Виллиан смеялся с Гвардиолой после поражения от «Ман Сити»

24 февраля 2019, 23:27

Полузащитник «Челси» Виллиан пребывал в хорошем настроении после поражения от «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги.

После серии пенальти, в которой «синие» уступили, бразилец тепло пообщался с главным тренером «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой и широко улыбался.