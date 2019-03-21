«Реал» попробует купить Фелипе Андерсона, если не удастся подписать Азара

«Реал» летом планирует купить полузащитника «Вест Хэма» Фелипе Андерсона, если не удастся договориться с «Челси» о покупке Эдена Азара.
По данным СМИ, «Челси» уже отклонил предложение «Реала» по бельгийцу в размере порядка 60 млн фунтов, затребовав вдвое большую сумму.
У Азара контракт заканчивается следующим летом, и пока он не согласился продлить договор. Тем не менее на «Челси» наложен трансферный запрет, поэтому клуб очень не хочет расставаться со своим лидером.
Если «Реал» потерпит неудачу с Азаром, то он обратится к кандидатуре Андерсона, за которого «Вест Хэм» хочет около 65 млн фунтов. При этом прошлым летом он был куплен за 33,5 млн.
25-летний бразилец в текущем сезоне забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче АПЛ.