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«Краснодар» сохранил надежду

вчера, 10:36

Шансы «Краснодара» на успех в Валенсии оценивались как очень невысокие. Победы не случилось, но и катастрофой результат не назовешь. «Соккер.ру» - о непростом выезде «быков».

Перед стартом матча 1/8 финала Лиги Европы и российско-испанского противостояния на этой стадии казалось, что у «Зенита» шансы в борьбе с «Вильярреалом» гораздо выше, чем у «Краснодара» - с «Валенсией». В итоге оба российских клуба проиграли первые матчи, но если «Зенит» провалился дома со счетом 1:3, то «Краснодар», если можно так выразиться, проиграл с приемлемым результатом 1:2 на выезде.

Хотя поначалу казалось, что грядет катастрофа. «Быкам» не удалось освоиться сразу на «Месталье», а «Валенсия» сделала ставку на сокрушительный стремительный старт, поэтому первая половина стартового тайма выдалась очень тяжелой для гостей, которые не могли собраться и часто теряли мяч, позволяя испанцам проводить их быстрые атаки по всему фронту – как они любят.

Неудивительно поэтому, что моменты вспыхивали у ворот краснодарцев один за другим. К сожалению, «Валенсия» показала не самую худшую свою реализацию на этом отрезке и дважды забила усилиями Родриго Морено. Запахло жареным для «Краснодара», однако еще одна особенность нынешней «Валенсии» в том, что она может не только включаться в куражный стремительный футбол, но и точно так же выключаться из него, попросту говоря, «летучим мышам» не хватает стабильности.

Так было на протяжении всего сезона, а отдельный матч с «Краснодаром» исключением не стал. Очевидно, играть в высоком ритме всю игру тяжело, плюс легко добытое преимущество в два мяча на ранней стадии игры не могло не подействовать расслабляюще на испанцев. Они перешли к более академичному футболу, оставив на время в покое ворота Матвея Сафонова. Надо снова отдать должное и «Краснодару», который после такой неприятной стартовой истории не расклеился, а пытался найти способы решения проблемы, перешел в позиционное наступление на «Месталье».

Снова «быки» показывают свою зрелость, уверенность и хладнокровие в непростой ситуации. Такая картина, безусловно, не могла нравиться собравшимся испанским болельщикам, но по ряду параметров «Краснодар» превосходил «Валенсию», пусть и не был так напорист, как «летучие мыши» в дебюте. Перехват инициативы, перестроение во втором тайме помогли «Краснодару» не просто оказать давление на хозяев, но и превратить его в гол после пары упущенных моментов.

Пожалуй, нет большей разницы в двухматчевых противостояниях, чем между счетом 0:2 и 1:2 на выезде. Это кардинально меняет расклады и баланс в паре независимо от того, что это за соперники. «Валенсии» потребовалось определенное время, чтобы понять, что теперь ситуация совсем не комфортная для нее даже при победном счете.

Поэтому лишь после перестроения в конце игры хозяева снова рванули в атаку, но финальный спурт в отличие от стартового результата «Валенсии» не дал. Она победила, «Краснодар» проиграл, но вряд ли первые сильно рады именно такому исходу, а вторые вряд ли сильно опечалены.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 11 (2)

Как видим, команды не слишком радовали ударами зрителей, напряженность на поле не всегда доходила до одних и других ворот. При этом «Краснодар» за счет большего отрезка активности почаще бил, зато менее точно. Да и в целом могло показаться, что он был не так опасен, как «Валенсия» со своими моментами.

Владение мячом (точность передач): 48,1% (82%) - 51,9% (84%)

Снова небольшое преимущество у российской команды. Но это объяснимо, поскольку «Валенсия» после стартового сокрушительного удара перешла в режим сохранения результата, а «Краснодар» вынужден был перехватывать инициативу. Надо заметить, что «сушить» нынешняя «Валенсия» не особо умеет, поэтому и допустила пропущенный мяч, который может еще сказаться в ответной игре.

Марселино (главный тренер «Валенсии»): «Естественно, когда к 25-й минуте ведёшь 2:0, ты думаешь, что счёт будет крупным — но для этого мы должны были приложить больше усилий. До тридцать пятой минуты мы были очень хороши — возможно, это была одна из наших лучших игр в сезоне. А вот второй тайм оставил горький привкус.

Футбол предполагает, а поле располагает. Во втором тайме мы не настояли на своих сильных качествах и почти не создавали голевых моментов. Видимо, случилась потеря концентрации, мощи, но и соперник заиграл сильнее.

Не впала ли команда в эйфорию? Впадать в эйфорию после двух побед — не совсем умно. У нас же не пятнадцать побед подряд. Второй тайм был какой-то холодный во всех отношениях — соперник этим воспользовался. Болельщики недовольны тем, что происходило после перерыва».

Мурад Мусаев (главный тренер «Краснодара»): «При переходе из обороны в атаку мы допустили ошибки, которые нельзя допускать при игре с соперником такого уровня. Создали „Валенсии“ возможности для быстрых атак, поэтому счёт и стал 2:0. После второго гола стали играть гораздо лучше: улучшился контроль мяча, появились моменты, вторая половина осталась за нами. Это та игра, которую мы хотим видеть: агрессивная, с хорошим контролем, прессингом и забитым мячом. 2:1 — хороший результат, учитывая начало матча, он оставляет нам шансы на проход в следующую стадию плей-офф.

В перерыве был не совсем приятный разговор. Мы редко играем с командами такого уровня, нам не хватает таких матчей, это тоже сказывается. В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого, что во втором тайме у нас обязательно будут моменты, которыми мы должны будем распорядиться».

«Краснодар» продолжает свою борьбу, за которую не стыдно. «Быкам» сейчас тяжело, они уже не просто успели вкатиться в игровой ритм, но и провели немало матчей на коротком отрезке, что сказывается и на кадровом потенциале. В запасе, например, у Мусаева было всего шесть человек, двое из них – вратари. И способность «Краснодара» в условиях ресурсных ограничений вести борьбу на подобном уровне вызывает уважение.

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Все комментарии
40175219386
40175219386 ответил Scuderia Ferrari
   200 / 1052
сегодня в 00:05
Как бы трудно ни было, но надо бороться и побеждать! Краснодар стал клубом по-настоящему европейского уровня, но главные испытания и главные победы, надеюсь, ещё впереди!
хорошо сказал)
pomor45
pomor45 ответил 112910415
   176 / 1052
вчера в 18:01
Краснодар сохранил отличные шансы! всё должно получиться!
Так уж и отличные. Честно говоря, весьма малые. Да и хватит уже и с Зенита и с Краснодара. И так уже 4 и 5 команды продержались в ЛЕ гораздо дольше призёров. Пора и на клубных делах в ЧР сосредоточиться, а то эти любители побеждать уставших в ЕК лидеров уже давно приготовились снимать пенку, как это делают ежегодно.
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   176 / 1052
вчера в 17:34
я Краснодар уважаю и Вильярреал ,но еврокубки или какие то другие трофеи мне не интересны ,я только про футбол,а у питерцев его нет
Врёшь! Ты так торжествовал по поводу завоевания Спартаком Кубка Фонбета, как будто, по меньшей мере, выиграли Кубок ЛЕ.
pomor45
pomor45 ответил FILL3286
   176 / 1052
вчера в 17:31
За Краснодар хоть не стыдно,играли на выезде с нормальной средней командой,да и шансы есть нормальные выйти дальше,не то что некоторые вчера проиграли почти последней команде!!! Стыдно за зенит((((((
Ты постоянно ищешь за кого было бы больше стыдно, чем за Спатртак, и так же постоянно своими нелепыми доводами подчеркиваешь, что никого нет. Спартак в ЕК - самый позорный клуб не только в России, а во всём УЕФА.
GKN
GKN
   373 / 1052
вчера в 16:26
Молодцы. Не стушевались
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Оливье Гpуйяp
   3 / 1052
вчера в 16:03
я Краснодар уважаю и Вильярреал ,но еврокубки или какие то другие трофеи мне не интересны ,я только про футбол,а у питерцев его нет
112910415
112910415
   60 / 1052
вчера в 15:37
Краснодар сохранил отличные шансы!
всё должно получиться!
djemStar
djemStar
вчера в 14:49
Быки дома вынесут Валенсию 1-0 и спокойно пройдут на какой-нибудь Ренн или Славию (верю в обоих)
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   43 / 1052
вчера в 14:43
Смотрел,стыдно мне базара нет,но еще стыднее за позор бакланов с предпоследней командой ла лиги,ну и конечно же стыдно за игоря!!!
Ара - тебе по-жизни стыдно, ты же спартач )))
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   30 / 1052
вчера в 14:04
Ара - ты что так негодуешь? МПС твоё имя слил - к нему вопросы предъявляй. Как там 43-х вчера Урал с праздником поздравил - смотрел? )))
Смотрел,стыдно мне базара нет,но еще стыднее за позор бакланов с предпоследней командой ла лиги,ну и конечно же стыдно за игоря!!!
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   43 / 1052
вчера в 13:35
Во первых АРА ты с конюшни,во вторых я был на ветке,в третьих мне стыдно за дыркофеева43 и КОНЕБОМЖЕЙ!!!! 43 43 43 43 43 43 43)))Игоорь
Ара - ты что так негодуешь? МПС твоё имя слил - к нему вопросы предъявляй. Как там 43-х вчера Урал с праздником поздравил - смотрел? )))
Nikola45
Nikola45
   15 / 1052
вчера в 13:25
А во что играл Зенит я пока не понял! Может в поддавки? ))
Nikola45
Nikola45
   15 / 1052
вчера в 13:22
Краснодару победы на своем поле и выхода в 1/4!
2-1 хороший результат и хорошие шансы! Да и игра порадовала в общем!
FILL3286
FILL3286 ответил Оливье Гpуйяp
   30 / 1052
вчера в 13:08
Ну а пока ситуация такова, что Зенит и Краснодар в 1/8 финала ЛЕ, а спартак занял рекордное 4 место в группе
Лизнул бакланам???
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   30 / 1052
вчера в 13:08
О, Ара вылез. А чего вчера после Урала твоего задорного стыда не было видно? )))
Во первых АРА ты с конюшни,во вторых я был на ветке,в третьих мне стыдно за дыркофеева43 и КОНЕБОМЖЕЙ!!!! 43 43 43 43 43 43 43)))Игоорь
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1052
вчера в 12:59
Как бы трудно ни было, но надо бороться и побеждать! Краснодар стал клубом по-настоящему европейского уровня, но главные испытания и главные победы, надеюсь, ещё впереди!
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   43 / 1052
вчера в 12:50
За Краснодар хоть не стыдно,играли на выезде с нормальной средней командой,да и шансы есть нормальные выйти дальше,не то что некоторые вчера проиграли почти последней команде!!! Стыдно за зенит((((((
О, Ара вылез. А чего вчера после Урала твоего задорного стыда не было видно? )))
Jum13
Jum13
   43 / 1052
вчера в 12:49
Я так понимаю, что соккер Зенит уже списал? )))

"...Не больше 10% на успех МЮ, да и эта цифра, пожалуй, несколько преувеличена из уважения к историческому характеру «красных дьяволов» и умению вытаскивать себя за волосы из самых зыбучих трясин..."

В итоге ПСЖ проиграл 1:3
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил 25процентный клоун
   414 / 1052
вчера в 12:47
Если кратко смысл твоего сообщения :

Спартак забивает 3 - Краснодар пропускает 2.
Занавес. =))
viv
viv
   45 / 1052
вчера в 12:47
Быки сохранили шанс в отличии от 7партака и лазурных игравших с 18 -ой командой Ла Лиги...Вильярреал не оставил шансов нашей первой пока команде в РПЛ и четвертой...
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил FILL3286
   414 / 1052
вчера в 12:46
Ну а пока ситуация такова, что Зенит и Краснодар в 1/8 финала ЛЕ, а спартак занял рекордное 4 место в группе
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил 25процентный клоун
   414 / 1052
вчера в 12:45
О, пошла классика. Дешёвые провокации и стравливание фанов норм команд. А на другой ветке ты вместе с коллегой распинался, как хорошо будет, если Краснодар вылетит.

И неважно, за какую команду болеют подобные любители переодеваний, но посыл их один: стравливать всех со всеми. Давайте жить дружно!
FILL3286
FILL3286
   30 / 1052
вчера в 12:37
За Краснодар хоть не стыдно,играли на выезде с нормальной средней командой,да и шансы есть нормальные выйти дальше,не то что некоторые вчера проиграли почти последней команде!!!
Стыдно за зенит((((((
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   27 / 1052
вчера в 12:28
Надеемся, верим, ждем!)
armeec_♞
armeec_♞ ответил 25процентный клоун
   283 / 1052
вчера в 11:57
Спартак играет с Вильярреалом на момент когда он меньше всех в испании пропустил и забивает три банки ,больше владеет мячем,под 500 передач,точностью 80+ Краснодар пропускает два но но выдает шикарные показатели в 550 передач точностью команды уровня ЛЧ а что Семак ....ну это просто смешно ребята ,вот честно,меньшее 40% владения мячем ,триста передач точностью команды уровня фнл ,это что такое??? против самой слабой команды испании,теперь уже .
Как никогда согласен по Семаку))
armeec_♞
armeec_♞
   283 / 1052
вчера в 11:55
Быки, дай Бог Вам пройти дальше!
Bullкин
Bullкин ответил 25процентный клоун
   426 / 1052
вчера в 11:53
Так мы уже получили 2, нам хватает...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   130 / 1052
вчера в 11:08
Верим в чудо!
борька
борька
   168 / 1052
вчера в 11:02
Отыграются
15511551
15511551
   248 / 1052
вчера в 11:01
вся Россия будет болеть за Быков, должны побеждать. Будет тяжело, но не без шансов, верю, что пройдут Валенсию
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