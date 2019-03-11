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Где стеночки, «Спартак»?

вчера, 19:30
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Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Адриано Луис
Адриано Луис
Нападающий
Зе Луиш
Зе Луиш
Нападающий

Кононов обещал возвращение к футболу Бескова и Романцева, но пока «Спартак» борется куда лучше, чем играет. «Соккер.ру» задает вопросы главному тренеру «красно-белых».

Настало время провести промежуточные итоги работы Олега Георгиевича Кононова в «Спартаке». Четыре месяца назад он взошел на тренерский мостик московского клуба и сделал несколько программных заявлений:

«Моя философия – играть в футбол, который будет радовать и футболистов, и болельщиков».

«Требуется четыре месяца, чтобы поставить мой футбол. Этого времени обычно достаточно, если состав не меняется. Если приходят новые футболисты, то процесс затягивается».

«Футбол Бекова и Романцева – эталон для меня. Это классический стиль „Спартака“. И он полностью совпадает с моим стилем. Атакующий футбол – игра смелых людей. Я верю, что моя философия поможет „Спартаку“ добиться успеха».

Турнирные цели. От «Спартака» ждали достойного выступления в Лиге Европы, победы в Кубке России и попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Две из трех задач уже провалены: под руководством Кононова «Спартак» сыграл против «Рапида» дома и «Вильярреала» в гостях, уступил в обоих матчах и завершил еврокубковую кампанию, заняв последнее место в квартете ЛЕ. Но если в четырех первых матчах группового этапа «Спартаком» руководили Каррера и Рианчо, то в Кубке России «Спартак» вылетел на стадии четвертьфинала без вмешательства предыдущих наставников: 1:1 дома с «Уралом» и 0:1 на выезде.

Таким образом, остается только РПЛ, где у Кононова дела идут действительно неплохо, если говорить о результатах. Олег Георгиевич в пяти первых матчах у руля «Спартака» набрал 13 очков в чемпионате России. Потеря в виде ничьей случилась только в игре с «Краснодаром», а матчи против «Крыльев Советов», «Локомотива», «Анжи» и «Динамо» принесли в копилку полновесные трехбалльные комплекты. Но как бы то ни было, а заявленного Кононовым футбола «Спартак» не показывает. Почему так?

Не хватило времени?

Начну со слов защиты в адрес Кононова. Действительно, те, кто умеют хорошо считать и помнят о плане «4-го месяца», сегодня могут воскликнуть: «Обещал – вынь и положи атакующий футбол! Или уйди с глаз долой, вот у Карреры…» Но не будем забывать о двух обстоятельствах: во-первых, четыре месяца прошли чисто формально. Из этого срока следует вырезать месяц отпуска, а я бы и вовсе вел отсчет с начала зимних сборов – вот это получатся настоящие честные 4 месяца, потому что осенью Кононову было не до строительства. Во-вторых, смотрим на оговорку относительно новых игроков. Состав «Спартака» зимой пополнили Аяз Гулиев и Айртон, оба на данный момент – игроки стартового состава. Футбол, который проповедует Олег Георгиевич, действительно сложный, и я допускаю, что тренеру банально не хватило времени на его внедрение.

Где стеночки, Олег Георгиевич?

Если кто забыл, Кононов хочет, чтобы его команда играла с мячом, использовала короткий и средний пас, идеально владела искусством позиционной атаки. В связи с этим возникает серьезный диссонанс, когда смотришь на игру «Спартака». Во-первых, обилие длинных передач. Во-вторых, невыстроенный выход в атаку через пас. В-третьих, часто применяемая схема с двумя форвардами, ограничивающая возможности контроля мяча.

Я не удивился, когда «Краснодар» переиграл «Спартак» по проценту владения мячом (43.5% на 56.5%), ведь «быки» на такой игре собаку съели, в отличие от москвичей, которые только стремятся вернуться к каноническому футболу. Но как вышло, что «Динамо» почти не уступило «Спартаку» в этом компоненте (51.2% на 48.8%)? И почему у «красно-белых» такая ужасная точность передач (74% в игре с «Краснодаром», 68% против «Динамо»)? У худшей команды РПЛ по точности передач – «Анжи», 72% точных передач в среднем по сезону, у второй снизу «Уфы» 74.4%.

Цифры «Спартака» - это дно для этих исполнителей, даже если забыть о том, что они должны играть в короткий и средний пас. Почему в таком случае «Спартак» постоянно сбивается на игру «ударь в сторону Зе Луиша»? Получается, другому футболу тренер не научил? Сами «красно-белые» неплохо применяют прессинг, с Зобниным и Гулиевым в центре поля появилось хорошее движение, но с мячом «Спартак» чувствует себя неуютно, футболисты отдают и встречают передачи на деревянных ногах. Обилие технического брака зашкаливает, то есть функционально Кононов и его штаб подготовили футболистов к борьбе, но не к игре по конспектам Бескова и Романцева.

Совершенно непонятный мне момент – схема 4-4-2 у команды, стремящейся атаковать позиционно. Для контроля над мячом нужно создавать треугольники из флангового защитника, центрального полузащитника и игрока края атаки. Плюс плеймейкер, который будет превращать треугольники в квадраты, а также привязывать форварда к основным силам команды умными передачами. Против «Динамо» «Спартак» начал по такой схеме: Айртон – Зобнин – Мелкадзе орудовали левее, Рассказов – Мельгарехо – Гулиев правее, Ханни в роли плеймейкера, а Зе Луиш на позиции форварда.

Но с выходом Адриано Ханни ушел на фланг, а система рухнула. Так было и в предыдущих матчах, когда «Спартак» начинал вместе с Зе Луишем и Луисом Адриано в старте. Без насыщенного полузащитниками центра поля форварды оказываются отрезанными от команды, остается только пулять мяч в их направлении, что точно не выглядит методом, достойным команды из топ-5 РПЛ. Иными словами, фирменный футбол у «Спартака» в том месте, где ждали, пока не вырос. Команда Кононова боится мяча, сыгранных связок по-прежнему нет, а сумбур в игре «красно-белых» прописался и чувствует себя все увереннее.

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Все комментарии
mikysss
mikysss ответил Lucho Gonzalez
   372 / 1079
сегодня в 00:08
Стеночки и забегания - это выдуманный спартачами миф, которым они скрывают употребление бромонтана и прикрывают своих ручных судей
когда игрушки прибиты к полу тапочки железные и пентиум 4 от таких 41 идет в чатах ну и одноклассницы не дают
mikysss
mikysss ответил Lucho Gonzalez
   372 / 1079
сегодня в 00:06
Стеночки и забегания - это выдуманный спартачами миф, которым они скрывают употребление бромонтана и прикрывают своих ручных судей
а мышление и куча мусора от клонов ну от вас школьник я другого не ждал
mikysss
mikysss ответил Lucho Gonzalez
   372 / 1079
сегодня в 00:03
Стеночки и забегания - это выдуманный спартачами миф, которым они скрывают употребление бромонтана и прикрывают своих ручных судей
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       104 / 1079
    вчера в 23:31
    Стеночки и забегания - это выдуманный спартачами миф, которым они скрывают употребление бромонтана и прикрывают своих ручных судей
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       6 / 1079
    вчера в 22:44
    еденица автгру и тебе,за прогнозы. Лучше три очка весной нежели очко Мусаева.шах и мат
    mangoх12
    mangoх12
       22 / 1079
    вчера в 22:28
    У них теперь новый стиль - валяние на траве
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       86 / 1079
    вчера в 22:01
    В стеночки СпаМ давно уже не играет, зулусов не учили так играть, а своих напов в СпаМе нет.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Ваня лучший
       86 / 1079
    вчера в 21:57
    Успокойся. Твоему Спартаку ничего не грозит. Первое место разыграют Краснодар и Зенит. Третье место ЦСКА и Локо. А Спартак уютно устроится на 5, которое даст ему место в квалификации ЛЕ, где он сольет Рапиду , или Вильяреалу. Все как обычно. PS. Кстати говоря, а что это за "едЕница" у тебя в тексте. Переведи на русский.
    За едЕницу +++!!!
    FILL3286
    FILL3286 ответил Ваня лучший
       28 / 1079
    вчера в 21:51
    Успокойся. Твоему Спартаку ничего не грозит. Первое место разыграют Краснодар и Зенит. Третье место ЦСКА и Локо. А Спартак уютно устроится на 5, которое даст ему место в квалификации ЛЕ, где он сольет Рапиду , или Вильяреалу. Все как обычно. PS. Кстати говоря, а что это за "едЕница" у тебя в тексте. Переведи на русский.
    Ваня хоть ты людей не смеши то!
    Уже все по полочкам собрал и положил!!
    Ты не родня ванги а?
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1079
    вчера в 21:47
    Философия свиней бей, беги, калечь, ныряй. Гыгыгы
    Nikola45
    Nikola45
       10 / 1079
    вчера в 21:46
    Задержался что то Кононов! Федун на что смотрит? Где его принципы, выгонять тренеров по середине сезона? Пора пора увольнять! )))
    Jum13
    Jum13
       27 / 1079
    вчера в 21:46
    Какие стеночки при бей-беги?
    parallels
    parallels
       4 / 1079
    вчера в 21:43
    кононов и спартак вообще не сочетаются. какой-то он безвольный. стоит, как палка, иногда вспоминает, что тренер, и начинает для порядка разводить руками и говорить: ну ребята, нельзя же так. и ещё постоянно плачет, глядя на игру своих свинохвостых подопечных. позор, одним словом. тренер спартак должен метаться у скамейки, бухать, драть на себе волосы и быть в душе немного борисом.
    димон 37
    димон 37
       709 / 1079
    вчера в 21:42
    уже был один товарисч который тоже обещал стеночки и забегания, но скатился до семи защитников в обороне, а затем свалил и даже багаж свой оставил
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил 25процентный клоун
       25 / 1079
    вчера в 21:28
    Тут чистая еденица ,пробежал глазами. Это вброс и все кто тут отметится скорее всего у меня в игноре. У менЯ ответный вопрос ,где хваленые армейцы и чемпионская игра уфимского физрука?))))))
    Успокойся. Твоему Спартаку ничего не грозит. Первое место разыграют Краснодар и Зенит. Третье место ЦСКА и Локо. А Спартак уютно устроится на 5, которое даст ему место в квалификации ЛЕ, где он сольет Рапиду , или Вильяреалу. Все как обычно. PS. Кстати говоря, а что это за "едЕница" у тебя в тексте. Переведи на русский.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 1079
    вчера в 21:18
    Тут чистая еденица ,пробежал глазами. Это вброс и все кто тут отметится скорее всего у меня в игноре.
    У менЯ ответный вопрос ,где хваленые армейцы и чемпионская игра уфимского физрука?))))))
    pomor45
    pomor45
       166 / 1079
    вчера в 21:07
    13 очков принес мужик и молодец, но эстетам мало - надо, чтобы еще и в красивой упаковке.
    ziborock
    ziborock ответил Scuderia Ferrari
       72 / 1079
    вчера в 21:02
    Иными словами, фирменный футбол у «Спартака» в том месте, где ждали, пока не вырос. ☆☆☆☆☆☆ Зато он вырос в красном месте глушакова, которым он забил за Урал))))
    А мне кажется что это у ЦСКА что-то не выросло, раз у них мячи между ног пролетают со свистом!)))
    spartach n1
    spartach n1
       9 / 1079
    вчера в 20:53
    А де подробный разбор двух очков петухеева ?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       92 / 1079
    вчера в 20:40
    Вообще Коннову надо было меньше говорить в СМИ, какой футбол он хочет строить. Молча и в поте лица надо было работать на предсезонке. А теперь писаки будут пихать в его адрес его же цитатами.
    санек002
    санек002 ответил Сп62
       504 / 1079
    вчера в 20:33
    Особенно огорчает игра команды в пас. Где у иминитых игроков культура паса? Поражает и отсутствие видения поля.
    ты прав!какая то сумбурность в действиях и спешка !паса точного мало!такое ощущение ,что в кубке канделакки зенит и локо забили на него!!от той игры ничего не осталось!!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       11 / 1079
    вчера в 19:55
    Иными словами, фирменный футбол у «Спартака» в том месте, где ждали, пока не вырос.
    ☆☆☆☆☆☆
    Зато он вырос в красном месте глушакова, которым он забил за Урал))))
    Сп62
    Сп62
       998 / 1079
    вчера в 19:53
    Особенно огорчает игра команды в пас. Где у иминитых игроков культура паса? Поражает и отсутствие видения поля.
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