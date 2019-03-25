Мбаппе - главная цель «Реала» на летнее трансферное окно

вчера, 15:50

«Реал» определился с трансферной целью на ближайшее межсезонье.

Ей стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Мадридцы в ближайшее время планируют начать переговоры по игроку. Сумма трансфера может составить 280 млн евро. Вчера появились слухи, что нападающий готов перебраться в Мадрид, если «сливочные» будут платить ему 15 млн евро в год

Ранее сообщалось, что парижане купят Гризманна, если из команды уйдет Неймар или Мбаппе.