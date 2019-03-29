Удивительный «Милан». Первые в Европе, но вторые в Италии

вчера, 19:21

Как «Милан» в сезоне-1989/90 выиграл международные турниры, но проиграл в домашних.

«Соккер.ру» продолжает рассказ о великой команде Арриго Сакки. В сезоне-1988/89 «россонери» во многом благодаря великолепному голландскому трио Франка Райкаарда, Руда Гуллита и Марко ван Бастена после 20-летнего перерыва взяли Кубок чемпионов. Но много побед не бывает. Летом 1989 года перед командой были поставлены новые задачи, а именно выиграть всё.

Объять необъятное

Под словом «всё» подразумевались не только чемпионат, Кубок Италии и Кубок чемпионов, но и Суперкубок Европы с Межконтинентальным Кубком. Клубный музей ждал новых экспонатов. Тем более команда была на ходу, и большая жатва не выглядела предприятием фантастическим. Хотя конечно требовались и усиление состава, и финансовая подпитка. С деньгами у Сильвио Берлускони, а стало быть, и у клуба, было всё в порядке. Посмотрим, кто же пополнил ряды.

Три новых лица в атаке. Точнее одно новое и два подзабытых старых. Миниатюрного Марко Симоне купили у «Комо». Футболисту долго не могли найти бутсы 37 размера, пришлось обратиться в детскую команду. Из «Фиорентины» вернули арендованного «фиалками» Стефано Боргоново. Даниэле Массаро отслужил год в «Роме» и тоже прибыл на «Сан-Сиро». Седовласый ветеран Пьетро Паоло Вирдис, завидев такой десант, собрал вещички и подался в «Лечче». Полузащитник Диего Фузер пришёл из «Торино». В обратном направлении проследовали защитники Роберто Мусси и Вальтер Бьянки. В помощь Джованни Галли был приглашен вратарь Андреа Паццальи. Из «Фиорентины» помимо Боргоново приехали ещё два Стефано – защитник Каробби и полузащитник Сальватори. Среднюю линию усилил собственный воспитанник Джованни Строппа, прошедший обкатку в «Монце». В «Монцу» ушёл второй вратарь Давиде Пинато, а Грациано Маннари присоединился к «Комо».

Но несмотря на большое количество новичков, Арриго Сакки был весьма консервативен в выборе состава. По сравнению с прошлым сезоном произошли два изменения, и то вынужденных. Пропустил немало матчей вратарь Галли, и в большинстве встреч ворота защищал Андреа Паццальи. Травма надолго выбила из строя Гуллита, и партнёром Марко ван Бастена по атаке был либо тёзка голландца Марко Симоне, либо Даниэле Массаро.

Итак, в воротах Паццальи либо Галли. Классическая четвёрка защитников – справа Мауро Тассотти, слева Паоло Мальдини, в центре Франко Барези и Алессандро Костакурта. В резерве Филиппо Галли, Стефано Каробби и молодые Марко Пулио с Руфо Эмилиано Верги. В опорной зоне – Франк Райкаард, несколько впереди – Карло Анчелотти. На правом фланге полузащиты Роберто Донадони, на левом – Альбериго Эвани. И приличный запас – Диего Фузер, Анджело Коломбо, Джованни Строппа, Стефано Сальватори, Деметрио Альбертини. В атаке, как было сказано в предыдущем абзаце, ван Бастен – Массаро или ван Бастен – Симоне. Руд Гуллит пропустил большую часть сезона. Стефано Боргоново был всегда готов подняться со скамейки запасных и вступить в бой.

Счастливчик Эвани

Сезон начался кубковой встречей с «Пармой», в которой миланцы взяли верх в серии пенальти 7:6. В первом туре «россонери» играли в гостях с «Чезеной» и сопротивления не встретили 3:0 – все три мяча забили рекруты Строппа, Боргоново и Массаро. Однако первое появление перед своей публикой обернулось конфузом. Вместо уверенной победы над «Лацио» проигрыш 0:1, причём единственный мяч в свои ворота отправил Паоло Мальдини, уже ставший любимцем «Сан-Сиро».

Две победы - над «Аталантой» в гостях и над «Удинезе» - устранили последствия поражения. В Кубке чемпионов был взят отличный старт – финский ХИК был повержен 4:0. Ничья с «Дженоа» в Генуе особого огорчения не принесла. Равно как мирный исход матча во Флоренции. Миланцы держались в двух очках от пары лидеров – «Ромы» и «Наполи». Свой следующий матч в чемпионате «россонери» проводили именно в Неаполе. Но перед этим предстояло сыграть в Финляндии. Сакки решил поберечь лидеров, и с ХИКом справился полурезервный состав – 1:0. На поле «Сан-Пауло» вышли все сильнейшие. Итог неутешительный – 0:3. Два гола от Андреа Карневали и третий от Диего Марадоны. А следом ничем необъяснимый проигрыш в Кремоне 0:1. После восьми туров «Милан» с восемью очками оказался восьмым. «Наполи» оторвался на 7 очков. А тут ещё с «Реалом» играть в Кубке чемпионов.

На «Сан-Сиро» славно потрудились оба здоровых голландца. К 15-й минуте «Милан» выигрывал 2:0 после голов Райкаарда с игры и пенальти, реализованного ван Бастеном. Счёт больше не изменился. Запас в два гола позволял надеяться на успешный исход противостояния. Обыграв «Рому» 1:0 и уступив с таким же счётом «Асколи», «россонери» отправились в испанскую столицу.

«Уж он мял его и ломал его». Эти строчки Корнея Чуковского применимы к ответной игре «Реала» и «Милана». Но «королевский клуб» не смял и не сломал. Выиграть-то «Реал» выиграл, но всего 1:0. Поэтому мадридцы могли отложить свои мечты о Кубке чемпионов, как минимум на год, а миланцы – забыть о главном турнире Европы до весны. Ценой суммарной победы над «Реалом» стали травмы Анчелотти и Джованни Галли.

Боевое крещение Паццальи пришлось на домашний матч с «Ювентусом». Все главные события произошли после перерыва. Сначала ван Бастен с 11-метрового вывел «красно-чёрных» вперёд. Но за какие-то три минуты туринцы не только отыгрались, но и повели в счёте. Могли забить и третий, но Паццальи выручил. А потом Донадони с ван Бастеном снова развернули ход матча на 180 градусов.

Через неделю был разгромлен в миланском дерби чемпионствующий «Интер». Наступала пора сражений за Суперкубок, в котором клубному чемпиону Европы противостоял победитель Кубка Кубков – «Барселона». Первая встреча проходила на «Камп Ноу», вторая – на «Сан-Сиро».

В первом тайме больше атаковали хозяева. Но они и пропустили. Незадолго до перерыва в ворота «Барсы» был назначен пенальти. Марко ван Бастен безупречно точен. Гильермо Амор спас команду Йохана Кройфа от поражения, но счёт 1:1 сделал фаворитами именно миланцев. Хотя предстояло выяснение отношений на «Сан-Сиро».

Анчелотти и вратарь Галли выздоровели. Но Сакки вернул в состав только первого из них. Ворота, во всяком случае в матчах Серии А, оставались в ведении Паццальи. Перед ответкой с «Барсой» миланцы обыграли «Лечче» и «Болонью» 2:0 и 1:0. Но во второй игре за Суперкубок пост номер один занял Галли. Чемпион мира 1982 года не подвёл, отработал на ноль. А гол Альбериго Эвани принёс «Милану» Суперкубок - трофей, которого ещё не было в коллекции. Через 10 дней миланцам предстоял ещё один титульный бой – за Межконтинентальный Кубок с победителем Кубка Либертадорес колумбийским «Атлетико Насиональ». Уже много лет сильнейшие клубы Европы и Южной Америки спорили в Токио.

Перед поездкой в столицу Японии «Милан» разошёлся миром с «Сампдорией» 1:1, шёл четвёртым и отставал от «Наполи» на четыре очка. До конца первого круга – два тура, а до финиша – 19 встреч. Вагон времени.

Не зря миланцы отправились на другой конец земного шара. Из Токио они вернулись с победой. Как и в случае с Суперкубком, победным стал гол Эвани. Можно было переключиться на дела домашние и догонять непобеждённый до сих пор «Наполи». Но южане всё же не смогли пройти первый круг с нулём в графе поражения. В предпоследний день старого года «Лацио» жестоко обошёлся с командой Марадоны – 3:0. До экватора миланцы добрались четвёртыми, с отставанием в три очка от неаполитанцев.

Для полного счастья чего-то должно не хватать

А «Милан» разыгрался в начале второго круга. Победа за победой. Отрыв от неаполитанцев постепенно сократился до двух очков. Победную серию разбавила «Верона», выстоявшая в Милане - 0:0. В 24-м туре «Наполи» пожаловал на «Сан-Сиро». Итальянская пресса назвала эту встречу битвой за скудетто. Первый тайм по нулям. А во втором – 47-я минута, Массаро – раз! 71-я минута, Мальдини - два! И 86-я минута, ван Бастен – три! Три - ноль. «Милан» сравнялся с «Наполи» по очкам и вырвался вперёд по разнице мячей - +23 и +16. Через три тура соперники встретились уже в Неаполе в кубковом матче. И снова сильнее «россонери» - 3:1.

Обыграны «Кремонезе» и «Рома», причём последняя - в столице 4:0. Ван Бастен штампует голы, Массаро и Симоне ему помогают. Команда Сакки уже единоличный лидер. И тут возобновилась европейская кампания. Кто бы мог подумать, что бельгийский «Мехелен» доставит столько хлопот. После нулевой ничьей в городе, знаменитом своими колоколами, миланцы приехали измождёнными. В результате два оглушительных проигрыша – «Ювентусу» - 0:3 и «Интеру» 1:3. Но даже после них «россонери» оставались во главе таблицы, опережая «Наполи» на очко.

Вторая игра с «Мехеленом» оказалась ещё более тяжёлой, чем первая. Снова 0:0 после 90 минут. Только в четвёртом тайме два Марко (ван Бастен на 106-й минуте и Симоне на 117-й) сумели склонить чашу весов в пользу итальянского клуба. Ещё и Донадони получил красную карточку и пропускал первый из полуфиналов. А в полуфинале – «Бавария».

А в чемпионате обыгран «Лечче», и за четыре тура до финиша миланцы оставались на первом месте. Можно было готовиться к первой игре с «Баварией» в хорошем настроении. Первый полуфинал слегка улучшил настроение, ибо миланцы выиграли. Всего 1:0, благодаря пенальти ван Бастена. Но в полуфинале - и это хорошо. А вот в чемпионате ничья с «Болоньей» оказалась некстати. «Наполи» догнал и лидеров стало двое. Но лучшая разница по-прежнему у миланцев. В 32-м туре обыграна «Сампдория», гол Массаро приблизил миланцев к чемпионству. Но игра оказалась очень энергоёмкой.

«Бавария» с первых минут принялась раскачивать оборону гостей, но смогла забить лишь один мяч. Это Томас Штрунц воспользовался передачей Клауса Аугенталера. Кроме того, гости потеряли Строппу, которого пришлось заменить на Боргоново. Но не было б счастья, да несчастье помогло. Стефано стал спасителем «Милана». Но это произошло уже на 101-й минуте. Гол Штрунца оказался единственным в основное время, поэтому футболистам пришлось задержаться на поле ещё на полчаса.

Десять минут дополнительного времени пролетели, после чего Мальдини забросил мяч в баварскую штрафную. А там вдруг ни оказалось никого кроме вратаря Раймонда Ауманна и Стефано Боргоново. Итальянец эффектно «запустил парашют» за спину голкиперу. Теперь чемпионам Германии нужно было забивать два. Шотландский легионер «Баварии» Алан Макинелли несколько корявым ударом отправил мяч под перекладину ворот Галли, но этого было мало. «Милан» второй раз подряд вышел в финал Кубка чемпионов.

Тут бы порадоваться, но ведущая борьбу за выживание «Верона» взяла да удружила «красно-чёрным». Всё складывалось неплохо, миланцы выиграли первый тайм за счёт гола Марко Симоне. Но Виктор Сотомайор уравнял шансы, а Давиде Пеллегрини за минуту до конца отправил гостей в нокдаун - 2:1. А «Наполи» разобрался в гостях с «Болоньей» 4:2 и вырвался вперёд.

Беда не приходит одна. В финале Кубка Италии «Ювентус» выиграл ответный матч, причём на «Сан-Сиро» 1:0. Если учесть то, что в Турине команды обошлись без забитых мячей, то Кубок страны отправился в коллекцию «Ювентуса». С одним домашним трофеем не сложилось. А потом и со вторым не срослось. «Милан» разгромил «Бари» 4:0. «Наполи» забил всего мяч в ворота «Лацио», но этого оказалось достаточно для второго для неаполитанцев скудетто. Ещё один пункт задач на сезон оказался невыполненным.

Но оставалось самое главное направление - Кубок чемпионов. Во всяком, случае «Милан» - не «Наполи», у него чемпионских титулов полно, Кубков Италии тоже. Одним больше, одним меньше. А вот «Ушастый» - трофей особенный. И победа в Кубке чемпионов сводила бы на нет все издержки относительных неудач в домашних турнирах. Оставалось обыграть «Бенфику», которая после долгого перерыва подобралась столь близко к заветному трофею.

Финал Кубка чемпионов проводился в Вене. В городе, где нашёл последний покой легендарный тренер «Бенфики» Бела Гуттманн, согласно существующей легенде наложивший на португальский клуб вековое проклятие. Легенда, конечно, но перед игрой целая делегация из Лиссабона пришла на могилу Гуттманна. Прощение выпрашивали, порчу снимали или просто дань уважения?

А у «Милана» выздоровел Руд Гуллит, пропустивший почти весь чемпионат. Впервые в сезоне все три голландца могли выйти на поле. Вся тройка отыграла выше всяких похвал. На 66-й минуте ван Бастен вывел Райкаарда один на один с вратарём «орлов» Сильвинью, Франк не подкачал - 1:0. Этого гола оказалось достаточно для того, чтобы Кубок остался в Милане ещё на год, а легенда о проклятье Гуттманна получила новую подпитку.

«Милан» вернулся в Вену как триумфатор. Уже никто не смел упрекнуть Арриго Сакии за вторые места и в чемпионате, и в Кубке . Все понимали, даже незнакомые с творчеством Козьмы Пруткова итальянцы, что «нельзя объять необъятного». Особенно если играть весь год без Гуллита.

Но Арриго Сакки уже начал испытывать пресыщение от работы на «Сан-Сиро». Ему хотелось уйти на волне славы и взяться за новую работу. Свои мечты он не скрывал. Сильвио Берлускони это понимал и уже стал раздумывать над новым «Миланом». И над кандидатурой нового тренера.