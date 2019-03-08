«Краснодар» сохранил надежду

вчера, 10:36

Шансы «Краснодара» на успех в Валенсии оценивались как очень невысокие. Победы не случилось, но и катастрофой результат не назовешь. «Соккер.ру» - о непростом выезде «быков».

Перед стартом матча 1/8 финала Лиги Европы и российско-испанского противостояния на этой стадии казалось, что у «Зенита» шансы в борьбе с «Вильярреалом» гораздо выше, чем у «Краснодара» - с «Валенсией». В итоге оба российских клуба проиграли первые матчи, но если «Зенит» провалился дома со счетом 1:3, то «Краснодар», если можно так выразиться, проиграл с приемлемым результатом 1:2 на выезде.

Хотя поначалу казалось, что грядет катастрофа. «Быкам» не удалось освоиться сразу на «Месталье», а «Валенсия» сделала ставку на сокрушительный стремительный старт, поэтому первая половина стартового тайма выдалась очень тяжелой для гостей, которые не могли собраться и часто теряли мяч, позволяя испанцам проводить их быстрые атаки по всему фронту – как они любят.

Неудивительно поэтому, что моменты вспыхивали у ворот краснодарцев один за другим. К сожалению, «Валенсия» показала не самую худшую свою реализацию на этом отрезке и дважды забила усилиями Родриго Морено. Запахло жареным для «Краснодара», однако еще одна особенность нынешней «Валенсии» в том, что она может не только включаться в куражный стремительный футбол, но и точно так же выключаться из него, попросту говоря, «летучим мышам» не хватает стабильности.

Так было на протяжении всего сезона, а отдельный матч с «Краснодаром» исключением не стал. Очевидно, играть в высоком ритме всю игру тяжело, плюс легко добытое преимущество в два мяча на ранней стадии игры не могло не подействовать расслабляюще на испанцев. Они перешли к более академичному футболу, оставив на время в покое ворота Матвея Сафонова. Надо снова отдать должное и «Краснодару», который после такой неприятной стартовой истории не расклеился, а пытался найти способы решения проблемы, перешел в позиционное наступление на «Месталье».

Снова «быки» показывают свою зрелость, уверенность и хладнокровие в непростой ситуации. Такая картина, безусловно, не могла нравиться собравшимся испанским болельщикам, но по ряду параметров «Краснодар» превосходил «Валенсию», пусть и не был так напорист, как «летучие мыши» в дебюте. Перехват инициативы, перестроение во втором тайме помогли «Краснодару» не просто оказать давление на хозяев, но и превратить его в гол после пары упущенных моментов.

Пожалуй, нет большей разницы в двухматчевых противостояниях, чем между счетом 0:2 и 1:2 на выезде. Это кардинально меняет расклады и баланс в паре независимо от того, что это за соперники. «Валенсии» потребовалось определенное время, чтобы понять, что теперь ситуация совсем не комфортная для нее даже при победном счете.

Поэтому лишь после перестроения в конце игры хозяева снова рванули в атаку, но финальный спурт в отличие от стартового результата «Валенсии» не дал. Она победила, «Краснодар» проиграл, но вряд ли первые сильно рады именно такому исходу, а вторые вряд ли сильно опечалены.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 11 (2)

Как видим, команды не слишком радовали ударами зрителей, напряженность на поле не всегда доходила до одних и других ворот. При этом «Краснодар» за счет большего отрезка активности почаще бил, зато менее точно. Да и в целом могло показаться, что он был не так опасен, как «Валенсия» со своими моментами.

Владение мячом (точность передач): 48,1% (82%) - 51,9% (84%)

Снова небольшое преимущество у российской команды. Но это объяснимо, поскольку «Валенсия» после стартового сокрушительного удара перешла в режим сохранения результата, а «Краснодар» вынужден был перехватывать инициативу. Надо заметить, что «сушить» нынешняя «Валенсия» не особо умеет, поэтому и допустила пропущенный мяч, который может еще сказаться в ответной игре.

Марселино (главный тренер «Валенсии»): «Естественно, когда к 25-й минуте ведёшь 2:0, ты думаешь, что счёт будет крупным — но для этого мы должны были приложить больше усилий. До тридцать пятой минуты мы были очень хороши — возможно, это была одна из наших лучших игр в сезоне. А вот второй тайм оставил горький привкус.

Футбол предполагает, а поле располагает. Во втором тайме мы не настояли на своих сильных качествах и почти не создавали голевых моментов. Видимо, случилась потеря концентрации, мощи, но и соперник заиграл сильнее.

Не впала ли команда в эйфорию? Впадать в эйфорию после двух побед — не совсем умно. У нас же не пятнадцать побед подряд. Второй тайм был какой-то холодный во всех отношениях — соперник этим воспользовался. Болельщики недовольны тем, что происходило после перерыва».

Мурад Мусаев (главный тренер «Краснодара»): «При переходе из обороны в атаку мы допустили ошибки, которые нельзя допускать при игре с соперником такого уровня. Создали „Валенсии“ возможности для быстрых атак, поэтому счёт и стал 2:0. После второго гола стали играть гораздо лучше: улучшился контроль мяча, появились моменты, вторая половина осталась за нами. Это та игра, которую мы хотим видеть: агрессивная, с хорошим контролем, прессингом и забитым мячом. 2:1 — хороший результат, учитывая начало матча, он оставляет нам шансы на проход в следующую стадию плей-офф.

В перерыве был не совсем приятный разговор. Мы редко играем с командами такого уровня, нам не хватает таких матчей, это тоже сказывается. В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого, что во втором тайме у нас обязательно будут моменты, которыми мы должны будем распорядиться».

«Краснодар» продолжает свою борьбу, за которую не стыдно. «Быкам» сейчас тяжело, они уже не просто успели вкатиться в игровой ритм, но и провели немало матчей на коротком отрезке, что сказывается и на кадровом потенциале. В запасе, например, у Мусаева было всего шесть человек, двое из них – вратари. И способность «Краснодара» в условиях ресурсных ограничений вести борьбу на подобном уровне вызывает уважение.