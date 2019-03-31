Милый враг. Как самый главный недруг наших клубов стал чемпионом Франции

вчера, 18:55

«Соккер.ру» рассказывает о «Нанте» Жана-Клода Сюодо.

Наверно, нет для наших клубов соперника более неудобного и противного, чем французский «Нант». Что в советские времена «канарейки» досаждали нашим московскому «Динамо» и «Спартаку», что в девяностые. Пока что наши команды в долгу перед бретонцами, которые в последнее время редкие гости в еврокубках.

Второе пришествие Сюодо

Но в сезоне-94/95, о котором пойдёт речь, команда Жана-Клода Сюодо, выбила поочерёдно из Кубка УЕФА наши «Ротор» с «Текстильщиком», а потом взяла да выиграла чемпионат Франции. А через год «канарейки» в четвертьфинале Лиги чемпионов с боем прошли обескровленный к тому времени московский «Спартак». Тот «Нант» был сильным и достойным соперником. А его нападающий Николя Уэдек считался злым гением для российских команд.

Вся жизнь Жана-Клода Сюодо связана с «Нантом». Здесь он провёл всю карьеру футболиста, здесь же начинал свою тренерскую деятельность. Сначала тренировал юношей, а в 1982 году возглавил первую команду и возглавлял её на протяжении шести лет. За это время «канарейки» стали чемпионами, дважды приходили на финиш вторыми, выходили в финал Кубка Франции. Кроме того, Сюодо дал путёвку в жизнь юным полузащитниками Дидье Дешаму и Марселю Десайи, которым было суждено прославить французский футбол.

В 1991 году «Нант» снова призвал Сюодо на царствие, и Жан-Клод не смог отказать родному клубу. За короткий срок он создал в Бретани прекрасную команду, расцвет которой пришёлся на середину девяностых. Давайте же с ней познакомимся.

Стая «канареек»

Начинал сезон многолетний страж ворот Давид Марро, но потом его вытеснил новобранец Доминик Казагранде. Но тот получил травму, как и его дублёр Эрик Луссуарн. Поэтому Сюодо пришлось отзывать с заслуженного отдыха Жана-Луи Гарсию. Но всё же основная нагрузка легла на плечи Казагранде и Марро, которые всегда были основными, в отличие от вечных дублёров Луссуарна и Гарсии.

На правом фланге играл Серж Ле Дизе, на левом - Кристоф Пиньоль. Основную пару центральных защитников составляли Эдди Капрон и Эрик Декруа. В резерве Лоран Гийо, Стефан Моро и Людовик Мари. В опорной зоне Клод Макелеле и Кристиан Карамбё. Первый конголезец, второй - уроженец Новой Каледонии. Но оба с успехом играли за сборную Франции. Слева бегал Рейнальд Педрос. Ярко выраженного правого полузащитника не было, и Бенуэ Коэ, и Жан-Мишель Ферри больше действовали в центре полузащиты. Чёрный, как смоль, чадец Яфет Ндорам, мог сыграть и на позиции атакующего полузащитника, и в нападении. Имелись ещё Франк Рену, Давид Гарсьон и Стефан Булила. Основная пара нападающих Николя Уэдек и Патрис Локо. Их подменить могли два африканца - нигериец Самсон Сиасиа и уже упомянутый Яфет Ндорам.

А ну-ка догоните

«Нант», занявший в предыдущем чемпионате пятое место, начинал сезон матчем на родном стадионе «Божуар» с седьмой командой - «Лионом». Патрис Локо сумел забить только на 52 минуте. Не успели бретонцы толком обрадоваться, как Флориан Морис сравнял счёт и все испортил. Но четыре следующих встречи «канарейки» выиграли. В том числе у чемпиона страны ПСЖ . Неудивительно, что после пяти туров команда Сюодо взирала на соперников с высоты своего первого места.

Тем временем «Нант» посетил город-герой Волгоград, где проиграл 2:3. Не обошлось без гола Николя Уэдека. У себя же на «Божуаре» Уэдек забил два, ещё один раз огорчил Андрея Саморукова Патрис Локо. Ворота Касагранда остались нетронутыми. Так «Нант» пробрался в 1/16 финала, где ему достался сосед «Ротора» - камышинский «Текстильщик». Но к моменту первой встречи с командой Сергея Павлова «канарейки» успели выиграть 8 встреч, ещё 6 завершить вничью, благодаря чему возглавляли таблицу. На «колесе» сидел «Лион», отстававший на четыре очка.

Как ни бился «Текстильщик», а два мяча пропустил. Оба раза Александра Филимонова огорчил Николя Уэдек. В первом тайме с пенальти, во втором - с игры. Да ещё Сергей Волгин две жёлтых карточки получил.

Перед поездкой в Москву - УЕФА не разрешил «Текстильщику» принимать соперников по еврокубкам в Камышине, «Нант» одержал ещё две уверенных победы - над «Страсбуром» 3:0 и «Мецем» 3:1, ещё более увеличив отрыв - +8 от ПСЖ . С «Текстильщиком» тоже справились - 2:1 на стадионе «Динамо». Угадайте, кто забил оба мяча у бретонцев.

«Нант» выигрывал в гостях у «Монако» 2:0 после голов Уэдека и Локо, но Виктор Икпеба помешал «канарейкам» отпраздновать очередной успех. Ничья с «Бастией» и победа на «Канном» сделали бретонцев победителем первого круга. Но расстояние от парижан сократилось до четырёх очков.

В 1/8 финала Кубка УЕФА российских клиентов для Уэдека уже не нашлось, и мячи в ворота швейцарского «Сьона» забивали товарищи - Локо, Ферри, Ндорам и Макелеле. Победа на «Божуар» 4:0 практически гарантировала команде Сюодо выход в четвертьфинал. В ответной игре 2:2, причём «Нант» позволил хозяевам отыграть два гола.

Судьба чемпионского титула была предрешена в Париже 21 января. «Нант» так изящно уложил на лопатки «Пари Сен-Жермен», что мало у кого возникли сомнения в том, что «канарейки» придут на финиш первыми. Локо в первом тайме и Яфет Ндорам дважды во втором доказали превосходство «канареек». Отрыв вырос до 7 очков. К тому же ПСЖ получил мощный психологический удар. А в следующем туре соперников разделяли 10 очков, при этом «Нант» сохранял ноль в графе поражения.

Но в Кубке УЕФА «Байер» сбил с бретонцев всю спесь уже в первом матче. Поездка в Леверкузен завершилась жёсткими разгромом 1:5. Можно было сетовать на слабую игру Гарсии, но это были исключительно проблемы французов. На «Божуар» играл уже Казагранде. Ничья 0:0, которая ничего не могла изменить. Европейская кампания была закончена не так, как бы хотел этого Сюодо.

А в домашнем первенстве «Нант» на всех парусах нёсся к чемпионству. Тридцать матчей, тридцать два, а бретонцы до сих пор не познали горечи поражений. Отрыв от «Лиона» уже 12 очков, а от ПСЖ - 13. Только в 33-й игровой день «Страсбург» смог обыграть команду Сюодо. Но это уже ничего не меняло. За три тура до финиша «канарейки» сыграли вничью с «Бастией» на Корсике 2:2 и стали недосягаемы. «Лион» и ПСЖ могли удовлетвориться спором за второе место.

«Лион» пришёл вторым, отстав от «Нанта» на 10 очков. Бретонцы выиграли чемпионат с заметным превосходством, не дав повода усомниться в оном. Троица Локо - Уэдек - Ндорам наколотила 66 голов во всех турнирах - 26+24+16. А Карамбё и Макелеле обратили на себя внимание тренера сборной Франции Эме Жаке.

Но век этой команды оказался недолог. В сезоне-1996/97 «Нант» пожертвовал домашними турнирами ради Лиги чемпионов. В четвертьфинале бретонцы в тяжелой борьбе прошли московский «Спартак» - 2:0 и 2:2. Чёртов Уэдек забил три мяча из четырёх. Но в полуфинале дорогу чемпиону Франции преградил «Ювентус».

А потом команда стала разбегаться. Ушёл и Сюодо, который так больше нигде и не работал. Его заменил Рейнальд Дено, который сделал «Нант» чемпионом в последний на сегодняшний день раз. Но об этом триумфе как-нибудь в другой раз.