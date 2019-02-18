Спокойствие, только спокойствие. Сборная Швеции Томми Свенссона. 1994 год

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 2.05 3.73 3.73
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Атлетик Б 3.1 3.1 2.4
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Рома -:-  Болонья 1.42 4.7 7.3
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Боруссия Д 7.6 4.75 1.4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2:1 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1.11 6.6 50
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 4.5 2.5 2.25
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 2.1 2.9 3.8
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 0:1 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.9 3.3 4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 0:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 1:1 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 11 5.5 1.28
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.05 2.9 4.55
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 1.43 4.7 6.5
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса -:- Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 2.15 2.9 3.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ 2.5 2.85 2.95
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.3 3.1 3.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
11:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир -:- Логотип футбольный клуб Минерва Пунджаб (Чандигарх)Минерва Пунджаб - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 2:4 Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити 7 4.5 1.4
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:2 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 1:1 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 0:3 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
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Спокойствие, только спокойствие. Сборная Швеции Томми Свенссона. 1994 год

сегодня, 17:01

«Соккер.ру» рассказывает о команде, которая неожиданно, но закономерно стала призёром ЧМ-94.

Существует устойчивый стереотип, что Швеция  - это хоккейная страна, а в футбол идут те, кто не смог ничего добиться на льду. Конечно, успехи скандинавов, как в хоккее с шайбой, так и в хоккее с мячом, известны всему миру и сомнению не подлежат. Но назвать Швецию нефутбольной страной – это святотатство. И дело даже не в десятках замечательных игроков и тренеров родившихся на шведской земле. Сама национальная сборная не раз становилась призёром крупных футбольных турниров.

Не хоккеем единым

Чемпионами шведы не были, но давайте сравним число участников футбольных и хоккейных чемпионатов. Про хоккей с мячом помочим, там вся интрига сводится к противостоянию нашей и шведской команд. А еще не забудем, что крупные футбольные турниры проводятся раз в четыре года, а хоккейные – ежегодно. При этом шведские футболисты  были финалистами чемпионата мира, дважды занимали третье место на мировых первенствах и однажды на европейском чемпионате, становились олимпийскими чемпионами. Поэтому «сине-жёлтые» честно заслужили право называться если не великой, то большой футбольной сборной.

Наш рассказ посвящён последнему громкому успеху шведских футболистов, а именно бронзовым наградам чемпионата мира 1994 года. Конечно, команда Томми Свенссона ехала в США не для того, чтобы быть статистом, как четырьмя годами ранее. Но мало кто из прогнозистов видел скандинавов в полуфинале. Можно сказать, никто  не видел. Тем более что «сине-жёлтые» попали в одну группу со сборными Бразилии, России и Камеруна.

Шведы, пропустившие два чемпионата мира – 1982 и 1986, бесславно выступили в 1990-м, проиграв все три матча с одинаковым счётом 1:2. Эта неудача стоила места главному тренеру Уле Нурдину. На вахту заступил Томми Свенссон, которому предстояло руководить командой на домашнем чемпионате Европы. Бывшему защитнику «Эстер» и сборной Швеции было в то время 45 лет. За спиной были опыт работы в «Эстер» и норвежском «Тромсё». Спокойный, даже флегматичный человек. От него исходила уверенность, что тренер знает своё дело.

На чемпионате Европы шведы вышли из группы, оставив позади англичан с французами, но в полуфинале проиграли немцам и были вынуждены довольствоваться третьим местом. С одной стороны неплохо, но золотые медали наспех собранной сборной Дании не могли не задеть их соседей.

Лучшие из имевшихся

Шведы угодили в довольно сложную отборочную группу 6, где им в соперники достались команды Франции, Болгарии, Австрии, Финляндии и Израиля. С французами пришлось тяжело – в Париже проиграли 0:2, в Стокгольме была зафиксирована ничья 1:1. «Сине-жёлтые» рассчитывали занять второе место, но после «суицида» французской команды в домашних матчах со сборной Израиля и Болгарии неожиданно стали победителями турнира. На второе место запрыгнули болгары, а сборная Франции пролетела мимо второго подряд мирового первенства.

В процессе подготовки к чемпионату мира шведы в феврале посетили страну-хозяйку, где сыграли вничью с колумбийцами (0:0), обыграли сборную США (3:1) и уступили мексиканцам (1:2). Уже ближе к старту скандинавы обыграли в Рексэме сборную Уэльса (2:0), справились дома с командой Нигерии (3:1). Перед вылетом в Америку шведские футболисты проиграли датчанам 0:1 в Копенгагене и выиграли в Стокгольме у норвежцев 2:0. Уже на месте в последней репетиции «сине-жёлтые» сыграли вничью с румынами 1:1.

Томми Свенссон ещё ранее весной определился с составом.  Участник отборочного турнира полузащитник Стефан Ландберг отпал после зимнего турне, защитник Ян Эрикссон поехал в США со всеми, но оказался 23-м лишним. Как и ожидалось, ворота были доверены 34-летнему Томасу Равелли, участнику предыдущего чемпионата мира и бронзовому призёру Евро-92. Реакция и расчётливость сочетались в Равелли с каким-то детским озорством. Уже лысый, выглядевший старше своих лет дяденька любил корчить гримасы, показывать язык и тем самым выводить из себя соперников. Не самая скандинавская фамилия досталась Равелли от итальянских предков, которые прибыли в Швецию транзитом через Австрию. Брат-близнец Томаса защитник Андреас Равелли к тому времени ушёл из сборной. Может и к лучшему, ибо Андреас любил забивать в свои ворота, защищаемые родным братом. Равелли получил известность в «Эстере», но много лет защищал ворота «Гётеборга». Но к обоим Кубкам УЕФА, выигранным шведским клубом, он отношения не имел. Второй вратарь Ларс Эрикссон («Норчёпинг») был достаточно опытен и мастеровит, но в сборной играл нечасто. Третьему стражу ворот Магнусу Хедману из АИКа только предстояло дебютировать в воротах «сине-жёлтых».

Основным правым защитником стал Роланд Нильссон , отыгравший пять лет в «Шеффилд Уэнсдэй», на противоположном фланге расположился Рогер Юнг («Галатасарай»).  Пара центральных защитников Патрик Андерссон («Боруссия») – Йоаким Бьорклунд («Гётеборг»). Но возможны были иные сочетания игроков обороны. Одноклубник Бьорклунда Понтус Камарк мог сыграть и справа, и в центре. Еще два футболиста «Гётеборга» Микаэль Нильссон и Магнус Эрлингмарк соответственно в центре и слева. Имелся и ещё один центральный защитник Тедди Лучич из «Вестры Фрелунды».

Опорный полузащитник Стефан Шварц («Бенфика»), выше располагались  Хокан Мильд («Серветт») и капитан команды Юнас Тёрн («Наполи»), а ближе к нападающим действовал Клас Игнессон (ПСВ). Андерс Лимпар («Эвертон»), Стефан Рен и Йеспер Блумквист – оба из «Гётеборга». И, наконец, шикарный выбор нападающих. Весьма упитанный уже тогда блондин с детским личиком Томас Брулин («Парма») и блондин худощавый и длинный, также светловолосый Кеннет Андерссон («Лилль»). И два парня, непохожих на классических шведов – смуглый обладатель дредлоков Хенрик Ларссон («Фейеноорд») и темнокожий Мартин Далин («Боруссия»). У первого отец был португальский моряк с Островов Зелёного Мыса, а у второго – музыкант из Венесуэлы. От матерей футболистам достались классические шведские фамилии. Основной парой нападающих ещё с чемпионата Европы считалась Брулин – Далин. Но, как говорится, возможны были иные варианты. Иногда Свенссон переходил к игре в три, а то и в четыре форварда.

Выше головы

Четыре нападающих одновременно оказались на поле во втором тайме стартовой встречи со сборной Камеруна. Всё начиналось замечательно для северян. На 9 минуте капитан шведов Йонас Тёрн со штрафного закрутил мяч с левого фланга на противоположный угол вратарской. Вратарь африканцев Жозеф-Антуан Белл нерасчётливо вышел, чем и воспользовался Рогер Юнг. Но на 31 минуте Роланд Нильссон привёз гол в ворота Равелли, - отличился Давид Эмбе. Вскоре после перерыва «неукротимые львы» вели 2:1. Снова грубо ошиблась оборона скандинавов и Франсуа Омам-Бийик протолкнул мяч в сетку мимо выскочившего навстречу Равелли.  Четвёртый нападающий Кеннет Андерссон уже стоял у кромки поля, когда похожий на камерунцев Далин восстановил равенство, добив в сетку отскочивший от перекладины мяч.

Второй матч на чемпионате мира шведы проводили со сборной России. Встреча началась очень удачно для нашей команды. На четвёртой минуте Юнг сбил Александра Бородюка и Олег Саленко с пенальти переиграл Равелли. Вскоре сам Бородюк был обязан забивать, но пожалел скандинавов.

Шведы выровняли игру. Далин пробил в перекладину, а затем темнокожего нападающего уронил в штрафной Сергей Горлукович. Второй пенальти в матче. На этот раз точен был Брулин. В начале второго тайма Горлукович заработал свою вторую жёлтую карточку, оставив команду Павла Садырина в меньшинстве. Вышедший на замену Дмитрий Галямин дважды не успел за Далином, в итоге победа сборной Швеции - 3:1.

С бразильцами Далин не играл, пропускал игру из-за двух жёлтых карточек. Его заменил в стартовом составе Кеннетт Андессон, который и огорчил южноамериканцев в первом тайме. Ромарио после перерыва восстановил равенство. Ничейный счёт 1:1 устроил обе стороны. Соперники сыграли вполсилы, словно предчувствуя, что эта встреча будет не последней на чемпионате. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала с первого места, шведы со второго. 

В первом раунде плей-офф шведской команде противостояла сборная Саудовской Аравии. Для саудовцев сам выход из группы был грандиозным успехом. Да и класс двух команд нельзя было сравнивать. Свенссон выпустил сразу трёх нападающих и был прав. Уже на восьмой минуте Далин после передачи Кеннетта Андерсона отправил в ворота аравийцев первый мяч. После перерыва Кеннетт уже забивал сам - сначала с передачи Далина, потом после паса Брулина. Лишь за пять минут до конца шведы разрешили соперникам провести гол престижа, который не мог помешать их выходу в четвертьфинал.

Тяжело сложился четвертьфинал с румынами. Тяжело для обеих команд. Первый гол на стадионе города Стэнфорда состоялся лишь на 78 минуте. Шведы получили право на штрафной. Хокан Мильд сделал вид, что будет обводить стенку, но поменял решение, отдав пас Брулину. Такого поворота сборная Румынии не ожидала - 1:0. Но удержать победный счёт «сине-жёлтые» не сумели. Румыны отыгрались со штрафного. Удар Георге Хаджи пришёлся в стенку, но первым к мячу успел Флорин Рэдучою - 1:1. Командам пришлось задержаться на поле ещё на полчаса.

На 101 минуте ошибся Патрик Андерссон, мяч отскочил к Рэдучою, и Флорин из-за пределов штрафной попал в цель - 2:1. Тут же скандинавы остались в меньшинстве, вторую жёлтую заработал Шварц. Команда Швеции оказалась на грани катастрофы. Но на 115 минуте Роланд Нильссон навесил в штрафную, румынский вратарь Флорин Пруня затормозил на выходе, и рослый Кеннет Андерссон послал мяч по месту назначения - 2:2. Дело дошло до пенальти.

После удара Хокана Мильда мяч улетел на трибуны. А Флорин Рэдучою точен - 1:0. Кеннетт Андерссон тоже вогнал мяч в сетку - 1:1. Георге Хаджи - 2:1. Томас Брулин переиграл Пруню - 2:2. Но и Йон Лупеску вышел победителем в борьбе с Равелли - 3:2. Не дрогнул Клас Игнессон - 3:3. Дан Петреску вроде бы сделал всё верно. Но выброшенная вправо рука падающего влево Равелли и мяч отскочил в поле. По-прежнему 3:3. Роланд Нильссон - 3:4. Илие Думитреску тоже забил - 4:4. Первая серия завершена, начиналась вторая, до промаха. Хенрик Ларссон не оплошал - 4:5. А потом Равелли в броске взял удар Миодрага Белодедича и вывел северян в полуфинал - 4:5.

Вторая игра шведов с бразильцами также оказалась не самой зрелищной. Скандинавы отчаянно сопротивлялись фаворитами, но их подкосило удаление Тёрна на 61 минуты. Пришлось Свенссону убирать одного из трёх форвардов, лишним оказался Далин. Но численное преимущество было реализовано южноамериканцами за 9 минут до конца основного времени. Правда, сначала Равелли спас шведов, погасив выход Ромарио один на один, а потом не позволил забить Бебето. Но последовал навес Жоржиньо с правого фланга и два рослых защитника не уследили за Коротышкой Ромарио - 1:0. Отыграться в десятером шведы не могли. Да и Свенссон ошибся, убрав Далина.  Бразильцы вышли в финал, а шведам предстояло сыграть с болгарами в матче за бронзу. Которую теперь снова давали за третье место.

Шведская сборная забралась очень высоко. Но болгары вообще прыгнули выше головы, добравшись до полуфинала. Матч с итальянцами отнял у них все силы, на игру со скандинавами не осталось. Поэтому борьбы в утешительном финале не получилось. Шведы ещё до перерыва отправили в ворота Борислава Михайлова четыре мяча - Брулин, Мильд, Ларссон и Кеннет Андерссон. Во втором тайме Михайлова в ворота сборной Болгарии не оказалось, а «сине-жёлтые» прекратили своё глумление, ограничившись счётом 4:0.  После долгого перерыва сборная Швеции поднялась очень высоко.

Томми Свенссон сумел создать очень симпатичную, а главное боевую команду, собрав всех сильнейших футболистов страны. Правда, век этой сборной был недолог. Не на чемпионате Европы 1996 года, ни на чемпионате мира 1998 года «сине-жёлтые» не играли. Одни лидеры постепенно сошли, другие сдали. А там и Томми Свенссон вернулся в Норвегию, передав полномочия своему тёзке Томми Сёдербергу.

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