«Зенит» сдался в Испании

вчера, 10:30

После домашнего поражения со счетом 1:3 мало кто верил в успех «Зенита». «Вильярреал» надежностью не блещет, но все же... «Соккер.ру» - о поражении лидера РПЛ .

Что общего в успехе «Ювентуса» в противостоянии с «Атлетико», в успехе «Аякса» в противостоянии с «Реалом», в успехе «Манчестер Юнайтед» в противостоянии с ПСЖ ? Главная общая черта всех этих команд, которые сначала проиграли, а потом героически вырвали победы и путевки в четвертьфинал – это вера в себя и вера в успех. «Зенит» тоже проиграл дома с разницей в два мяча, пропустив трижды.

Ситуация аховая, но уже на этой стадии еврокубков не одна и не две команды показывали, как можно перевернуть все с ног на голову, если верить и стараться. К сожалению, в «Зените» тех, кто поверил в спасение, не нашлось. Да и со старанием в какой-то момент ответного матча все стало очень плохо. Несмотря на то, что «Зениту», лидеру чемпионата России противостоял не какой-то супернадежный «Атлетико» или сверхзвездный ПСЖ – нет, скромный, особенно в нынешнем сезоне, «Вильярреал», который у себя на родине бьется за выживание и трещит по швам чуть ли не в каждом матче. «Зенит» заставить его напрячься не сумел. Разве что в дебюте игры.

Для начала Сергей Семак немного удивил с расстановкой и составом. «Зенит» вышел играть в три защитника, отдав фланги целиком Игорю Смольникову и Эрнани, а в атаку вышла тройка Себастьян Дриусси, Олег Шатов и Сердар Азмун. Артема Дзюбы, с которым связаны в основном героические поступки последнего года, вообще не оказалось в заявке. Как позже выяснилось, из-за проблем со здоровьем. Такая нестандартная расстановка, возможно, удивила испанцев. Либо те сами не очень собранно стартовали, поскольку тоже ведь не блещут идеальным футболом.

Так или иначе, «Зенит» дебютировал в игре достаточно агрессивно и напористо, однако два вернейших момента упустил Азмун. Если бы он их реализовал, «Вильярреал» мог дрогнуть, а «Зенит» наконец-то обрел бы ту самую веру в себя. Быстрый гол в таких условиях был просто необходим. Однако его не случилось, и «Зенит» начал угасать на глазах, становясь, к сожалению, привычно апатичным и вялым, как это с ним часто бывало в нынешнем году и в конце прошлого. Хотелось верить в обратное, но все очевиднее было, что «Зенит» просто сдается и уже думает об экономии сил к ближайшему матчу чемпионата России.

Откровенный спад начался после гола Херардо Морено на исходе получаса игры. Испанцы, которые начали слабо, с удивлением, видимо, обнаружили, что противник не особо-то сопротивляется, и пошли сами вперед. В дебюте второго тайма Карлос Бакка упрочил преимущество «Вильярреала», сделав остальную часть игры формальностью. Гол Бранислава Ивановича в добавленное время вряд ли изменил общее восприятие игры. Оно по второй половине встречи только ухудшилось. Еще и Андрей Лунёв травму получил.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 12 (3)

По количеству нанесенных ударов примерное равенство, но испанцы были точнее. Большая часть ударов была исполнена во втором тайме, хотя сумбура в целом в игре тоже после перерыва стало гораздо больше, и сам футбол не воспринимался таким уж острым и напряженным. Скорее динамично-хаотичным с пассивным «Зенитом».

Владение мячом (точность передач): 43% (83%) - 57% (85%)

Процент точность передач достаточно высок, но он не должен смущать. Речи о серьезном давлении на ворота «Вильярреала» не шло. «Зенит» набивал этот процент, не слишком эффективно используя этот контроль и передачи. Обостряющие пасы как раз оказывались весьма неудачными в основном. «Вилльярреал», который сделал за игру 430 пасов (358 точных) против 552 у «Зенита» (471 точная), эффективнее их использовал.

Хавьер Кальеха (главный тренер «Вильярреала»):

На деле все было гораздо труднее, чем могло показаться. Мы знали, как играть в этом противостоянии и многое сделали хорошо. Мы добились положительного результата в первом матче и убили интригу двумя забитыми мячами в ответной встрече.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Мы проиграли, значит, были хуже. И в первом домашнем матче пропускали легко. Обе игры могли сложиться иначе. У нас были возможности забить, но мы не смогли, а они реализовали свои моменты. Это уровень игроков. У них качественное завершение атак. Местами мы сыграли неплохо. Однако не смогли реализовать свои моменты. Сложно сказать, с чем это связано. Нужно прибавлять в этом компоненте, работать. Моменты есть — это хорошо. Уже говорили с Азмуном, что моментов больше, чем забитых мячей. Нужно стараться, работать, правильно оценивать ситуацию. Есть проблема с оценкой ситуации, не скажу, что у многих игроков, но не всегда получается действовать так, как нужно. И принятие решения влияет на ситуацию. Есть хорошие моменты, их нужно реализовывать, но пока не получается.

Путешествие «Зенита» в Лиге Европы закончилось бесславно, скомканно и как-то серо, даже без интриги. Теперь следует посмотреть, как петербуржцы смогут сконцентрироваться на удержании лидерства в чемпионате России, ведь впереди сразу же ответственный матч со «Спартаком». А проблемы со здоровьем помимо Клаудио Маркизио и Александра Ерохина, которые не поехали в Испанию, теперь есть у Дзюбы, Барриоса и Лунёва. Впрочем, футбол – это зачастую как раз соревнования в успешности преодоления собственных трудностей.