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И Роналду не спасет! «Аякс» может выбить «Ювентус»

вчера, 18:20

Верите, что у голландцев есть шансы в Турине? «Соккер.ру», оценив сезон итальянского чемпиона, находит зацепки для аутсайдера.

Уверенная победа «Ювентуса» над «Аяксом» не удивит. Ведь в Турине проиграл со счетом 3:0 «Атлетико», куда более искушенный в плей-офф ЛЧ. Когда Роналду и его напарники настраиваются – «бьянконери» похожи на команду из финала турнира, поскольку ею и являются.

«Аякс» - банда из решающей битвы Лиги Европы, тоже проигранной, как финалы Аллегри. Но за последние годы голландцы стали еще симпатичнее и сильнее. Клуб, который забил 106 мячей в чемпионате в 30 турах, не остановится, если ему показать Роналду, Дибалу и Бернардески. В Амстердаме намеков на боязнь «Аякса» перед грандом не было. 

«Ювентус» терял очки дома

Отобрать у туринцев очки в их логове – не самая трудная в мире задача. Но «Атлетико» переоценил силу победы в Мадриде со счетом 2:0, а «Аякс» дома получил лишь ничью. В Серии А команда Аллегри дома никому не уступала, но в ЛЧ их обыграл «Манчестер Юнайтед» Моуриньо.

Голландцы не смогут сыграть именно так, как англичане осенью. Но им не обязательно нужна победа. Ничья 2:2 тоже в пользу «Аякса», и если «Парма», уступая 0:2 в Турине, собралась на концовку и сыграла 3:3, кто запретит Зийеху, Тадичу и Нересу отработать так же успешно? Тем более, опыт выездных успехов у клуба из Амстердама имеется.

«Аякс» не боится гостевых матчей, а «Ювентус» сыграл 1:1 с «Дженоа» дома, и даже такой счет с нервотрепкой и овертаймами – не в пользу фаворита. Выездная ничья с голом позволяет надеяться на 0:0 как проходной для «Ювентуса» результат? У Аллегри в эру после Буффона такой результат встречается редко. Хотя дело не только в голкиперах.

В 44 поединках сезона классический итальянский счет не увидели ни разу. А «сухари» вратари забирали против тех, у кого нет 106 голов в национальной лиге, как у «Аякса». У Щесны в Амстердаме пять сэйвов, а у его коллеги Онана – ни одного. Конечно, в гостях можно сыграть осторожнее, но «Ювентус» и дома допускал осечки со счетом, который устроит голландцев. 

У туринцев не лучший сезон

В Лиге чемпионов у них уже три поражения – от МЮ, «Янг Бойз» и «Атлетико». И «Аякс» в гостях в стиле «Реала» 1:2 не обыграли. Зато Аллегри убедился, насколько голландцы живые. Если их не подведет отсутствие опыта и не стушуются на чужом поле, то могут сыграть не хуже, чем «Манчестер Юнайтед» или «Парма». Ведь нельзя списать все неудачи «Ювентуса» на далеко идущие планы в ЛЧ

Поскольку в Серии А у них нет конкурентов, то все редкие осечки фанаты «Ювентуса» списывают на задачу – выиграл ЛЧ. Теряли очки лишь пять раз, но последнее поражение от СПАЛа тоже не считается важным, ведь состав был не основным, специально берегли силы для «Аякса». Принимая аргумент, важно отметить - есть вопросы по игре в разных линиях. Например, 22 пропущенных гола – лучший результат Серии А, но у «Интера» 26 ошибок, у «Наполи» - 28.

Кьеллини, Бонуччи и компания пропускали атаки и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Причем нередко просто везло – соперников подводила реализация. Например, в Серии А по качеству шансов оппонентов «Ювентус» нарывался на 28 пропущенных, а не 22. Почему так происходит? Потому что в центре поля нет идеального трио. Времена Видаля, Маркизио, Пирло и Погба прошли. Бентанкур, Пьянич и Матюиди – прекрасные исполнители, но не по части разрушения. 

«Ювентус» так привык доминировать, что в команде нет ни одного мастера перехватов. Такое редко встретишь, даже у Бонуччи всего 1.5 примера игры на опережение за матч. «Аякс» у себя дома многих обыгрывает и разница мячей у них намного лучше, чем у «Ювентуса», но в команде у Тальяфико, Блинда и Де Йонга находятся поводы прочитать чужой футбол. Туринцы стали слишком статичными, и не со всеми такой стиль пройдет. 

Да и в атаке нет новых ВВС для Роналду. Манджукич, Бернардески и Дибала то круто смотрятся, то никакие. Впечатляющую связку быстро не выстроили, а травма Марио сокращает варианты впереди, как потеря Кьеллини – в обороне. 

С грандом важно играть на равных

«Атлетико» вылетел после победы 2:0, что случается в ЛЧ не часто. А все потому, что 62 % времени с мячом в Турине была команда Роналду. И количество перешло в качество, хотя Облак и пропустил три мяча после четырех ударов в створ – итальянцам повезло с Роналду. Но Криштиану не всегда выручает, поскольку не становится моложе, и не любит жесткую опеку. 

Обратите внимание на ряд матчей, которые буквально учат «Аякс», как можно сработать в Турине. Например, Моуриньо не отдал «Ювентусу» мяч, а его МЮ создал поединок с игрой без ворот – 3:3 по точным ударам. Но свои выстрелы англичане реализовали лучше и выиграли 2:1. Но не этот пример главный для «Аякса». Лучше всех, как вести себя с «Ювентусом» 2019 года, учит «Аталанта».

Джан Пьеро Гасперини использует схему «3-4-1-2». Футбольная вера в идеалы Кройфа не позволит Тен Хаагу экспериментировать в центре защиты – будет схема «4-3-3» с переходом на «4-2-3-1». Но «Аталанта» дома сыграла с командой Роналду 2:2, поскольку не сдалась и мяч надолго не отдавала. На быстрый гол «Ювентуса» ответили двумя, и хотя Роналду вышел на замену и сравнял показатели, бергамцы в целом переиграли фаворита.

По ударам, владению и точности передач они были лучше. Против команды Аллегри важно работать так, как тебе удобно – «Аякс» умеет доминировать, что и показал рискованный стиль команды в Амстердаме. А еще важнее не отдавать «Ювентусу» инициативу ни морально, ни фактически. Когда «Аталанта» встретила чемпиона Италии в кубке страны, то ни наличие Роналду, ни других основных игроков не помешало грохнуть фаворита со счетом 3:0.

Если у «Аякса» пойдет игра, то «Ювентус» не спасет ни изученный опыт «Реала» - тоже думали, что после нормального результата в гостях голландцы вылетят в Мадриде, ни понимание, что для ряда футболистов команды это идеальный момент для решающего штурма Лиги чемпионов. Роналду может уничтожить «Аякс», как уничтожил «Атлетико», но его  «Ювентус» не идеален. И структурно это как команды Симеоне или Зидана, а не коллектив Тен Хага. 

А у «Аякса» с такими статусными соперниками, как «Реал» или та же «Бавария», шла выгодная голландцам игра. В Мюнхене свели все к 1:1, дома было 3:3, так что «Ювентусу» нужен идеальный матч во всех линиях, чтобы не пропустить сегодня. Ведь чем молодая команда из Голландии отличается от других участников четвертьфиналов? Самые безрассудные в хорошем смысле. «Аякс» верен себе в любой момент, поэтому ответили «Реалу» на домашнее поражение яркой победой 4:1.

Сегодня отыгрываться не нужно, но важно забивать в ворота хозяев, и в идеале больше одного мяча. Если «Аякс» откроет счет или хотя бы его сравняет после гола «Ювентуса» - начнется самое интересное!  

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Ivanov Vladislav
   147 / 1023
сегодня в 13:06
После игры сказать легко. Но разве это было ожидаемо?Тем и хорош футбол, что случаются сенсации.
Ivanov Vladislav
Ivanov Vladislav ответил Правдин Семён
   959 / 1023
сегодня в 08:49
Ювентус идёт дальше. О чём тут спорить?
Правдин Семён, и Юве пошёл дальше, а Аякс в полуфинал ЛЧ))))
Ivanov Vladislav
Ivanov Vladislav
   959 / 1023
сегодня в 08:47
Готовьте следующую статью для Аякса, похоже, что они вас читают)))
Аякс чемпион!!! Давненько не получалось поболеть за отличный клуб в ЛЧ, а команды-денежныемешки уже изрядно надоели. Какой смысл болеть за Реал, Юве, Мансити, Барсу, Зенит? Они могут только покупать, а создавать это не их. Жаль только, что такие команды как Аякс в хорошем составе долго не живут и после успеха 2019го лучшие игроки уедут к грандам
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответил Александр Алориччи
   431 / 1023
сегодня в 07:48
Изи-изи)
GKN
GKN
   284 / 1023
сегодня в 06:51
Как в воду глядел
Imrebellion
Imrebellion
   327 / 1023
сегодня в 01:28
Не прогадали со статьей)
RTS-25
RTS-25
   635 / 1023
вчера в 23:43
Забитый мяч Реалу отменили. Забитый мяч Юве отменили. WAR работает против Аякса и на руку командам имеющим "жирные трансляции".
Ничего нового в этом мире нет.
RTS-25
RTS-25
   635 / 1023
вчера в 23:31
Стыдно будет проиграть аутсайдеру (это по статье). Но можно. (Это по факту).
Верим в победу.
RTS-25
RTS-25
   635 / 1023
вчера в 23:24
Держимся, играем, верим в победу.
KaZёL
KaZёL ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   244 / 1023
вчера в 21:52
Я тогда фанател за Милан и глазам не верил, 2_0 в обеих матчах группы, и не выиграл Аякс,это было вынос тела в перед ногами, помню интервью Марко Симоне после матча, он слова сказать не мог, заикался от растерянности.
Александр Алориччи
Александр Алориччи
вчера в 21:43
Ювентус на изи выиграет. Не помню когда они последний раз проигрывали на своём поле)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил KaZёL
   73 / 1023
вчера в 21:41
Ну не такой уж и пенсионер, 31 или 32 года, а уж по уровню величия и влияния превосходит он всех 3-их ниже тобой привиденных вместе взятых, +Блинд, Силой
Я имел ввиду по влиянию на молодёжь. Конечно, этой троице далеко до титулов голландца, но зарядить молодняк на подвиги они способны, да ещё и помочь на поле. Мне кажется этот Аякс максимально близок тому Аяксу 95/96 годов. Поэтому безоговорочно Ювентусу я не отдам предпочтение - в тот раз молодёжь трижды обыграла действующего победителя турнира и забрала у него корону.
bayern-cobra
bayern-cobra
   539 / 1023
вчера в 21:35
Аминь надеюсь на это
Самедов Агил
Самедов Агил ответил KaZёL
   222 / 1023
вчера в 21:12
Там согласен было конечно де буры давидс овермарса...жаль только беркампа(как я плакал когда Голландия не выиграла у роналдо и К....)..и этот состав тем и хорош что в футбол играют...молодожь глаза гороят и нет для них авторитетов в данный момент и у парней есть шанс, а извини меня в 19-25 лет могут прогреметь на весь мир...так что это увлекательные 2-2 мы увидим!
KaZёL
KaZёL ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   244 / 1023
вчера в 21:09
Ну не такой уж и пенсионер, 31 или 32 года, а уж по уровню величия и влияния превосходит он всех 3-их ниже тобой привиденных вместе взятых, +Блинд, Силой
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил KaZёL
   73 / 1023
вчера в 21:00
1-н Райкаард стоил пол команды...
Это был последний матч Райкарда в футболе - нет смысла о нём говорить как об огромной величине в том Аяксе. Он ею был лишь в раздевалке, на поле это был уже футбольный пенсионер.
Ну а что касается топ-ветеранов, то они есть и в этом Аяксе. Хунтелар, Шёне и Тадич - чем не тот дядька-Райкард?
Правдин Семён
Правдин Семён
   147 / 1023
вчера в 20:41
Ювентус идёт дальше. О чём тут спорить?
BARCDJIN
BARCDJIN
   236 / 1023
вчера в 20:40
Аякс вставит свой посох в Туринку - вот увидите!
Томас Сойер
Томас Сойер
   674 / 1023
вчера в 20:18
Будем болеть и верить в Ювентус. Надеюсь Роналду покажет кто дома, и на поле хозяин.😁
NGYRZ
NGYRZ
   111 / 1023
вчера в 20:07
Да и в атаке нет новых ВВС для Роналду.
_________

Товарищ Багров, можно подумать, что именно связка ВВС рвала всех в ЛЧ.

Вся эта история о существовании ВВС выдумана журналистами в противовес MSN, где реально было полноценное трио, где забивали и играли одинаково все.

А не так как в Реале, Бензема не забивал пачками, Бейл лечился, а Роналду один отдувался за все трио нападение.

А в доказательство вышеизложенного:

Мяч, забитый Каримом Бензема в матче с «Эспаньолом», стал для связки BBC уже 300-ым голом: мадридскому трио удалось достичь этого количества забитых мячей уже в четвертом сезоне совместных выступлений.
Средняя результативность атакующей троицы составляет 98,3 гола за сезон. Всего Криштиану Роналду забил 165 голов, Карим Бензема – 75, Гарет Бэйл – 60.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   162 / 1023
вчера в 20:03
Нырки и слёзы точно будут.
Maxim Maxyta
Maxim Maxyta
вчера в 19:58
Я бы понял зачем эта статья если бы автор написал - Аякс пройдет по причинам... А слово - МОЖЕТ, портит весь смысл - даже не скажешь после матча я же говорил, а вы мне не верили. МОЖЕТ - значит что пройдет кто угодно.
KaZёL
KaZёL ответил Самедов Агил
   244 / 1023
вчера в 19:41
1-н Райкаард стоил пол команды...
KaZёL
KaZёL ответил Самедов Агил
   244 / 1023
вчера в 19:40
В том АЯКСе было 3 или 4 топ игрока, ветераны, но Топ, а в нынешнем?
Agamaga
Agamaga
   105 / 1023
вчера в 19:28
Я верю в проход Аякса, мой прогноз и есть 2:2. Удачи и везения Амстердамцам!
neomessi
neomessi
   192 / 1023
вчера в 19:17
Да ну бред какой то.
Выбить РМ сейчас это не подвиг.
У РМ реальные проблемы имеются.
Счет 3:1 в пользу Юве.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   473 / 1023
вчера в 19:04
Мне кажется все футбольные фанаты будут топить за Аякс, дескать долой "кабинетных пешеходов", но по итогам двух матчей пройдёт Ювентус...
Самедов Агил
Самедов Агил ответил BIANCONERI27
   222 / 1023
вчера в 18:59
Нам футбол нужен точнее мне как фана у футбол нужен
Liver1892
Liver1892
   626 / 1023
вчера в 18:58
    DVL
    DVL
       437 / 1023
    вчера в 18:53
    Удачи Аяксу! Кто знает когда теперь увидим такой крутой Аякс. Летом толстосумы разберут всех лидеров
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