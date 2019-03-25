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Мбаппе - главная цель «Реала» на летнее трансферное окно

вчера, 15:50

«Реал» определился с трансферной целью на ближайшее межсезонье.

Ей стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Мадридцы в ближайшее время планируют начать переговоры по игроку. Сумма трансфера может составить 280 млн евро. Вчера появились слухи, что нападающий готов перебраться в Мадрид, если «сливочные» будут платить ему 15 млн евро в год

Ранее сообщалось, что парижане купят Гризманна, если из команды уйдет Неймар или Мбаппе. 

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Все комментарии
амурец
амурец
   135 / 851
сегодня в 09:53
верное решение
GKN
GKN ответил Кьянти
   286 / 851
сегодня в 08:50
Барса серьёзный такой клуб не спорю)))) но не королевский 👑 да и потом Мбапе бегать должен, летать, я бы сказал, а Барса катает, возит. Француз так бегать разучится 🤗
Никакой он не француз.
Кьянти
Кьянти ответил BarsfanBaku
   430 / 851
сегодня в 08:01
Барса серьёзный такой клуб не спорю)))) но не королевский 👑 да и потом Мбапе бегать должен, летать, я бы сказал, а Барса катает, возит. Француз так бегать разучится
🤗
Кьянти
Кьянти ответил Сетка между ног
   430 / 851
сегодня в 07:56
Зашей сетку то, а то все мимо льётся
😂
BarsfanBaku
BarsfanBaku
сегодня в 01:06
один из толковых трансферов . хотел бы видеть в Барсе
95-shishani-95
95-shishani-95
   242 / 851
сегодня в 00:43
Поменяйте Бэйла и Дыртуа с доплатой, на него!!! Вот и всё!!!
И потом можно будет купить Азара и т.д.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Lionel Messi-10
   242 / 851
сегодня в 00:39
Скорее ПСЖ реалку купит
Сказала ВАРселонская глорка!!!
mugik1973
mugik1973 ответил Ron09
   349 / 851
вчера в 22:30
Каутинио только первый сезон в Барсе, однако не влился. Дембеле оживает
mugik1973
mugik1973 ответил Ron09
   349 / 851
вчера в 22:29
Выиграв ЛЧ и пролител мимо Чемпионата мира. Только просьба не нужно говорить что его в сборную специально тренер не брал.
beefs
beefs
   99 / 851
вчера в 22:02
Реал снимает сливки...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   321 / 851
вчера в 20:51
Скорее ПСЖ реалку купит
Ron09
Ron09 ответил mugik1973
   447 / 851
вчера в 20:17
Пример как убивает игроков реал нападающий Бензема
выиграл 4 ЛЧ из них 3 подряд всегда в основе... потом начал сдавать но все равно в основе, лучше бы глянул на Коутинью и Дембеле
Caniggia
Caniggia
   31 / 851
вчера в 20:16
Мбаппе сейчас объективно самый перспективный, востребованный и дорогой игрок на планете.
Ron09
Ron09
   447 / 851
вчера в 20:16
будет отличный трансфер еще бы туда присоединить Рэшфорда...
Винисиус, Мбаппе, Рэшфорд классный трезубец еще можно Азара
mugik1973
mugik1973 ответил juvenale
   349 / 851
вчера в 20:08
Пример как убивает игроков реал нападающий Бензема
Сетка между ног
Сетка между ног ответил la_masia
   15 / 851
вчера в 19:17
    juvenale
    juvenale
       156 / 851
    вчера в 19:09
    мбаппе уже сильнее леприкона,а ему еще 20
    juvenale
    juvenale ответил la_masia
       156 / 851
    вчера в 19:08
    Разве Мбаппе дурак, гробить свою карьеру?))) Увидите может быть лет через 20)))
    коутиньо не даст соврать
    juvenale
    juvenale ответил la_masia
       156 / 851
    вчера в 19:08
    Разве Мбаппе дурак, гробить свою карьеру?))) Увидите может быть лет через 20)))
    угробить можно только в Барселона,где правит леприкон,rjenbymj yt lfcn cjdhfnm
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко ответил Incredulous
       109 / 851
    вчера в 19:05
    Как же рвёт барсуков, сначала Зидан вернулся - им как серпом по ..., теперь ещё Мбаппе возможно присоединится к Реалу, и скорее всего не только Мбаппе. Читаешь этот мандраж в их строках и прям душа радуется.
      Incredulous
      Incredulous
         132 / 851
      вчера в 18:55
      Как же рвёт барсуков, сначала Зидан вернулся - им как серпом по ..., теперь ещё Мбаппе возможно присоединится к Реалу, и скорее всего не только Мбаппе. Читаешь этот мандраж в их строках и прям душа радуется.
      Бабушка Маня
      Бабушка Маня
         350 / 851
      вчера в 18:52
      пойдет
      3ton
      3ton
         537 / 851
      вчера в 18:47
      Зидан , как тренер - ноль
      Заслуги от флажка и свистка .
      Особенный 2
      Ща ему 500 млн. на трансферы и потом еще столько же .
      Состав на 1 млрд. но надо больше ...
      la_masia
      la_masia ответил Сетка между ног
         207 / 851
      вчера в 18:42
      Давно пора, а то стыдно за серию А
      Сетка между ног
      Сетка между ног ответил la_masia
         15 / 851
      вчера в 18:42
      Через 20 лет кабинетное позорище будет расформировано.
      neomessi
      neomessi
         198 / 851
      вчера в 18:28
      Круто.
      Я завидую РМ что у них такой игрок будет
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         101 / 851
      вчера в 18:25
      Знают кого брать
      la_masia
      la_masia ответил juvenale
         207 / 851
      вчера в 18:04
      Разве Мбаппе дурак, гробить свою карьеру?)))
      Увидите может быть лет через 20)))
      cevin cigan
      cevin cigan
         45 / 851
      вчера в 17:57
      Кто о чём,Реал о Мбапе,а подгорает у барсуков! 58дяи свои деньги считайте. Когда скупали всякий хлам и отдавали не меньше сотки,что же вы тогда не удивлялись? Мбапе-это реальная сила(и вы это прекрасно понимаете!),вот от этого у барсуков и происходит массовый взрыв пятых точек!
      juvenale
      juvenale
         156 / 851
      вчера в 17:53
      хотелось его в Юве увидеть
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