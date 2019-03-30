Балет на льду. Как два больных тренера вылечили целую команду

вчера, 18:51

«Соккер.ру» рассказывает о «Манчестер Сити» Джо Мерсера. Сезон-1967/68.

Начало 60-х – не лучшее время в истории «Манчестер Сити». Сошло со сцены большинство ведущих игроков. А те, кто оставался, не становились моложе. Тренер Лесли Макдауэлл старался как мог, но не чувствовал поддержку со стороны клуба.

На пепелище

Иногда руководство просыпалось. Например, купило у «Хаддерсфилда» Денниса Лоу. Но попав в новый клуб, Лоу удивился, какой же там царил бардак. Даже в низших лигах порядка было больше. Футболисты могли прибыть на тренировку и обнаружить, что не работают душевые, а нужная экипировка находится где-то в пути. Свои мячи Лоу, конечно, забивал, даже шесть за матч мог положить. Однако шотландец был рад, когда транзитом через итальянский «Торино» оказался в «Манчестер Юнайтед».

В 1963 году «Манчестер Сити» доигрался и вылетел из первого дивизиона. Макдауэлл ушёл, а у пришедшего ему на смену Джорджа Пойзера не получалось ничего. «Горожане» всё глубже и глубже увязали в трясине второго дивизиона. Закончил играть легендарный вратарь, в прошлом немецкий военнопленный Берт Траутманн, благодаря которому «Сити» взял Кубок Англии в 1956 году. Нападающий сборной Англии Дерек Кеван делал одолжение команде тем, что спустился с ней во второй дивизион. «Сити» стремительно деградировал, болельщики голосовали ногами – 1965 году был установлен живой по сей день антирекорд посещаемости , а пресса, да что там пресса, все кому не лень трубили, что в Манчестере существует только один клуб. А Деннис Лоу тем временем получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. Будучи игроком «Юнайтед».

Нужно было что-то делать. Сначала ушли на пенсию престарелые члены совета директоров, которые подобно пушкинскому царю Додону «царствовали лёжа на печи». В 1965 году реальная власть в клубе перешла в руки Альберта Александра-младшего, который предложил пост главного тренера Дону Риви. Но победитель Кубка Англии в 1956 году отказался покидать «Лидс» ради спасения манкунианцев. И тогда Александр решил обратиться к Джо Мерсеру, что выглядело странно и неожиданно. Ведь бывший полузащитник сборной Англии, «Эвертона» и «Арсенала» отошёл от дел после перенесенного годом ранее инсульта.

Надеть противогазы

Джо Мерсер – личность уникальная. До войны он был лидером «Эвертона», помог «ирискам» стать чемпионами. Воевал, встретил 1945 год сержантом. Демобилизовавшись из армии, согласился перейти в «Арсенал», причём жить остался в Ливерпуле. Так и мотался туда-сюда. Но эти вечные переезды не помешали Джо стать лидером и капитаном «канониров», выиграть с ними два чемпионских титула и Кубок. Болельщики боготворили Мерсера. Он и до сих пор входит в пантеон великих футболистов лондонского клуба.

Джо закончил в 30 лет. Мог бы поиграть ещё, но перелом ноги ускорил его уход из футбола. Началась карьера тренера. С «Шеффилд Юнайтед» вышла неудача, клуб вылетел из первого дивизиона. С «Астон Виллой» было всякое. И вылет, и возвращение, и выигрыш Кубка Лиги в 1961 году. И уже упомянутый инсульт в 1964-м, после которого Джо запретили работать тренером. Но, оказавшись без любимого дела, Мерсер стал скучать. Самочувствие не улучшилось, да ещё и депрессия. И тут приглашение в «Манчестер Сити». Жена тренера Нора вспоминала, как и с какой радостью воспринял эту новость Джо. Согласился не раздумывая.

Мерсер поставил одно условие. Его помощником должен был стать Малькольм Эллисон, бывший полузащитник «Вест Хэма». Как и шеф, Большой Мал не отличался крепостью здоровья. Из-за туберкулёза он не только преждевременно завершил карьеру, но и лишился одного лёгкого. При этом Эллисон оставался любителем выпить, покурить и дамским угодником. Роман с женой руководителя «Плимут Аргайл» стоил Малькольму места главного тренера. Вытащил «Плимут» в полуфинал Кубка Лиги и наставил рога председателю совета директоров, с которым часто спорил по разным вопросам. Мерсеру говорили про Эллисона всякие гадости, настоятельно советовали не связываться с пьяницей, бабником и туберкулёзником. Но Джо настоял на своём. И получился мощнейший тандем.

Главный тренер занимался тактикой, его помощник - тренировочным процессом. Мерсер подыскивал нужных футболистов, Эллисон «разруливал» их покупки. Мал мог несколько раз просмотреть нужного игрока, а когда дело доходило до переговоров критиковал потенциального новичка на чём свет стоит. Так что старый клуб не просто соглашался продать футболиста, но и снижал на него цену. Более искусного переговорщика, чем однолёгочный Мал, в Англии не было. Да и тренировки его были весьма интересны и необычны. Например, Эллисон практиковал занятия в противогазах. Для повышения выносливости.

Мерсер и Эллисон умели не только приобретать, они отрезали лишних. Не хочет Кеван играть в «Сити», да ради бога, Англия большая. Не подошёл самый первый новичок дуэта Ральф Бранд, - давай, до свидания. Зато были некоторые необычные приобретения. Защитнику Тони Буку было 32 года. До 29 лет он работал каменщиком и в свободное время играл в футбол. Доигрался до «Плимута», откуда его и вытащил Большой Мал. Мерсер удивился, на что верный помощник парировал, «а ты вспомни Джо, сколько было тебе, когда ты перешёл в „Арсенал“». Сам Джо привёл Майка Соммерби, с отцом и дядей которого вместе играл в «Эвертоне». Оттуда же из «Эвертона» приехал признанный бесперспективным Джордж Хеслоп. Постепенно складывался интересный ансамбль.

Задачу по возвращению в первый дивизион Мерсер и Эллисон решили за один год. А Большой Мал ещё и выиграл пари у полузащитника «Манчестер Юнайтед» Падди Креранда. Спор был по поводу посещаемости. Падди утверждал, что «Манчестер Сити» не соберёт на трибунах 30 тысяч зрителей за весь год. Проспоренные деньги пришлось отдавать в декабре.

«Сити» закрепился в Премьер-Лиге, правда занял всего лишь 15 место. Что было весьма бледно на фоне успехов соседей, в рядах которых блистали Бобби Чарльтон, Джордж Бест, Деннис Лоу. Закрепились и хорошо. Но «горожанам» хотелось чего-то большего. Равно как и их тренерам.

Пришла пора познакомиться с командой. После ухода на пенсию Берта Траутманна «горожане» долго искали вратаря. В итоге сошлись на кандидатуре Гарри Дауда. Вообще-то его звали Генри, но товарищи называли его другим именем. Слесарь-водопроводчик застал Траутманна, брал у немца уроки вратарского мастерства, потом стал его преемником. Дауд помог вернуться в элиту и закрепиться в ней, даже гол забил. Но в самом начале сезона-67/68 он получил травму. Воспитаннику клуба Джо Корригану ещё предстояло стать одним из величайших голкиперов в истории «Голубой луны», в то время он был молод и неопытен. Основным нежданно-негаданно стал Алан Огли. Но уже в сентябре он отправился в «Стокпорт» в обмен на Кена Мулерна, которому и предстояло стать основным.

Правый защитник Майк Дойл, а слева - самый юный игрок в истории клуба Глин Пардо. В центре обороны избранный капитаном Тони Бук и Джордж Хеслоп. В таком сочетании оборона «Сити» отработала весь сезон. Был ещё валлиец Клифф Сир, но ему так не довелось выйти на поле. На месте правого полузащитника - двоюродный брат Глина Пардо Алан Оукс, слева - Майк Саммерби. В центре - Король. Или Нижинский. Так называли на «Мэйн Роад» полузащитника Колина Белла, одного из сильнейших игроков в истории клуба. В резерве Дэвид Коннор, Стэн Хорн, Рой Читэм и Бобби Кеннеди. И тройка нападающих - слева скоростной Нил Янг, справа - приглашённый из «Донкастера» Тони Коулмэн. А в центре нападения Фрэнни Ли, купленный у «Болтона». Или «Фрэнни - Пен», получивший своё прозвище за умение зарабатывать 11-метровые. Ли нырял в чужих штрафных, но делал это столь искусно, что судьи указывали на точку. Сам же «пострадавший» приводил приговоры в исполнение. Изредка на поле выходили Пол Хинс, Стэн Боулз и Крис Джонс. Несложно подсчитать, что вся нагрузка в длинном сезоне - только в чемпионате 42 тура - легла на десять полевых игроков и двух вратарей - Мулерна и Дауда. С небольшой оговоркой. Фрэнни пришёл в октябре, после того как «Сити» проиграл три матча подряд.

Схватка двух «Манчестеров»

Как и в двух предыдущих сезонах Мерсер и Эллисон ставили задачу не проиграть в десяти стартовых турах. Но сразу всё пошло не так. Нулевая ничья с «Ливерпулем» на «Мэйн Роад». Потом два проигрыша в гостях - «Саутгемптону» 2:3 и «Сток Сити» 0:3. Чёрная полоса сменилась широкой белой - сразу шесть выигрышей. А потом снова три неудачи, в числе которых и проигрыш в манкунианском дерби на «Мэйн Роад» 1:2. После этой игры и был куплен мастер зарабатывать и забивать пенальти Фрэнни Ли. Очень скоро новобранец принялся отрабатывать 60 тысяч фунтов. А его новый клуб стал стремительно набирать очки. В 12 следующих турах «горожане» лишь трижды сыграли вничью. Остальные девять встреч были выиграны. Команда пошла вверх - с девятой позиции поднялась на второе место. Выше только соседи.

Особняком в этой яркой серии стоит матч с «Тоттенхэмом». Встреча проходила 9 декабря на заснеженном и обледеневшем поле. Удивительно, что матч вообще не перенесли. Первыми освоились на тяжёлом грунте гости, которые и повели в счёте после гола Джимми Гривза. Но не напрасно Большой Мал гонял футболистов в противогазах. Игроки «Манчестер Сити» сохранили куда больше сил, а короткий пас позволял им нейтрализовать особенности скользкого газона. Белл, Коулмэн, Саммерби и Янг забили по мячу, а их команда выиграла 4:1 в матче, вошедшем в историю английского футбола как «балет на льду». А расстояние между двумя Манчестерами сократилось до одного очка.

Но яркая серия кончилась незадолго до Рождества. Пара проигрышей от «Вест Бромвича», и отрыв от «Юнайтед» вырос до пяти очков, и между соседями протиснулись «Лидс» с «Ливерпулем». Пришлось оттолкнуться и начать новую погоню. В семи матчах - шесть побед. «Ливерпуль» уже позади. Но настала пора второй встречи с командой Мэтта Басби. Уже на «Олд Траффорд». Сорок секунд понадобилось Джорджу Бесту, чтобы вывести хозяев вперёд. Красная половина Манчестера приготовилась к образцово-показательной порке команды, предпочитавшей голубой цвет. Но через 15 минут Колин Белл дал понять, что избиения не будет. В начале второго тайма Джордж Хеслоп забил свой единственный в карьере гол. А под занавес встречи Ли сам заработал пенальти, сам же его и забил - убедительная победа 3:1.

«Юнайтед» и «Сити» сравнялись в 31 туре, после того как подопечные Мэтта Басби проиграли дома «Челси», а парни Джо Мерсера дожали в гостях «Бёрнли». Вдруг выяснилось, что у «горожан» разница мячей лучше - +33 и +22. Теперь уже «красным дьяволам» пришлось догонять. Да ещё «Лидс» продолжал борьбу за титул. Три команды несколько раз сменяли одна другую во главе таблицы, пока за тур до финиша не отсеялся «Лидс». После 41 встречи у двух «Манчестеров» по 56 очков. У «Сити» разница мячей +42, у «Юнайтед» - +35. Но «красные дьяволы» заканчивали чемпионат домашней встречей с «Сандерлендом», а «Голубая луна» отправлялась в гости к «Ньюкаслу».

Нил Янг вывел «Сити» вперёд, но Джон Макэнеми переиграл Кена Мулерна. И на гол Фрэнни Ли у «сорок» нашёлся ответ. Майк Саммерби и Нил Янг после перерыва забили ещё два мяча, но хозяева провели третий гол и были близки к четвёртому. Но «Манчестер Сити» выстоял и победил 4:3. А «Юнайтед» ни с того, ни с сего проиграл дома «Сандерленду» 1:2. А это означало одно - «Манчестер Сити» после 31-летней паузы стал чемпионом Англии. Неожиданная, но при этом блестящая победа наспех собранной команды.

Но на этом прекрасная сказка «Сити» не завершилась. Через год команда Мерсера поднялась на европейскую вершину. Но об этом как-нибудь другой раз.