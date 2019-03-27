«Козёл» среди «жеребцов» - к чемпионству

вчера, 15:00

«Соккер.ру» рассказывает о первом чемпионском титуле «Боруссии» М.

Основанная в 1900 году в посёлке Мёнхен-Гладбах (городом Мёнхенгладбахом он стал относительно недавно) «Боруссия» долгое время занимала скромное место в немецком футболе. Провинциальный клуб, считавший каждый пфеннинг и мечтавший о чём-то большом и светлом.

Бедные, но гордые

Однако скромные финансовые возможности – а вплоть до 60-х годов «Боруссия» была либо бедной, либо очень бедной, этот поселковый клуб смог построить весьма приличный стадион «Бёкельберг», делегировать в сборную ФРГ полузащитника Альберта Брюлльса и выиграть Кубок Западной Германии в 1960 году. Победный гол в ворота «Карлсруэ» провёл именно Брюлльс. Но движение вверх началось в апреле 1962 года, когда президентом клуба был избран владелец текстильной фабрики Гельмут Байер. Тот в свою очередь пригласил на должность генерального менеджера своего тёзку Гельмута Грассхофа.

Но не стоит думать, что с приходом нового руководителя деньги в казну «Боруссии» потекли рекой. Вовсе нет. Просто два Гельмута стали разумно распоряжаться скромным бюджетом. Какой смысл приглашать в маленький городок футболистов, если команде нужен в первую очередь тренер. А игроками можно и своими обойтись. Среди местных парней не было отбоя от желавших помочь «жеребцам». Нужен был тот, кто бы направил их энергию в нужное русло.

И таковым стал приглашённый из Кёльна Фриц Лангнер, который сумел собрать из деревенских пареньков весьма озорную команду. А главное Лангнер сумел отговорить от отъезда в более престижные команды двух местных звёздочек – Гюнтера Нетцера и Юппа Хайнкеса, убедив, что именно на стадионе «Бабельсберг» они найдут лучшее применение своим силам.

Вот только самого Лангнера удержать не удалось. В Западной Германии запустили бундеслигу – первый единый чемпионат страны. «Боруссию» туда, естественно, не позвали. В отличие от тренера, услуги которого понадобились «Шальке». Нужен был новый рулевой. И Грассхоф снова отправился в Кёльн. И привёз оттуда Хённеса Вайсвайлера.

Война не позволила Хённесу раскрыться, как футболисту. Он по сути заиграл в «Кёльне», когда ему было под тридцать. Но полузащитником был приличным. И вошёл в историю «Кёльна» весьма оригинальным образом – дал своё имя живому талисману клуба – козлу. Однажды во время циркового представления Вайсвайлеру вручили живого козлёнка, которого нарекли Хённесом. С тех пор на домашних матчах «козлов» неизменно присутствует рогатый символ клуба. И каждый из козлов носит имя Хёнесс. Сейчас футбол за воротами смотрит козёл по имени не то Хёнесс Восьмой, не то Хёнесс Девятый.

Но на момент приглашения в «Боруссию» Вайсвайлер трудился не в клубе, где талисманом служил его четвероногий тёзка, а в куда более скромной «Виктории». Получалось неплохо. Но внезапно умер владелец клуба, а без него всё посыпалось. Денег нет, народ разбегался. И в этот непростой момент Вайсвайлера навестил Грассхоф. Беседа выдалась долгой и сложной, но успешной. Хёнесс Вайсвайлер прибыл в город Мёнхенгладбах, выросший из ПГТ Мёнхен-Гладбах.

Долой всё чёрное

Вайсвайлер начал свою работу с необычного требования – сменить форму. Чёрный цвет экипировки показался ему чересчур негативным, не способствующим творческой обстановке. Поэтому вскоре команда переоделась белое. Чёрный цвет совсем не ушёл, но его доля резко снизилась. В цветовую гамму добавился зелёный. В гостях «жеребята» могли выйти и в чёрных футболках, и в зелёных. Но перед своей публикой они представили только в белом.

Но главная перемена состояла в том, что Вайсвайлер поставил «Боруссии» атакующую игру. Команда забивала больше трёх мячей за матч и уверенно выиграла сначала зональный чемпионат, а потом и переходные игры. Так в 1965 году бундеслигу пополнили два клуба, которым суждено было стать её украшением – «Бавария» и «Боруссия».

Баварцы освоились быстрее. В первом же сезоне они стали третьими и взяли Кубок. Через год мюнхенцы снова взяли Кубок, а потом ещё и Кубок Кубков. А там и чемпионство пришло. «Боруссия» начала скромнее – 13 место, 8, а потом два года подряд финишировала третьей. При этом «жеребцы» забивали больше всех - 77 мячей в сезоне-67/68, 61 (наравне с «Баварией») – в кампании-68/69. При том, что в 1967 году покинул команду Юпп Хайнкес, перешедший в «Ганновер». Справились и без него. За командой закрепилось прозвище «фабрика голов».

К тому времени сформировалась основа команды. Молодой вратарь Вольфганг Клефф вытеснил из ворот Фолькера Даннера. На правом фланге обороны обосновался невысокий, но цепкий и настойчивый Ганс-Губерт или просто Берти Фогтс по прозвищу «Терьер». На левый фланг обороны был приглашён из «Штутгарта» уроженец Восточной Пруссии Клаус-Дитер Зилофф. Вторым неместным футболистом был центральный защитник Людвиг «Люгги» Мюллер, становившийся чемпионом в составе «Нюрнберга». В паре с Мюллером действовал Гартвиг Бляйдик. В запасе Хайнц Виттманн, Герд Циммерманн и Эрвин Шпиннлер. В опорную зону Вайсвайлер перевёл бывшего правого нападающего Герберта Виммера по прозвищу «Хакль» – «Крюк». Рядом с ним в средней линии Петер Диттрих и Хорст Кёппель, также пришедший из «Штутгарта». Винфрид Шефер пока только стучался в основу, а лидер команды Гюнтер Нетцер играл оттянутого нападающего, Герберт Лаумен и Петер Мейер, отыгравший несколько сезонов в «Фортуне», были выдвинуты вперёд. Запасные - Петер Кракке, 19-летний Вернер Кайзер и Ульрик Ле Февр, который несмотря на французские имя и фамилию, был датчанином. Первым в бундеслиге. Но ещё в предыдущем сезоне Мейер получил тяжёлую травму, и Ле Февр нежданно-негаданно стал игроком стартового состава.

Начало большого противостояния

На старте «Боруссии» помимо Мейера не могли помочь травмированные Виммер и Нетцер, что возможно и привело к проигрышу «Шальке» в Гельзенкирхене. Но к следующей игре – домашней с «Баварией» Нетцер вернулся в строй. А ещё поправился и Мейер. Правда, последнего вскоре «сломали», и Петер не вышел ни на второй тайм, ни в сезоне больше. Однако заменивший Мейера юный Кайзер и забил первый мяч в ворота чемпиона. Счёт стал 1:1, ибо на 11 минуте ворота «жеребят» поразил Август Штарек. Закрепил победу хозяев Герберт Лаумен.

Вернер Кайзер следующим утром проснулся знаменитым. Но не всем пришлось это по душе. Нетцер стал испытывать какую-то иррациональную ревность к молодому футболисту. И в итоге добился его ухода. Но это случилось уже по окончании чемпионата. Пока что «Боруссия» выиграла ещё две встречи с тем же результатом 2:1, поднялась на второе место, после чего слегка притормозила – домашняя ничья с «Кайзерслаутерном», проигрыш одноклубникам в Дортмунде. Однако Вайсвайлер довольно быстро вывел команду из наметившегося спада. Три крупных победы подряд и после 11 тура гладбахцы впервые в истории возглавили таблицу.

Ненадолго. Уже через тур попросили поделиться «Кёльн» и «Бавария». И это после ничьей с «Гертой». Сразу три команды возглавили таблицу. В следующем туре «Бавария» проиграла дома «Кёльну» и их осталось двое – «козлы» и «жеребцы». Которым довелось встретиться в следующей встрече в родном городе Вайсвайлера. И быть нулевой ничьей, если бы не гол датского француза Ле Февра за полторы минуты до финального свистка. Так «Боруссия» снова стала первой. В следующем туре был разгромлен «Ганновер» 5:0, и Юпп Хайнкес понял, что он был не прав, покинув «Бёкельберг».

В 14 матчах команда Вайсвайлера одержала 13 побед. «Бавария» отвалилась от тройки лидеров, но «Кёльн» продолжал дышать в спину. Но и «козлы» вдруг выдохлись. Поражение за поражением. В тридцатом туре клубы встретились в Мёнхенгладбахе. Голы Зилоффа и Лаумена дали понять «козлам», что им стоит отложить мечты о чемпионстве. За четыре тура до финиша преимущество «жеребят» составило семь очков. В пяти (с учётом отложенной встречи с «Баварией») гладбахцам необходимо было взять очко. Всё? А вот и нет.

Отложенную встречу «Баварию» выиграла 1:0. И две следующие встречи «Боруссия» проиграла с тем же счётом – «Ганноверу» и «Рот-Вайссу». «Кёльн» продолжал дышать на ладан, на второе место выскочили мюнхенцы. И отыграть три очка в двух турах вовсе не представлялось чем-то невыполнимым.

Всё должен был решить домашний матч с «Гамбургом». «Бавария» уже успела разгромить «Рот-Вайсс» 6:2, - четыре штуки персонально от Герда Мюллера. Но и «Боруссия» приложила все силы. К перерву в воротах «красноштанников» побывало три мяча – Лаумен, Фогтс и Кёппель. В начале второго тайма мяч от белокурой головы Бляйдика в четвёртый раз побывал в воротах гостей. Победа? Публика уже предвкушала, игроки расслабились. Вайсвайлер кричал игрокам, но не был услышан. А тем временем «Гамбург» забил один, другой, третий. За пять минут до финального свистка первое чемпионство поставлено под сомнение. «Бёкельсберг» скандирует «судья, свисти». Но арбитр дал сигнал об окончании встречи точно в срок. За тур до финиша «Боруссия» стала недосягаемой. Забили на этот раз меньше «Баварии» с «Кёльном» – 71 против 88 и 83, но в чемпионской гонке учитываются иные показатели.

Мёнхенгладбах и его окрестности гуляли несколько дней. Ещё бы - несбыточная мечта оказалась воплощённой в жизнь. Но этот успех команды Хённеса Вайсвайлера стал не просто праздником. Он дал отчёт противостоянию двух больших «Б», длившегося десять лет. «Боруссии», как и «Баварии», понравилось побеждать. Останавливаться не хотелось. Тем более, что блудный сын Юпп Хайнкес решил вернуться.