10 на двоих. Как «Ливерпуль» и «Бавария» Кубки чемпионов брали

сегодня, 21:00

«Ливерпуль» и «Бавария», которых жребий столкнул уже в первом раунде плей-офф ЛЧ , являются одними из самых титулованных клубов турнира. «Соккер.ру» - об их победах.

«Бавария» и «Ливерпуль» делят третью строчку по количеству завоеванных Кубков чемпионов. На вершине списка победителей мадридский «Реал», покорявший «ушастого» 13 раз, и серьезно оторвавшийся от преследователей за последние годы. Дальше идет «Милан», у которого семь трофеев. «Ливерпуль» и «Бавария» делят третье место с «Барселоной», каждая из этих команд по пять раз становилась чемпионом Европы среди клубов. О победах сегодняшних соперников поговорим немного подробнее.

1-й Кубок чемпионов «Баварии». Сезон-1973/74

70-е годы прошлого века начались с голландского доминирования в Кубке чемпионов: после победы «Фейеноорда» трижды лучшей командой Старого Света стал «Аякс», на смену которому пришел гегемон из соседней страны. В розыгрыше, предшествующем своему первому триумфу, «Бавария» закатала в газон «Галатасарай» и «Омонию», но в четвертьфинале уступила клубу из Амстердама, который шел к своей третьей подряд победе в Кубке чемпионов. На следующий год уже мюнхенцы открыли свою «трилогию».

Представьте себе, «Бавария» могла сойти с дистанции уже в первом раунде: после восьми забитых голов на двоих со шведским клубом «Отвидаберг» пришлось бить пенальти, и только так мюнхенцы прошли дальше. Заруба с восточными немцами из дрезденского «Динамо» вышла не менее примечательной: общий счет – 7:6. Еще по пути в финал были обыграны болгарский ЦСКА и венгерский «Уйпешт», в наши дни такую дорогу в решающий матч представить невозможно.

В финале предстояла встреча с «Атлетико», причем ради Кубка чемпионов пришлось сыграть с «матрасниками» дважды. В первом матче счет был открыт только на 114-й минуте – отличился Луис Арагонес, но «Бавария» забила на 119-й и не отдала кубок мадридцам. В переигровке, которая состоялась через два дня, преимущество немецкого клуба было очевидным: Ули Хенесс и Герд Мюллер отметились дублями и принесли «Баварии» первый Кубок чемпионов, одновременно положив начало традиции поражений «Атлетико» в финалах.

2-й Кубок чемпионов «Баварии». Сезон-1974/75

По ходу сезона-1974/75 у «Баварии» сменился главный тренер: вместо Удо Латтека на мостик взошел Деттмар Крамер, которого не критиковал только ленивый, тем не менее этот специалист привезет в Мюнхен два Кубка чемпионов. Защиту титула «Бавария» начала в 1/8 финала и снова побила братиков из Восточной Германии – на этот раз «Магдебург». В четвертьфинале мюнхенцы сломили сопротивление «Арарата» дома – 2:0, а в Ереване минимально проиграли при стечении 70 тысяч зрителей.

Победы со счетом 2:0 стали фирменным знаком «Баварии» на поздних стадиях того розыгрыша: так закончился ответный полуфинальный матч против «Сент-Этьена» после нулевой ничьей на выезде, с таким же результатом в финале немецкий гранд победил «Лидс Юнайтед». На парижском стадионе «Парк де Пренс» забивали Франц Рот (71-я минута) и Герд Мюллер (81-я минута).

3-й Кубок чемпионов «Баварии». Сезон-1975/76

По пути к финалу «Бавария» размялась на люксембургском «Женессе» (8:1 по сумме двух встреч), не без труда переиграла «Мальме», совершив камбэк в ответном матче. В четвертьфинале крепко досталось «Бенфике» - 5:1 после нулевой ничьей в Лиссабоне, а в полуфинале не поздоровилось самому титулованному клубу турнира мадридскому «Реалу»: 1:1 в Мадриде и 2:0 в Мюнхене, причем все голы в ворота «сливочных» забил Герд Мюллер. А в финале снова отличился Франц Рот, на этот раз хватило одного гола. «Сент-Этьен», годом ранее вылетевший от «Баварии» в полуфинале, теперь проиграл в решающей схватке на «Хэмпден Парк» в Глазго. Так «Бавария» оформила третью подряд победу в Кубке чемпионов.

1-й Кубок чемпионов «Ливерпуля». Сезон-1976/77

На следующий год «Баварию» на царстве сменил «Ливерпуль». Забавно, что «Сент-Этьен» снова проиграл будущему победителю – в четвертьфинале, с общим счетом 2:3, а вот полуфинал получился для «красных» легкой прогулкой. «Цюрих» не оказал достойного сопротивления, проиграв 1:3 и 0:3. К слову, «Бавария» вылетела в четвертьфинале от киевского «Динамо», а советский клуб проиграл в полуфинале другим немцам – гладбахской «Боруссии». Этих «жеребчиков» «Ливерпуль» и накрыл в римском финале: команда Боба Пейсли выиграла 3:1, голами отметились Макдермотт, Смит и Нил.

2-й Кубок чемпионов «Ливерпуля». Сезон-1977/78

Старички из «Баварии» и «Ливерпуля» могут вспомнить славное прошлое: в середине 70-х эти клубы на протяжении пяти лет не сходили с европейской вершины, за тремя победами мюнхенцев последовали два успеха мерсисайдцев. «Ливерпуль» по пути к финалу легко расправился с дрезденским «Динамо» и «Бенфикой» (помните, «Бавария» их тоже обыгрывала по ходу победных розыгрышей), а в полуфинале «красные» снова столкнулись с гладбахской «Боруссией». Проиграв 1:2 в Менхенгладбахе, «Ливерпуль» забил три безответных мяча на «Энфилде» и вышел в финал, который проходил на «Уэмбли». Скромно, со счетом 1:0 и голом Кевина Кигана «красные» победили «Брюгге» и защитили свой титул.

3-й Кубок чемпионов «Ливерпуля». Сезон-1980/81

«Ливерпуль» открыл страничку доминирования английских команд в Кубке чемпионов. После двух успехов мерсисайдцев дважды затыкал всех за пояс «Ноттингем Форест» Брайана Клафа, потом снова пришла очередь «Ливерпуля», а после выиграла еще и «Астон Вилла».

Поход за своим третьим Кубком чемпионов «Ливерпуль» начал с легких побед над финским ОПС (11:2), «Абердином» (5:0), которым руководил еще не сэр Алекс Фергюсон, и болгарским ЦСКА (6:1). Не успели англичане оглянуться, как наступил полуфинал, и вот тут самое вкусное: судьба столкнула «Ливерпуль» с «Баварией».

Никто не хотел проигрывать, и никто в итоге не проиграл: после нулевой ничьей на «Энфилде» команды сыграли 1:1 в Мюнхене, и «красные» прошли в финал благодаря голу на выезде. Финал прошел на «Парк де Пренс» (выходит, «Бавария» и «Ливерпуль» выигрывали Кубок чемпионов на этом парижском стадионе), «Ливерпуль» выиграл у «Реала» 1:0, единственный мяч забил Алан Кеннеди на 82-й минуте.

4-й Кубок чемпионов «Ливерпуля». Сезон-1983/84

В виртуальном соперничестве с «Ливерпулем» по числу завоеванных Кубков чемпионов в 1976-м «Бавария» вела со счетом 3:0, а в год Оруэлла уже уступала 3:4. «Ливерпуль» вынес «Оденсе», с трудом обыграл басков из Бильбао, огорчил «Бенфику» и бухарестское «Динамо». И все ради того, чтобы сразиться в финале с «Ромой».

Игра проходила в логове соперника – на «Олимпийском стадионе» Рима, тем не менее трофей достался представителю Англии. Еще в первом тайме Нил и Пруццо обменялись голами, а потом игра дотянулась до серии пенальти, где вратарь «Ливерпуля» как будто сошел с ума. Брюс Гроббелар пытался съесть сетку ворот, корчил дурацкие рожицы и выиграл ту серию, заставив Конти и Грациани ошибиться.

4-й Кубок чемпионов «Баварии». Сезон-2000/01

«Баварии» пришлось гораздо дольше ждать свою четвертую победу, а добыли мюнхенцы свой четвертый по счету Кубок чемпионов тоже в серии пенальти. За два года до финала в Милане, где было очень много ударов с одиннадцатиметровой отметки, «Бавария» трагично уступила «Манчестер Юнайтед» в финальном матче, пропустив два мяча в компенсированное время второго тайма.

На этот раз «Бавария» никому не оставила шансов. Выиграв две группы, мюнхенцы расправились в четвертьфинале с МЮ , а в полуфинале с действующим победителем мадридским «Реалом». В финале с «Валенсией» было два забитых пенальти и один незабитый по ходу игры, а потом еще серия из 14-ти ударов, в которой подопечные Оттмара Хитцфельда оказались чуточку точнее.

5-й Кубок чемпионов «Ливерпуля». Сезон-2004/05

«Бавария» проиграла в одном великом финале Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» выиграл в другом матче такого же ранга. Путь «красных» к стамбульскому финалу был долог и тернист, начался еще в третьем квалификационном раунде, потом «Ливерпуль» вполне мог сойти с дистанции после группового раунда, но в плей-офф разогнался – вероятно, сказалась кубковая натура. Поочередно убрав со своего пути «Байер», «Ювентус» и «Челси», мерсисайдцы попали на сильнейшую команду того времени в финале.

И «Милан», подтверждая свой статус фаворита, уничтожил «Ливерпуль» в первом тайме, забив три мяча в ворота Дудека. Но пока «россонери» готовились праздновать победу, «красные» приготовили камбэк, и уже к 60-й минуте счет был 3:3. В следующий час игры голов забито не было, а в серии пенальти точнее били подопечные Рафы Бенитеса. Получается, два своих последних Кубка чемпионов «Ливерпуль» вырвал в сериях пенальти.

5-й Кубок чемпионов «Баварии». Сезон-2012/13

«Ливерпуль» играл в прошлогоднем финале, но крайний успех «Баварии» свежее: шесть лет назад мюнхенцы выиграли вожделенный трофей. В 2013-м «Бавария» забила семь безответных мячей «Барселоне» за два матча и вырвала победу в финале у дортмундской «Боруссии» под руководством Юргена Клоппа, который сегодня возглавляет «Ливерпуль». И это еще одна интрига!

В той игре на «Уэмбли» все решил гол Арьена Роббена на 89-й минуте, Юрген Клопп проиграл свой первый, но далеко не последний еврокубковый финал, а Роберт Левандовски тогда был еще подопечным немецкого тренера, сегодня он будет играть против своего учителя в составе «Баварии».