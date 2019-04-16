И Роналду не спасет! «Аякс» может выбить «Ювентус»

вчера, 18:20

Верите, что у голландцев есть шансы в Турине? «Соккер.ру», оценив сезон итальянского чемпиона, находит зацепки для аутсайдера.

Уверенная победа «Ювентуса» над «Аяксом» не удивит. Ведь в Турине проиграл со счетом 3:0 «Атлетико», куда более искушенный в плей-офф ЛЧ . Когда Роналду и его напарники настраиваются – «бьянконери» похожи на команду из финала турнира, поскольку ею и являются.

«Аякс» - банда из решающей битвы Лиги Европы, тоже проигранной, как финалы Аллегри. Но за последние годы голландцы стали еще симпатичнее и сильнее. Клуб, который забил 106 мячей в чемпионате в 30 турах, не остановится, если ему показать Роналду, Дибалу и Бернардески. В Амстердаме намеков на боязнь «Аякса» перед грандом не было.

«Ювентус» терял очки дома

Отобрать у туринцев очки в их логове – не самая трудная в мире задача. Но «Атлетико» переоценил силу победы в Мадриде со счетом 2:0, а «Аякс» дома получил лишь ничью. В Серии А команда Аллегри дома никому не уступала, но в ЛЧ их обыграл «Манчестер Юнайтед» Моуриньо.

Голландцы не смогут сыграть именно так, как англичане осенью. Но им не обязательно нужна победа. Ничья 2:2 тоже в пользу «Аякса», и если «Парма», уступая 0:2 в Турине, собралась на концовку и сыграла 3:3, кто запретит Зийеху, Тадичу и Нересу отработать так же успешно? Тем более, опыт выездных успехов у клуба из Амстердама имеется.

«Аякс» не боится гостевых матчей, а «Ювентус» сыграл 1:1 с «Дженоа» дома, и даже такой счет с нервотрепкой и овертаймами – не в пользу фаворита. Выездная ничья с голом позволяет надеяться на 0:0 как проходной для «Ювентуса» результат? У Аллегри в эру после Буффона такой результат встречается редко. Хотя дело не только в голкиперах.

В 44 поединках сезона классический итальянский счет не увидели ни разу. А «сухари» вратари забирали против тех, у кого нет 106 голов в национальной лиге, как у «Аякса». У Щесны в Амстердаме пять сэйвов, а у его коллеги Онана – ни одного. Конечно, в гостях можно сыграть осторожнее, но «Ювентус» и дома допускал осечки со счетом, который устроит голландцев.

У туринцев не лучший сезон

В Лиге чемпионов у них уже три поражения – от МЮ , «Янг Бойз» и «Атлетико». И «Аякс» в гостях в стиле «Реала» 1:2 не обыграли. Зато Аллегри убедился, насколько голландцы живые. Если их не подведет отсутствие опыта и не стушуются на чужом поле, то могут сыграть не хуже, чем «Манчестер Юнайтед» или «Парма». Ведь нельзя списать все неудачи «Ювентуса» на далеко идущие планы в ЛЧ .

Поскольку в Серии А у них нет конкурентов, то все редкие осечки фанаты «Ювентуса» списывают на задачу – выиграл ЛЧ . Теряли очки лишь пять раз, но последнее поражение от СПАЛа тоже не считается важным, ведь состав был не основным, специально берегли силы для «Аякса». Принимая аргумент, важно отметить - есть вопросы по игре в разных линиях. Например, 22 пропущенных гола – лучший результат Серии А, но у «Интера» 26 ошибок, у «Наполи» - 28.

Кьеллини, Бонуччи и компания пропускали атаки и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Причем нередко просто везло – соперников подводила реализация. Например, в Серии А по качеству шансов оппонентов «Ювентус» нарывался на 28 пропущенных, а не 22. Почему так происходит? Потому что в центре поля нет идеального трио. Времена Видаля, Маркизио, Пирло и Погба прошли. Бентанкур, Пьянич и Матюиди – прекрасные исполнители, но не по части разрушения.

«Ювентус» так привык доминировать, что в команде нет ни одного мастера перехватов. Такое редко встретишь, даже у Бонуччи всего 1.5 примера игры на опережение за матч. «Аякс» у себя дома многих обыгрывает и разница мячей у них намного лучше, чем у «Ювентуса», но в команде у Тальяфико, Блинда и Де Йонга находятся поводы прочитать чужой футбол. Туринцы стали слишком статичными, и не со всеми такой стиль пройдет.

Да и в атаке нет новых ВВС для Роналду. Манджукич, Бернардески и Дибала то круто смотрятся, то никакие. Впечатляющую связку быстро не выстроили, а травма Марио сокращает варианты впереди, как потеря Кьеллини – в обороне.

С грандом важно играть на равных

«Атлетико» вылетел после победы 2:0, что случается в ЛЧ не часто. А все потому, что 62 % времени с мячом в Турине была команда Роналду. И количество перешло в качество, хотя Облак и пропустил три мяча после четырех ударов в створ – итальянцам повезло с Роналду. Но Криштиану не всегда выручает, поскольку не становится моложе, и не любит жесткую опеку.

Обратите внимание на ряд матчей, которые буквально учат «Аякс», как можно сработать в Турине. Например, Моуриньо не отдал «Ювентусу» мяч, а его МЮ создал поединок с игрой без ворот – 3:3 по точным ударам. Но свои выстрелы англичане реализовали лучше и выиграли 2:1. Но не этот пример главный для «Аякса». Лучше всех, как вести себя с «Ювентусом» 2019 года, учит «Аталанта».

Джан Пьеро Гасперини использует схему «3-4-1-2». Футбольная вера в идеалы Кройфа не позволит Тен Хаагу экспериментировать в центре защиты – будет схема «4-3-3» с переходом на «4-2-3-1». Но «Аталанта» дома сыграла с командой Роналду 2:2, поскольку не сдалась и мяч надолго не отдавала. На быстрый гол «Ювентуса» ответили двумя, и хотя Роналду вышел на замену и сравнял показатели, бергамцы в целом переиграли фаворита.

По ударам, владению и точности передач они были лучше. Против команды Аллегри важно работать так, как тебе удобно – «Аякс» умеет доминировать, что и показал рискованный стиль команды в Амстердаме. А еще важнее не отдавать «Ювентусу» инициативу ни морально, ни фактически. Когда «Аталанта» встретила чемпиона Италии в кубке страны, то ни наличие Роналду, ни других основных игроков не помешало грохнуть фаворита со счетом 3:0.

Если у «Аякса» пойдет игра, то «Ювентус» не спасет ни изученный опыт «Реала» - тоже думали, что после нормального результата в гостях голландцы вылетят в Мадриде, ни понимание, что для ряда футболистов команды это идеальный момент для решающего штурма Лиги чемпионов. Роналду может уничтожить «Аякс», как уничтожил «Атлетико», но его «Ювентус» не идеален. И структурно это как команды Симеоне или Зидана, а не коллектив Тен Хага.

А у «Аякса» с такими статусными соперниками, как «Реал» или та же «Бавария», шла выгодная голландцам игра. В Мюнхене свели все к 1:1, дома было 3:3, так что «Ювентусу» нужен идеальный матч во всех линиях, чтобы не пропустить сегодня. Ведь чем молодая команда из Голландии отличается от других участников четвертьфиналов? Самые безрассудные в хорошем смысле. «Аякс» верен себе в любой момент, поэтому ответили «Реалу» на домашнее поражение яркой победой 4:1.

Сегодня отыгрываться не нужно, но важно забивать в ворота хозяев, и в идеале больше одного мяча. Если «Аякс» откроет счет или хотя бы его сравняет после гола «Ювентуса» - начнется самое интересное!