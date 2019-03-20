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Цифры РПЛ. Сила лидера, лучшие команды и игроки

вчера, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Иванович Бранислав
Иванович Бранислав
Защитник

«Соккер.ру» подбивает промежуточные статистические итоги чемпионата России. Позади 2/3 турнирной дистанции, а это повод поковыряться в цифрах и найти в них пищу для ума.

Турнирная таблица. Вокруг лидера

- У лидирующего «Зенита» после 20 туров 41 очко. Это на 4 очка меньше, чем у «Локомотива», занимавшего первую строчку на аналогичной отсечке прошлого сезона, а также на 7 меньше, чем у «Спартака», лидировавшего после 20 туров в сезоне 2016/2017. 

- В предыдущих четырех случаях лидер РПЛ после 20 туров выигрывал чемпионский титул. В последний раз осечка произошла в сезоне 2013/2014, тогда «Локомотив» не удержался на первом месте, хотя имел даже на пару очков больше, чем сейчас у «Зенита».

- «Зенит» всегда становился чемпионом, если лидировал после двух третей чемпионата. 

Результативность

После сезона 2015/16 результативность РПЛ упала примерно на треть гола за матч. Это существенно по меркам нашей бедной результативности. Сезон 2016/17 получился самым бедным на забитые мячи после перехода чемпионата России на рельсы «осень-весна», но в этом году идем даже немного ниже антирекордного графика! Катастрофа. 

2012/2013 – 2,61 гола за игру
2013/2014 – 2,61 гола за игру
2014/2015 – 2,43 гола за игру
2015/2016 – 2,45 гола за игру
2016/2017 – 2,13 гола за игру
2017/2018 – 2,25 гола за игру
2018/2019 – 2,10 гола за игру

Команды

Самая результативная команда – «Краснодар». 34 гола в 20 встречах забили подопечные Мурада Мусаева, но средняя результативность вас не впечатлит – 1.7 гола за игру. Реже всех в РПЛ поражали чужие ворота футболисты «Анжи» - только лишь 10 забитых мячей (0.5).

Самая надежная оборона – ЦСКА. 10 голов пропустили армейцы (0.5), а ведь казалось, что у ЦСКА будут проблемы именно в обороне после расставания с братьями Березуцкими и Игнашевичем. Самая дырявая оборона у «Енисея» - 35 мячей.

Самая бьющая команда – «Краснодар». 17.3 удара за игру наносят «быки», это 345 в абсолютном выражении. Только два клуба перешагнули отметку в три сотни ударов, второй – «Спартак» (306 попыток поразить ворота соперников). Лидирующий в чемпионате «Зенит» только на шестой строчке.

В контроле мяча (%) лучший «Краснодар». 59.3% игрового времени владеют мячом подопечные Мусаева.По сравнению с прошлым сезоном нарастили этот показатель на 1.5%. В первой тройке также «Спартак» и «Зенит». 

Точность передач (%) – лидирует «Краснодар». 82.5%. И здесь «Краснодар» на высоте. 

Лучшие дриблеры – в «Спартаке». 133 удачных обводок сделали футболисты «Спартака», любопытно, что на второй строчке бывшая команда Олега Кононова – тульский «Арсенал». «Зенит» только девятый по этому показателю.

Обостряющие передачи: лучший – «Краснодар». И с солидным отрывом. 261 передачу под удар или в штрафную площадь сделали «быки». Второй ЦСКА (230), третье место делят «Спартак» и «Динамо» (по 205). «Зенит» - седьмой. 

Верховая борьба. Как и в прошлом году, лидирует «Рубин» - 435 выигранных верховых единоборств. На пятки наступает «Ростов» (414), который выиграл в Казани в предыдущем туре. Скорее всего, отрыв будет таять, так как Сесар Навас завершил карьеру, именно испанец обеспечивал «Рубину» превосходство в воздухе.

Лучше всех по отборам – ЦСКА. 346 успешных попыток. Показатель, который в глобальном смысле является маркером работоспособности командного прессинга. Удивительно, но лидер РПЛ и здесь пятый. 

По желтым карточкам лидирует «Анжи». 61 предупреждение, в то время как на противоположном полюсе расположился «Ростов» с 34 желтыми прямоугольниками в пассиве. Чаще всего удалялись с поля футболисты «Краснодара» - 6 раз. 

Нарушения правил. Больше всего фолов совершили футболисты «Анжи» - 299, реже всего фолят «Крылья Советов» - 211. Чаще всего нарушают правила на игроках тульского «Арсенала» - 317, реже всего – на представителях «Уфы» (205).

Офсайды. Обожают Пиппо Индзаги в Красноярске. «Енисей» залез в офсайд 51 раз. В противоположном углу «Крылья Советов» с 19 зафиксированными «вне игры».

Игроки

Голеадор. Федор Чалов (ЦСКА) – 10 голов.

Ассистенты. По 6 результативных передач выполнили Юрий Газинский («Краснодар») и Жоаозиньо («Динамо»).

«Гол плюс пас». Чалов и здесь в топе! 15 результативных действий на счету молодого форварда ЦСКА.

Гвардейцы сезона. Восемь футболистов отыграли во всех матчах своих команд, не заменившись ни на минуту. Среди них шесть вратарей: Акинфеев, Годзюр, Гильерме, Дюпин, Шунин и Лунев. Из полевых игроков подобным достижением могут похвастаться только Бранислав Иванович («Зенит») и Соломон Кверквелия («Локомотив»).

Самый бьющий игрок – Федор Чалов. 3.4 удара в среднем за игру. Раньше на этом посту сменяли друг друга Смолов и Квинси, но теперь у РПЛ новый герой, который любит приложиться по мячу.

Самый пасующий – Юрий Газинский. Газинский не первый год лидирует в этой номинации в РПЛ, у него 70.2 передачи в среднем за игру. 

Самый обостряющий футболист – Жоаозиньо. Чаще всего выводит своих партнеров на ударные позиции, 46 таких случаев. Армеец Влашич делал это 44 раза, Алексей Миранчук из «Локо» – 42.

Король единоборств – Артем Дзюба. 170 раз вступал в верховые дуэли и вышел победителем в 79 случаях. 

Лучший в отборах – Никита Чичерин («Крылья Советов»). 52 раза защитник «Крылышек» «обезмячивал» соперников. Впрочем, в этой номинации плотная борьба, посмотрим, кто поспеет первым на финиш сезона.

Лучший «перехватчик» - Валерий Кичин. 74 раза прочитывал развитие эпизодов и забирал мяч, по среднему показателю тоже лучший – 3.9 перехвата за матч. 

«Пожелтевшие». Игорь Чайковский, уже покинувший «Анжи», и Урош Спайич из «Краснодара» получили по 8 желтых карточек. 

«Покрасневшие». Три футболиста по два раза изгонялись с поля: Шарль Каборе («Краснодар»), Дмитрий Белоруков («Анжи») и Агустин Рохель («Крылья Советов»).

Спаситель – Юрий Дюпин. 82 раза спасал свою команду от пропущенных голов голкипер «Анжи». На 10 сэйвов меньше совершил Гильерме из «Локомотива». Команды этих мастеров в перчатках решают совершенно разные задачи. 

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   86 / 1078
вчера в 21:22
«Зенит» всегда становился чемпионом, если лидировал после двух третей чемпионата»
Хорошая примета!
viv
viv
   150 / 1078
вчера в 21:21
Самая надежная оборона – ЦСКА. 10 голов пропустили армейцы (0.5), а ведь казалось, что у ЦСКА будут проблемы именно в обороне после расставания с братьями Березуцкими и Игнашевичем. Да же Реал не смог забить за два матча в ЛЧ....
pomor45
pomor45
   186 / 1078
вчера в 20:06
Соккер делает всё для того, чтобы на его сайте было больше срача. И все очень живо на это откликаются.
Ваня лучший
Ваня лучший
   26 / 1078
вчера в 18:53
Давно уже доказано, что статистика и итоги ЧР практически никогда не совпадают, равно как и объем финансирования, в просторечии , величина денежного мешка никогда не гарантирует чемпионство. Поживем увидим.
Багров-брат
Багров-брат
   151 / 1078
вчера в 16:24
Статистика статистикой, а лидер чемпионата Зенит...))) Что подтверждает мысль, что все ТТД, статистика и тп вполне околофутбольные темы, а результат делается чем то другим...)))
СаняШумок
СаняШумок ответил 25процентный клоун
   681 / 1078
вчера в 15:28
зенит то девятый то пятый )) Газинский делает 70+ передач за игру,зенит 300-350))))
а в итоге Краснодар- 4ый,Зенит первый))На самом деле статистику нельзя усреднять, хотя и в матчах,где зенит побеждал бывала статистика не на их стороне(кроме матчей где обыгрывали конкурентов(Краснодар,локо)). Одна статистика пока за них,это забитые мячи) и я имею ввиду отдельно каждый матч,где по статистике они забивают больше противника))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   27 / 1078
вчера в 15:07
А позор то все равно спартаку!
Roger Young
Roger Young
   463 / 1078
вчера в 15:06
Ну так себе статистика.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Jum13
   3 / 1078
вчера в 14:34
Мерзее всего их политика по отношению к командам, которые формально не их враги.
Локомотив побеждает ЦСКА? Ура, браво, красавы, поставили всех подлых конебомжей на место вслед за Великим Спартаком!
Локомотив выходит в 1/8 Финала ЛЕ в отличие от Спартака, среди кандидатов отнять лидерство - клуб Федуна? Подлый клуб, 2:8 от Атлетико, переносы с Амкаром, Геркус засланный бомж, Байкал болеет за конебомжей, кабинетный чемпион, позор!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Краснодар отнимает очки у ЦСКА, проходит в евровесну, пока ЦСКА этого не делает? Браво Краснодар, это вам не гинерклаб, прославляют Россию в отличие от конебомжей!
Краснодар играет с побратимами КБ, затем с новой командой промеса? Удачи Црвене Звезде, будем болеть за наших братьев (за Антоху)! Ари симулянт, Галицкий ставленник гинера!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ростов борется с ЦСКА за титул, занимает 3 место в группе ЛЧ, пока ЦСКА 4-й? Ростов мужики, браво, вот истинные чемпионы, а не гинерклаб! Подлый Зенит вас грабит, а вы молодцы, не сдаётесь! Бердыев гений, не то что слуцкий и ганчаренко!
Ростов громит чемпионский Спартак 3:0, глушаков удалён? Фу, позор, симулянты, костоломы, колхозники, в ФНЛ вас, шаман Бердыев разрушил клуб!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

И так далее и тому подобное. Гинер всё о них сказал в 3 словах.
Jum13
Jum13
   21 / 1078
вчера в 14:22
Свиньи забавные. Нет чтобы себе пожелать подняться хотя бы на 4-е и избежать позора в квалификации, так нет - желают чтобы Зенит не занял 1-е. И после этого кто-то скажет, что свиньи болеют за свой спартак? Не смешите )))
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 1078
вчера в 13:32
зенит то девятый то пятый ))
Газинский делает 70+ передач за игру,зенит 300-350))))
Т34
Т34 ответил parallels
   66 / 1078
вчера в 13:18
из всех этих цифр мне больше всего по душе эта строчка: - «Зенит» всегда становился чемпионом, если лидировал после двух третей чемпионата. пс: позор спартаку)
Дружно пожелаем, чтобы исход этой строчки был нарушен, всему приходит конец.

пс: позор зениту)
Don trambon
Don trambon
   117 / 1078
вчера в 12:58
А где строчка осудьифшиеся? Спартак был бы на 1м месте.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   344 / 1078
вчера в 12:48
Интересные цифири, но по факту ни о чём, прогнозы и предположения делать сложно
parallels
parallels
   4 / 1078
вчера в 12:44
из всех этих цифр мне больше всего по душе эта строчка:

- «Зенит» всегда становился чемпионом, если лидировал после двух третей чемпионата.

пс: позор спартаку)
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