На переправе. «Аякс» Луи ван Гала. Сезон-1992/93

сегодня, 17:04

«Соккер.ру» продолжает рассказ об одной из ярчайших команд девяностых.

В предыдущем материале, посвящённом «Аяксу», вы могли прочитать о том, кто такой Луи ван Гал и как он появился в Амстердаме и приступил к строительству новой команды. Аяксиды, в составе которых присутствовали как известные футболисты, так и те, кто заиграл при новом тренере, пришли на финиш вторыми, вслед за ПСВ .

Бергкамп остался. И это главное

Летом столичному клубу удалось сохранить свою главную звезду Денниса Бергкампа, даром, что после чемпионата Европы его завалили предложениями. Никуда не уехал и его верный оруженосец Вим Йонк. Зато отправились в Италию соответственно в «Лацио» и «Фоджу» Арон Винтер и Брайан Рой. Вслед за ними проследовал в «Дженоа» Джон ван’т Схип. Не заигравший толком рослый нападающий Джон ван Лун усилил «Фейеноорд», а Рон Виллемс – «Гронинген». Микаэл Райцигер был командирован в аренду в «Волендам».

Новичков было четверо, причём нападающего Рона Де Бура можно было назвать таковым с натяжкой. Брат-близнец Франка уходил в «Твенте» за игровой практикой. Из «Виллема II» был приглашён быстрый левый крайний нападающий Марк Овермарс. В финском клубе «МюПа» был найден одарённый полузащитник Яри Литманен. Четвёртым рекрутом оказался правый крайний нападающий Дрис Буссата («Телстар»).

Луи ван Гал ещё в предыдущем сезоне слегка разочаровался во вратаре Стэнли Менцо. В новом сезоне престижную единичку на свитер наклеил Эдвин ван дер Сар. Однако тренер дал шанс «Чёрному коту», которого любили болельщики. На позиции правого защитника по-прежнему играл Сонни Силой, слева – Микаэл Креек. Не стал ван Гал отказываться и от сыгранной пары центральных защитников Франк Де Бур - Данни Блинд. В запасе Дик ван Бурик и Микаэл Райцигер, но его сдали в прокат «Волендаму».

В средней линии к Виму Йонку и Марсиано Винку добавился Эдгар Давидс, игравший без своих знаменитых очков. На лавочке Яри Литманен, Кларенс Зеедорф, Рональд Де Бур, Роб Алфлен, Дан Петерсен и Фонс Грёнендайк. В атаке слева Марк Овермарс, в центре Деннис Бергкамп, справа Стеффан Петтерссон. Им могли помочь Литманен, Рональд Де Бур, Буссата, Клайд Вёйнгард - двоюродный брат Карлоса и Джимми Хасселбайнков, а также ван Лун и Рой, пока те не покинули команду.

Три задачи

В новом сезоне амстердамцам предстояла борьба на трёх фронтах – чемпионат Голландии, Кубок Нидерландов и Кубок УЕФА . Была поставлена задача выиграть оба домашних турнира и пройти как можно дальше в европейском. Перед тем, как взять старт в официальных соревнованиях, «Аякс» выиграл неофициальный турнир – овладел трофеем Сантьяго Бернабеу, обыграв «Реал» в Мадриде с результатом 3:0.

Два стартовых матча – у «Дордрехта» и «Гоу Эхед Иглз» амстердамцы выиграли 3:0 и 3:1. Но первый выезд в Роттердам принёс лёгкое разочарование – обыграть «Спарту» не получилось.

Тяжёлое разочарование наступило после визита в Амстердам ПСВ . Менцо, безупречно отыгравший три встречи, на этот раз накуролесил и позволил забить Виму Кифту на 16 минуте. «Аякс» с большим трудом сравнял счёт – гол на счету Бергкампа. Но не успели хозяева перевести дух, как Артур Нюман опять же без особых помех со стороны обороны и вратаря аяксидов вывел брабантцев вперёд. Уже окончательно.

Злой «Аякс» поехал в Зальцбург на матч Кубка УЕФА и разнёс там местную «Аустрию» 3:0 – после перерыва по разу отличились Эдгар Давидс, Марк Овермарс и Микаэл Креек. Задача по выходу в 1/16 финала была решена. Можно было начинать работу над ошибками в чемпионате, пока соперники далеко не убежали. Крепкая «Рода» не выдержала натиска аяксидов, проиграв на «Де Меер» 2:4. Ответный матч с «Аустрией», превратившийся в формальность, завершился победой голландского клуба 3:1.

Хет-трик Бергкампа плюс голы Петтерссона и Овермарса в сумме принесли крупную победу над «Валвейком». Затем настала очередь «Камбюра», в игре с которым получил повреждение Менцо. Впервые в сезоне в воротах появилась длинная и худая фигура Эдвина ван дер Сара.

Поездка в португальский город Гимарайнш оказалась лёгкой прогулкой. Эдгар Давидс поразил ворота «Витории» на 43 секунде, а дальше славно потрудились Деннис Бергкамп и Стеффан Петтерссон. В ответной игре «Аякс» выиграл скромнее – 2:1, но это уже не имело большого значения. В отличии от двух ничьих в чемпионате с одинаковым счётом 2:2. Отскочили в гостях с «Ден Босхом» - спасибо Петтерссону за гол на 90 минуте. Затем столичные футболисты дважды позволили отыграться «Маастрихту». Следующим в графике был «Фейеноорд».

Борьбы в De Klassieker не получилось. «Аякс» как-то легко нокаутировал главного недруга в его вотчине. Отбив все атаки роттердамцев, гости тремя уколами – Давидса, Овермарса и Петтерссона устроили праздник многочисленной армии своих болельщиков. Аяксиды - вторые. И отставание от ПСВ всего два очка. Но весь эффект от победы в дерби сошёл на нет после унылых домашних ноль-ноль с «Виллемом Вторым».

К первому матчу 1/8 финала Кубка УЕФА в ворота вернулся Менцо, который уверенно отработал в домашней игре с «Кайзерслаутерном». Давидс и Йонк в свою очередь обеспечили победу 2:0. Легко, на классе обыгран в гостях «Гронинген» 3:0. И тем нелепее показался домашний проигрыш «Твенте» 0:1.

«Аякс» выиграл и второй матч у «Кайзерслаутерна» - 1:0. Даже Алфлен забил. Шесть побед в шести европейских матчах и прорыв в весну. В Кубке страны тоже всё отлично – убраны с дороги «Зволле» и «Маастрихт». Настало время очередной попытки поправить дела в первенстве. А то ПСВ оторвался аж на пять очков. Завершив первый круг домашней ничьей с «Утрехтом», амстердамцы начали второй круг серией из пяти побед с общим счётом 24:2! И отрыва как ни бывало. Перед поездкой в Эйндховен «Аякс» и ПСВ были наравне – по 30 очков.

Сосредоточимся на Кубке

Но и вторая встреча с ПСВ принесла разочарование. Те же 2:1 в пользу брабантцев, что и в Амстердаме. Даром что Бергкамп забил первый мяч на «Филипс». Пас Франка Де Бура на полполя, и изящный обводящий удар мимо Вима Де Рона. Прошла минута и никто не помешал Эрику Линскенсу пробить головой после навеса с левого края. Прошло несколько минут и Менцо зацепил Линскенса за ногу. «Чёрный кот» сам заработал пенальти, сам и выручил, взяв удар Ромарио. Но во втором тайме Линскенс реализовал выход один на один и принёс ПСВ и победу, и первое место. А «Аякс» отошёл на третье место, пропустив вперёд «Фейе».

Полуфинал Кубка Нидерландов с «Твенте» выдался тяжёлым. 120 минут и не единого гола. Но в серии пенальти «Аякс» превзошёл соперников 4:2, после чего отправился в Бургундию на четвертьфинал Кубка УЕФА с «Осером». Откуда вернулся битым. На быстрый гол Петтерссона подопечные Ги Ру ответили голом защитника Франка Верлата. Не пожалел воспитанник «Аякса» родной клуб. Перед перерывом соперники обменялись голами - сначала Корентен Мартенс поразил ворота Менцо, но через минуту Винк огорчил Брюно Мартини. Однако в концовке второго тайма «Осер» дожал гостей и сделали это Паскаль Вайруа и Даниэль Дютюэль. Итог 4:2 в пользу французского клуба - два гола, забитых на чужом поле, согласитесь, неплохой задел. Но после этой встречи Луи ван Гал окончательно разочаровался в Менцо. Сезон доигрывал ван дер Сар.

В промежутке между встречами Кубка УЕФА команда ван Гала завершила вничью встречу с «Волендамом» и разобралась с «Родой» и «Валвейком». Отставание в чемпионате всего очко и от ПСВ , и от «Фейеноорда». Одного гола Франка Де Бура для суммарной победы над «Осером» оказалось мало. В полуфинал вышли бургундцы, а «Аякс» завершил европейскую кампанию. Одна из задач осталась не решённой.

«Фейеноорд» тоже вылетел из Кубка Кубков после двух проигрышей «Спартаку» и теперь мог бороться за чемпиона и Кубок. Причём победа в первенстве виделась «Фейе» куда более важной. Вскоре двум самым непримиримым недругам довелось сойтись в полуфинале Кубка страны. «Аякс» отвёл душу, во второй раз за сезон разгромив «Фейе» на «Де Кёйп», причём еще более жёстко, чем в чемпионате - 5:0. Три гола Давидса, два Бергкампа.

До второй цели оставался шаг. Может, это обстоятельство подействовало несколько расслабляюще. Ничьи с «Виллемом II» и «Маастрихтом», проигрыш «Твенте» выбыли аяксидов из чемпионской гонки. Нет, над будущим чемпионом команда ван Гала поглумилась в третий раз за сезон. Теперь уже в Амстердаме и с результатом 5:2 - дубль Йонка, по голу от Рональда Де Бура, Винка и Петтерссона. Но титул достался «Фейеноорду», о чём «Соккер.ру» уже писал.

А «Аякс» в финале Кубка Нидерландов расправился с «Херенвеном» 6:2. Однако пусть счёт не вводит в заблуждение. Лёгкой эта победа не была, даром что Давидс уже на 7 минуте распечатал ворота фризов. Но в первом тайме соперники не только сопротивлялись, но и отыгрались. Только перед самым перерывом Марк Овермарс вывел амстердамцев вперёд. Третий, такой нужный мяч Петтерссон забил на 70 минуте. А потом голы посыпались. В итоге после шестилетней паузы отправился в Амстердам, а Луи ван Гал выиграл свой первый трофей.

И хотя не все задачи были выполнены, сезон оставил хорошее впечатление. И дело не в трёх разгромах, учинённых чемпиону. Луи ван Гал всё увереннее чувствовал себя в тренерском кресле. И понимал, что это была лишь переправа от старого «Аякса» к новому. В котором уже не будет Бергкампа, Йонка, Петтерссона, Менцо, но зажгутся новые звёзды. Ждать оставалось совсем недолго.