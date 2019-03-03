Солари на выход? «Барселона» снова огорчила «Реал»

03 марта 2019, 01:01

«Соккер.ру» предлагает фанатам «Реала» определиться, хотят ли новой смены тренера прямо сейчас? Ведь команда Месси снова выдержала удары коллектива Рамоса…

Сюжету новой игры помогло поражение «Реала» со счетом 0:3 в матче, где обозначали преимущество. В результате и каталонцам пришлось ставить железную основу, и команда Солари использовала максимально уместный случаю состав. Обе команды не на пике формы, но что смогли – показали.

Со стороны «Реала» с первых минут вышел Бэйл – Васкес оказался на лавке, где сидит Марсело, которого Солари уже боится выпускать. Как только легендарный левый бек появляется – начинаются странные матчи и удивительные поражения. Впрочем, Регилон не панацея. На неделе провалился в Кубке, хотя его, как и Ленгле, допускавшего ошибки, наставники амнистировали.

Еще сильно досталось после разгрома в Кубке Короля Кроосу. Бернд Шустер обозвал соотечественника «дизельным трактором», использовав ту же аналогию про пустое движение, что Рианчо про Глушакова, только не называл курицей с отрубленной головой. А один из тренеров академии и давний соратник «Реала» Альваро Бенито осмелился критиковать не только Крооса, но и Каземиро...

В «Реале» свобода слова, поэтому Перес уволил этого тренера. И плохо, что Кроос и Каземиро за наставника не заступились! Зато на место Бенито пришел Рауль. Но вряд ли Гонсалес Бланко сейчас загадывает повторить путь Зидана. Хотя если Солари продолжит собирать поражения от «Жироны» и «Барселоны» - увидим вторую тренерскую отставку за сезон. К старости нервы у дона Флорентино поизносились, плюс испанцы – ребята упрямые.

Даже Наполеону не сразу сдались. Но в дуэли Эль Класико нет честных партизан из сопротивления и злых захватчиков – у обеих сторон грешки найдутся. Например, «Барселона» невнятно играла в футбол в полуфинале Кубка Испании, использовав везучесть на любимой «тренировочной базе» – «Сантьяго Бернабеу», поэтому Месси и компанию тоже призывали к ответу. Это была большая игра по значимости.

Понятно, что мадридская публика требовала каталонской крови. А гости хотели хитро обезопасить себя от лишних нервов на финише сезона еще одной победой.

Цифровое измерение поединка

- в среду «Барселона» потратила 23 минуты, чтобы забить три мяча в ворота «Реала» и завершить матч до финального свистка. Сегодня голы косяком не пошли, но у гостей снова была впечатляющая реализация – первый удар в створ стал голевым;

- «Реал» снова подвела меткость. Нанесли больше ударов в сторону ворот соперника – 17 против 10, а по точным ударам «Барселона» выиграла – 4:3. Получается, хотя сегодня «сливочные» не были такими опасными, как посреди недели, каталонцы отчасти использовали тот же подход;

- с ума сойти – у «Барселоны» было 33 выноса от ворот. Дамы и господа, это «автобус»! Каталонцам так понравилось выигрывать на «Сантьяго Бернабеу», что решили: «скучная» победа куда лучше веселого поражения или ничьей;

- кровожадный Суарес сегодня отдыхал – всего 1 удар за матч, тогда как у Месси целых 6, то есть на счету аргентинца сразу 60 % ударов «Барселоны» в Мадриде. Впрочем, Луис отвлекал внимание, как и Лионель, а забил Ракитич. Разумеется, единственным своим ударом за игру;

- у Бензема 2 удара за матч – доказательство, что «Реал» избавился от Роналду, но компенсировать потерю в выстрелах без португальца не мог. Столько интервью роздали, как теперь будут свободно дышать в атаке. Какими лидерами станут… На деле не справились. Для «Реала» дома после разгрома в среду всего 3 попадания в створ ворот тер Штегена – провал.

Рамос наиграл на карточки?

Давайте сразу разогнем две тайные скрепки. Первая – планета Земля не плоская в форме круга, а шарообразная, а Рамос – легенда футбола, но подловатый дядька. У него всегда и все случайно или «случайно». Например, сегодня была явная подножка на 41-й минуте – Серхио сделал движение ногой назад, чтобы сбить Месси.

Плюс репутация идет впереди человека. Рамос – опытный провокатор, причем еще не самый мерзкий в истории Ла Лиги. Один из его учителей – Пабло Альфаро, получил прозвище «Проктолог», ведь имел диплом врача и совал пальцы соперникам в одно место. Проделывал это и с Бекхэмом, и с Зиданом, и с Ривалдо, и со многими другими, ожидая реакции и красной карточки.

Будем считать, что Месси еще повезло – Рамос ткнул его рукой в лицо, достоинство не задевал. И Серхио тоже повезло. Лионель обозвал Рамоса последними словами, но Ундиано Мальенко, который с этими вашими Эль Класико, бедняга, поседел, не показал капитану «Реала» желтую карточку. А после перерыва мститель Ленгле жахнул Рамосу локтем в шею - был наказан.

Серхио тоже без желтой во втором тайме не остался. И теперь фанаты «Барселоны» скажут вам, что это предупреждение должно было стать вторым – если о намеренности удара рукой можно спорить, то подножка была явной. Не умеет Рамос без конфронтации играть.

Антигерои матча. Бэйл, Кроос, Каземиро и Модрич

«Барселона» не сыграла шикарно, явных героев с ее стороны нет, разве что Серхи и Ракитич молодцы. Зато есть антигерои у «Реала». Тот же Рамос хотя бы активничал, а валлиец, немец, бразилец и хорват - призраки самих себя прошлых лет. Жаль, неготовность звезд «Реала» подпортила зрелище. Об игре Бэйла, Крооса, Каземиро и Модрича нечего сказать – считайте, их не было на поле. Неудивительно, что Солари троих убрал с поля, а на Луку просто не хватило замены.

«Реал» подарил «Барселоне» титул?

Возможно, второй за неделю. Проиграли в полуфинале Кубка Короля, а «Валенсия» - при всей симпатичности соперника «Краснодара», будет аутсайдером в финале против «Барселоны», невзирая на бойкую ничью 2:2 на «Камп Ноу» в начале февраля. «Реал» тоже серию Эль Класико начал с ничьей, а потом пошел по наклонной – сначала нелогично проиграли дома 0:3 в кубковом турнире, а теперь 0:1.

«Реал» вредит и себе, и «Атлетико». Обыграли соседей в дерби – увеличили отрыв «Барселоны» от преследователя. Проиграли каталонцам дважды в Ла Лиге – снова же, испортили чемпионскую интригу. Ведь теперь, даже если Симеоне в воскресенье покорит Сан-Себастьян, сохранится солидный отрыв лидера в семь пунктов. Зато сегодня увидели тренерскую работу на короткой дистанции.

Хотя матчи в Кубке и Ла Лиге связывают только сами команды – это не домашний и ответный поединок в еврокубках, наследственность проявилась. Вальверде сегодня отработал в гостях намного лучше, чем на неделе. Но при этом Солари не учел ошибки, которые допустил, позволив «Барселоне» играть на контратаках в Кубке, используя Месси для отвлечения внимания от Серхи, Суареса и Дембеле.

Сегодня Лионель был активнее, чем тогда, игра была шире, дышали легче. Увидели меньше мелких фолов, был выше темп, больше свободных зон. Поскольку речь о коллективах, идеально читающих соперников, то второй матч за неделю позволял быстрее принимать правильные решения. По уровню футбола нынешнее Эль Класико было качественнее, чем предыдущее. Но поскольку у «Реала» снова многие выпали из игры – проиграли.

Солари не контролирует самую сильную сторону многократного победителя ЛЧ – их характер. Анчелотти нажал на нужные кнопки. Ди Мария включил режим монстра, как и остальные – выиграли ЛЧ спустя 12 лет ожидания. Бенитес не попал в нерв – «слили». Зидан убедил, что босс, который умеет воодушевить – закрепился. А Лопетеги и Солари из одной оперы, у них нет авторитета в команде. Когда Рамос без тренера – не успеет ни за Ракитичем, ни за форвардами середняков Ла Лиги. Еще и хамить начнет, ведь умеет.

«Барселона» больше построена на стиле, чем на характере. Вальверде не последователь Гвардиолы, но даже в осторожной игре каталонцы с Эрнесто умеют быть успешнее, чем «Реал». Сегодня под свист «Бернабеу» откатали обязательную программу и выиграли в 3 из 4 последних Эль Класико. Серьезная заявка на чемпионское звание – взяли шесть очков с «Реалом». Счет 6:1 по сумме двух матчей в Ла Лиге радует каталонский глаз.

У «сливочных», к слову, уже восьмое поражение в чемпионате. Последний раз такое было еще до приезда Роналду, и уступили тогда 10 раз в 38 турах. А «Барселона» одержала 18 победу при всего 2 поражениях в 26 турах, и на данный момент опережает «Атлетико» на 10 очков.