тем, как взять старт в официальных соревнованиях, «Аякс» выиграл неофициальный турнир – овладел трофеем Сантьяго Бернабеу, обыграв «Реал» в Мадриде с результатом 3:0.

Два стартовых матча – у «Дордрехта» и «Гоу Эхед Иглз» амстердамцы выиграли 3:0 и 3:1. Но первый выезд в Роттердам принёс лёгкое разочарование – обыграть «Спарту» не получилось. 

Тяжёлое разочарование наступило после визита в Амстердам ПСВ. Менцо, безупречно отыгравший три встречи, на этот раз накуролесил и позволил забить Виму Кифту на 16 минуте. «Аякс» с большим трудом сравнял счёт – гол на счету Бергкампа. Но не успели хозяева перевести дух, как Артур Нюман опять же без особых помех со стороны обороны и вратаря аяксидов вывел брабантцев вперёд. Уже окончательно.

Злой «Аякс» поехал в Зальцбург на матч Кубка УЕФА и разнёс там местную «Аустрию» 3:0 – после перерыва по разу отличились Эдгар Давидс, Марк Овермарс и Микаэл Креек. Задача по выходу в 1/16 финала была решена. Можно было начинать работу над ошибками в чемпионате, пока соперники далеко не убежали. Крепкая «Рода» не выдержала натиска аяксидов, проиграв на «Де Меер» 2:4. Ответный матч с «Аустрией», превратившийся в формальность, завершился победой голландского клуба 3:1.

Хет-трик Бергкампа плюс голы Петтерссона и Овермарса в сумме принесли крупную победу над «Валвейком». Затем настала очередь «Камбюра», в игре с которым получил повреждение Менцо. Впервые в сезоне в воротах появилась длинная и худая фигура Эдвина ван дер Сара.

Поездка в португальский город Гимарайнш оказалась лёгкой прогулкой. Эдгар Давидс поразил ворота «Витории» на 43 секунде, а дальше славно потрудились Деннис Бергкамп и Стеффан Петтерссон. В ответной игре «Аякс» выиграл скромнее – 2:1, но это уже не имело большого значения. В отличии от двух ничьих в чемпионате с одинаковым счётом 2:2. Отскочили в гостях с «Ден Босхом» - спасибо Петтерссону за гол на 90 минуте. Затем столичные футболисты дважды позволили отыграться «Маастрихту». Следующим в графике был «Фейеноорд».

Борьбы в De Klassieker не получилось. «Аякс» как-то легко нокаутировал главного недруга в его вотчине. Отбив все атаки роттердамцев, гости тремя уколами – Давидса, Овермарса и Петтерссона устроили праздник многочисленной армии своих болельщиков. Аяксиды - вторые. И отставание от ПСВ всего два очка. Но весь эффект от победы в дерби сошёл на нет после унылых домашних ноль-ноль с «Виллемом Вторым».

К первому матчу 1/8 финала Кубка УЕФА в ворота вернулся Менцо, который уверенно отработал в домашней игре с «Кайзерслаутерном». Давидс и Йонк в свою очередь обеспечили победу 2:0. Легко, на классе обыгран в гостях «Гронинген» 3:0. И тем нелепее показался домашний проигрыш «Твенте» 0:1. 

«Аякс» выиграл и второй матч у «Кайзерслаутерна» - 1:0. Даже Алфлен забил. Шесть побед в шести европейских матчах и прорыв в весну. В Кубке страны тоже всё отлично – убраны с дороги «Зволле» и «Маастрихт». Настало время очередной попытки поправить дела в первенстве. А то ПСВ оторвался аж на пять очков.  Завершив первый круг домашней ничьей с «Утрехтом», амстердамцы начали второй круг серией из пяти побед с общим счётом 24:2! И отрыва как ни бывало. Перед поездкой в Эйндховен «Аякс» и ПСВ были наравне – по 30 очков.

Сосредоточимся на Кубке

Но и вторая встреча с ПСВ принесла разочарование. Те же 2:1 в пользу брабантцев, что и в Амстердаме. Даром что Бергкамп забил первый мяч на «Филипс». Пас Франка Де Бура на полполя, и изящный обводящий удар мимо Вима Де Рона. Прошла минута и никто не помешал Эрику Линскенсу пробить головой после навеса с левого края. Прошло несколько минут и Менцо зацепил Линскенса за ногу. «Чёрный кот» сам заработал пенальти, сам и выручил, взяв удар Ромарио. Но во втором тайме Линскенс реализовал выход один на один и принёс ПСВ и победу, и первое место. А «Аякс» отошёл на третье место, пропустив вперёд «Фейе».

Полуфинал Кубка Нидерландов с «Твенте» выдался тяжёлым. 120 минут и не единого гола. Но в серии пенальти «Аякс» превзошёл соперников 4:2, после чего отправился в Бургундию на четвертьфинал Кубка УЕФА с «Осером». Откуда вернулся битым.  На быстрый гол Петтерссона подопечные Ги Ру ответили голом защитника Франка Верлата. Не пожалел воспитанник «Аякса» родной клуб. Перед перерывом соперники обменялись голами - сначала Корентен Мартенс поразил ворота Менцо, но через минуту Винк огорчил Брюно Мартини. Однако в концовке второго тайма «Осер» дожал гостей и сделали это Паскаль Вайруа и Даниэль Дютюэль. Итог 4:2 в пользу французского клуба - два гола, забитых на чужом поле, согласитесь, неплохой задел. Но после этой встречи Луи ван Гал окончательно разочаровался в Менцо. Сезон доигрывал ван дер Сар.

В промежутке между встречами Кубка УЕФА команда ван Гала завершила вничью встречу с «Волендамом» и разобралась с «Родой» и «Валвейком». Отставание в чемпионате всего очко и от ПСВ, и от «Фейеноорда». Одного гола Франка Де Бура для суммарной победы над «Осером» оказалось мало. В полуфинал вышли бургундцы, а «Аякс» завершил европейскую кампанию. Одна из задач осталась не решённой.

«Фейеноорд» тоже вылетел из Кубка Кубков после двух проигрышей «Спартаку» и теперь мог бороться за чемпиона и Кубок. Причём победа в первенстве виделась «Фейе» куда более важной. Вскоре двум самым непримиримым недругам довелось сойтись в полуфинале Кубка страны. «Аякс» отвёл душу, во второй раз за сезон разгромив «Фейе» на «Де Кёйп», причём еще более жёстко, чем в чемпионате - 5:0. Три гола Давидса, два Бергкампа. 

До второй цели оставался шаг. Может, это обстоятельство подействовало несколько расслабляюще. Ничьи с «Виллемом II» и «Маастрихтом», проигрыш «Твенте» выбыли аяксидов из чемпионской гонки. Нет, над будущим чемпионом команда ван Гала поглумилась в третий раз за сезон. Теперь уже в Амстердаме и с результатом 5:2 - дубль Йонка, по голу от Рональда Де Бура, Винка и Петтерссона. Но титул достался «Фейеноорду», о чём «Соккер.ру» уже писал.

А «Аякс» в финале Кубка Нидерландов расправился с «Херенвеном» 6:2. Однако пусть счёт не вводит в заблуждение. Лёгкой эта победа не была, даром что Давидс уже на 7 минуте распечатал ворота фризов. Но в первом тайме соперники не только сопротивлялись, но и отыгрались. Только перед самым перерывом Марк Овермарс вывел амстердамцев вперёд. Третий, такой нужный мяч Петтерссон забил на 70 минуте. А потом голы посыпались. В итоге после шестилетней паузы отправился в Амстердам, а Луи ван Гал выиграл свой первый трофей.

И хотя не все задачи были выполнены, сезон оставил хорошее впечатление. И дело не в трёх разгромах, учинённых чемпиону. Луи ван Гал всё увереннее чувствовал себя в тренерском кресле. И понимал, что это была лишь переправа от старого «Аякса» к новому. В котором уже не будет Бергкампа, Йонка, Петтерссона, Менцо, но зажгутся новые звёзды. Ждать оставалось совсем недолго.

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