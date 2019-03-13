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«Манчестер Сити» вошел в историю разгромов

вчера, 10:45

Унижение «Шальке» в Манчестере стало одним из крупнейших разгромов в истории плей-офф Лиги чемпионов. «Соккер.ру» вспоминает все.

Мало кто думал, что «Шальке» способен составить конкуренцию «Манчестер Сити». Эта пара казалась наименее интригующей в 1/8 финала. При этом в Германии «Шальке» за счет удаления у соперника смог навязать какую-никакую борьбу, но даже в большинстве проиграл – 2:3. Совершенно очевидно было, что в Англии немцы будут наказаны даже за попытку дерзить. И кара оказалась весьма жестокой. 7:0 – без шансов и с максимальным унижением. Цифры чудовищные.

Причем для «Шальке» это поражение стало своеобразным дном, поскольку команда в принципе не в форме и проигрывает подряд много даже в Германии. В семи матчах кряду «Шальке» не может победить, а в пяти последних проиграл с общим счетом 4:21, причем в каждой встрече пропускал не менее трех голов. Неудивительно, что «Сити» таким лихим катком прокатился по обороне команды, которая банально не может держать ряды.

Кроме того, результат стал рекордным сразу по нескольким показателям. Суммарная победа «Манчестер Сити» над «Шальке» со счетом 10:2 стала самой крупной для английских клубов в плей-офф Лиги чемпионов. А поражение «Шальке» со счетом 0:7 стало самым крупным в истории Лиги чемпионов для немецких клубов. Поэтому неудивительно, что послематчевые слова обоих тренеров были пропитаны болью, а не анализом матча. Что тут анализировать?

Доменико Тедеско (главный тренер «Шальке»): «Вы можете себе представить, как я себя чувствую. Ужасно. Я очень разочарован. Нет смысла оправдываться.

Мы хорошо играли в течение 30 минут, но после того как пропустили первый гол, очень резко сдали. Во втором тайме у нас должно было быть больше мужества. Мы развалились. Это был наш худший матч с момента, как я стал тренером.

Если бы мы проиграли 0:2 или с меньшей разницей, можно было бы анализировать свою эффективность. А с таким поражением лучше просто забыть все как можно быстрее. Следующие пару недель будут очень тяжелыми.

Конечно, это больно. Но именно поэтому я здесь – не только в хорошие времена, но и в ситуациях, когда это не так весело».

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»): «Конечно, я сочувствую Доменико из-за ситуации, в которой он находится. Это всегда неприятно.

Во втором тайме мы были невероятно хороши, быстро играли, у нас была динамика, переходы, и в итоге мы забили семь мячей».

«Манчестер Сити» в этом матче оказался в шаге от абсолютного рекорда. Стоило забить восьмой мяч, и тогда это был бы самый крупный разгром в плей-офф современной Лиги чемпионов. А так, получилось повторение. До «горожан» счет 7:0 фиксировался дважды, причем к одному из них тоже причастен Гвардиола. Его «Бавария» в ответном матче 1/8 финала в 2015 году разгромила «Шахтер» со счетом 7:0, но «горняки» играли в меньшинстве после удаления.

А первый матч в той паре закончился нулевой ничьей. Третий матч со счетом 7:0 также был ответным на стадии 1/8 финала. И снова разгром учинила «Бавария». Это случилось в 2012 году. А пострадавшим тогда стал «Базель», который умудрился в первой домашней встрече одержать победу. Зря только разозлил мюнхенцев.

В том же 2012 году, также в ответном матче 1/8 финала отметился хорошо нам знакомый по разгромам Гвардиола, но уже в качестве главного тренера «Барселоны». Его каталонцы укатали несчастный «Байер», забив тому те же семь мячей, но от позора «Шальке» унижение леверкузенцев отличалось одним забитым в ответ голом. Забегая вперед, скажем, что поражений с разницей в шесть мячей было тоже три. И все – с одинаковым счетом 1:7.

В 2009 году на том же этапе 1/8 финала «Бавария» расправилась со «Спортингом» с таким результатом. Интересно, что в Лиссабоне мюнхенцы победили со счетом 5:0, так что суммарный исход 12:1 в двух матчах – это самая большая разница мячей в парах плей-офф в истории Лиги чемпионов.

Но все эти матчи происходили на стадии 1/8 финала, куда могли выскочить «шальные» участники из групп, как тот же «Базель». Считается, что в 1/4 финала бойцы уже более проверенные, прошедшие фильтр одного раунда плей-офф. Однако и тут есть крупные разгромы. Самый внушительный – со счетом 7:1 – случился в 2007 году, когда «Манчестер Юнайтед», проиграв «Роме» на выезде 1:2, отомстил по полной программе на «Олд Траффорд». Те 7:1 еще долго вспоминали как образец унижения на такой высокой и ответственной стадии Лиги чемпионов.

Крупными также считаются разгромы с разницей в пять мячей. Таких современная Лига чемпионов в плей-офф знает уже больше – целых шесть штук. Начал все «Лион» в 2005 году, который повторил суммарный счет нынешнего разгрома «Шальке» - 10:2, только голы распределились иначе. На выезде лионцы разгромили другую немецкую команду «Вердер» со счетом 3:0, а дома победили 7:2.

В 2009 году был уже упомянутый разгром «Спортинга» «Баварией» в Лиссабоне со счетом 5:0. Это одна из двух крупнейших на данный момент гостевых побед в плей-офф Лиги чемпионов. Потому что в 2014 году «Шальке» еще и в этом «достижении» отметился, проиграв дома «Реалу» со счетом 1:6. С таким же счетом в 2015 году «Бавария» в ответном матче 1/4 финала обыграла «Порту», а в 2017-м, как все хорошо помнят, «Барселона» разнесла с ним ПСЖ, отыгравшись с 0:4 в первой выездной встрече.

Добивает статистику победа «Арсенала» над «Порту» со счетом 5:0 в 2010 году. Чаще всего крупные разгромы случались в 1/8 финала, обычно в ответных матчах, когда одна из команд либо вынуждена была лихо рисковать, либо просто оказывалась на голову слабее оппонента. Как в данном случае, когда «Манчестер Сити» впервые вписал себя в историю Лиги чемпионов еще и повторением крупнейшей победы.

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Все комментарии
ATG
ATG
   551 / 1090
вчера в 16:37
Впечатляет счёт ! Люблю смотреть как одна команда нагинает весь матч другую . Но Ман Сити попался действительно слабый соперник. Посмотрим на жеребьёвку
40175219386
40175219386 ответил Горожане
   61 / 1090
вчера в 16:30
Сити силён.💪
посмотрим в 1/4. Шальке 07 слабаки, чтобы судить о уровне Сити
Горожане
Горожане
   461 / 1090
вчера в 14:43
Сити силён.💪
parallels
parallels
   3 / 1090
вчера в 12:36
настолько стыдно за спартак стало после этой игры - не передать! позор спартаку!
40175219386
40175219386 ответил амурец
   61 / 1090
вчера в 12:21
МС разгромил аж сам Шальке
Шальке, команда для разгромов)
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   52 / 1090
вчера в 12:19
13:0?))))
bayern-cobra
bayern-cobra
   282 / 1090
вчера в 12:15
Скоро войдёт в историю разгромленным
Roger Young
Roger Young
   471 / 1090
вчера в 12:11
С победой. Достойно и по делу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Bruno Senna
   7 / 1090
вчера в 11:47
подожди денек ,Семак детей лимита на рекорд поведет
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1090
вчера в 11:46
Только победный гол с левой пены и третий с офсайдом
амурец
амурец
   179 / 1090
вчера в 11:43
МС разгромил аж сам Шальке
Bruno Senna
Bruno Senna
   616 / 1090
вчера в 11:39
Пищевика в статье нет, нельзя правду о пищевике говорить, а то федун не одобрит!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   63 / 1090
вчера в 11:39
"Разбудите меня лет через сто и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу: "Спартак" опять позорит российский футбол".
P.s. если его конечно не расформируют
sihafazatron
sihafazatron
   83 / 1090
вчера в 11:34
Был шальке-04, а стал шальке- 07))
FILL3286
FILL3286
   33 / 1090
вчера в 11:21
За газпром стыдно!!
Особенно за зенит
viv
viv
   49 / 1090
вчера в 11:08
Немецкий Шальке это как российский пищевик....
viv
viv
   49 / 1090
вчера в 11:07
Прям как Ливерпуль - пищевик 0:7.....
anyway
anyway
   77 / 1090
вчера в 10:48
шальке в этом сезоне совсем слаб, недавно проиграли фортуне 0-4, так что 0-7 от такого соперника как сити не удивительны...
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