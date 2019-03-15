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«Зенит» сдался в Испании

вчера, 10:30

После домашнего поражения со счетом 1:3 мало кто верил в успех «Зенита». «Вильярреал» надежностью не блещет, но все же... «Соккер.ру» - о поражении лидера РПЛ.

Что общего в успехе «Ювентуса» в противостоянии с «Атлетико», в успехе «Аякса» в противостоянии с «Реалом», в успехе «Манчестер Юнайтед» в противостоянии с ПСЖ? Главная общая черта всех этих команд, которые сначала проиграли, а потом героически вырвали победы и путевки в четвертьфинал – это вера в себя и вера в успех. «Зенит» тоже проиграл дома с разницей в два мяча, пропустив трижды.

Ситуация аховая, но уже на этой стадии еврокубков не одна и не две команды показывали, как можно перевернуть все с ног на голову, если верить и стараться. К сожалению, в «Зените» тех, кто поверил в спасение, не нашлось. Да и со старанием в какой-то момент ответного матча все стало очень плохо. Несмотря на то, что «Зениту», лидеру чемпионата России противостоял не какой-то супернадежный «Атлетико» или сверхзвездный ПСЖ – нет, скромный, особенно в нынешнем сезоне, «Вильярреал», который у себя на родине бьется за выживание и трещит по швам чуть ли не в каждом матче. «Зенит» заставить его напрячься не сумел. Разве что в дебюте игры.

Для начала Сергей Семак немного удивил с расстановкой и составом. «Зенит» вышел играть в три защитника, отдав фланги целиком Игорю Смольникову и Эрнани, а в атаку вышла тройка Себастьян Дриусси, Олег Шатов и Сердар Азмун. Артема Дзюбы, с которым связаны в основном героические поступки последнего года, вообще не оказалось в заявке. Как позже выяснилось, из-за проблем со здоровьем. Такая нестандартная расстановка, возможно, удивила испанцев. Либо те сами не очень собранно стартовали, поскольку тоже ведь не блещут идеальным футболом.

Так или иначе, «Зенит» дебютировал в игре достаточно агрессивно и напористо, однако два вернейших момента упустил Азмун. Если бы он их реализовал, «Вильярреал» мог дрогнуть, а «Зенит» наконец-то обрел бы ту самую веру в себя. Быстрый гол в таких условиях был просто необходим. Однако его не случилось, и «Зенит» начал угасать на глазах, становясь, к сожалению, привычно апатичным и вялым, как это с ним часто бывало в нынешнем году и в конце прошлого. Хотелось верить в обратное, но все очевиднее было, что «Зенит» просто сдается и уже думает об экономии сил к ближайшему матчу чемпионата России.

Откровенный спад начался после гола Херардо Морено на исходе получаса игры. Испанцы, которые начали слабо, с удивлением, видимо, обнаружили, что противник не особо-то сопротивляется, и пошли сами вперед. В дебюте второго тайма Карлос Бакка упрочил преимущество «Вильярреала», сделав остальную часть игры формальностью. Гол Бранислава Ивановича в добавленное время вряд ли изменил общее восприятие игры. Оно по второй половине встречи только ухудшилось. Еще и Андрей Лунёв травму получил.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 12 (3)

По количеству нанесенных ударов примерное равенство, но испанцы были точнее. Большая часть ударов была исполнена во втором тайме, хотя сумбура в целом в игре тоже после перерыва стало гораздо больше, и сам футбол не воспринимался таким уж острым и напряженным. Скорее динамично-хаотичным с пассивным «Зенитом».

Владение мячом (точность передач): 43% (83%) - 57% (85%)

Процент точность передач достаточно высок, но он не должен смущать. Речи о серьезном давлении на ворота «Вильярреала» не шло. «Зенит» набивал этот процент, не слишком эффективно используя этот контроль и передачи. Обостряющие пасы как раз оказывались весьма неудачными в основном. «Вилльярреал», который сделал за игру 430 пасов (358 точных) против 552 у «Зенита» (471 точная), эффективнее их использовал.

Хавьер Кальеха (главный тренер «Вильярреала»):

На деле все было гораздо труднее, чем могло показаться. Мы знали, как играть в этом противостоянии и многое сделали хорошо. Мы добились положительного результата в первом матче и убили интригу двумя забитыми мячами в ответной встрече.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Мы проиграли, значит, были хуже. И в первом домашнем матче пропускали легко. Обе игры могли сложиться иначе.

У нас были возможности забить, но мы не смогли, а они реализовали свои моменты. Это уровень игроков. У них качественное завершение атак. Местами мы сыграли неплохо. Однако не смогли реализовать свои моменты. Сложно сказать, с чем это связано. Нужно прибавлять в этом компоненте, работать. Моменты есть — это хорошо. Уже говорили с Азмуном, что моментов больше, чем забитых мячей. Нужно стараться, работать, правильно оценивать ситуацию. Есть проблема с оценкой ситуации, не скажу, что у многих игроков, но не всегда получается действовать так, как нужно. И принятие решения влияет на ситуацию. Есть хорошие моменты, их нужно реализовывать, но пока не получается.

Путешествие «Зенита» в Лиге Европы закончилось бесславно, скомканно и как-то серо, даже без интриги. Теперь следует посмотреть, как петербуржцы смогут сконцентрироваться на удержании лидерства в чемпионате России, ведь впереди сразу же ответственный матч со «Спартаком». А проблемы со здоровьем помимо Клаудио Маркизио и Александра Ерохина, которые не поехали в Испанию, теперь есть у Дзюбы, Барриоса и Лунёва. Впрочем, футбол – это зачастую как раз соревнования в успешности преодоления собственных трудностей.

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Все комментарии
Danila Selin
Danila Selin ответил mugik1973
   768 / 1078
вчера в 22:42
Вильяреал он не какой то. У многих он на слуху, как и атлетико умеет у реала с барсой очки отбирать.а вот о том же Рапиде мвло кто слышал, пока не напоролись на них.
mugik1973
mugik1973 ответил GKN
   577 / 1078
вчера в 21:24
    mugik1973
    mugik1973 ответил Danila Selin
       577 / 1078
    вчера в 21:19
    Зато всяким Вильяреалам прос...... Ет
    mugik1973
    mugik1973 ответил Илья Кузнецов
       577 / 1078
    вчера в 21:18
    А ты до сих пор думаешь что палка стреляет два раза в жизни?
    pomor45
    pomor45
       161 / 1078
    вчера в 18:18
    Поздно сдался. Надо было сдаваться вместе с призерами ЧР, а ещё лучше и вообще в этом сезоне не входить в ЛЕ, тогда бы не было таких потерь осенью. Что касается 18 команды чемпионата Испании. Автор пишет: "скромный, особенно в нынешнем сезоне, «Вильярреал», который у себя на родине бьется за выживание и трещит по швам чуть ли не в каждом матче" Как же он попал в ЛЕ? Как же такой проиграл Барселоне всего 2:0; выиграл у Севильи (6-я)3:0; у Спортинга 1:0; с Валенсией(7-я) 0:0; ряду команд из середины таблицы тоже с этим "записным" аутом пришлось нелегко; о нашем Спартаке уж и говорить не приходится. И это до сих пор играя на два больших фронта, а до недавних пор и в своём кубке.
    Наш чемпион -ЛОКО- вообще обделался по полной в самой слабой группе ЛЧ, даже в ЛЕ у Зенита и Краснодара были посильнее. ЦСКА блеснул казалось бы двумя победами над Реалом, но как оказалось тот на сильном спаде, да ещё и вторыми составами играть вздумал, чтобы для Примеры поберечься (она ему важнее), а главному сопернику - Виктории - продул вчистую: тоже воли не хватило?.
    Вообщем, примеры можно приводить бесконечно, но я уверен, что этот 18-й в Примере в РПЛ был бы первый без всяких оговорок, а любой нашей команды РПЛ в Примере не было бы и тоже без всяких оговорок.
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
       634 / 1078
    вчера в 18:01
    Тут всё просто: Зенит решил пожертвовать ЛЕ и стать чемпионом России (скорее всего так и будет). Но с таким "избирательным" подходом Зенит никогда не будет стабильной командой. Ведь, что помешало Зениту после успеха в еврокубке 2008 года закрепиться в элите европейского клубного футбола? Только собственная лень и "избирательность", в то время, как по настоящему сильные топ клубы, всегда играют на "полную". Бывают конечно, и у них провалы, но финалы ЛЧ "а-ля" Порту-Монако очень редки.
    kingoffam
    kingoffam
       371 / 1078
    вчера в 16:48
    Газпром дрюкают по всем фронтам.Если Северный поток-2 прикроют,а всё к тому идёт,боюсь количество бакланов на сайте резко сократится.А еврогранд будет играть на распил-арене с томями и авангардами.
    mikysss
    mikysss
       292 / 1078
    вчера в 16:42
    За Быков не стыдно, а бомжи не смогли даже купленного соперника выйграть стыд и позор
    Danila Selin
    Danila Selin ответил Zoigen47
       768 / 1078
    вчера в 14:49
    Случайные победы - насмешили. Напомнить кто больше всего очков в копилку принес? И Зенит всяким Рапидам и Славиям не проигрывает хотя бы.
    Zoigen47
    Zoigen47
       769 / 1078
    вчера в 14:07
    Можно говорить "Сдался" если у Зенита был какой то выбор. В даном случае случае выбора не было. Зенит просто посредственная команда которая в Европе может выиграть только случайно по большим праздникам.
    15511551
    15511551
       52 / 1078
    вчера в 13:51
    Зенит сдался ещё в домашнем матче, в Испанию поехали полными безнадёгами, без каких либо шансов
    Bullкин
    Bullкин
       502 / 1078
    вчера в 13:46
    Из двух столиц не особо стыдно только за коней. Видимо потому что там денег немного по сравнению с другими. А вообще тенденция такова: деньги в столицах, футбол на юге. Валерим и быкуем, господа!
    Roger Young
    Roger Young
       456 / 1078
    вчера в 13:26
    По крайней мере Зенит и Краснодар дошли до 1/8 и были единственными командами, кто дошел до весенней стадии.

    А где была Москва?
    борька
    борька
       305 / 1078
    вчера в 13:01
    Если бы, да кабы¡ мы в футболе на своем законном 50 месте! И зачем сравнивать наш футбол, с испанским!!
    Сергей Шипилов
    Сергей Шипилов
    вчера в 12:08
    "Вера в себя" футболисты и так верили в себя, но выше головы не прыгнешь ,не было соответствующего исполнения,и опыта больших побед над сильными соперниками.)Тут дело в мастерстве а не в вере!)
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил MAUS
       119 / 1078
    вчера в 11:54
    Следущая статья, «Зенит эконмолил силы для Дерби со Спартаком» и вторая «Спартак М выиграл у Зенита» , потому что игроки Зенита были измучены игрой в Испании, и перелётами»
    А следующая такая: зениту нужны усиления на все позиции!
    MAUS
    MAUS ответил 25процентный клоун
       392 / 1078
    вчера в 11:45
    а где заголовок "Зенит вышвырнули слабейшие испанцы"?
    Следущая статья, «Зенит эконмолил силы для Дерби со Спартаком»
    и вторая «Спартак М выиграл у Зенита» , потому что игроки Зенита были измучены игрой в Испании, и перелётами»
    MAUS
    MAUS ответил 25процентный клоун
       392 / 1078
    вчера в 11:40
    а где заголовок "Зенит вышвырнули слабейшие испанцы"?
    самое интересное Зенит смачный ПИНОК под зад получил у себя дома, на ЛАЗУРНОЙ арене!
    MAUS
    MAUS
       392 / 1078
    вчера в 11:37
    А сколько было скептицизма, мол Зенит выиграет в Испании и пройдёт дальше в ЛЕ.
    Снимите все свои розовые/лазурные очки!
    Зенит со скрипом, случайно попал в группу ЛЕ, случайно ее выиграл, и случайно в сейчас в лидерах ЧР. У Зенита нет игры неизвестно сколько лет, а без нее можно только нашару выигрывать, но шара закончилась и результат в ЛЕ все увидели!
    Стыдно не за Зенит, а стыдно за глоров от Зенита на этом сайте, которые поливают всех, потому что это их образ жизни!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 1078
    вчера в 11:37
    а где заголовок "Зенит вышвырнули слабейшие испанцы"?
    Степка питерский
    Степка питерский
       341 / 1078
    вчера в 11:36
    Зенит не сдался!
    в третьем матче обязательно порвем этот Вильяреал!
    112910415
    112910415
       114 / 1078
    вчера в 11:31
    улучшили имидж российского футбола, подняли престиж, заставили себя уважать...нет ?
    lobsterdam
    lobsterdam
       288 / 1078
    вчера в 11:16
    дзюба сказался хворым и остался в раздевалке, чтобы не разделить позорище с одноклубниками. Это предопределило исход матча.
    Аксинья
    Аксинья ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
       61 / 1078
    вчера в 11:13
    Просто стыдно за лазурных! Семак не уходи верим))
    Зенит недостоин уровня Семака...
    Исмет
    Исмет
       523 / 1078
    вчера в 11:11
    дзюба позор Российского Футбола 👎
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       581 / 1078
    вчера в 11:04
    Любой вылет он бесславный....потому что нет победы. Мы выиграли группу, прошли 1/16, а если вспомнить сколько сложностей было преодолено, то вообщем то не плохо. Конечно будь Кокорин в строю, Ерохин сдоров, Кузяев, не получи наш пингвинёнок травму крестов может и прошли Вильяреал. Но травмы и тюрьма сделали своё дело, и мы не справились с игрой на два фронта.
    GKN
    GKN
       225 / 1078
    вчера в 11:01
    Точное слово в названии - "Сдался".
    parallels
    parallels
       8 / 1078
    вчера в 11:00
    чему удивляться, если ещё до игры было ясно, что едем отбывать номер и беречь силы на хряков, чтобы всунуть им рапидометр на пять делений сразу.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       119 / 1078
    вчера в 10:48
    Причем здесь мю,аякс,юве? кто они а кто зенит?
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       119 / 1078
    вчера в 10:47
    Просто стыдно за лазурных!
    Семак не уходи верим))
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