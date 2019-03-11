Где стеночки, «Спартак»?

вчера, 19:30

Кононов обещал возвращение к футболу Бескова и Романцева, но пока «Спартак» борется куда лучше, чем играет. «Соккер.ру» задает вопросы главному тренеру «красно-белых».

Настало время провести промежуточные итоги работы Олега Георгиевича Кононова в «Спартаке». Четыре месяца назад он взошел на тренерский мостик московского клуба и сделал несколько программных заявлений:

«Моя философия – играть в футбол, который будет радовать и футболистов, и болельщиков».

«Требуется четыре месяца, чтобы поставить мой футбол. Этого времени обычно достаточно, если состав не меняется. Если приходят новые футболисты, то процесс затягивается».

«Футбол Бекова и Романцева – эталон для меня. Это классический стиль „Спартака“. И он полностью совпадает с моим стилем. Атакующий футбол – игра смелых людей. Я верю, что моя философия поможет „Спартаку“ добиться успеха».

Турнирные цели. От «Спартака» ждали достойного выступления в Лиге Европы, победы в Кубке России и попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Две из трех задач уже провалены: под руководством Кононова «Спартак» сыграл против «Рапида» дома и «Вильярреала» в гостях, уступил в обоих матчах и завершил еврокубковую кампанию, заняв последнее место в квартете ЛЕ . Но если в четырех первых матчах группового этапа «Спартаком» руководили Каррера и Рианчо, то в Кубке России «Спартак» вылетел на стадии четвертьфинала без вмешательства предыдущих наставников: 1:1 дома с «Уралом» и 0:1 на выезде.

Таким образом, остается только РПЛ , где у Кононова дела идут действительно неплохо, если говорить о результатах. Олег Георгиевич в пяти первых матчах у руля «Спартака» набрал 13 очков в чемпионате России. Потеря в виде ничьей случилась только в игре с «Краснодаром», а матчи против «Крыльев Советов», «Локомотива», «Анжи» и «Динамо» принесли в копилку полновесные трехбалльные комплекты. Но как бы то ни было, а заявленного Кононовым футбола «Спартак» не показывает. Почему так?

Не хватило времени?

Начну со слов защиты в адрес Кононова. Действительно, те, кто умеют хорошо считать и помнят о плане «4-го месяца», сегодня могут воскликнуть: «Обещал – вынь и положи атакующий футбол! Или уйди с глаз долой, вот у Карреры…» Но не будем забывать о двух обстоятельствах: во-первых, четыре месяца прошли чисто формально. Из этого срока следует вырезать месяц отпуска, а я бы и вовсе вел отсчет с начала зимних сборов – вот это получатся настоящие честные 4 месяца, потому что осенью Кононову было не до строительства. Во-вторых, смотрим на оговорку относительно новых игроков. Состав «Спартака» зимой пополнили Аяз Гулиев и Айртон, оба на данный момент – игроки стартового состава. Футбол, который проповедует Олег Георгиевич, действительно сложный, и я допускаю, что тренеру банально не хватило времени на его внедрение.

Где стеночки, Олег Георгиевич?

Если кто забыл, Кононов хочет, чтобы его команда играла с мячом, использовала короткий и средний пас, идеально владела искусством позиционной атаки. В связи с этим возникает серьезный диссонанс, когда смотришь на игру «Спартака». Во-первых, обилие длинных передач. Во-вторых, невыстроенный выход в атаку через пас. В-третьих, часто применяемая схема с двумя форвардами, ограничивающая возможности контроля мяча.

Я не удивился, когда «Краснодар» переиграл «Спартак» по проценту владения мячом (43.5% на 56.5%), ведь «быки» на такой игре собаку съели, в отличие от москвичей, которые только стремятся вернуться к каноническому футболу. Но как вышло, что «Динамо» почти не уступило «Спартаку» в этом компоненте (51.2% на 48.8%)? И почему у «красно-белых» такая ужасная точность передач (74% в игре с «Краснодаром», 68% против «Динамо»)? У худшей команды РПЛ по точности передач – «Анжи», 72% точных передач в среднем по сезону, у второй снизу «Уфы» 74.4%.

Цифры «Спартака» - это дно для этих исполнителей, даже если забыть о том, что они должны играть в короткий и средний пас. Почему в таком случае «Спартак» постоянно сбивается на игру «ударь в сторону Зе Луиша»? Получается, другому футболу тренер не научил? Сами «красно-белые» неплохо применяют прессинг, с Зобниным и Гулиевым в центре поля появилось хорошее движение, но с мячом «Спартак» чувствует себя неуютно, футболисты отдают и встречают передачи на деревянных ногах. Обилие технического брака зашкаливает, то есть функционально Кононов и его штаб подготовили футболистов к борьбе, но не к игре по конспектам Бескова и Романцева.

Совершенно непонятный мне момент – схема 4-4-2 у команды, стремящейся атаковать позиционно. Для контроля над мячом нужно создавать треугольники из флангового защитника, центрального полузащитника и игрока края атаки. Плюс плеймейкер, который будет превращать треугольники в квадраты, а также привязывать форварда к основным силам команды умными передачами. Против «Динамо» «Спартак» начал по такой схеме: Айртон – Зобнин – Мелкадзе орудовали левее, Рассказов – Мельгарехо – Гулиев правее, Ханни в роли плеймейкера, а Зе Луиш на позиции форварда.