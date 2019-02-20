Чемпион Турина и всей Италии. «Ювентус» Джованни Трапаттони. Сезон 1976/77

20 февраля 2019, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «старая синьора» выиграла свой первый европейский кубок.

Летом 1976 года в «Ювентусе» произошло неожиданное и странное событие. Президент клуба Джампьеро Бониперти отправил в отставку тренера Карло Паролу и пригласил на его место Джованни Трапаттони.

Тяжёлое решение президента

Бониперти и Парола играли вместе в составе «Юве», они были если не друзьями, то приятелями. Джампьеро забил немало мячей после передач Карло, который и сам был искусным мастером. Синьор Перевёртыш (Signor Rovesciata) – это прозвище приклеилось к Пароле за умение бить через себя. Большая часть тренерской карьеры Паролы прошла вне родного клуба, на «Юве» пришлось четыре года. Трижды «бьянконери» выигрывали Скудетто – в 1950/60, 1960/61 и 1974/75. В 1976 году «Ювентус» финишировал вторым вслед за «Торино», что и стало причиной увольнения Синьора Перевёртыша. Дело было даже не в том, что «старая синьора» пропустила вперёд «гранатовых», а то, как она эта сделала.

За 9 туров до финиша «Юве» опережал соседей на 5 очков и спокойно чувствовал себя на вершине. Но потом произошло что-то невообразимое, в итоговой таблице «Торино» обошёл «старую синьору» на два очка. Это обстоятельство, а также ранний вылет из Кубка чемпионов – в 1/8 финала от «Боруссии», подтолкнули Бониперти к принятию тяжёлого решения. Парола, естественно, обиделся. Больше он никого не тренировал.

Неожиданным выглядело решение пригласить 36-летнего Трапаттони, который не имел к «Ювентусу» никакого отношения. Трапп провёл почти всю карьеру игрока в «Милане». Там же и начинал тренировать, - довёл «россонери» до финала Кубка кубков и занял с ними третье место. Неплохо для начинающего специалиста. Но всё равно, выбор Бониперти выглядел весьма спорным.

Трапаттони пришёл не один, а с ведущим полузащитником Ромео Бенетти, который вернулся в Турин после семилетнего перерыва. Также из Милана, но уже из «Интера», перебрался нападающий Роберто Бонинсенья. В «Аталанте» присмотрели юного, но уже побывавшего в деле защитника Антонио Кабрини. Вернулся после годичного пребывания в «Новаре» полузащитник Альберто Маркетти. Были и потери в составе. Например, в «Милан» уехал Фабио Капелло, а Пьетро Анастази стал футболистом «Интера».

Верные слуги «старой синьоры»

А теперь состав «Ювентуса». Уже несколько лет ворота «старой синьоры» защищал первый номер сборной Италии Дино Дзофф. Позиции Дино были настолько прочны, что его дублёру Джанкарло Алессандрелли приходилось довольствоваться ролью зрителя. Правый фланг находился во владении Антонелло Куккуредду, а левый достался Клаудио Джентиле. Антонио Кабрини пока довольствовался выходами на замены. Гаэтано Ширеа выполнял работу свободного центрального защитника, а Франческо Морини – переднего.

Роль опорника исполнял капитан команды Джузеппе Фурино, невысокий, но очень цепкий и неуступчивый футболист. Рядом с ним действовал Марко Тарделли, а чуть ближе к нападающим Ромео Бенетти. В резерве Альберто Маркетти, Джан Пьеро Гасперини, Сальваторе Сапорито и Лучиано Миани.

«Юве» обычно играл в три нападающих, и, как правило, тройку составляли – Франко Каузио по прозвищу «Барон» справа, а также сдвоенный центр – Роберто Беттега и Роберто Бонинсенья. У Беттеги были проблемы со здоровьем, а именно туберкулёз. Однажды ему пришлось пропустить почти целый год. Но к описываемому периоду болезнь перешла в длительную ремиссию. Бонинсенья по прозвищу Бонимба в бытность игроком «Интера» успел наколотить более сотни мячей, также он смог дважды стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но, как часто это бывало, игроки «сине-чёрных» уезжали в Турин за титулами. Бонинсенья оказался одним из них. В запасе ещё один бывший игрок «Интера» - Серджо Гори, а также совсем молодые - Луиджи Капуццо и Маурицио Скинкалья.

Перетягивание каната

Большая премьера Трапаттони в новом качестве прошла в Манчестере, в 1/32 Кубка УЕФА против «Сити». Первый блин вышел комом. Итальянцы проиграли 0:1. Но через две недели «Ювентус» взял реванш с результатом 2:0 благодаря голам Ширеа и Бонинсеньи.

В Серии А «Юве» стартовал в Риме в игре против «Лацио». Тяжёлая, но красивая победа с результатом 3:2. Забивали два Роберто – два Беттега, один Бонинсенья. Но и «Торино» дома переиграл «Сампдорию» 3:1. Противостояние двух туринских команд обозначилось с первого тура. Во втором туре гол Бонинсеньи принёс «Юве» два очка в домашней игре с «Дженоа», но и «гранатовые» разгромили в гостях «Болонью» 3:0.

И снова Кубок УЕФА , и снова Манчестер. Теперь уже «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» туринцы сыграли точно так, как и на «Мэйн Роад» – проиграли 0:1. Но уже был создан прецедент выхода из подобной ситуации. Но пока нужно было поддерживать темп, заданный в чемпионате «Торино». «Фоджа» обыграна в гостях, а «Катандзаро» дома. Но и «Торино» шёл без потерь.

«Манчестер Юнайтед» прибыл в Турин за шерстью, но уехал стриженым – постарались новички. Два гола Бонинсеньи, один Бенетти. Дальше по сетке продвинулся «Ювентус». Впереди был наш «Шахтёр». А пока Трапаттони ждало серьезное испытание в качестве выезда в гости к «Милану». К 17-й минуте в воротах Дзоффа уже побывало два мяча. Но Беттега своим хет-триком развернул ситуацию на 180 градусов. Пять побед в пяти турах. И у «Торино» тоже пять из пяти.

«Гранатовые» осеклись в Перудже - ничья с «грифонами». А «старая синьора» была сильнее «Вероны» - 2:1. «Шахтёр» приехал в гости к единоличному лидеру Серии А и пропустил три безответных мяча ещё до перерыва – отличились Беттега, Тарделли и Бонинсенья. Перед поездкой в СССР «бьянконери» предстояло провести две встречи, одна из которых приходилась на туринское дерби. Голы Франческо Грациани и Паолино Пуличи не только принесли «Торино» выигрыш, но и первое место. Победная серия «Ювентуса» оборвалась на отметке семь. В Донецке «бьянконери» уступили 0:1, что никоим образом не помешало продвижению по сетке.

До четвертьфинала с немецким «Магдебургом» оставалось почти три месяца. Нужно было продолжать заочный спор с «Торино». После домашних 0:0 с «Фиорентиной» команда Трапаттони выиграла четыре встречи – у «Болоньи», «Перуджи», «Наполи» и «Интера». «Торино» же четырежды сыграл вничью, что позволило «Юве» вернуться на первое место. Пока на неделю, до проигрыша «чёрно-белых» «Роме» 1:3. «Гранатовые» дразнили своим нулём в графе поражений.Тем временем завершился первый круг. У соперников по 25 очков, но «Торино» выше благодаря разнице мячей - +19 и +14. Первый проигрыш «Гранатовых» пришёлся на 19-й тур, на игру с «Ромой».

В первый день весны 1977 года «Ювентус» играл в Магдебурге и победил 3:1. На быстрый гол Куккуредду немцы ответили точным ударом Шпарвассера, но во втором тайме Бенетти и Бонинсенья склонили чашу весов в пользу итальянцев. В перерыве между матчами с «Магдебургом» были одержаны две важные победы – над «Катандзаро» и «Миланом». Как и в первом круге, не обошлось без автогола. Дзофф пострадал от Ширеа, но Бонинсенья с пенальти и Каузио с игры обеспечили «старой синьоре» такую нужную победу. Выигрыш второй встречи у представителя ГДР открыл туринцам дорогу в полуфинал Кубка УЕФА .

Домашняя ничья с «Болоньей» была совершенно некстати. «Торино» вышел вперед благодаря разнице мячей. Но в следующий игровой день уже «гранатовые» не смогли выиграть, и им пришлось пропустить соседей вперёд. Вот так они дошли на второй личной встречи, в которой роль хозяина исполнял «Торино». Соперники обменялись голами в первые десять минут – Пуличе и Каузио. Этим и ограничились. За 7 туров до финиша у Юве» - 38 очков, а у «гранатовых» – 37.

В полуфинале Кубка УЕФА «Ювентусу» достался греческий АЕК . Итальянцы мощно провели матч в Турине. В первом тайме Куккуредду и Лазарос Пападопулос обменялись точными ударами, но после перерыва дубль Беттеги и гол Каузио довели дело до разгрома - 4:1. После такого успеха «бьянконери» удачно посетили Флоренцию - 3:1. Но и «Торино» с таким же результатом обыграл «Катандзаро». Ничего существенного не произошло и в следующий игровой день, когда оба туринских клуба одержали победы.

Ответный матч в Афинах не стал прогулкой. АЕК до последнего верил, что может отыграть три гола и много атаковал. Но оборона «Юве» стала непреодолимым препятствием для греков, а гол Беттеги только подчеркнул превосходство итальянцев в классе. «Ювентус» вышел в финал Кубка УЕФА . Появился шанс выиграть первый в истории международный трофей.

Выход в финал еврокубка не означал конец борьбы за Скудетто. Но возникли некоторые сложности. Ничья в Перудже, и оба претендента сравнялись по очкам, а лучшая разница и преимущество в личных встречах были на стороне «гранатовых». «Старой синьоре» теперь мало было выигрывать оставшиеся четыре встречи, нужно было ждать осечки «Торино». Помог «Лацио», разделивший с чемпионами очки. «Ювентус» же у себя дома вырвал победу у «Наполи». Нечасто забивающий капитан Джузеппе Фурино за пять минут до конца принёс такую важную победу. «Бьянконери» вновь вырвались вперёд на одно очко. Перетягивание каната продолжалось.

Соперником «Ювентуса» по финалу Кубка стал «Атлетик» из Бильбао. После смерти Каудильо Франко в 1975 году, клуб из Страны Басков смог вернуть себе настоящее имя, а именно отбросить лишнюю букву о. По ходу турнира «львы» выбили из розыгрыша «Милан» и «Барселону», а в полуфинале прошли бельгийский «Моленбек». Как и «Юве», баски ещё не выигрывали еврокубков, поэтому мотивация была очень и очень высока.

В Турине был забит всего один мяч. На 15-й минуте Марко Тарделли после прострела Куккуредду с правого фланга пробил головой. Итальянец не попал по мячу как следует, но это ему помогло. Мяч по загадочной траектории опустился в ворота Хосе Анхеля Ирибара. Итальянцы могли забить ещё, но ограничились одним голом.

В промежутке между финалами Ювентус» выиграл на «Сан-Сиро» у «Интера» 2:0. Успешно заменил Бонинсенью Серджо Гори, забивший первый мяч. Закрепил успех Тарделли. «Торино» тоже выиграл, также с результатом 2:0, но у «Милана». Затем гол Беттеги обеспечил выигрыш у «Ромы». Перед заключительным тридцатым туром два туринских коллектива разделяло лишь одно очко.

Не менее важный гол Беттега соорудил во втором финале Кубка УЕФА . Уже на 7-й минуте «Барон» Франческо Каузио навесил в штрафную, где Роберто на долю секунды был расторопнее Хосе Рамона Алексанко. Этой доли хватило для того, чтобы пробить головой без шансов для Ирибара. Счёт по сумме двух матчей вырос до 2:0, а баскам нужно было теперь забивать три мяча. Ответ не заставил себя долго ждать. Хозяева поля включили прессинг и прижали итальянцев к воротам. На 11-й минуте забытый всеми на линии вратарской Хавьер Ирурета восстановил равновесие. Напрасно Дино Дзофф сигналил об офсайде, гол был засчитан. За 12 минут до финального свистка вышедший на замену Карлос Руис обыграл в воздухе Франческо Морини и пробил в угол. Мяч, ударившись о стойку, влетел в сетку - 2:1. Теперь «львам» нужен был всего один гол. Но «Ювентус» выстоял и взял первый в своей истории Кубок УЕФА .

В последнем туре туринские команды играли с генуэзскими. «Торино» разгромил дома «Дженоа» 5:1. «Юве» же мучился с «Сампдорией» на «Луиджи Феррарис». «Гранатовые» уже стали думать, как отметить второй Скудетто подряд, когда на 81-й минуте Беттега отправил первый мяч в ворота «Сампы». Через несколько минут другой Роберто - Бонинсенья дал понять, что желанной для «Торино» ничьей не будет. «Ювентус» победил 2:0 и вернул себе чемпионский титул. Невидимый канат был перетянут на сторону «бьянконери».

Эксперимент с приглашением Джованни Трапаттони полностью себя оправдал. Маэстро Трапп станет одним из самых, если не самым успешным тренером «Ювентуса». Под его руководством «старая синьора» выиграла шесть Скудетто, два национальных Кубка и собрала полную коллекцию международных трофеев. Но сезон 1976/77 остаётся самым любимым в жизни великого тренера.