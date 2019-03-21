ГлавнаяНовости

«Реал» попробует купить Фелипе Андерсона, если не удастся подписать Азара

вчера, 19:00

«Реал» летом планирует купить полузащитника «Вест Хэма» Фелипе Андерсона, если не удастся договориться с «Челси» о покупке Эдена Азара.

По данным СМИ, «Челси» уже отклонил предложение «Реала» по бельгийцу в размере порядка 60 млн фунтов, затребовав вдвое большую сумму.

У Азара контракт заканчивается следующим летом, и пока он не согласился продлить договор. Тем не менее на «Челси» наложен трансферный запрет, поэтому клуб очень не хочет расставаться со своим лидером.

Если «Реал» потерпит неудачу с Азаром, то он обратится к кандидатуре Андерсона, за которого «Вест Хэм» хочет около 65 млн фунтов. При этом прошлым летом он был куплен за 33,5 млн.

25-летний бразилец в текущем сезоне забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче АПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Валенсия» и «Монако» поспорят за Андре Силву
Сегодня, 19:42 Комментарии1
Слухи«Милан» хочет продать Кессье за 40 млн евро
Сегодня, 19:23 Комментарии1
Слухи«Атлетико» хочет приобрести Маноласа
Сегодня, 18:28 Комментарии5
СлухиГвардиола нашел замену Фернандиньо в «Атлетико»
Сегодня, 18:13 Комментарии5
Слухи«Рома» готова отпустить Джеко в «Интер» за 30 млн евро
Сегодня, 17:24 Комментарии3
Варан сказал партнерам по «Реалу», что хочет уйти
Сегодня, 13:45 Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Особо ОпасеН
Особо ОпасеН
сегодня в 03:51
Зачем он нужен, когда есть Винисиус. Если и брать кого-то, то на порядок лучше игроков, чем Андерсон.
NOVA
NOVA
   389 / 1015
сегодня в 01:41
ну может и лучше будет: он и моложе и дешевле!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   314 / 1015
вчера в 21:37
Андерсона в Реал надо за 80 продавать, игрок талантлив,да и опустошать карманы Переса необходимо,что бы не смог массово покупать игры в ЛЕ,именно туда отправится этот фейковый клуб.
рус фан
рус фан
   483 / 1015
вчера в 21:08
В Реал всех сватают, есть еще много игроков разных и клубов типа Вест хема.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   326 / 1015
вчера в 20:30
Надеюсь чушь несусветная. Если на левый фланг брать, то только Азара, если нет, то поставить туда винисиуса.
obana777
obana777
   201 / 1015
вчера в 19:54
Кого еще не называли? Морда сливочная не треснет от жирных покупок?
ДСА
ДСА
   191 / 1015
вчера в 19:49
Подделку звёзды тогда купят.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   213 / 1015
вчера в 19:31
Какой он уже в списке по счёту, если Реал не купит Азара? Хоть в первой сотни есть?
KaiserRM
KaiserRM
   381 / 1015
вчера в 19:31
Без разницы,кто будет католонскому кабинету трёшки отгружать.
Bjuik
Bjuik
   56 / 1015
вчера в 19:04
Много вариантов кого купить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100