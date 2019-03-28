Обогнать «Манчестер Юнайтед» и сорвать банк

вчера, 14:30

«Соккер.ру» рассказывает о приключениях «Блэкберна» Кенни Далглиша в сезоне-1994/95.

«Блэкберн Роверс» - один из участников самого первого чемпионата Англии был славным клубом, выигрывал Кубок Англии, дважды побеждал в первенстве. Но употреблённое в первом предложении слово «был» в полной мере соответствовало «странникам». Ибо все их успехи находились в далёком прошлом. Чемпионом «Блэкберн» становился ещё до первой мировой войны, а последний из шести Кубков (и единственный в ХХ веке) брал в 1928 году. К 90-м годам, увы, не осталось свидетелей тех славных побед.

Чудесное пробуждение

Но нашёлся добрый и щедрый дядя - торговец металлом Джек Уокер. Который и помог возродить один из старейших клубов Англии. На момент перехода клуба в руки Уокера «Блэкберн» плёлся 19-м во втором (старом втором) дивизионе. Но деньги Уокера, грамотный менеджер и тренерский талант Кенни Далглиша, отдохнувшего от «Ливерпуля», сделали своё дело. «Странники» закончили сезон шестыми, а потом выиграли «перестрелку» - дополнительный турнир за третью путёвку и оказались среди участников первого розыгрыша английской Премьер-лиги.

А в высшем обществе клуб из графства Ланкашир не затерялся. Четвёртое место в сезоне 1992/93. А через год команда Далглиша финишировала второй. Выше только «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Появились на «Ивуд Парк» и свои звёзды. Главной был, конечно, нападающий Алан Ширер. В родном «Ньюкасле» Алану не дали шанса. Пришлось переехать с севера Англии на юг - в Саутгемптон. В составе «святых» Ширер заявил о себе, чем привлёк внимание Алекса Фергюсона. Но переход не состоялся. В «Саутгемптоне» Алан был несколько сыроват и угловат. Зато в руках Кенни Далглиша этот алмаз превратился в огранённый бриллиант и принялся штамповать голы. Также из «Саутгемптона» вытащили потомственного вратаря Тима Флауэрса.

Летом 1994 Ширеру купили напарника - молодого, но уже раскрутившегося Криса Саттона. Помните, как «Норвич» лидировал в первом сезоне Премьер-лиги и потом финишировал третьим? Так лучшим бомбардиром «канареек» тогда был именно Саттон. В «Саутгемптоне» нашли правого защитника Джеффа Кенну. Потерь было две, и обе в обороне. Дэвид Мэй перебрался в « МЮ », а Патрик Андерссон отправился в «Боруссию» из Мёнхенгадбаха.

Познакомимся с составом «Блэкберна». Ворота защищал Тим Флауэрс, ставший дублёром Дэвида Симэна в сборной Англии. «Роверз» заплатили за него «святым» 2,4 миллиона фунтов, благодаря чему Тим оказался самым дорогим вратарём Англии. Бобби Миммз, с которым «странники» и вышли в премьер-лигу, теперь был запасным. Ещё глубже в резерве находились австралиец Фрэнк Талиа и совсем юный ирландец Шей Гивен.

Норвежец Хеннинг Берг выиграл у Джеффа Кенны борьбу за позицию правого защитника. Зато Грэм Ле Со никого не пускал на свой левый край. В центре обороны светловолосый шотландец Колин Хендри и рослый, несколько неповоротливый Иан Пирс. Также можно было использовать Алана Райта и Энди Моррисона. Далглиш активно использовал фланговых полузащитников. Справа бегал Стюарт Рипли, слева - Джейсон Уилкокс. В центре полузащиты капитан команды Тим Шервуд и Марк Аткинс. Последний мог спокойно отыграть и на правом фланге обороны. В резерве Дэвид Батти, Пол Уорхёрст, сын второго тренера Пол Харфорд и австралиец Робби Слэйтер. Основная пара нападающих - Алан Ширер и Крис Саттон. В резерве Майк Ньюэлл и Кевин Галлахер.

Отбросить всё лишнее

В предыдущем сезоне «Манчестер Юнайтед» выиграл и чемпионат, и Кубок Англии. Но для матча за Черити Шилд нужен был второй участник, и им стал вице-чемпион Англии «Блэкберн». Пролог сезона остался за командой Фергюсона. Эрик Кантона в первом тайме и Пол Инс во втором подтвердили более высокий класс «красных дьяволов».

Но начался чемпионат, и «Манчестер Юнайтед» довольно рано захромал, - проиграл «Лидсу», затем «Ипсвичу». «Блэкберн» в первом туре сыграл вничью в Саутгемптоне, но выиграл пять раз в шести следующих турах. Единственная ничья пришлась на игру с «Арсеналом» в Лондоне. Героями старта оказались «Ливерпуль» с «Ньюкаслом», выигравшие по четыре стартовых встречи. Затем «красные» притормозили. А «сороки» продолжали выигрывать. Вслед за ними шёл старательный «Блэкберн», стремившийся также взять максимум.

Крис Саттон постарался забить своей бывшей команде уже на 4 минуте. Однако «Норвич» ответил двумя голами и нанёс вице-чемпиону первое поражение. Из Кубка УЕФА «Блэкберн» вылетел очень быстро - в 1/32 финала уступил дорогу шведскому «Треллеборгу» - проиграл дома 0:1 и сыграл вничью в гостях 2:2. Именно тогда у многих экспертов появились предположения, что «Роверз» сделает ставку на чемпионат, пожертвовав остальными турнирами.

«Странники» могли резко улучшить своё положение в случае победы над «Ньюкаслом». Алан Ширер сумел отличиться на родном стадионе «Сент-Джеймс Парк». Но всё испортил Флауэрс, выронивший мяч за линию своих ворот незадолго до финального свистка - в итоге 1:1. После 9 туров «сороки» первые с 23 очками, у «Блэкберна» - 19 очков и пятое. А « МЮ » с 16 очками только шестой.

«Блэкберн» благодаря дублю Саттона выиграл у «Ливерпуля» 3:2. Тогдашний клуб Далглиша обогнал бывший и переместился на третью позицию. Это было в девятом туре. А в десятом на «Ивуд Парк» приехали чемпионы. Приехали и победили 4:2. «Роверз» провели хороший первый тайм, вели в счёте после гола Уорхёрста. Но Берг перед самым перерывом и пенальти привёз, и красную карточку заработал. Кантона с пенальти переиграл Флауэрса. Вскоре после перерыва Хендри вывел хозяев вперёд. Но «Манчестер Юнайтед» трижды реализовал численное преимущество - два раза атаки завершал Андрей Канчельскис.

Этот обидный домашний проигрыш стал точкой отсчёта блестящей серии из 11 побед и одной ничьей. Праздник длился без малого три месяца - с 29 октября по 22 января. За это время «Блэкберн» догнал и обогнал «Ньюкасл». Обошёл выдвинувшийся в лидеры на одну неделю «Манчестер Юнайтед» и обосновался во главе таблицы. И даже немножко оторвался - на шесть очков. Для команды Фергюсона это немножко. Правда за это время «странники» вылетели и из Кубка лиги, и из Кубка Англии. Но тут уместна фраза «не сильно то и хотелось».

Оборвал серию снова «Манчестер Юнайтед», в третий раз за сезон обыгравший команду Далглиша. Единственный мяч за 10 минут до конца забил Эрик Кантона. Француз ещё не знал, что ему предстоит внеплановый отпуск. Отрыв сократился вдвое - до трёх очков.

Не догнали

«Манчестер Юнайтед» хоть и вёл погоню, выглядел не столь убедительно, как год назад. А тут ещё Эрик Кантона с его кун-фу на матче с «Кристал Пэлас». Удар болельщика ногой стоил французу восьми месяцев дисквалификации и ещё много чего. Но «красные дьяволы» остались без своего лидера. Впрочем, в январе « МЮ » купил у «Ньюкасла» забивного Энди Коула. Темнокожий нападающий сумел забить уже в первой игре за новый клуб. Это означало, что потеря Кантона - это плохо, но не смертельно. А отрыв к тому времени уже усох до двух очков.

Начиналось самое интересное. Тот, кто первый оступится, рисковал проиграть чемпионскую гонку. В тридцать первом туре « МЮ » догнал лидера, но «Блэкберн» оставался первым из-за разницы мячей - +38 и +35. «Роверз» не справились дома с «Норвичем» 0:0, но «Юнайтед» выступили ещё хуже, проиграв в гостях «Эвертону». И снова отрыв в три очка. Или зазор, как кому больше нравится. «Манчестер Юнайтед» поправил разницу, разгромив «Ипсвич» 9:0 - пять голов лично от Коула. У «красных дьяволов» были надежды на «Арсенал», но «канониры» были биты на «Ивуд Парк» 1:3, - два гола Ширера и один Ле Со.

«Ливерпуль» не упустил случая победить «Манчестер» у себя на «Энфилде» - 2:0, сделав подарок своему бывшему тренеру и нападающему. Команда Далглиша оторвалась на шесть очков. А затем «Лидс» выстоял на «Олд Траффорд». А «Блэкберн» снова выиграл, теперь у «Эвертона». Уже плюс 8. А до конца шесть туров. Но «Лидс» дал - «Лидс» забрал. Ничья с «Блэкберном» - восемь очков превратились в шесть. « МЮ » не справился с «Челси» 0:0, но «Манчестер Сити» то каков, - взял, да выиграл на «Ивуд Роад» - уже пять очков. В трёх турах ликвидировать этот просвет сложно, но команда Алекса Фергюсона была способна на разные подвиги. Разница мячей теперь была на стороне пока действующих чемпионов +47 и +43.

«Блэкберн» играл в Лондоне с «Вест Хэмом» и получил два безответных мяча. У «красных дьяволов» появился шанс, которым они воспользовались. Лидеров разделяли всего два очка. «Блэкберн» выиграл у «Ньюкасла» 1:0, но и « МЮ » ответил тем же во встрече с «Шеффилд Уэнсдэй». Остался последний тур.

«Блэкберн» играл на «Энфилде» против «Ливерпуля». Первый тайм за гостями - Алан Ширер постарался. В Лондоне, где «Вест Хэм» принимал «Манчестер Юнайтед» забил Хьюз. Но не Марк, а нападающий «молотобойцев» Марк. Если бы команды играли по 45 минут, то «Блэберн» мог принимать поздравления. Но впереди остались вторые таймы.

Ветеран Брайан Макклэр очень хотел стать чемпионом ещё раз. Именно он сравнял счёт в Лондоне. Но этого мало. Команде Фергюсона нужен был второй гол, а также помощь «Ливерпуля». Мерсисайдцы не подкачали. Джон Барнс поразил ворота «Роверс», а Джейми Реднапп принёс «красным» победу. Но к тому времени встреча в Лондоне завершилась вничью 1:1, и уже никто и ничто не могли отменить чемпионство «Блэкберна». Первое за 81 год.

Кенни Далглиш сделал ставку на чемпионат и та сыграла. «Блэкберн», поставивший всё на карту, сорвал банк. Наметившаяся было монополия «Манчестер Юнайтед» на чемпионство пошатнулась. Алан Ширер забил 34 (!) мяча и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Кроме того, коллеги-футболисты признали Алана игроком года. Кенни Далглиш, постаревший за этот сезон на несколько лет, забрал себе награду тренера года.

Чемпионство далось «Блэкберну» и лично Далглишу очень тяжело. Недаром он по окончанию сезона передал полномочия помощнику Рэю Харфорду. Это было началом конца. А потом «странники» провалились на всех фронтах. Чемпион безропотно сложил полномочия, финишировав седьмым. А потом вернулся в «Ньюкасл» Алан Ширер и красивая сказка закончилась. Энергия и деньги Джека Уокера тоже оказались не безграничными. Алая роза на клубном гербе постепенно увяла.