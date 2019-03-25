Мбаппе - главная цель «Реала» на летнее трансферное окно

«Реал» определился с трансферной целью на ближайшее межсезонье.
Ей стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Мадридцы в ближайшее время планируют начать переговоры по игроку. Сумма трансфера может составить 280 млн евро. Вчера появились слухи, что нападающий готов перебраться в Мадрид, если «сливочные» будут платить ему 15 млн евро в год
Ранее сообщалось, что парижане купят Гризманна, если из команды уйдет Неймар или Мбаппе.
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И потом можно будет купить Азара и т.д.
И потом можно будет купить Азара и т.д.
Винисиус, Мбаппе, Рэшфорд классный трезубец еще можно Азара
Винисиус, Мбаппе, Рэшфорд классный трезубец еще можно Азара
Заслуги от флажка и свистка .
Особенный 2
Ща ему 500 млн. на трансферы и потом еще столько же .
Состав на 1 млрд. но надо больше ...
Заслуги от флажка и свистка .
Особенный 2
Ща ему 500 млн. на трансферы и потом еще столько же .
Состав на 1 млрд. но надо больше ...
Я завидую РМ что у них такой игрок будет
Я завидую РМ что у них такой игрок будет
Увидите может быть лет через 20)))
Увидите может быть лет через 20)))