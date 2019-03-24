Разгром от Черышева и Дзюбы. Сборная сыграла уверенно!

вчера, 19:30

Команда России переиграла сборную Казахстана – идеальный итог выездного матча. «Соккер.ру» предлагает поделиться впечатлениями.

Черчесов грамотно изменил состав?

Ставить всех, кто отбегал против фаворита группы, учитывая перелет из Бельгии в Казахстан, было бы преступлением против живого футбола. Поэтому выход с первых минут Семенова, Оздоева, Газинского и Ионова – правильное решение, ведь сразу четырем футболистам дали шанс себя показать.

И поскольку у Казахстана против Грузии и Шотландии – сильнейших последних соперников в официальных матчах, была ставка на борьбу в центре в стиле «Ростова» с выдавливанием оппонентов на фланги, переход России на схему «4-3-2-1» после тактики «3-4-2-1» является обоснованным. Тем более, Жиркову нельзя играть на искусственных полях.

Сыграть чисто «4-3-3» тоже могли, Ионов ведь второй форвард у Карпина, а Черышев – ярко выраженный вингер. Выбранные в основу люди позволили задать выгодный темп против казахстанцев. Семенов в день рождения – поздравляем с тридцатилетием, сыграл надежно. Газинский может еще ярче, но кашу не испортил, ведь молодой Ахметов провел отличный поединок - центр поля смотрелся цельно.

Ионов не проявил себя так, как Черышев, но и не понадобилось. Самое важное, что в центре поля Оздоев круто отработал, что Фернандес часто атаковал. В клубе привык атаковать высоко, но и Кудряшов в Турции часто подключался к нападению и даже забил победный гол в одном из матчей. Так что сборная здорово изменилась тактически и структурно после матча в Бельгии. И это помогло.

Также напомним, что это не финальный вариант сборной под Евро-2020. Кутепов, Ерохин, Кузяев и Зобнин смогут усилить этот состав в следующих матчах отбора, и схему выбрали правильно, подняв игру по флангам – расстановка «4-3-2-1» сработала:

Цифровое изменение поединка

- Дзюба прервал «сухую» серию. Не забивал 1308 минут, более 14 полных матчей. Отличился впервые за 16 поединков. Почти полгода пришлось ждать, но теперь Артему будет психологически проще – капитан сборной получил уверенность для матчей в «Зените»;

- сборная России больше владела мячом, хотя получили право отдавать его сопернику, ссылаясь на преимущество в счете. Но итог говорит, что сил хватало – 58 % времени с мячом, а это лучший результат сборной за много месяцев и официальных поединков;

- 7 точных ударов после 18 попыток было у сборной России. Опять показатель намного лучше, чем в последних официальных матчах, начиная с поединка против Саудовской Аравии;

- у сборной России появились фланги. Во-первых, с краев поля шли подачи, которые завершались важными первыми голами. Во-вторых, по угловым подачам счет 2:9. И Фернандес, и Кудряшов, и хавбеки сыграли здорово, ведь появился смысл в выходе на фланги;

- всего 2 раза вступал в игру Гильерме в этом поединке. Если таких матчей в отборе будет больше, отпадет сам вопрос, кто должен занимать место в воротах, россиянин по месту рождения или паспорту? Вратарь попросту отдыхал;

- точность передач сегодня составила 87.8 %. Брак намного, намного меньше, чем был в прошлых поединках. Причем строго на уровень соперника списать не получится, ведь с Саудовской Аравией чаще ошибались, и в Лиге Наций тоже;

- в количестве передач сборная России тоже сама себя превзошла. Почти 600 пасов против менее чем 400 передач у соперника – намек, что впервые за несколько месяцев команда России сознательно сыграла первым номером, причем получилось, ведь реализовали 3 из 6 точных своих ударов (а еще один выстрел - автогол);

- из 25 голов сборной России в 11 последних матчах с участием Черышева сразу 9 забил сам Денис, и голевые передачи время от времени тоже раздает. Прекрасный результат одного из героев матча в Казахстане.

Джокер года. Денис Черышев

Даже не матча, а года, ведь хавбека словно подменили. 11 первых матчей в сборной на протяжении пяти лет – 0 голов, 11 после этого за девять месяцев – 9 мячей! Главный снайпер команды, если начинать отсчет с лета 2018 года. Денис парочку раз неудачно принимал мяч, ему было сложно постоянно быть с мячом – российская сборная быстро забила и отдавала инициативу в поисках свободных зон, да и Кудряшов активно шел вперед. Но когда говорим о голах, которых всегда сборной мало, Черышев – красавец, ведь и голевую передачу на Дзюбу выпилил!

Сборная России сыграла сильный матч?

Важный вопрос, ведь Кипр и Шотландия – соперники, примерно равные сборной Казахстана по классу. Именно с этой тройкой предстоит вести борьбу за прямую путевку на Евро-2020. Проще говоря, не от результатов с Бельгией зависит судьба выхода в финальную часть, а строго от поединков с перечисленными соперниками и сборной Сан-Марино.

Группа попалась не самая сложная в истории российского футбола. И хотя Казахстан сегодня показал неплохой уровень организации игры, они попросту уступили в исполнительском мастерстве. Были слабее, хотя старались. Глупо отрицать, что хозяева сыграли именно так, как было удобно команде Черчесова – он и до матча описал, что ему нужно для побед.

Но важно отметить, что сборная снова поймала кураж, что важно. Так что наблюдение, что Андрей Аршавин становится уместным, ироничным и адекватным экспертом-комментатором - не единственный положительный вывод после сегодняшнего матча. А поскольку у людей есть только сейчас – прошлое не изменить, а будущее не запрограммировать, то полезно не отвлекаться.

Здесь и сейчас сборная России сыграла грамотно и получила три очка. Не без отрезков, когда «проседали» - сборная Казахстана под конец первого тайма перехватила инициативу, хотя не задала новый темп и не подняла скорость игры, однако в целом получили крутой матч, поскольку во втором тайме не просто забили дважды, а могли положить пятый мяч.

Сборная России улучшила разницу мячей и получила преимущество. Шотландия уже потеряла очки против Казахстана, а команда Черчесова завоевала выездную разгромную победу. Бельгию в расчет не берем, но Кипр не настолько силен, чтобы казахстанцы их дома боялись – после такого влета злее будут с другими соперниками. Отбор начался нормально, еще и качество фланговых атак сегодня порадовало.

Между первым и вторым местами в группе никакой принципиальной разницы нет – прямая путевка на Евро-2020 в двух случаях, так что все складывается удачно. Плюс летом домашние матчи против Сан-Марино и Кипра, надо поддержать заданный сегодня темп. Уверенную результативную победу над Казахстаном точно и полностью заслужили – правильный подход к сопернику и собственной игре.