Виллиан смеялся с Гвардиолой после поражения от «Ман Сити»

Полузащитник «Челси» Виллиан пребывал в хорошем настроении после поражения от «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги.
После серии пенальти, в которой «синие» уступили, бразилец тепло пообщался с главным тренером «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой и широко улыбался.
Уж всем лидерам пофиг на команду, а тут ещё пацан тренера шпиняет) Весёлые времена настали.
Главное виновника неудач продали и теперь пузатик аргентинский будет рвать!)
Уж всем лидерам пофиг на команду, а тут ещё пацан тренера шпиняет) Весёлые времена настали.
Главное виновника неудач продали и теперь пузатик аргентинский будет рвать!)
Ну улыбнулся разок и что теперь??
Ну улыбнулся разок и что теперь??
https://youtu.be/l4qCfWrHfU0