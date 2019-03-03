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Солари на выход? «Барселона» снова огорчила «Реал»

03 марта 2019, 01:01

«Соккер.ру» предлагает фанатам «Реала» определиться, хотят ли новой смены тренера прямо сейчас? Ведь команда Месси снова выдержала удары коллектива Рамоса… 

Сюжету новой игры помогло поражение «Реала» со счетом 0:3 в матче, где обозначали преимущество. В результате и каталонцам пришлось ставить железную основу, и команда Солари использовала максимально уместный случаю состав. Обе команды не на пике формы, но что смогли – показали. 

Со стороны «Реала» с первых минут вышел Бэйл – Васкес оказался на лавке, где сидит Марсело, которого Солари уже боится выпускать. Как только легендарный левый бек появляется – начинаются странные матчи и удивительные поражения. Впрочем, Регилон не панацея. На неделе провалился в Кубке, хотя его, как и Ленгле, допускавшего ошибки, наставники амнистировали. 

Еще сильно досталось после разгрома в Кубке Короля Кроосу. Бернд Шустер обозвал соотечественника «дизельным трактором», использовав ту же аналогию про пустое движение, что Рианчо про Глушакова, только не называл курицей с отрубленной головой. А один из тренеров академии и давний соратник «Реала» Альваро Бенито осмелился критиковать не только Крооса, но и Каземиро... 

В «Реале» свобода слова, поэтому Перес уволил этого тренера. И плохо, что Кроос и Каземиро за наставника не заступились! Зато на место Бенито пришел Рауль. Но вряд ли Гонсалес Бланко сейчас загадывает повторить путь Зидана. Хотя если Солари продолжит собирать поражения от «Жироны» и «Барселоны» - увидим вторую тренерскую отставку за сезон. К старости нервы у дона Флорентино поизносились, плюс испанцы – ребята упрямые. 

Даже Наполеону не сразу сдались. Но в дуэли Эль Класико нет честных партизан из сопротивления и злых захватчиков – у обеих сторон грешки найдутся. Например, «Барселона» невнятно играла в футбол в полуфинале Кубка Испании, использовав везучесть на любимой «тренировочной базе» – «Сантьяго Бернабеу», поэтому Месси и компанию тоже призывали к ответу. Это была большая игра по значимости.

Понятно, что мадридская публика требовала каталонской крови. А гости хотели хитро обезопасить себя от лишних нервов на финише сезона еще одной победой. 

Цифровое измерение поединка

- в среду «Барселона» потратила 23 минуты, чтобы забить три мяча в ворота «Реала» и завершить матч до финального свистка. Сегодня голы косяком не пошли, но у гостей снова была впечатляющая реализация – первый удар в створ стал голевым; 

- «Реал» снова подвела меткость. Нанесли больше ударов в сторону ворот соперника – 17 против 10, а по точным ударам «Барселона» выиграла – 4:3. Получается, хотя сегодня «сливочные» не были такими опасными, как посреди недели, каталонцы отчасти использовали тот же подход; 

- с ума сойти – у «Барселоны» было 33 выноса от ворот. Дамы и господа, это «автобус»! Каталонцам так понравилось выигрывать на «Сантьяго Бернабеу», что решили: «скучная» победа куда лучше веселого поражения или ничьей; 

- кровожадный Суарес сегодня отдыхал – всего 1 удар за матч, тогда как у Месси целых 6, то есть на счету аргентинца сразу 60 % ударов «Барселоны» в Мадриде. Впрочем, Луис отвлекал внимание, как и Лионель, а забил Ракитич. Разумеется, единственным своим ударом за игру; 

- у Бензема 2 удара за матч – доказательство, что «Реал» избавился от Роналду, но компенсировать потерю в выстрелах без португальца не мог. Столько интервью роздали, как теперь будут свободно дышать в атаке. Какими лидерами станут… На деле не справились. Для «Реала» дома после разгрома в среду всего 3 попадания в створ ворот тер Штегена – провал.   

Рамос наиграл на карточки?

Давайте сразу разогнем две тайные скрепки. Первая – планета Земля не плоская в форме круга, а шарообразная, а Рамос – легенда футбола, но подловатый дядька. У него всегда и все случайно или «случайно». Например, сегодня была явная подножка на 41-й минуте – Серхио сделал движение ногой назад, чтобы сбить Месси.

Плюс репутация идет впереди человека. Рамос – опытный провокатор, причем еще не самый мерзкий в истории Ла Лиги. Один из его учителей – Пабло Альфаро, получил прозвище «Проктолог», ведь имел диплом врача и совал пальцы соперникам в одно место. Проделывал это и с Бекхэмом, и с Зиданом, и с Ривалдо, и со многими другими, ожидая реакции и красной карточки. 

Будем считать, что Месси еще повезло – Рамос ткнул его рукой в лицо, достоинство не задевал. И Серхио тоже повезло. Лионель обозвал Рамоса последними словами, но Ундиано Мальенко, который с этими вашими Эль Класико, бедняга, поседел, не показал капитану «Реала» желтую карточку. А после перерыва мститель Ленгле жахнул Рамосу локтем в шею - был наказан. 

Серхио тоже без желтой во втором тайме не остался. И теперь фанаты «Барселоны» скажут вам, что это предупреждение должно было стать вторым – если о намеренности удара рукой можно спорить, то подножка была явной. Не умеет Рамос без конфронтации играть. 

Антигерои матча. Бэйл, Кроос, Каземиро и Модрич

«Барселона» не сыграла шикарно, явных героев с ее стороны нет, разве что Серхи и Ракитич молодцы. Зато есть антигерои у «Реала». Тот же Рамос хотя бы активничал, а валлиец, немец, бразилец и хорват - призраки самих себя прошлых лет. Жаль, неготовность звезд «Реала» подпортила зрелище. Об игре Бэйла, Крооса, Каземиро и Модрича нечего сказать – считайте, их не было на поле. Неудивительно, что Солари троих убрал с поля, а на Луку просто не хватило замены. 

«Реал» подарил «Барселоне» титул?

Возможно, второй за неделю. Проиграли в полуфинале Кубка Короля, а «Валенсия» - при всей симпатичности соперника «Краснодара», будет аутсайдером в финале против «Барселоны», невзирая на бойкую ничью 2:2 на «Камп Ноу» в начале февраля. «Реал» тоже серию Эль Класико начал с ничьей, а потом пошел по наклонной – сначала нелогично проиграли дома 0:3 в кубковом турнире, а теперь 0:1. 

«Реал» вредит и себе, и «Атлетико». Обыграли соседей в дерби – увеличили отрыв «Барселоны» от преследователя. Проиграли каталонцам дважды в Ла Лиге – снова же, испортили чемпионскую интригу. Ведь теперь, даже если Симеоне в воскресенье покорит Сан-Себастьян, сохранится солидный отрыв лидера в семь пунктов. Зато сегодня увидели тренерскую работу на короткой дистанции. 

Хотя матчи в Кубке и Ла Лиге связывают только сами команды – это не домашний и ответный поединок в еврокубках, наследственность проявилась. Вальверде сегодня отработал в гостях намного лучше, чем на неделе. Но при этом Солари не учел ошибки, которые допустил, позволив «Барселоне» играть на контратаках в Кубке, используя Месси для отвлечения внимания от Серхи, Суареса и Дембеле.

Сегодня Лионель был активнее, чем тогда, игра была шире, дышали легче. Увидели меньше мелких фолов, был выше темп, больше свободных зон. Поскольку речь о коллективах, идеально читающих соперников, то второй матч за неделю позволял быстрее принимать правильные решения. По уровню футбола нынешнее Эль Класико было качественнее, чем предыдущее. Но поскольку у «Реала» снова многие выпали из игры – проиграли. 

Солари не контролирует самую сильную сторону многократного победителя ЛЧ – их характер. Анчелотти нажал на нужные кнопки. Ди Мария включил режим монстра, как и остальные – выиграли ЛЧ спустя 12 лет ожидания. Бенитес не попал в нерв – «слили». Зидан убедил, что босс, который умеет воодушевить – закрепился. А Лопетеги и Солари из одной оперы, у них нет авторитета в команде. Когда Рамос без тренера – не успеет ни за Ракитичем, ни за форвардами середняков Ла Лиги. Еще и хамить начнет, ведь умеет. 

«Барселона» больше построена на стиле, чем на характере. Вальверде не последователь Гвардиолы, но даже в осторожной игре каталонцы с Эрнесто умеют быть успешнее, чем «Реал». Сегодня под свист «Бернабеу» откатали обязательную программу и выиграли в 3 из 4 последних Эль Класико. Серьезная заявка на чемпионское звание – взяли шесть очков с «Реалом». Счет 6:1 по сумме двух матчей в Ла Лиге радует каталонский глаз. 

У «сливочных», к слову, уже восьмое поражение в чемпионате. Последний раз такое было еще до приезда Роналду, и уступили тогда 10 раз в 38 турах. А «Барселона» одержала 18 победу при всего 2 поражениях в 26 турах, и на данный момент опережает «Атлетико» на 10 очков.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
03 марта в 19:26
Я Бейла заметил только тогда, когда его заменили. Уважаю таких лидеров. Дайте ему капитанскую повязку.
Олег Гусов
Олег Гусов
03 марта в 15:21
Переса на выход , а не Солари !
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   389 / 886
03 марта в 13:29
Вальверде все жеопытный тренер Солари ему не соперник да. и смена поколения у Реала Все кто смотрит ЛаЛигу помнят что Вальверде с Атлетиком разгромил Барселону 4-0в Суперкубке Испании а тут Барселона Выход для Реала есть парадный это тратить 200млн и звать сильного коуча или тратить. незначительно возможно будет трофейная засуха развивать игроков академии тогда это Почетино и это пожарный выход Судя по результатам нужен пожарный выход Перес не тратится думает что Бейл будет в одиночку тащить
Naimi Nabi
Naimi Nabi
03 марта в 11:11
1-надо Переса увольнять
2- убрать Солари
3-оставит винисиус, асенсио, карвахал, куртуа,рамос, марсело,навас,варан
других распродавать дешево
4 подхоляшие тренеры: зизо алегри лев клоп
5 неймара не надо покупать подходят следующие игроки мбапе салах икарди
Colchoneros
Colchoneros
   77 / 886
03 марта в 11:01
Дайте Солари поработать!
faneng
faneng
   406 / 886
03 марта в 09:53
Главное, чтобы все знали, что Модрич лучший игрок мира! В этом нет никаких сомнений!
Ali 1
Ali 1
   647 / 886
03 марта в 09:37
удивляют те кто говорит что Реал играл вчера неплохо.Извините,но точно смотрели классико или может другой матч?Вчера Барселона простила Реал.Я никогда не видел такой беспомощный Реал за последние 17 лет.Может у кого то из правления Реала найдутся яйца,чтобы объяснить пересу что вчера было дно.Снизу уже никто не постучится.И еще Рамос.Ему кто нибудь объяснит что он играет за Реал.за РЕАЛ МАДРИД.Нельзя с такой подлостью быть капитаном такого клуба как РЕАЛ МАДРИД.
112910415
112910415
   69 / 886
03 марта в 08:32
проблемы индейцев ... нынче сложные
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   223 / 886
03 марта в 07:42
Самое главное чтоб до переса дошло, что нужен икарди или Кейн. Бензема должен уйти.
Юрий Ляпкин
Юрий Ляпкин ответил Roman73
03 марта в 07:25
Реал как раз сыграл неплохо, в матче на Кубок имел явное преимущество и сегодня много атаковал, подвела реализация, да и Барса собралась , умеет оказывается играть в защите. У Барсы плохо сыграл Дембеле , а лучшим был , пожалуй Пике и Артур отработал максимально. Вконец потерялся Коутиньо . Роберто почти справился с лучшим из Мадрида, с Винисиусом. В Реале никто не был откровенно плох, а Винисиус и Регильон отличное пополнение. Придётся Реалу снова брать Кубок Чемпионов, специализация. Два титула у Барсы уже в кармане.
аттаккууйте!!!!!!!!!!!! 0 - 3 !!!!! и так дальше!
Persenchik
Persenchik
   751 / 886
03 марта в 05:53
В следующий раз Реал(Мадрид) выиграет. Не переживайте. :-)
Сантус
Сантус
   72 / 886
03 марта в 03:06
Как по мне,Солари в топку завтра утром.И не затем что это имеет смысл,затем,что за такие поражения нужно отвечать.Это безволие,отсутствие тренерской мысли,упрямство в своих решениях...всё это можно терпеть,но за всё нужно платить.Это не Кастилья-Это Реал Мадрид.Тут или пан или пропал....Селяви.
RoArt
RoArt
   629 / 886
03 марта в 02:41
Ну наконец то до Переса может дойдет, что нельзя четыре сезона подряд быть лучшей командой планеты не покупая новых топ игроков.
Ушел Рон, никого взамен не взяли, на что этот старикан надеялся и не понимаю....
eleven LC
eleven LC
   341 / 886
03 марта в 02:01
Что тут скажешь,Барселона сейчас сильнее Реала и на много,думаю каталонцы играли процентов на 50 сегодня!
Жду лигу чемпионов где Реал скорее всего дальше 1/4 не пройдёт,короче говоря провальный сезон как и предпологалось ещё в августе!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   439 / 886
03 марта в 01:56
Недооценивать Валенсию нельзя . Реал ждет перестройка летом
амурец
амурец
   191 / 886
03 марта в 01:51
Надо в Реале что то делать с реализацией
RichardCagir
RichardCagir
   833 / 886
03 марта в 01:19
Несите огнетушитель , у автора пожар.
Roman73
Roman73
   299 / 886
03 марта в 01:13
Реал как раз сыграл неплохо, в матче на Кубок имел явное преимущество и сегодня много атаковал, подвела реализация, да и Барса собралась
, умеет оказывается играть в защите.
У Барсы плохо сыграл Дембеле , а лучшим был , пожалуй Пике и Артур отработал максимально. Вконец потерялся Коутиньо . Роберто почти справился с лучшим из Мадрида, с Винисиусом. В Реале никто не был откровенно плох, а Винисиус и Регильон отличное пополнение. Придётся Реалу снова брать Кубок Чемпионов, специализация.
Два титула у Барсы уже в кармане.
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