«Бавария» говорит о деньгах

вчера, 10:45

В Мюнхене назрели перемены. Теперь это признает и руководство клуба. «Соккер.ру» оценивает масштаб предстоящих обновлений.

«Бавария» из года в год щеголяет в числе фаворитов Лиги чемпионов, потому что всегда кажется, будто эта команда в прекрасной форме. Но оценивать ее только по выступлениям в чемпионате Германии крайне неправильно, поскольку там мюнхенцы готовы успешно гонять соперников, находясь практически в любом состоянии и на любой стадии жизненного цикла. А нынешний как раз подходит к концу. Вылет из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» на стадии 1/8 финала и объективное старение ряда лидеров говорят сами за себя. Первым о деньгах как раз после вылета заговорил главный тренер «Баварии» Нико Ковач:

Деньги не всегда побеждают, но Юрген Клопп (Прим. - главный тренер «Ливерпуля») за четыре года потратил 500 млн евро. Даже мы, лидеры Бундеслиги, потратили меньше. Вот такое у них преимущество. Сейчас мы должны продолжить наше планирование и думать о том, как мы хотим подготовиться к новому сезону. Мы не должны лгать самим себе. Неслучайно три немецких клуба были выбиты [из Лиги чемпионов] английскими командами. Английская Премьер-Лига более привлекательная для топ-звёзд, чем наш чемпионат.

С этим сложно поспорить, поскольку «Бавария», несмотря на свое невероятно громкое имя и выдающиеся заслуги, имеет достаточно скромный трансферный рекорд за одно окно дозаявок. Он был установлен мюнхенцами летом 2017 года. Тогда на всех новичков «Бавария» потратила 116 миллионов евро. В том числе 41,5 миллиона были уплачены за полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо – это рекордное по сумме приобретение. Те же английские клубы значительно обскакали в плане трат «Баварию». Сейчас топ-клубы тратят уже суммы другого порядка. Осознали это и в Мюнхене, наконец. Президент «Баварии» Ули Хенесс вскоре после заявления Ковача выступил со своим:

Мы находимся в процессе омоложения команды. Сделаем самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю клуба.

При этом он подчеркнул, что «Бавария» бездумно деньги не тратит и не собирается это делать, потому что не располагает бездонной бочкой нефтяных богатств с Ближнего Востока, как, например, у «Манчестер Сити»:

Мой друг Гвардиола рассказал, что происходит, когда ему нужен игрок за 100 млн евро. Он берет нарезку видео с игрой футболиста и летит на встречу с шейхом Мансуром. После этого следует роскошный обед, просмотр видеозаписей, и шейх переводит необходимую сумму. А на следующий день он на несколько миллиметров подкрутит вентиль с газом, и эти деньги вновь к нему возвращаются. Я горжусь, что «Бавария» в таких случаях обращается не в кредитный отдел, а в отдел фиксированных доходов.

Итак, заявление многообещающее. Мы же прекрасно понимаем, что предстоящим летом на рынке еще будет агрессивно впервые за последние годы орудовать «Реал», который вернул Зинедина Зидана под большие финансовые вливания на обновление команды. Плюс никогда не дремлющие английские топ-клубы, ПСЖ и «Ювентус». В общем уже сейчас чувствуется, что трансферное лето 2019 года окажется горячим.

А пока немецкие СМИ пытаются проанализировать сигналы из Мюнхена. Если верить прессе, то «Бавария» получит на усиление и обновление состава ближайшим летом 200 миллионов евро. Сумма приличная, но нужно учитывать, насколько команде следует обновиться и какие цены господствуют на рынке. К примеру, 35 миллионов мюнхенцы уже потратили на покупку Бенжамена Павара из «Штутгарта». Он закроет позицию правого защитника.

Продолжая моделировать французские фланги обороны образца ЧМ -2018, «Бавария» уже, по слухам, договорилась с Люка Эрнандесом из «Атлетико». Интерес к нему в Мюнхене ранее подтверждали, но мадридский клуб уперся рогом, поэтому придется, видимо, заплатить сумму отступных, которая составляет 80 миллионов евро. Некоторые немецкие СМИ пишут, что договоренность уже достигнута и половина денег полетела в Мадрид.

То есть два крайних защитника уже обойдутся в 115 миллионов евро. Больше половины из предполагаемой суммы летних трат. Можно было предполагать, что какую-то дополнительную сумму «Бавария» сможет извлечь из продаж. Но мюнхенцам просто некого продавать за хорошие деньги. Более того, если «Бавария» захочет сохранить у себя Хамеса Родригеса, то придется еще на 42 миллиона евро раскошелиться в пользу «Реала». Решения о будущем колумбийца не принято – идет подсчет доступных средств как раз.

Другой острой зоной, требующей усиления, являются фланги атаки. Арьен Роббен и Франк Рибери – заслуженные ветераны, им нужна замена. Причем хотя бы по потенциалу столь качественная. И есть два основных претендента. Во-первых, это Николя Пепе из «Лилля» - один из главных лакомых кусочков на рынке предстоящим летом. Ивуариец раскрылся ярко особенно в нынешнем сезоне, он эффективен, много забивает, умеет играть и крайнего форварда, и центрального.

А главное – в «Лилле» признают, что уже ближайшим летом Пепе будет продан в топ-клуб. «Лилль» этого не отрицает и упираться не будет. Но хочет хорошие деньги. Это от 60 до 80 миллионов евро. Будем учитывать хорошие отношения между руководителями клубов, но в любом случае цена немаленькая. То есть «Бавария» уже приближается к тому лимиту в 200 миллионов евро, если он действительно такой.

Во-вторых, это Каллум Хадсон-Одои из «Челси». Мюнхенцы предпринимали попытку заполучить 18-летнего англичанина, который был бы ответом дортмундскому Джейдону Санчо, однако «Челси» уперся и не соглашался на сделку. Фигурировала цифра в районе 45-50 миллионов евро. Ситуацию осложняет запрет на регистрацию новичков, который был наложен на «Челси» на ближайшие два трансферных окна. Теперь лондонцы еще неохотнее будут расставаться со своими футболистами, поскольку их некем заменить. Вполне вероятно, что тут «Баварии» придется как-то сэкономить или найти иной оригинальный вариант. Но лето обещает быть горячим и без футбольных матчей.