Каталонский тупик. «Барселона» Сесара Луиса Менотти. Сезон-1983/84

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«Соккер.ру» рассказывает о злоключениях Диего Марадоны на «Камп Ноу».

Вы уже успели прочитать, как «Барселона» совершила «космическую покупку» - приобрела у «Бока Хуниорс» Марадону за рекордные 8 миллионов долларов. Но приглашение аргентинца не принесло «сине-гранатовым» особых выгод. Диего вскоре подхватил гепатит и пропустил три месяца.

Аргентинский папа

Когда же Марадона поправился, то сразу вступил в конфликт с тренером Удо Латтеком. Немцем пришлось пожертвовать. На его место был приглашён соотечественник Диего, бывший наставник сборной страны Сесар Луис Менотти. Тот самый, что приводил аргентинскую команду к победе на чемпионате мира 1978 года и руководил южноамериканцами в 1982-м. Несложно было догадаться, что инициатором такого назначения был сам Диего Армандо, называвший Менотти фамильярно «папа».

Большие надежды связывались с сезоном-83/84. Менотти должен был спокойно подготовить команду к борьбе на трёх фронтах - чемпионате, Кубке страны и Кубке Кубков, выиграть который было проще, чем два других международных трофея. Не забывали в офисе президента Хосепа Нуньеса и о такой безделушке, как Суперкубок Испании. Имея в составе Марадону, здорового, а не больного, можно было горы свернуть.

Послужной список 45-летнего на тот момент Сесара Луиса Менотти был невелик. Прежде чем возглавить сборную Аргентины в 1974-м и выиграть с ней Кубок мира в 1978-м, бывший нападающий «Росарио Сентраль» и «Бока Хуниорс» отработал три года в «Уракане», сделав весьма скромный клуб чемпионом страны. За что, собственно, и был приглашён в национальную команду. В 1978 году Менотти не рискнул включить в заявку 17-летнего Марадону. Зато потом сделал юношу ключевой фигурой в ансамбле, состоявшем из чемпионов мира. За что и был удостоен обращения «папа».

Руководство «Барсы» посчитало, что состав команды и без того силён и нечего тратиться на покупку новых футболистов. Да и Менотти не настаивал на приглашении дебютантов. Поэтому в ряды влились несколько воспитанников собственной школы. Франсиско Хавьер Уррутикоэчеа или попросту Урррути окончательно вытеснил из ворот другого немолодого баска Педро Артолу Уррутию. Менотти предпочитал играть в три защитника - Мигели, Хосе Рамон Алексанко и Хулио Альберто. В резерве Херардо, Маноло, Ольмо и Хосеп Мораталья. Хосе Висенте Санчес действовал на правой бровке, а Виктор Муньос - на левой. Обоим ветеранам приходилось заниматься и оборонительной работой. В опорной зоне хозяйничал Перико Алонсо. За конструктивные действия отвечали два легионера - залечивший травму колена немец Бернд Шустер и Диего Марадона. Немец действовал из глубины поля, а аргентинец был свободным художником. В атаке обычно играли центрфорвард Маркос Алонсо и, располагавшийся ближе к флангу, Франсиско «Лобо» («Волк») Карраско. Ветеран Кини чаще начинал встречу на скамейке запасных, как и третий футболист по фамилии Алонсо - Анхель, которого все звали Пичи. Урбано мог заменить в середине Перико Алонсо. Эстебан Виго мог выйти на левый фланг. Влился в основу и самый настойчивый из юношей Хуан Карлос Рохо.

Мясник из Билбьао

Первый же матч нового чемпионата принёс разочарование. «Барселона» провалилась в Севилье в игре с одноимённым клубом - 1:3. Затем каталонцы вымучили домашнюю победу над «Осасуной». Марадона пока молчал - забивали Алексанко и Карраско. Диего показал себя во всех красе в первой встрече Кубка Кубков, где восточногерманский «Магдебург» был расщеплён на атомы на глазах своей публики - 5:1. Три мяча из пяти пришлись на долю аргентинца. Столь же красиво была бита «Мальорка». Островитяне получили на гол меньше немцев - 1:4, а Диего забил первый гол в новом чемпионате. Он не знал ещё, что второй последует очень нескоро.

В четвёртом туре на «Камп Ноу» прибыл чемпион страны «Атлетик». Команда Менотти рвала басков в первом тайме 2:0 после голов Перико Алонсо и Хулио Альберто. Но на 59-й минуте Андони Гойкоэчеа, тот самый Мясник из Бильбао, что отправил на больничную койку Шустера в предыдущем сезоне, сзади грубо подкатился под Марадону. Треск костей слышали все. Перелом лодыжки, и Диего выбыл на четыре месяца. «Атлетик» в тот вечер получил по полной - в воротах Андони Субисарреты побывало четыре мяча. Но всё, что наигрывал Менотти на предсезонке, рухнуло в тартарары. Его «Барса» была куда более зависима от аргентинца, нежели команда Удо Латтека.

Потеря десятого номера, пусть не сразу, но сказалась. «Магдебург» прошли, не почувствовав трудностей, к пяти выездным голам приплюсовав два домашних. А вот в чемпионате… Ничья со слабой «Мурсией», разгром крепкого «Спортинга» 4:0 и проигрыш в гостях «Вальядолиду». Во главе таблице то «Атлетико», то «Валенсия», а «блауграна» на вторых-третьих ролях.

В 1/8 финала Кубка Кубков обыгран в гостях голландский НЕК (3:2). Всё могло быть куда убедительней, если бы не удаление Мигели в начале второго тайма. По возвращении из Голландии «Барсу» ждало Эль Класико. На «Камп Ноу» приехал «Реал». Который взял, да и победил благодаря голам знаменитой пары Хуанито и Сантильяны. Каталонцы спустились на седьмое место.

В первом матче за Суперкубок страны «Атлетик» бит, причём на «Сан-Мамесе» с результатом 3:1. Тренер басков Хавьер Клементе не выпустил на поле «Мясника», поберёг его ноги. Но второй выезд в Севилью, уже к «Бетису», принёс лишь очко - ноль-ноль. Ответный матч с НЕКом затруднений не вызвал - Перико Алонсо и в кои-то веки вышедший в основе Клос оформили выигрыш - 2:0.

Победы над «Малагой» дома и «Валенсией» в гостях, и «Барса» уже первая. Но стоило сыграть вничью на «Камп Ноу» с «Реалом Сосьедад», как команда Менотти - третья. Там же она осталась после мирных исходов с «Кадисом» и «Сарагосой». Ответную игру за Суперкубок «Атлетику» проиграли 0:1, но трофей остался в Барселоне.

Проигрыш в барселонском дерби «Эспаньолу», и отставание от «Реала» выросло до 4 очков, а от вернувшегося в чемпионскую гонку «Атлетика» - до 3. Первый круг завершили на третьем месте.

Тем временем Диего отбросил костыли и рвался в бой. Возвращение аргентинца ожидалось совсем скоро - в январе. Марадона вышел и забил два мяча «Севилье» - есть реванш с результатом 3:1. Два мяча аргентинец забил и «Осасуне», но из Памплоны «сине-гранатовые» вернулись на щите, проиграв 2:4. А затем «Барселона» не справилась дома с «Мальоркой» 1:1. Перед поездкой в Бильбао «сине-гранатовые» отставали от лидера и чемпиона на 6 очков. Диего отомстил своему обидчику Гойкоэчеа двумя голами, а его команда во второй раз в чемпионате обыграла «львов», теперь уже 2:1. Отставание сократилось - минус 4 от «Атлетика», минус 2 от «Реала». Можно было замахнуться на чемпионский титул, по которому соскучились в Барселоне. Тем более что в следующем туре «Атлетик» проиграл, и в таблице стало ещё теснее. Многое мог решить второй матч с «Реалом», уже на «Сантьяго Бернабеу». Перед вторым Класико «Королевский клуб» опережал «сине-гранатовых» на четыре очка, а «Атлетик» - на два. Выиграй команда Менотти, и чемпионская гонка начиналась бы фактически заново.

Невыполненные задания

Начало за «Барсой». Шустер был обязан забивать, но не попал по мячу после прострела Карраско. А «Реал» использовал первую серьёзную атаку. Мяч заметался по штрафной, потом отлетел к Хуанито, который пробил, не раздумывая. Уррути пропустил в ближний угол. Игроки «Барселоны» словно не заметили этот гол. Моменты у ворот Мигеля Анхеля возникают один за другим. Один раз только расторопность защитника спасла «Реал» от гола. «Барса» отыгралась после перерыва. Марадона с близкого расстояния ковырнул мяч и попал в цель. Не самый красивый, но такой ценный гол. Но ещё более корявым оказался удар Сантильяны, принесший «Реалу» победу 2:1. Чемпионство становилось призрачными. Но через неделю «Реал» проиграл землякам из «Атлетико», а «Барселона» была сильнее «Бетиса» 3:1. Всё вернулось на круги своя.

Соперником «Барсы» в четвертьфинале Кубка Кубков стал «Манчестер Юнайтед». Первый матч проходил на «Камп Ноу» и принёс хозяевам победу 2:0. Манкунианец Грэм Хогг поразил свои ворота, а Рохо - чужие. Но Диего почувствовал дискомфорт в больной ноге и попросил замену. Аргентинец пропустил несколько встреч, в том числе и с «Валенсией», где его не хватило для победы.

На «Олд Траффорд» Диего вышел, но его присутствие не помогло. В середине первого тайма Брайан Робсон вывел англичан вперед. Провальным для «Барсы» оказался отрезок с 50-й по 52-ю минуту, когда Робсон и Фрэнк Стэмплтон сделали счёт крупным. Один гол мой спасти гостей, но его не последовало. Европейская кампания была завершена.

«Барса» прекрасно провела концовку чемпионата, выиграв в шести матчах подряд. Но этот бросок принёс «сине-гранатовым» только третье место. Команда Менотти отстала на очко от «Атлетика» и «Реала». Чемпионский титул остался у басков благодаря разнице мячей - +23 против +22. Но это тема для другого рассказа.

У Менотти оставалось ещё одно невыполненное задание - выигрыш Кубка Испании. И здесь снова его команде противостоял «Атлетик». Уже в финале. Три из предыдущих четырёх встреч принесли успех каталонцам. Однако в самом главном матче победа досталась баскам. Единственный гол Эндики принёс «львам» Кубок и обеспечил им золотой дубль. Встреча запомнилась массовой потасовкой.

«Барселона» осталась ни с чем. Разве что Суперкубок Испании, но не для этого покупали Марадону и не для этого приглашали Менотти. «Аргентинцы завели нас в тупик», - писала барселонская пресса. Выход был найден. На должность главного тренера пригласили англичанина Терри Венейблса. А аргентинский «папа» вернулся домой. В его жизни будет много команд, в том числе и мадридский «Атлетико». Вот только больших успехов Менотти больше не добивался.

Марадоне тоже надоело в «Барселоне», тем более перспектива работать с английским тренером его не радовала. Диего попросил продать его поскорее куда-нибудь в Италию. Так аргентинец оказался в «Наполи», где провёл лучший отрезок своей клубной карьеры. О двух годах, проведенных на «Камп Ноу», Диего Армандо не любит вспоминать.