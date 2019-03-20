Цифры РПЛ. Сила лидера, лучшие команды и игроки

«Соккер.ру» подбивает промежуточные статистические итоги чемпионата России. Позади 2/3 турнирной дистанции, а это повод поковыряться в цифрах и найти в них пищу для ума.
Турнирная таблица. Вокруг лидера
- У лидирующего «Зенита» после 20 туров 41 очко. Это на 4 очка меньше, чем у «Локомотива», занимавшего первую строчку на аналогичной отсечке прошлого сезона, а также на 7 меньше, чем у «Спартака», лидировавшего после 20 туров в сезоне 2016/2017.
- В предыдущих четырех случаях лидер РПЛ после 20 туров выигрывал чемпионский титул. В последний раз осечка произошла в сезоне 2013/2014, тогда «Локомотив» не удержался на первом месте, хотя имел даже на пару очков больше, чем сейчас у «Зенита».
- «Зенит» всегда становился чемпионом, если лидировал после двух третей чемпионата.
Результативность
После сезона 2015/16 результативность РПЛ упала примерно на треть гола за матч. Это существенно по меркам нашей бедной результативности. Сезон 2016/17 получился самым бедным на забитые мячи после перехода чемпионата России на рельсы «осень-весна», но в этом году идем даже немного ниже антирекордного графика! Катастрофа.
2012/2013 – 2,61 гола за игру
2013/2014 – 2,61 гола за игру
2014/2015 – 2,43 гола за игру
2015/2016 – 2,45 гола за игру
2016/2017 – 2,13 гола за игру
2017/2018 – 2,25 гола за игру
2018/2019 – 2,10 гола за игру
Команды
Самая результативная команда – «Краснодар». 34 гола в 20 встречах забили подопечные Мурада Мусаева, но средняя результативность вас не впечатлит – 1.7 гола за игру. Реже всех в РПЛ поражали чужие ворота футболисты «Анжи» - только лишь 10 забитых мячей (0.5).
Самая надежная оборона – ЦСКА. 10 голов пропустили армейцы (0.5), а ведь казалось, что у ЦСКА будут проблемы именно в обороне после расставания с братьями Березуцкими и Игнашевичем. Самая дырявая оборона у «Енисея» - 35 мячей.
Самая бьющая команда – «Краснодар». 17.3 удара за игру наносят «быки», это 345 в абсолютном выражении. Только два клуба перешагнули отметку в три сотни ударов, второй – «Спартак» (306 попыток поразить ворота соперников). Лидирующий в чемпионате «Зенит» только на шестой строчке.
В контроле мяча (%) лучший «Краснодар». 59.3% игрового времени владеют мячом подопечные Мусаева.По сравнению с прошлым сезоном нарастили этот показатель на 1.5%. В первой тройке также «Спартак» и «Зенит».
Точность передач (%) – лидирует «Краснодар». 82.5%. И здесь «Краснодар» на высоте.
Лучшие дриблеры – в «Спартаке». 133 удачных обводок сделали футболисты «Спартака», любопытно, что на второй строчке бывшая команда Олега Кононова – тульский «Арсенал». «Зенит» только девятый по этому показателю.
Обостряющие передачи: лучший – «Краснодар». И с солидным отрывом. 261 передачу под удар или в штрафную площадь сделали «быки». Второй ЦСКА (230), третье место делят «Спартак» и «Динамо» (по 205). «Зенит» - седьмой.
Верховая борьба. Как и в прошлом году, лидирует «Рубин» - 435 выигранных верховых единоборств. На пятки наступает «Ростов» (414), который выиграл в Казани в предыдущем туре. Скорее всего, отрыв будет таять, так как Сесар Навас завершил карьеру, именно испанец обеспечивал «Рубину» превосходство в воздухе.
Лучше всех по отборам – ЦСКА. 346 успешных попыток. Показатель, который в глобальном смысле является маркером работоспособности командного прессинга. Удивительно, но лидер РПЛ и здесь пятый.
По желтым карточкам лидирует «Анжи». 61 предупреждение, в то время как на противоположном полюсе расположился «Ростов» с 34 желтыми прямоугольниками в пассиве. Чаще всего удалялись с поля футболисты «Краснодара» - 6 раз.
Нарушения правил. Больше всего фолов совершили футболисты «Анжи» - 299, реже всего фолят «Крылья Советов» - 211. Чаще всего нарушают правила на игроках тульского «Арсенала» - 317, реже всего – на представителях «Уфы» (205).
Офсайды. Обожают Пиппо Индзаги в Красноярске. «Енисей» залез в офсайд 51 раз. В противоположном углу «Крылья Советов» с 19 зафиксированными «вне игры».
Игроки
Голеадор. Федор Чалов (ЦСКА) – 10 голов.
Ассистенты. По 6 результативных передач выполнили Юрий Газинский («Краснодар») и Жоаозиньо («Динамо»).
«Гол плюс пас». Чалов и здесь в топе! 15 результативных действий на счету молодого форварда ЦСКА.
Гвардейцы сезона. Восемь футболистов отыграли во всех матчах своих команд, не заменившись ни на минуту. Среди них шесть вратарей: Акинфеев, Годзюр, Гильерме, Дюпин, Шунин и Лунев. Из полевых игроков подобным достижением могут похвастаться только Бранислав Иванович («Зенит») и Соломон Кверквелия («Локомотив»).
Самый бьющий игрок – Федор Чалов. 3.4 удара в среднем за игру. Раньше на этом посту сменяли друг друга Смолов и Квинси, но теперь у РПЛ новый герой, который любит приложиться по мячу.
Самый пасующий – Юрий Газинский. Газинский не первый год лидирует в этой номинации в РПЛ, у него 70.2 передачи в среднем за игру.
Самый обостряющий футболист – Жоаозиньо. Чаще всего выводит своих партнеров на ударные позиции, 46 таких случаев. Армеец Влашич делал это 44 раза, Алексей Миранчук из «Локо» – 42.
Король единоборств – Артем Дзюба. 170 раз вступал в верховые дуэли и вышел победителем в 79 случаях.
Лучший в отборах – Никита Чичерин («Крылья Советов»). 52 раза защитник «Крылышек» «обезмячивал» соперников. Впрочем, в этой номинации плотная борьба, посмотрим, кто поспеет первым на финиш сезона.
Лучший «перехватчик» - Валерий Кичин. 74 раза прочитывал развитие эпизодов и забирал мяч, по среднему показателю тоже лучший – 3.9 перехвата за матч.
«Пожелтевшие». Игорь Чайковский, уже покинувший «Анжи», и Урош Спайич из «Краснодара» получили по 8 желтых карточек.
«Покрасневшие». Три футболиста по два раза изгонялись с поля: Шарль Каборе («Краснодар»), Дмитрий Белоруков («Анжи») и Агустин Рохель («Крылья Советов»).
Спаситель – Юрий Дюпин. 82 раза спасал свою команду от пропущенных голов голкипер «Анжи». На 10 сэйвов меньше совершил Гильерме из «Локомотива». Команды этих мастеров в перчатках решают совершенно разные задачи.
Хорошая примета!
Хорошая примета!
Локомотив побеждает ЦСКА? Ура, браво, красавы, поставили всех подлых конебомжей на место вслед за Великим Спартаком!
Локомотив выходит в 1/8 Финала ЛЕ в отличие от Спартака, среди кандидатов отнять лидерство - клуб Федуна? Подлый клуб, 2:8 от Атлетико, переносы с Амкаром, Геркус засланный бомж, Байкал болеет за конебомжей, кабинетный чемпион, позор!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Краснодар отнимает очки у ЦСКА, проходит в евровесну, пока ЦСКА этого не делает? Браво Краснодар, это вам не гинерклаб, прославляют Россию в отличие от конебомжей!
Краснодар играет с побратимами КБ, затем с новой командой промеса? Удачи Црвене Звезде, будем болеть за наших братьев (за Антоху)! Ари симулянт, Галицкий ставленник гинера!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ростов борется с ЦСКА за титул, занимает 3 место в группе ЛЧ, пока ЦСКА 4-й? Ростов мужики, браво, вот истинные чемпионы, а не гинерклаб! Подлый Зенит вас грабит, а вы молодцы, не сдаётесь! Бердыев гений, не то что слуцкий и ганчаренко!
Ростов громит чемпионский Спартак 3:0, глушаков удалён? Фу, позор, симулянты, костоломы, колхозники, в ФНЛ вас, шаман Бердыев разрушил клуб!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
И так далее и тому подобное. Гинер всё о них сказал в 3 словах.
Локомотив побеждает ЦСКА? Ура, браво, красавы, поставили всех подлых конебомжей на место вслед за Великим Спартаком!
Локомотив выходит в 1/8 Финала ЛЕ в отличие от Спартака, среди кандидатов отнять лидерство - клуб Федуна? Подлый клуб, 2:8 от Атлетико, переносы с Амкаром, Геркус засланный бомж, Байкал болеет за конебомжей, кабинетный чемпион, позор!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Краснодар отнимает очки у ЦСКА, проходит в евровесну, пока ЦСКА этого не делает? Браво Краснодар, это вам не гинерклаб, прославляют Россию в отличие от конебомжей!
Краснодар играет с побратимами КБ, затем с новой командой промеса? Удачи Црвене Звезде, будем болеть за наших братьев (за Антоху)! Ари симулянт, Галицкий ставленник гинера!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ростов борется с ЦСКА за титул, занимает 3 место в группе ЛЧ, пока ЦСКА 4-й? Ростов мужики, браво, вот истинные чемпионы, а не гинерклаб! Подлый Зенит вас грабит, а вы молодцы, не сдаётесь! Бердыев гений, не то что слуцкий и ганчаренко!
Ростов громит чемпионский Спартак 3:0, глушаков удалён? Фу, позор, симулянты, костоломы, колхозники, в ФНЛ вас, шаман Бердыев разрушил клуб!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
И так далее и тому подобное. Гинер всё о них сказал в 3 словах.
Газинский делает 70+ передач за игру,зенит 300-350))))
Газинский делает 70+ передач за игру,зенит 300-350))))
пс: позор зениту)
пс: позор зениту)
- «Зенит» всегда становился чемпионом, если лидировал после двух третей чемпионата.
пс: позор спартаку)
- «Зенит» всегда становился чемпионом, если лидировал после двух третей чемпионата.
пс: позор спартаку)