«Зенит» сдался в Испании

После домашнего поражения со счетом 1:3 мало кто верил в успех «Зенита». «Вильярреал» надежностью не блещет, но все же... «Соккер.ру» - о поражении лидера РПЛ.
Что общего в успехе «Ювентуса» в противостоянии с «Атлетико», в успехе «Аякса» в противостоянии с «Реалом», в успехе «Манчестер Юнайтед» в противостоянии с ПСЖ? Главная общая черта всех этих команд, которые сначала проиграли, а потом героически вырвали победы и путевки в четвертьфинал – это вера в себя и вера в успех. «Зенит» тоже проиграл дома с разницей в два мяча, пропустив трижды.
Ситуация аховая, но уже на этой стадии еврокубков не одна и не две команды показывали, как можно перевернуть все с ног на голову, если верить и стараться. К сожалению, в «Зените» тех, кто поверил в спасение, не нашлось. Да и со старанием в какой-то момент ответного матча все стало очень плохо. Несмотря на то, что «Зениту», лидеру чемпионата России противостоял не какой-то супернадежный «Атлетико» или сверхзвездный ПСЖ – нет, скромный, особенно в нынешнем сезоне, «Вильярреал», который у себя на родине бьется за выживание и трещит по швам чуть ли не в каждом матче. «Зенит» заставить его напрячься не сумел. Разве что в дебюте игры.
Для начала Сергей Семак немного удивил с расстановкой и составом. «Зенит» вышел играть в три защитника, отдав фланги целиком Игорю Смольникову и Эрнани, а в атаку вышла тройка Себастьян Дриусси, Олег Шатов и Сердар Азмун. Артема Дзюбы, с которым связаны в основном героические поступки последнего года, вообще не оказалось в заявке. Как позже выяснилось, из-за проблем со здоровьем. Такая нестандартная расстановка, возможно, удивила испанцев. Либо те сами не очень собранно стартовали, поскольку тоже ведь не блещут идеальным футболом.
Так или иначе, «Зенит» дебютировал в игре достаточно агрессивно и напористо, однако два вернейших момента упустил Азмун. Если бы он их реализовал, «Вильярреал» мог дрогнуть, а «Зенит» наконец-то обрел бы ту самую веру в себя. Быстрый гол в таких условиях был просто необходим. Однако его не случилось, и «Зенит» начал угасать на глазах, становясь, к сожалению, привычно апатичным и вялым, как это с ним часто бывало в нынешнем году и в конце прошлого. Хотелось верить в обратное, но все очевиднее было, что «Зенит» просто сдается и уже думает об экономии сил к ближайшему матчу чемпионата России.
Откровенный спад начался после гола Херардо Морено на исходе получаса игры. Испанцы, которые начали слабо, с удивлением, видимо, обнаружили, что противник не особо-то сопротивляется, и пошли сами вперед. В дебюте второго тайма Карлос Бакка упрочил преимущество «Вильярреала», сделав остальную часть игры формальностью. Гол Бранислава Ивановича в добавленное время вряд ли изменил общее восприятие игры. Оно по второй половине встречи только ухудшилось. Еще и Андрей Лунёв травму получил.
Цифры
Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 12 (3)
По количеству нанесенных ударов примерное равенство, но испанцы были точнее. Большая часть ударов была исполнена во втором тайме, хотя сумбура в целом в игре тоже после перерыва стало гораздо больше, и сам футбол не воспринимался таким уж острым и напряженным. Скорее динамично-хаотичным с пассивным «Зенитом».
Владение мячом (точность передач): 43% (83%) - 57% (85%)
Процент точность передач достаточно высок, но он не должен смущать. Речи о серьезном давлении на ворота «Вильярреала» не шло. «Зенит» набивал этот процент, не слишком эффективно используя этот контроль и передачи. Обостряющие пасы как раз оказывались весьма неудачными в основном. «Вилльярреал», который сделал за игру 430 пасов (358 точных) против 552 у «Зенита» (471 точная), эффективнее их использовал.
Хавьер Кальеха (главный тренер «Вильярреала»):
На деле все было гораздо труднее, чем могло показаться. Мы знали, как играть в этом противостоянии и многое сделали хорошо. Мы добились положительного результата в первом матче и убили интригу двумя забитыми мячами в ответной встрече.
Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):
Мы проиграли, значит, были хуже. И в первом домашнем матче пропускали легко. Обе игры могли сложиться иначе.
У нас были возможности забить, но мы не смогли, а они реализовали свои моменты. Это уровень игроков. У них качественное завершение атак. Местами мы сыграли неплохо. Однако не смогли реализовать свои моменты. Сложно сказать, с чем это связано. Нужно прибавлять в этом компоненте, работать. Моменты есть — это хорошо. Уже говорили с Азмуном, что моментов больше, чем забитых мячей. Нужно стараться, работать, правильно оценивать ситуацию. Есть проблема с оценкой ситуации, не скажу, что у многих игроков, но не всегда получается действовать так, как нужно. И принятие решения влияет на ситуацию. Есть хорошие моменты, их нужно реализовывать, но пока не получается.
Путешествие «Зенита» в Лиге Европы закончилось бесславно, скомканно и как-то серо, даже без интриги. Теперь следует посмотреть, как петербуржцы смогут сконцентрироваться на удержании лидерства в чемпионате России, ведь впереди сразу же ответственный матч со «Спартаком». А проблемы со здоровьем помимо Клаудио Маркизио и Александра Ерохина, которые не поехали в Испанию, теперь есть у Дзюбы, Барриоса и Лунёва. Впрочем, футбол – это зачастую как раз соревнования в успешности преодоления собственных трудностей.
Наш чемпион -ЛОКО- вообще обделался по полной в самой слабой группе ЛЧ, даже в ЛЕ у Зенита и Краснодара были посильнее. ЦСКА блеснул казалось бы двумя победами над Реалом, но как оказалось тот на сильном спаде, да ещё и вторыми составами играть вздумал, чтобы для Примеры поберечься (она ему важнее), а главному сопернику - Виктории - продул вчистую: тоже воли не хватило?.
Вообщем, примеры можно приводить бесконечно, но я уверен, что этот 18-й в Примере в РПЛ был бы первый без всяких оговорок, а любой нашей команды РПЛ в Примере не было бы и тоже без всяких оговорок.
Наш чемпион -ЛОКО- вообще обделался по полной в самой слабой группе ЛЧ, даже в ЛЕ у Зенита и Краснодара были посильнее. ЦСКА блеснул казалось бы двумя победами над Реалом, но как оказалось тот на сильном спаде, да ещё и вторыми составами играть вздумал, чтобы для Примеры поберечься (она ему важнее), а главному сопернику - Виктории - продул вчистую: тоже воли не хватило?.
Вообщем, примеры можно приводить бесконечно, но я уверен, что этот 18-й в Примере в РПЛ был бы первый без всяких оговорок, а любой нашей команды РПЛ в Примере не было бы и тоже без всяких оговорок.
А где была Москва?
А где была Москва?
и вторая «Спартак М выиграл у Зенита» , потому что игроки Зенита были измучены игрой в Испании, и перелётами»
и вторая «Спартак М выиграл у Зенита» , потому что игроки Зенита были измучены игрой в Испании, и перелётами»
Снимите все свои розовые/лазурные очки!
Зенит со скрипом, случайно попал в группу ЛЕ, случайно ее выиграл, и случайно в сейчас в лидерах ЧР. У Зенита нет игры неизвестно сколько лет, а без нее можно только нашару выигрывать, но шара закончилась и результат в ЛЕ все увидели!
Стыдно не за Зенит, а стыдно за глоров от Зенита на этом сайте, которые поливают всех, потому что это их образ жизни!
Снимите все свои розовые/лазурные очки!
Зенит со скрипом, случайно попал в группу ЛЕ, случайно ее выиграл, и случайно в сейчас в лидерах ЧР. У Зенита нет игры неизвестно сколько лет, а без нее можно только нашару выигрывать, но шара закончилась и результат в ЛЕ все увидели!
Стыдно не за Зенит, а стыдно за глоров от Зенита на этом сайте, которые поливают всех, потому что это их образ жизни!
в третьем матче обязательно порвем этот Вильяреал!
в третьем матче обязательно порвем этот Вильяреал!
Семак не уходи верим))
Семак не уходи верим))